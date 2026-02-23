Bolide-ul din 1986 al lui Ayrton Senna este scos la licitație pentru 12 milioane de dolari
Logos-Press, 23 februarie 2026 20:45
Mașina de curse Lotus din 1986, cu care legendarul pilot brazilian Ayrton Senna a obținut victoriile sale fulminante în cursele de Formula 1, ar putea fi scoasă la licitație pentru 12 milioane de dolari, potrivit Logos Press.
Acum 30 minute
21:00
Gastarbeiterilor din Moldova li se garantează 50% din salariul mediu, lucrătorilor locali nu li se garantează # Logos-Press
Pragul salariului minim pentru cetățenii străini care lucrează în Moldova este de 50 % din salariul mediu pe economie. Lucrătorii locali nu au astfel de garanții, potrivit Logos Press.
Acum o oră
20:45
20:45
Fricțiunile comerciale dintre SUA și China afectează piețele: investitorii caută siguranță # Logos-Press
Decizia Curții Supreme a SUA de a anula „taxele vamale” ale lui Trump și noul tarif de 15 % al președintelui american au zguduit din nou piețele financiare, monedele piețelor emergente consolidându-se, indicii bursieri asiatici crescând, iar investitorii mutând capitalul în active sigure, potrivit Logos Press.
20:30
În februarie 2026, cetățenii au investit 41,15 milioane de lei prin intermediul eVMS.md, nereușind să susțină interesul lunii ianuarie pentru valorile mobiliare de stat, potrivit Logos Press.
Acum 4 ore
18:45
Angajații Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții în cazul deturnării pe scară largă a fondurilor alocate pentru proiecte de infrastructură în cadrul Programului Național Satul European, a informat Logos Press.
18:30
În 2026, peste 71 de milioane de lei vor fi alocate pentru dezvoltarea rețelei de irigații din Moldova, dintre care 62,7 milioane de lei prin acordarea de subvenții fermierilor, informează Logos Press.
18:00
Activiștii au organizat un spectacol în Louvre, agățând o fotografie cu detenția lui Andrew Mountbatten-Windsor lângă capodopere ale artei mondiale. Acțiunea a durat doar aproximativ cincisprezece minute, dar a reușit să atragă atenția vizitatorilor unuia dintre cele mai faimoase muzee din lume, informează Logos Press.
Acum 6 ore
17:15
Sphera Franchise Group, cel mai mare operator de pe piața românească de catering, a anunțat sosirea brandului Taco Bell în Republica Moldova, informează Logos Press.
17:00
În cadrul ceremoniei de închidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Verona, Italia, drapelul olimpic a fost înmânat gazdelor următoarelor Jocuri, informează Logos Press.
16:45
China avertizează: conflictul comercial cu SUA este „dăunător pentru ambele părți” și cere anularea tarifelor # Logos-Press
Beijingul efectuează o evaluare cuprinzătoare a deciziei Curții Supreme a SUA privind taxele vamale și îndeamnă Washingtonul să renunțe la măsurile comerciale unilaterale, pe fondul creșterii incertitudinii comerciale globale, a raportat Logos Press.
16:15
PayPal a raportat o încălcare masivă a securității datelor cauzată de o eroare în aplicația sa de creditare a întreprinderilor PayPal Working Capital (PPWC), conform Logos Press.
16:00
Erdogan promite Turciei aproape un trilion de lire pentru sprijinirea agriculturii în 2026 # Logos-Press
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a angajat să aloce o sumă record de aproape un trilion de lire (aproximativ 23 de miliarde de dolari) pentru a sprijini agricultura în 2026, pentru a consolida poziția țării printre liderii mondiali în sectorul agrobusinessului, a raportat Logos Press.
15:30
Începutul anului 2026 este marcat de o serie de decizii și procese care vor stabili în mare parte traiectoria financiară a Republicii Moldova pentru anul următor. Accentul este pus pe politica Băncii Naționale, dinamica inflației, starea rezervelor valutare și cursul de schimb al leului moldovenesc.
Acum 8 ore
15:00
Ceremonia de închidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, care a durat 17 zile, a avut loc în amfiteatrul antic din Verona, Italia, a anunțat Logos Press.
14:30
Alexei Herzescu, președintele Consiliului Concurenței, și-a prezentat oficial demisia din funcție, invocând circumstanțe personale, potrivit Logos Press.
14:00
Volumul creditelor noi acordate persoanelor fizice din Moldova în ianuarie 2026 a totalizat 1,865 miliarde de lei (sau 35,5% din volumul total de creditare de 5,254 miliarde de lei). Această cifră este cu 17,5% mai mică comparativ cu decembrie 2025, transmite Logos Press.
