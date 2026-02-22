Au fost desemnate cele mai bune 20 de destinații pentru călătorii în 2026

Logos-Press, 22 februarie 2026 18:15

„European Best Destinations” a publicat rezultatele unui clasament al destinațiilor de călătorie europene bazat pe un sondaj realizat pe 1,3 milioane de respondenți din 154 de țări, potrivit Logos Press.

• • •

Acum o oră
18:15
Acum 2 ore
17:45
Crescătorii de bovine francezi au probleme din cauza furajelor ucrainene Logos-Press
Rezultatele testelor de laborator indică faptul că cauza focarelor de dermatoză la bovine în regiunea franceză Hexagon (șase provincii) sunt culturile de cereale din Ucraina, informează Logos Press.
17:15
Ungaria nu va întrerupe furnizarea de energie electrică către Ucraina Logos-Press
Ungaria a decis să nu oprească exportul de energie electrică către Ucraina, în ciuda amenințărilor și tensiunilor recente din sectorul energetic legate de încetarea tranzitului de petrol prin conducta Druzhba, a raportat Logos Press.
Acum 4 ore
16:30
Iarna a devenit un „test de stres” serios pentru drumurile moldovenești Logos-Press
Moldova are nevoie de aproximativ 20 de miliarde de euro până în 2030 pentru reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere. Această sumă depășește de mai multe ori întregul buget de stat, informează Logos Press.
16:15
Dramă politică la Bălți: tentativa de înlăturare a primarului a eșuat Logos-Press
Consilierii nu au susținut ideea organizării unui referendum privind demisia primarului municipiului Bălți, Aleksandar Petkov. Acesta nu a întrunit numărul necesar de voturi, a relatat Logos Press.
16:00
Criza OMC: liderii mondiali cer reforme Logos-Press
Organizația Mondială a Comerțului (OMC) are nevoie de o reformă fundamentală din cauza ineficienței sale, a încălcării normelor comerciale internaționale și a incapacității de a-și îndeplini rolul. Liderii mondiali sunt solidari cu acest lucru, relatează Logos Press.
15:15
Un nou ecosistem financiar se formează în Moldova Logos-Press
Autoritățile moldovene își intensifică politica de stimulare a plăților fără numerar în rândul populației și al întreprinderilor. Strategia națională de incluziune financiară este în curs de elaborare: documentul prevede crearea unui ecosistem financiar durabil și demn de încredere în următorii cinci ani, potrivit Logos Press.
Acum 6 ore
14:30
Piața moldovenească a merelor intră în martie sub presiunea prețurilor Logos-Press
Asociația Moldova Fruct estimează stocurile de mere comercializabile din luna februarie în depozitele de fructe ale producătorilor și comercianților moldoveni la 100.000 de tone. La începutul acestui an, estimarea era de 120.000 de tone, potrivit Logos Press.
14:00
Grecia vrea să devină noul nod de gaze al Europei Logos-Press
Grecia se așteaptă să devină principalul centru pentru exporturile de gaze naturale lichefiate către Europa după respingerea de către UE a gazului rusesc. Grecia are trei atuuri principale în acest sens, inclusiv legăturile cu SUA.
13:00
Creșterea costurilor afectează comerțul cu amănuntul: lanțurile britanice îngheață angajările Logos-Press
Potrivit Logos Press, sectorul comerțului cu amănuntul din Regatul Unit se află în pragul unor schimbări majore în ceea ce privește personalul, majoritatea lanțurilor importante intenționând să reducă orele de lucru și personalul și să înghețe angajările noi.
Acum 8 ore
12:15
Marco Rubio și diplomația sa cu „ciorapi de mătase” Logos-Press
Napoleon îl numea ironic pe ministrul său de externe, prințul Talleyrand, „un rahat în ciorapi de mătase” („de la merde dans un bas de soie”).
11:45
Prețurile locuințelor la nivel mondial sunt în scădere Logos-Press
Prețurile reale ale locuințelor au scăzut în toate domeniile, dar tendința a fost de scădere cu 0,7 %, a raportat Logos Press
11:15
Analiză: cine a făcut lista criptomonedelor subevaluate Logos-Press
Firma de analiză a criptomonedelor Santiment a publicat cea mai recentă estimare a criptomonedelor care ar putea fi supraevaluate sau subevaluate pe baza datelor MVRV de 30 de zile pentru activele cu capitalizare de piață mare, informează Logos Press.
