Troleibuzele din Tiraspol vor circula astăzi doar până la ora 19:00 din cauza ninsorilor abundente

15:50

Autoritățile din Austria au pus sub acuzare un tânăr de 21 de ani pentru infracțiuni de terorism, după ce acesta ar fi pregătit un atac în timpul unuia dintre concertele susținute de Taylor Swift la Viena, în august 2024. Cele trei spectacole programate în capitala austriacă, parte a turneului mondial „The Eras Tour”, au fost … Articolul Tânăr de 21 de ani, inculpat pentru terorism în Austria: ar fi plănuit un atac la un concert Taylor Swift apare prima dată în BreakingNews.