13:45
Sam Altman a calificat drept „ridicolă” ideea lui Ilon Musk de a avea centre de date pe orbită # Logos-Press
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a criticat dur conceptul de amplasare a centrelor de date pentru calculul inteligenței artificiale pe orbita Pământului, pe care l-a calificat drept „ridicol” în contextul actual, relatează Logos Press.
Acum 12 ore
13:00
Statul oferă sprijin financiar familiilor care decid să adopte un copil. Alocația lunară se ridică la 800 de lei (mai puțin de 40 de euro) pentru fiecare copil adoptat până când acesta împlinește vârsta de 18 ani, informează Logos Press.
12:30
Anul trecut a fost un an excepțional pentru piețele de capital baltice. Potrivit Logos Press, a fost strâns un total de aproape 2 miliarde EUR, cu 145% mai mult decât în 2024, când investitorii au investit 815 milioane EUR pe piețe.
12:15
În timp ce Europa dezbate dacă să înăsprească accesul minorilor la rețelele sociale, marile companii IT propun să transfere principala responsabilitate către magazinele de aplicații. Aceasta se referă în primul rând la Apple și Google, care controlează majoritatea pieței globale a platformelor mobile, informează Logos Press.
12:00
În ianuarie, piața valutară de numerar a înregistrat un declin al activității caracteristic începutului de an, însoțit de o reducere a tranzacțiilor de vânzare-cumpărare și de o creștere a sentimentului de economisire, a raportat Logos Press.
11:45
Atunci când piața este sănătoasă, nu are nevoie de nicio explicație. Ea funcționează singură: apartamentele sunt vândute, băncile acordă împrumuturi, dezvoltatorii construiesc, iar cumpărătorii cumpără. Statul este limitat la rolul de observator.
11:15
Kazahstanul a intrat în top 50 cele mai mari economii din lume în ceea ce privește produsul intern brut (PIB) în 2026, informează Logos Press.
11:00
Autoritățile fiscale nu vor bloca conturile companiilor din cauza datoriilor cauzate de stat # Logos-Press
Întreprinderile din Moldova vor putea evita blocarea conturilor lor din cauza datoriilor fiscale, dacă datoria a fost cauzată de stat. O astfel de normă va intra în vigoare dacă Parlamentul va adopta o nouă lege privind susținerea activității antreprenoriale, informează Logos Press.
10:15
În ianuarie 2026, costul mediu al locuințelor din Madrid a atins un maxim istoric de 5861 de euro pe metru pătrat, potrivit Logos Press.
09:45
Moldova este printre primele 5 țări din Europa de Est în ceea ce privește accesul la internet # Logos-Press
Moldova a intrat în top 5 țări din Europa de Est în ceea ce privește accesul fix la internet în bandă largă datorită rețelelor dezvoltate de fibră optică, informează Logos Press.
09:15
Ministerul de Finanțe din Georgia a publicat statistici privind datoria de stat pentru ianuarie 2026, potrivit cărora volumul total al acesteia este de 9,5 miliarde de dolari, cu 200 de milioane de dolari mai mult decât cu un an înainte, informează Logos Press.
08:45
În Moldova se pregătește o nouă lege, care ar trebui să schimbe regulile de încheiere și executare a contractelor la distanță privind serviciile financiare pentru consumatori. Una dintre principalele inovații ale proiectului este dreptul garantat de a anula contractul online, fără cereri pe hârtie, apeluri telefonice și vizite la birou, relatează Logos Press.
Acum 24 ore
08:15
Aproximativ 11.000 de vagoane cu cereale s-au îngrămădit în direcția porturilor din Odessa. Conducerea Ukrzaliznytsya consideră că situația este „aproape critică”, potrivit Logos Press.
Ieri
20:30
Rezultatul ultimei întâlniri dintre americani și canadieni, care a avut loc la Arena Santa Giulia din Milano, Italia, a fost decis în prelungiri, potrivit Logos Press.
19:00
„Pătratul albastru” al fostului fundaș al echipei naționale de fotbal a Rusiei, Igor Smolnikov, a fost vândut pentru 99,2 mii de ruble rusești (aproximativ o mie de euro) în timpul licitației organizate la Casa de licitații din Moscova, informează Logos Press.
18:15
„European Best Destinations” a publicat rezultatele unui clasament al destinațiilor de călătorie europene bazat pe un sondaj realizat pe 1,3 milioane de respondenți din 154 de țări, potrivit Logos Press.
