Un nou ecosistem financiar se formează în Moldova
Logos-Press, 22 februarie 2026 15:15
Autoritățile moldovene își intensifică politica de stimulare a plăților fără numerar în rândul populației și al întreprinderilor. Strategia națională de incluziune financiară este în curs de elaborare: documentul prevede crearea unui ecosistem financiar durabil și demn de încredere în următorii cinci ani, potrivit Logos Press.
Asociația Moldova Fruct estimează stocurile de mere comercializabile din luna februarie în depozitele de fructe ale producătorilor și comercianților moldoveni la 100.000 de tone. La începutul acestui an, estimarea era de 120.000 de tone, potrivit Logos Press.
14:00
Grecia se așteaptă să devină principalul centru pentru exporturile de gaze naturale lichefiate către Europa după respingerea de către UE a gazului rusesc. Grecia are trei atuuri principale în acest sens, inclusiv legăturile cu SUA.
13:00
Creșterea costurilor afectează comerțul cu amănuntul: lanțurile britanice îngheață angajările # Logos-Press
Potrivit Logos Press, sectorul comerțului cu amănuntul din Regatul Unit se află în pragul unor schimbări majore în ceea ce privește personalul, majoritatea lanțurilor importante intenționând să reducă orele de lucru și personalul și să înghețe angajările noi.
12:15
Napoleon îl numea ironic pe ministrul său de externe, prințul Talleyrand, „un rahat în ciorapi de mătase” („de la merde dans un bas de soie”).
11:45
Prețurile reale ale locuințelor au scăzut în toate domeniile, dar tendința a fost de scădere cu 0,7 %, a raportat Logos Press
11:15
Firma de analiză a criptomonedelor Santiment a publicat cea mai recentă estimare a criptomonedelor care ar putea fi supraevaluate sau subevaluate pe baza datelor MVRV de 30 de zile pentru activele cu capitalizare de piață mare, informează Logos Press.
10:45
Poliția moldovenească continuă să își modernizeze parcul auto. Vehiculele vor fi echipate cu sisteme GPS moderne care vor permite monitorizarea în timp real a deplasării și a stilului de conducere al șoferilor, informează Logos Press.
10:15
În Moldova există doar aproximativ 20.000 de catolici, dar aceștia sunt implicați activ în societate – ajutându-i pe cei săraci, derulând proiecte sociale, sprijinind grădinițele și refugiații din Ucraina, inclusiv în Transnistria, a raportat Logos Press.
09:45
Amazon Technology Corporation a lui Jeff Bezos a renunțat la proiectul său de sistem robotic Blue Jay, conceput pentru a automatiza logistica depozitelor, potrivit Logos Press.
09:15
SUA au fost mult timp principalul motor al creșterii economice mondiale, inclusiv în prezent, datorită boom-ului inteligenței artificiale (AI). Acest boom nu dă semne de încetinire și este finanțat de dolari, care rămân pilonul central al finanțelor mondiale.
08:45
Pentru prima dată în ultimii patru ani, Moldova a înregistrat o creștere anuală a producției industriale. Acest indicator a crescut cu 5,4 la sută în 2025 față de nivelul din 2024, informează Logos Press.
08:15
Amenințările Slovaciei de a întrerupe livrările de energie electrică către Ucraina începând cu 23 februarie ar putea crea un deficit periculos de capacitate în centrul energetic comun, care, în condiții de iarnă, ar putea duce la întreruperi de curent sau la o creștere bruscă a tarifelor, a raportat Logos Press.
19:15
Schiorul norvegian Johannes Klebo a câștigat proba de 50 km în stil clasic cu start în masă, obținând a șasea medalie olimpică de aur la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia și a 11-a din carieră, informează Logos Press.
18:30
Avocații îndeamnă autoritățile să renunțe la reformele prost concepute ale administrației locale # Logos-Press
Documentele privind fuziunea voluntară a primăriilor sunt vagi, lipsite de o viziune clară, iar guvernul nu are o poziție definitivă în această privință, potrivit Logos Press.
18:00
Vor fi înființate Camere ale agriculturii. Opinia producătorilor agricoli (nu) contează. # Logos-Press
În ultima săptămână, șefa Ministerului Agriculturii și Alimentației din MAIA, Ludmila Katlabuga, a anunțat crearea a „trei până la cinci camere agricole până la sfârșitul anului 2026”. Acestea vor fi „o inițiativă de la bază – de la grupurile regionale de agricultori”. O întâlnire a reprezentanților ministerului cu primul dintre aceste grupuri va avea loc în viitorul foarte apropiat, informează Logos Press.
