Ce declarații a depus Plahotniuc în procesul despre frauda bancară

Europa Libera Moldova, 23 februarie 2026 18:10

Ce declarații a depus Plahotniuc în procesul despre frauda bancară

Acum 30 minute
18:10
Acum 4 ore
15:50
Ce lucruri poți aduce în R. Moldova fără a plăti taxe în vamă dacă revii definitiv acasă Europa Libera Moldova
Acum 8 ore
12:10
[Carte de] Identitate anulată. Povestea moldovenilor rămași fără acte românești Europa Libera Moldova
Ieri
16:50
Bărbat înarmat, ucis când încerca să intre ilegal pe proprietatea lui Trump din Florida Europa Libera Moldova
10:10
„Noi suntem acasă, nu ne trimiteți în Siberia” Povestea lui Mihai Peicov din Taraclia care a ales Moldova și UE în locul propagandei ruse Europa Libera Moldova
10:00
Povestea lui Mihai Peicov din Taraclia care a ales Moldova și UE în locul propagandei ruse Europa Libera Moldova
09:10
Istorii care contează: Medici de la țară Europa Libera Moldova
08:10
„În casă-i ca afară”. O femeie de 83 de ani din Kiev rezistă de o lună fără încălzire Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
„E stilul Moscovei, ucide oponenții lui Putin”. Negru și Boțan, despre presupusele asasinate ale unor ucraineni, pregătite în Moldova Europa Libera Moldova
10:00
Negru și Boțan, despre presupusele asasinate ale unor ucraineni, pregătite în Moldova Europa Libera Moldova
20 februarie 2026
10:50
Medicul rus care i-a salvat viața lui Navalnîi, respins la angajare în Letonia din motive de securitate Europa Libera Moldova
Letonia a concediat zeci de lucrători medicali după amendarea legii privind securitatea națională, care interzice cetățenilor ruși și belaruși să lucreze în „infrastructura critică”. Printre cei vizați - doctorul Aleksandr Polupan, cel care l-a salvat pe opozantul rus Aleksei Navalnîi după otrăvirea cu Noviciok în 2020, insistând ca acesta să fie transferat urgent în Germania, în ciuda opoziției autorităților ruse. Ulterior, Polupan a criticat public condițiile de detenție ale lui Navalnîi, a co...
10:10
Poliția ucraineană: Grup de presupuși „asasini” moldoveni reținuți în operațiunea Enigma 2.0 Europa Libera Moldova
Într-un comunicat de presă difuzat pe 20 februarie, poliția ucraineană i-a descris drept „agenți și combatanți”, dar nu a dat numărul celor reținuți. Aceștia ar fi fost recrutați de serviciile speciale rusești și trimiși în Ucraina pentru operațiuni de lichidare. „S-a stabilit în mod credibil că printre persoanele care urmau să fie eliminate se numărau un jurnalist cunoscut, trecut în Rusia ca «extremist» și căutat”, se spune în comunicatul Poliției Naționale a Ucrainei. Printre țintele presupuș...
19 februarie 2026
15:50
R. Moldova, vizată într-o rețea internațională de trafic cu droguri destructurată de Europol Europa Libera Moldova
13:40
Kremlin vs. Telegram: Aplicația dezminte că „străinii” ar putea citi comunicațiile soldaților ruși Europa Libera Moldova
11:30
Indezirabil până în 2030. Povestea primului apărător al drepturilor omului interzis în Transnistria care câștigă la CEDO Europa Libera Moldova
09:10
Elevii LGBTQI+, cu dizabilități și de etnie romă, cei mai discriminați în școlile din R. Moldova Europa Libera Moldova
08:30
În Iran, sfârșitul doliului de 40 de zile provoacă noi proteste anti-regim Europa Libera Moldova
18 februarie 2026
16:50
„Nimic nu ne împiedică să găzduim arme nucleare”, spun estonienii Europa Libera Moldova
16:40
Europa Liberă Moldova angajează jurnaliști Europa Libera Moldova
Beneficiile includ șansa de a crește profesional într-o organizație media internațională cu o vastă rețea de jurnaliști și cu standarde editoriale solide. Criterii: Aveți fler jurnalistic și abilități excelente de scriere în română; Dați dovadă de acuratețe și precizie, punând accentul pe o documentare riguroasă și o prezentare convingătoare; Comunicați eficient, clar și deschis în echipă; Aveți capacitate de analiză și sinteză pentru a reda subiecte complexe într-un mod ușor de urmărit și capti...
16:10
INTERVIU | Mircea Păscăluță: Reforma căilor ferate va costa 30 de milioane de lei și va da roade cel mai devreme în 2027 Europa Libera Moldova
13:30
Ultima rundă a „dificilelor” negocieri ruso-ucrainene, mediate de SUA, a durat doar două ore Europa Libera Moldova
12:50
Bulgarii vor merge la vot la 19 aprilie, a opta oară în cinci ani Europa Libera Moldova
09:40
Sprijinul Chinei pentru Iran revine în centrul atenției Europa Libera Moldova
17 februarie 2026
19:30
Slalom printre gropi, pe străzile din Chișinău Europa Libera Moldova
Temperaturile scăzute din ultima perioadă și ninsorile alternate cu ploi au dus la apariția gropilor pe mai multe artere din Chișinău. Cele mai afectate sunt șos. Muncești și Hâncești, bd. Dacia și str. Gh. Asachi. Primăria a mobilizat 15 echipe de drumari pentru a le cârpi, deocamdată, provizoriu....