Acum 12 ore
10:45
Poliția se va urmări prin GPS Logos-Press
Poliția moldovenească continuă să își modernizeze parcul auto. Vehiculele vor fi echipate cu sisteme GPS moderne care vor permite monitorizarea în timp real a deplasării și a stilului de conducere al șoferilor, informează Logos Press.
10:15
Presa de la Vatican a remarcat rolul catolicilor în viața Moldovei Logos-Press
În Moldova există doar aproximativ 20.000 de catolici, dar aceștia sunt implicați activ în societate – ajutându-i pe cei săraci, derulând proiecte sociale, sprijinind grădinițele și refugiații din Ucraina, inclusiv în Transnistria, a raportat Logos Press.
09:45
Amazon eșuează cu proiectul de automatizare a logisticii depozitelor Logos-Press
Amazon Technology Corporation a lui Jeff Bezos a renunțat la proiectul său de sistem robotic Blue Jay, conceput pentru a automatiza logistica depozitelor, potrivit Logos Press.
09:15
Politici contradictorii, investitori confuzi și un dolar slab Logos-Press
SUA au fost mult timp principalul motor al creșterii economice mondiale, inclusiv în prezent, datorită boom-ului inteligenței artificiale (AI). Acest boom nu dă semne de încetinire și este finanțat de dolari, care rămân pilonul central al finanțelor mondiale.
08:45
Producția industrială a crescut cu 5,4% Logos-Press
Pentru prima dată în ultimii patru ani, Moldova a înregistrat o creștere anuală a producției industriale. Acest indicator a crescut cu 5,4 la sută în 2025 față de nivelul din 2024, informează Logos Press.
08:15
Când ne putem aștepta la o nouă pană de curent? Logos-Press
Amenințările Slovaciei de a întrerupe livrările de energie electrică către Ucraina începând cu 23 februarie ar putea crea un deficit periculos de capacitate în centrul energetic comun, care, în condiții de iarnă, ar putea duce la întreruperi de curent sau la o creștere bruscă a tarifelor, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Johannes Klebo a doborât recordul de acum 46 de ani Logos-Press
Schiorul norvegian Johannes Klebo a câștigat proba de 50 km în stil clasic cu start în masă, obținând a șasea medalie olimpică de aur la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia și a 11-a din carieră, informează Logos Press.
Ieri
18:30
Avocații îndeamnă autoritățile să renunțe la reformele prost concepute ale administrației locale Logos-Press
Documentele privind fuziunea voluntară a primăriilor sunt vagi, lipsite de o viziune clară, iar guvernul nu are o poziție definitivă în această privință, potrivit Logos Press.
18:00
Vor fi înființate Camere ale agriculturii. Opinia producătorilor agricoli (nu) contează. Logos-Press
În ultima săptămână, șefa Ministerului Agriculturii și Alimentației din MAIA, Ludmila Katlabuga, a anunțat crearea a „trei până la cinci camere agricole până la sfârșitul anului 2026”. Acestea vor fi „o inițiativă de la bază – de la grupurile regionale de agricultori”. O întâlnire a reprezentanților ministerului cu primul dintre aceste grupuri va avea loc în viitorul foarte apropiat, informează Logos Press.
16:45
Moldova decide cum să protejeze copiii de rețelele sociale? Logos-Press
Mai mult de un milion de conturi de Facebook, Snapchat și YouTube aparținând australienilor sub 16 ani au fost dezactivate după intrarea în vigoare a unei interdicții naționale. Cifra a fost mult mai mare decât se așteptau autoritățile. Rețelele de socializare riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32 de milioane de dolari) pentru încălcarea legii.
16:15
Țările occidentale intenționează să crească impozitele pe cetățenii bogați Logos-Press
Multe țări consideră impozitele pe avere drept o soluție convenabilă la problemele fiscale tot mai mari. Ca răspuns, cetățenii bogați se îndreaptă către jurisdicții fiscale mai permisive, potrivit Logos Press.
16:00
Moldova renunță la „era sovietică” Logos-Press
Moldova anulează norma sovietică din 1990 care reglementa translația ceasurilor pe teritoriul fostei RSS Moldovenești și introduce oficial ora UTC+2 în mod permanent, informează Logos Press.