16:45
Mai mult de un milion de conturi de Facebook, Snapchat și YouTube aparținând australienilor sub 16 ani au fost dezactivate după intrarea în vigoare a unei interdicții naționale. Cifra a fost mult mai mare decât se așteptau autoritățile. Rețelele de socializare riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32 de milioane de dolari) pentru încălcarea legii.
16:15
Multe țări consideră impozitele pe avere drept o soluție convenabilă la problemele fiscale tot mai mari. Ca răspuns, cetățenii bogați se îndreaptă către jurisdicții fiscale mai permisive, potrivit Logos Press.
16:00
Moldova anulează norma sovietică din 1990 care reglementa translația ceasurilor pe teritoriul fostei RSS Moldovenești și introduce oficial ora UTC+2 în mod permanent, informează Logos Press.
15:30
Diverse studii de specialitate estimează că până la 30-40% dintre studenții și elevii de liceu din țările dezvoltate au folosit inteligența artificială cel puțin o dată în pregătirea temelor, informează Logos Press.
15:00
Prin intermediul noului instrument, va fi lansat un mecanism de finanțare nerambursabilă pentru întreprinderile nou-înființate din domeniul IT, a raportat Logos Press.
14:30
Moldova este deschisă participării la proiectul coridorului energetic Caspică-Marea Neagră-Europa și analizează, de asemenea, posibilitatea achiziționării de gaze naturale lichefiate (GNL) din Azerbaidjan, a raportat Logos Press.
14:15
La Summitul privind impactul IA din India, 86 de țări au semnat Declarația globală privind IA # Logos-Press
India AI Impact Summit 2026 s-a încheiat la New Delhi, 86 de națiuni și două organizații internaționale semnând o declarație comună privind dezvoltarea și reglementarea inteligenței artificiale, informează Logos Press.
13:45
După cum a subliniat pe bună dreptate cancelarul german Friedrich Merz la Conferința de securitate de la München, soarta Europei este acum în întregime în mâinile sale. Iar pentru a face față acestei provocări, nu va fi suficient ca UE să facă afaceri ca de obicei.
13:15
Întârzierile în transferul de fonduri către autoritățile locale înregistrate între 11 și 18 februarie 2026 au fost cauzate de o eroare tehnică, iar la 20 februarie, Ministerul Finanțelor nu le mai datorează nimic, potrivit Logos Press.
12:45
În acest an, de la bugetul de stat vor fi alocate 1,82 miliarde de lei Fondului rutier pentru întreținerea și repararea a 5.993 km de drumuri naționale și a construcțiilor inginerești ale acestora. Programul de alocare a fondurilor va fi aprobat în ședința de guvern din 25 februarie, informează Logos Press.
12:15
Pe fondul unei hotărâri a Curții Supreme a SUA care a considerat că taxele deja impuse de Trump sunt ilegale, președintele Statelor Unite a impus noi taxe de import suplimentare de 10 % pentru toate țările, a raportat Logos Press.
11:30
Parlamentul European se teme de inteligența artificială și consolidează apărarea cibernetică # Logos-Press
Serviciul de securitate IT al Parlamentului European a ajuns la concluzia că securitatea cibernetică și protecția datelor nu pot fi garantate pe deplin pe dispozitivele cu funcții integrate de inteligență artificială, informează Logos Press.
10:15
Flagship printre smartwatch-urile de anduranță: 64 GB de stocare, 6 sateliți și torță SOS # Logos-Press
Amazfit a anunțat oficial o nouă generație de smartwatch robust pentru exterior, T-Rex Ultra 2, potrivit Logos Press.
09:15
Tallinn ia în considerare posibilitatea de a confisca activele rusești în favoarea Ucrainei în cazul în care Moscova refuză să facă plăți compensatorii către Kiev, a raportat Logos Press.
08:45
Asociația Moldova Fruct a răspuns la apelul de ajutor al Ambasadei Ucrainei în Moldova. Ca parte a campaniei globale „Căldură pentru Ucraina”, organizația a donat șapte generatoare electrice populației din țara vecină, care a rămas fără acces stabil la energie electrică, informează Logos Press.
08:30
Volumul schimburilor comerciale dintre Moldova și Statul Israel va crește semnificativ în 2025, ajungând la 53,84 milioane de dolari, față de 27,22 milioane de dolari în 2024, informează Logos Press.
08:15
Norme pentru determinarea originii mărfurilor în comerțul dintre Moldova și Turcia actualizate # Logos-Press
Regulile de origine a mărfurilor aplicate în cadrul comerțului preferențial dintre Moldova și Turcia au fost actualizate pentru a le alinia la sistemul mediteranean paneuropean modernizat și pentru a facilita comerțul internațional, informează Logos Press.
20 februarie 2026
20:45
Clubul spaniol Barcelona are cele mai impresionante datorii dintre cluburile de fotbal din lume, iar două cluburi englezești se află, de asemenea, în top trei.
