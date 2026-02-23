Ce declarații a depus Plahotniuc în procesul despre frauda bancară
Europa Libera Moldova, 23 februarie 2026 18:10
Ce declarații a depus Plahotniuc în procesul despre frauda bancară
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
Acum 4 ore
15:50
Acum 8 ore
12:10
Ieri
16:50
10:10
10:00
08:10
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
10:00
20 februarie 2026
10:50
Medicul rus care i-a salvat viața lui Navalnîi, respins la angajare în Letonia din motive de securitate # Europa Libera Moldova
Letonia a concediat zeci de lucrători medicali după amendarea legii privind securitatea națională, care interzice cetățenilor ruși și belaruși să lucreze în „infrastructura critică”. Printre cei vizați - doctorul Aleksandr Polupan, cel care l-a salvat pe opozantul rus Aleksei Navalnîi după otrăvirea cu Noviciok în 2020, insistând ca acesta să fie transferat urgent în Germania, în ciuda opoziției autorităților ruse. Ulterior, Polupan a criticat public condițiile de detenție ale lui Navalnîi, a co...
10:10
Poliția ucraineană: Grup de presupuși „asasini” moldoveni reținuți în operațiunea Enigma 2.0 # Europa Libera Moldova
Într-un comunicat de presă difuzat pe 20 februarie, poliția ucraineană i-a descris drept „agenți și combatanți”, dar nu a dat numărul celor reținuți. Aceștia ar fi fost recrutați de serviciile speciale rusești și trimiși în Ucraina pentru operațiuni de lichidare. „S-a stabilit în mod credibil că printre persoanele care urmau să fie eliminate se numărau un jurnalist cunoscut, trecut în Rusia ca «extremist» și căutat”, se spune în comunicatul Poliției Naționale a Ucrainei. Printre țintele presupuș...
19 februarie 2026
15:50
13:40
11:30
09:10
08:30
18 februarie 2026
16:40
Beneficiile includ șansa de a crește profesional într-o organizație media internațională cu o vastă rețea de jurnaliști și cu standarde editoriale solide. Criterii: Aveți fler jurnalistic și abilități excelente de scriere în română; Dați dovadă de acuratețe și precizie, punând accentul pe o documentare riguroasă și o prezentare convingătoare; Comunicați eficient, clar și deschis în echipă; Aveți capacitate de analiză și sinteză pentru a reda subiecte complexe într-un mod ușor de urmărit și capti...
16:10
13:30
17 februarie 2026
19:30
Temperaturile scăzute din ultima perioadă și ninsorile alternate cu ploi au dus la apariția gropilor pe mai multe artere din Chișinău. Cele mai afectate sunt șos. Muncești și Hâncești, bd. Dacia și str. Gh. Asachi. Primăria a mobilizat 15 echipe de drumari pentru a le cârpi, deocamdată, provizoriu....
19:20
16:50
14:40
14:10
13:10
12:30
12:00
09:30
16 februarie 2026
14:20
09:00
15 februarie 2026
10:50
Violeta Stratan: Turcia nu este ceea ce văd moldovenii în vacanțele lor sau în seriale # Europa Libera Moldova
A plecat în Turcia în 2013 cu o bursă de doctorat la Universitatea Marmara din Istanbul. A avut un an ca să învețe limba înainte de a începe cercetarea propriu-zisă. Dar și așa, nu-și imagina că va ajunge să susțină o teză de doctorat în turcă, povestește Violeta Stratan în ultimul episod din podcastul „Laboratorul social”. Mai ales că tema de cercetare – cum a reflectat presa americană și cea rusească ocuparea Crimeii în 2014 de către Rusia – presupunea analizarea multor materiale în engleză și...
10:00
Cum este Turcia adevărată, prin ochii unei moldovence care a trăit acolo 12 ani # Europa Libera Moldova
Violeta Stratan a plecat în Turcia cu o bursă pentru 4 ani, dar a rămas 12. Deși o fascina cultura turcă, i-a fost greu să se integreze. În timp, a descoperit o țară foarte diversă, cu oameni calzi, și și-a făcut acolo nu doar doctoratul, ci și o familie. A revenit acasă, dar îi este dor de Turcia....
09:50
09:10
Forțele rusești pregătesc o ofensiva asupra orașului Kosteantinvka din estul Ucrainei, urmând „scenariul de la Pokrovsk”, afirmă analiști ucraineni și occidentali. Rușii încearcă să domine spațiul aerian, folosind un număr mare de drone pentru a distruge logistica și apărarea ucraineană. Cum contracarează forțele Kievului aceste amenințări?...
14 februarie 2026
18:50
13:40
10:50
10:00
Premierul Alexandru Munteanu a ratat o ocazie să comunice cu cetățenii atunci când a refuzat să prezinte un raport despre primele 100 de zile de activitate a Guvernului. De această părere sunt invitații permanenți ai podcastului „Dincolo de Știri”, comentatorii politici Igor Boțan și Nicolae Negru....
09:10
Salvați de roboți: Cum folosesc soldații ucraineni drone terestre pentru evacuarea răniților # Europa Libera Moldova
Dronele aeriene sunt printre cele mai letale arme în lupta Ucrainei cu forțele rusești, dar vehiculele robotizate joacă și ele un rol crucial pe teren. Pe frontul din regiunea Donețk, membrii Brigăzii 117 Mecanizate din Ucraina folosesc drone terestre pentru a livra provizii și a evacua soldații răniți de pe câmpul de luptă....
13 februarie 2026
18:10
16:30
15:10
13:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.