19:20
Senatori americani la Chișinău: Și administrația Trump, și opoziția cred că R. Moldova trebuie sprijinită Europa Libera Moldova
16:50
Tânăr moldovean, arestat în Polonia pentru că a tras frâna unui tren de marfă Europa Libera Moldova
14:40
Evoluția prețurilor, în 2026: BNM spune că vor crește, dar mai puțin decât în 2025 Europa Libera Moldova
14:10
Rămasă fără petrol din Venezuela, Cuba se îneacă în gunoaie, iar turiștii pleacă Europa Libera Moldova
13:10
Echipa Republicii Moldova, nemulțumită de rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de Iarnă Europa Libera Moldova
12:30
Jesse Jackson, lider al mișcării pentru drepturile civile în SUA, a murit la 84 de ani Europa Libera Moldova
12:00
Kosovo împlinește 18 ani în umbra procesului de crime de război de la Haga Europa Libera Moldova
10:40
Plahotniuc a refuzat să depună declarații împotriva lui Dodon Europa Libera Moldova
09:30
Așteptări mici, înainte de noi negocieri de pace între Rusia și Ucraina Europa Libera Moldova
16 februarie 2026
14:20
REPORTAJ | Ce se întâmplă la Dereneu după retragerea Poliției din curtea bisericii Europa Libera Moldova
09:00
Președintele României va participa ca observator la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump Europa Libera Moldova
15 februarie 2026
10:50
Violeta Stratan: Turcia nu este ceea ce văd moldovenii în vacanțele lor sau în seriale Europa Libera Moldova
A plecat în Turcia în 2013 cu o bursă de doctorat la Universitatea Marmara din Istanbul. A avut un an ca să învețe limba înainte de a începe cercetarea propriu-zisă. Dar și așa, nu-și imagina că va ajunge să susțină o teză de doctorat în turcă, povestește Violeta Stratan în ultimul episod din podcastul „Laboratorul social”. Mai ales că tema de cercetare – cum a reflectat presa americană și cea rusească ocuparea Crimeii în 2014 de către Rusia – presupunea analizarea multor materiale în engleză și...
10:00
Cum este Turcia adevărată, prin ochii unei moldovence care a trăit acolo 12 ani Europa Libera Moldova
Violeta Stratan a plecat în Turcia cu o bursă pentru 4 ani, dar a rămas 12. Deși o fascina cultura turcă, i-a fost greu să se integreze. În timp, a descoperit o țară foarte diversă, cu oameni calzi, și și-a făcut acolo nu doar doctoratul, ci și o familie. A revenit acasă, dar îi este dor de Turcia....
09:50
Rubio îl asigură pe Zelenski de angajamentul SUA, dar avertizează că vor fi necesare concesii „dure” Europa Libera Moldova
09:10
„Cerul este brăzdat de drone”. Pe poziții ucrainene, lângă Kosteantinivka Europa Libera Moldova
Forțele rusești pregătesc o ofensiva asupra orașului Kosteantinvka din estul Ucrainei, urmând „scenariul de la Pokrovsk”, afirmă analiști ucraineni și occidentali. Rușii încearcă să domine spațiul aerian, folosind un număr mare de drone pentru a distruge logistica și apărarea ucraineană. Cum contracarează forțele Kievului aceste amenințări?...
14 februarie 2026
18:50
Navalnîi, otrăvit în închisoare cu toxina unei broaște exotice, afirmă țări europene Europa Libera Moldova
13:40
Rubio transmite un mesaj ferm, dar conciliant - Europa răsuflă ușurată Europa Libera Moldova
11:10
Rubio la München: Statele Unite și Europa „aparțin una alteia” Europa Libera Moldova
10:50
Toate privirile îndreptate spre Rubio: München, un test pentru realitatea transatlantică Europa Libera Moldova
10:10
Dincolo de Știri | 100 de zile ale Guvernului Munteanu Europa Libera Moldova
10:00
Negru și Boțan comentează primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu Europa Libera Moldova
Premierul Alexandru Munteanu a ratat o ocazie să comunice cu cetățenii atunci când a refuzat să prezinte un raport despre primele 100 de zile de activitate a Guvernului. De această părere sunt invitații permanenți ai podcastului „Dincolo de Știri”, comentatorii politici Igor Boțan și Nicolae Negru....
09:10
Salvați de roboți: Cum folosesc soldații ucraineni drone terestre pentru evacuarea răniților Europa Libera Moldova
Dronele aeriene sunt printre cele mai letale arme în lupta Ucrainei cu forțele rusești, dar vehiculele robotizate joacă și ele un rol crucial pe teren. Pe frontul din regiunea Donețk, membrii Brigăzii 117 Mecanizate din Ucraina folosesc drone terestre pentru a livra provizii și a evacua soldații răniți de pe câmpul de luptă....
13 februarie 2026
18:10
Conflictul religios de la Dereneu: primarul, plasat sub control judiciar Europa Libera Moldova
16:30
Merz către SUA: „Haideți să reparăm împreună parteneriatul transatlantic!” Europa Libera Moldova
15:10
„Unirea” navală: Portul românesc Constanța preia Portul Giurgiulești din R. Moldova Europa Libera Moldova
13:00
Marco Rubio, înaintea conferinței de la München: Lumea se află într-un „moment decisiv” Europa Libera Moldova