20:15
Fondul Monetar Internațional a făcut apel la autoritățile chineze să accelereze tranziția de la un model de dezvoltare orientat spre export la o economie bazată pe consumul intern și pe o creștere durabilă pe piețele interne, a informat Logos Press.
20:00
F6 a raportat o nouă tehnică pentru atacarea dispozitivelor conectate la rețeaua de acasă. Potrivit experților, aspiratoarele inteligente sunt adesea punctul de intrare – compromiterea lor rămâne invizibilă pentru proprietar și nu are niciun efect asupra funcționării dispozitivului. De regulă, totul începe cu spargerea unui router Wi-Fi, fie prin extragerea parolelor, fie prin exploatarea vulnerabilităților, relatează Logos Press.
18:15
În februarie, prețurile futures ale grâului de vară și de toamnă sunt mai mari decât cotațiile actuale de pe bursele europene și americane, ceea ce este atipic în ceea ce privește dinamica sezonieră a pieței cerealelor, informează Logos Press.
18:00
Ford provoacă Tesla: este pick-up-ul de 30.000 de dolari pregătit să doboare Cybertruck-ul? # Logos-Press
Ford Motor Company pregătește un pick-up electric de 30.000 de dolari – și intenționează să provoace nu pe oricine, ci chiar Tesla cu futuristul său Tesla Cybertruck. Pariul este pe aerodinamică, simplitatea designului și reducerea costurilor, potrivit Logos Press.
18:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat la prima reuniune a Consiliului pentru Pace că nu există nimic mai important decât pacea și a descris modul în care Armenia și Azerbaidjan au obținut pacea, a raportat Logos Press.
17:45
După aproape două luni de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal, care prevede o rată unică de impozitare de 15 % pentru antreprenorii independenți, continuă să apară blocaje legate de Legea privind liber-profesioniștii. Unele dintre acestea pot fi atribuite problemelor de plată și decontare prin intermediul băncilor și al platformelor intermediare.
17:30
În perioada 2-29 martie, Agenția pentru Investiții și Plăți în Agricultură va accepta cererile fermierilor pentru cea de-a cincea etapă a „concursului de granturi” AGGRI ((Agriculture Governance, Growth and Resilience Investment), informează Logos Press.
17:00
Prețul petrolului a atins un maxim de mai multe luni, ca urmare a pregătirilor active ale SUA pentru o acțiune militară împotriva Iranului, în ciuda discuțiilor în curs dintre cele două țări, a raportat Logos Press.
16:45
Ministerul Educației și Cercetării a finalizat procedura de achiziție publică pentru serviciile de prevenire și răspuns la incidentele de bullying în școli și licee, a informat Logos Press.
16:30
Situația cu recoltarea produselor agricole din recolta anului trecut rămase încă pe câmp se înrăutățește. Având în vedere prognoza meteo pentru ultima decadă a lunii februarie, campania de recoltare din 2025 are șanse să se încheie în primăvara anului 2026, informează Logos Press.
16:00
Anul judiciar 2026 al Curții Constituționale a fost deschis oficial în cadrul unei ceremonii solemne, în care au fost prezentate bilanțul activității instituției și prioritățile pentru perioada următoare. Mesajul central al evenimentului a fost formulat de președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, Veronica Roșca, care a declarat că „Anul judiciar 2026 începe sub semnul consolidării statului de drept”, transmite Logos Press.
15:45
Guvernul are timp până în iunie 2026 să aprobe o creștere de 10% a taxei pe valoarea adăugată pentru întreprinderile HoReCa (catering și hoteluri), de la 8% în prezent la 18%, potrivit Logos Press.
15:45
Una dintre cele mai mari platforme online din lume, eBay, a anunțat achiziționarea platformei de revânzare de îmbrăcăminte Depop, în valoare de 1,2 miliarde de dolari, ca parte a unei strategii de atragere a unui public mai tânăr și de consolidare a poziției sale pe piața secundară a modei, informează Logos Press.
15:30
Republica Moldova a pierdut 28.656 de locuitori într-un an. Populația cu reședință permanentă a scăzut de la 2.415.549 la 1 ianuarie 2024 la 2.386.893 la 1 ianuarie 2025, sau cu 1,2%, informează Logos Press.
14:45
Activele criptografice ale populației nu sunt protejate, deoarece circulația lor nu este reglementată în Moldova, iar toate ofertele de investiții profitabile, care ar veni de la Banca Națională sau de la o altă instituție de stat, sunt false, relatează Logos Press.
14:15
Deznodământul Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 este tot mai aproape: Rezultatele celei de-a 13-a zile # Logos-Press
Câștigătorii a șase seturi de premii au devenit cunoscuți în cea de-a 13-a zi de concurs a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia, informează Logos Press.
