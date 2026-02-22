Iarna a devenit un „test de stres” serios pentru drumurile moldovenești

16:45

Mai mult de un milion de conturi de Facebook, Snapchat și YouTube aparținând australienilor sub 16 ani au fost dezactivate după intrarea în vigoare a unei interdicții naționale. Cifra a fost mult mai mare decât se așteptau autoritățile. Rețelele de socializare riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32 de milioane de dolari) pentru încălcarea legii.