15:30
Startup-ul Aithor a lansat un detector pentru identificarea textelor AI Logos-Press
Diverse studii de specialitate estimează că până la 30-40% dintre studenții și elevii de liceu din țările dezvoltate au folosit inteligența artificială cel puțin o dată în pregătirea temelor, informează Logos Press.
15:00
Fondul de sprijinire a inovării digitale este în curs de înființare în parcul IT Logos-Press
Prin intermediul noului instrument, va fi lansat un mecanism de finanțare nerambursabilă pentru întreprinderile nou-înființate din domeniul IT, a raportat Logos Press.
14:30
Junghietu: Moldova vede în Azerbaidjan un potențial partener de aprovizionare cu GNL Logos-Press
Moldova este deschisă participării la proiectul coridorului energetic Caspică-Marea Neagră-Europa și analizează, de asemenea, posibilitatea achiziționării de gaze naturale lichefiate (GNL) din Azerbaidjan, a raportat Logos Press.
14:15
La Summitul privind impactul IA din India, 86 de țări au semnat Declarația globală privind IA Logos-Press
India AI Impact Summit 2026 s-a încheiat la New Delhi, 86 de națiuni și două organizații internaționale semnând o declarație comună privind dezvoltarea și reglementarea inteligenței artificiale, informează Logos Press.
13:45
Aderarea Ucrainei la UE: cacealmaua este inacceptabilă Logos-Press
După cum a subliniat pe bună dreptate cancelarul german Friedrich Merz la Conferința de securitate de la München, soarta Europei este acum în întregime în mâinile sale. Iar pentru a face față acestei provocări, nu va fi suficient ca UE să facă afaceri ca de obicei.
13:15
O problemă tehnică a divizat autoritățile Logos-Press
Întârzierile în transferul de fonduri către autoritățile locale înregistrate între 11 și 18 februarie 2026 au fost cauzate de o eroare tehnică, iar la 20 februarie, Ministerul Finanțelor nu le mai datorează nimic, potrivit Logos Press.
12:45
Guvernul a distribuit banii din Fondul rutier Logos-Press
În acest an, de la bugetul de stat vor fi alocate 1,82 miliarde de lei Fondului rutier pentru întreținerea și repararea a 5.993 km de drumuri naționale și a construcțiilor inginerești ale acestora. Programul de alocare a fondurilor va fi aprobat în ședința de guvern din 25 februarie, informează Logos Press.
12:15
Trump a impus taxe vamale suplimentare de 10% pentru toate țările Logos-Press
Pe fondul unei hotărâri a Curții Supreme a SUA care a considerat că taxele deja impuse de Trump sunt ilegale, președintele Statelor Unite a impus noi taxe de import suplimentare de 10 % pentru toate țările, a raportat Logos Press.
11:30
Parlamentul European se teme de inteligența artificială și consolidează apărarea cibernetică Logos-Press
Serviciul de securitate IT al Parlamentului European a ajuns la concluzia că securitatea cibernetică și protecția datelor nu pot fi garantate pe deplin pe dispozitivele cu funcții integrate de inteligență artificială, informează Logos Press.
10:15
Flagship printre smartwatch-urile de anduranță: 64 GB de stocare, 6 sateliți și torță SOS Logos-Press
Amazfit a anunțat oficial o nouă generație de smartwatch robust pentru exterior, T-Rex Ultra 2, potrivit Logos Press.
09:15
Estonia se pregătește să transfere active rusești în Ucraina Logos-Press
Tallinn ia în considerare posibilitatea de a confisca activele rusești în favoarea Ucrainei în cazul în care Moscova refuză să facă plăți compensatorii către Kiev, a raportat Logos Press.
08:45
Moldova Asistență Fruct pentru instituțiile sociale din Ucraina Logos-Press
Asociația Moldova Fruct a răspuns la apelul de ajutor al Ambasadei Ucrainei în Moldova. Ca parte a campaniei globale „Căldură pentru Ucraina”, organizația a donat șapte generatoare electrice populației din țara vecină, care a rămas fără acces stabil la energie electrică, informează Logos Press.
08:30
Volumul schimburilor comerciale dintre Moldova și Israel s-a dublat Logos-Press
Volumul schimburilor comerciale dintre Moldova și Statul Israel va crește semnificativ în 2025, ajungând la 53,84 milioane de dolari, față de 27,22 milioane de dolari în 2024, informează Logos Press.
