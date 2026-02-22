Au fost desemnate cele mai bune 20 de destinații pentru călătorii în 2026

17:45

După aproape două luni de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal, care prevede o rată unică de impozitare de 15 % pentru antreprenorii independenți, continuă să apară blocaje legate de Legea privind liber-profesioniștii. Unele dintre acestea pot fi atribuite problemelor de plată și decontare prin intermediul băncilor și al platformelor intermediare.