17:45
Rezultatele testelor de laborator indică faptul că cauza focarelor de dermatoză la bovine în regiunea franceză Hexagon (șase provincii) sunt culturile de cereale din Ucraina, informează Logos Press.
17:15
Ungaria a decis să nu oprească exportul de energie electrică către Ucraina, în ciuda amenințărilor și tensiunilor recente din sectorul energetic legate de încetarea tranzitului de petrol prin conducta Druzhba, a raportat Logos Press.
16:30
Moldova are nevoie de aproximativ 20 de miliarde de euro până în 2030 pentru reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere. Această sumă depășește de mai multe ori întregul buget de stat, informează Logos Press.
16:15
Consilierii nu au susținut ideea organizării unui referendum privind demisia primarului municipiului Bălți, Aleksandar Petkov. Acesta nu a întrunit numărul necesar de voturi, a relatat Logos Press.
16:00
Organizația Mondială a Comerțului (OMC) are nevoie de o reformă fundamentală din cauza ineficienței sale, a încălcării normelor comerciale internaționale și a incapacității de a-și îndeplini rolul. Liderii mondiali sunt solidari cu acest lucru, relatează Logos Press.
15:15
Autoritățile moldovene își intensifică politica de stimulare a plăților fără numerar în rândul populației și al întreprinderilor. Strategia națională de incluziune financiară este în curs de elaborare: documentul prevede crearea unui ecosistem financiar durabil și demn de încredere în următorii cinci ani, potrivit Logos Press.
14:30
Asociația Moldova Fruct estimează stocurile de mere comercializabile din luna februarie în depozitele de fructe ale producătorilor și comercianților moldoveni la 100.000 de tone. La începutul acestui an, estimarea era de 120.000 de tone, potrivit Logos Press.
14:00
Grecia se așteaptă să devină principalul centru pentru exporturile de gaze naturale lichefiate către Europa după respingerea de către UE a gazului rusesc. Grecia are trei atuuri principale în acest sens, inclusiv legăturile cu SUA.
13:00
Creșterea costurilor afectează comerțul cu amănuntul: lanțurile britanice îngheață angajările # Logos-Press
Potrivit Logos Press, sectorul comerțului cu amănuntul din Regatul Unit se află în pragul unor schimbări majore în ceea ce privește personalul, majoritatea lanțurilor importante intenționând să reducă orele de lucru și personalul și să înghețe angajările noi.
12:15
Napoleon îl numea ironic pe ministrul său de externe, prințul Talleyrand, „un rahat în ciorapi de mătase” („de la merde dans un bas de soie”).
11:45
Prețurile reale ale locuințelor au scăzut în toate domeniile, dar tendința a fost de scădere cu 0,7 %, a raportat Logos Press
11:15
Firma de analiză a criptomonedelor Santiment a publicat cea mai recentă estimare a criptomonedelor care ar putea fi supraevaluate sau subevaluate pe baza datelor MVRV de 30 de zile pentru activele cu capitalizare de piață mare, informează Logos Press.
10:45
Poliția moldovenească continuă să își modernizeze parcul auto. Vehiculele vor fi echipate cu sisteme GPS moderne care vor permite monitorizarea în timp real a deplasării și a stilului de conducere al șoferilor, informează Logos Press.
10:15
În Moldova există doar aproximativ 20.000 de catolici, dar aceștia sunt implicați activ în societate – ajutându-i pe cei săraci, derulând proiecte sociale, sprijinind grădinițele și refugiații din Ucraina, inclusiv în Transnistria, a raportat Logos Press.
09:45
Amazon Technology Corporation a lui Jeff Bezos a renunțat la proiectul său de sistem robotic Blue Jay, conceput pentru a automatiza logistica depozitelor, potrivit Logos Press.
09:15
SUA au fost mult timp principalul motor al creșterii economice mondiale, inclusiv în prezent, datorită boom-ului inteligenței artificiale (AI). Acest boom nu dă semne de încetinire și este finanțat de dolari, care rămân pilonul central al finanțelor mondiale.
08:45
Pentru prima dată în ultimii patru ani, Moldova a înregistrat o creștere anuală a producției industriale. Acest indicator a crescut cu 5,4 la sută în 2025 față de nivelul din 2024, informează Logos Press.
08:15
Amenințările Slovaciei de a întrerupe livrările de energie electrică către Ucraina începând cu 23 februarie ar putea crea un deficit periculos de capacitate în centrul energetic comun, care, în condiții de iarnă, ar putea duce la întreruperi de curent sau la o creștere bruscă a tarifelor, a raportat Logos Press.