08:15
Norme pentru determinarea originii mărfurilor în comerțul dintre Moldova și Turcia actualizate Logos-Press
Regulile de origine a mărfurilor aplicate în cadrul comerțului preferențial dintre Moldova și Turcia au fost actualizate pentru a le alinia la sistemul mediteranean paneuropean modernizat și pentru a facilita comerțul internațional, informează Logos Press.
20 februarie 2026
20:45
TOP-5 cei mai mari datornici ai fotbalului mondial Logos-Press
Clubul spaniol Barcelona are cele mai impresionante datorii dintre cluburile de fotbal din lume, iar două cluburi englezești se află, de asemenea, în top trei.
20:15
FMI îndeamnă China să reconfigureze modelul de creștere în favoarea consumului Logos-Press
Fondul Monetar Internațional a făcut apel la autoritățile chineze să accelereze tranziția de la un model de dezvoltare orientat spre export la o economie bazată pe consumul intern și pe o creștere durabilă pe piețele interne, a informat Logos Press.
20:00
Aspiratorul inteligent este noua cale pentru infractorii cibernetici! Logos-Press
F6 a raportat o nouă tehnică pentru atacarea dispozitivelor conectate la rețeaua de acasă. Potrivit experților, aspiratoarele inteligente sunt adesea punctul de intrare – compromiterea lor rămâne invizibilă pentru proprietar și nu are niciun efect asupra funcționării dispozitivului. De regulă, totul începe cu spargerea unui router Wi-Fi, fie prin extragerea parolelor, fie prin exploatarea vulnerabilităților, relatează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
Va crește prețul noii recolte de grâu? Logos-Press
În februarie, prețurile futures ale grâului de vară și de toamnă sunt mai mari decât cotațiile actuale de pe bursele europene și americane, ceea ce este atipic în ceea ce privește dinamica sezonieră a pieței cerealelor, informează Logos Press.
18:00
Ford provoacă Tesla: este pick-up-ul de 30.000 de dolari pregătit să doboare Cybertruck-ul? Logos-Press
Ford Motor Company pregătește un pick-up electric de 30.000 de dolari – și intenționează să provoace nu pe oricine, ci chiar Tesla cu futuristul său Tesla Cybertruck. Pariul este pe aerodinamică, simplitatea designului și reducerea costurilor, potrivit Logos Press.
18:00
Trump a povestit cum a stabilit pacea între Armenia și Azerbaidjan Logos-Press
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat la prima reuniune a Consiliului pentru Pace că nu există nimic mai important decât pacea și a descris modul în care Armenia și Azerbaidjan au obținut pacea, a raportat Logos Press.
17:45
Greșelile freelancerilor îi costă bani Logos-Press
După aproape două luni de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal, care prevede o rată unică de impozitare de 15 % pentru antreprenorii independenți, continuă să apară blocaje legate de Legea privind liber-profesioniștii. Unele dintre acestea pot fi atribuite problemelor de plată și decontare prin intermediul băncilor și al platformelor intermediare.
17:30
Proiectul AGGRI va oferi subvenții producătorilor de legume din Moldova Logos-Press
În perioada 2-29 martie, Agenția pentru Investiții și Plăți în Agricultură va accepta cererile fermierilor pentru cea de-a cincea etapă a „concursului de granturi” AGGRI ((Agriculture Governance, Growth and Resilience Investment), informează Logos Press.
17:00
Prețurile mondiale ale petrolului au crescut Logos-Press
Prețul petrolului a atins un maxim de mai multe luni, ca urmare a pregătirilor active ale SUA pentru o acțiune militară împotriva Iranului, în ciuda discuțiilor în curs dintre cele două țări, a raportat Logos Press.
16:45
2 milioane de lei alocate pentru lupta împotriva bullying-ului Logos-Press
Ministerul Educației și Cercetării a finalizat procedura de achiziție publică pentru serviciile de prevenire și răspuns la incidentele de bullying în școli și licee, a informat Logos Press.
16:30
Resturile din recolta de rădăcinoase de anul trecut pot fi pierdute Logos-Press
Situația cu recoltarea produselor agricole din recolta anului trecut rămase încă pe câmp se înrăutățește. Având în vedere prognoza meteo pentru ultima decadă a lunii februarie, campania de recoltare din 2025 are șanse să se încheie în primăvara anului 2026, informează Logos Press.
