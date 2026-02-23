Societățile financiare vor fi obligate să introducă un buton de anulare

20:00

F6 a raportat o nouă tehnică pentru atacarea dispozitivelor conectate la rețeaua de acasă. Potrivit experților, aspiratoarele inteligente sunt adesea punctul de intrare – compromiterea lor rămâne invizibilă pentru proprietar și nu are niciun efect asupra funcționării dispozitivului. De regulă, totul începe cu spargerea unui router Wi-Fi, fie prin extragerea parolelor, fie prin exploatarea vulnerabilităților, relatează Logos Press.