Troleibuzele din Tiraspol vor circula astăzi doar până la ora 19:00 din cauza ninsorilor abundente
BreakingNews, 18 februarie 2026 17:40
Circulația troleibuzelor din Tiraspol va fi limitată astăzi, 18 februarie, urmând să se încheie la ora 19:00, din cauza ninsorilor abundente și a drumurilor dificile. Între orele 17:00 și 19:00 se așteaptă intensificări ale precipitațiilor, potrivit Întreprinderii de Troleibuze din Tiraspol. În prezent, rutele nr. 4 și nr. 7 nu sunt operate, iar troleibuzul de
Troleibuzele din Tiraspol vor circula astăzi doar până la ora 19:00 din cauza ninsorilor abundente # BreakingNews
Circulația troleibuzelor din Tiraspol va fi limitată astăzi, 18 februarie, urmând să se încheie la ora 19:00, din cauza ninsorilor abundente și a drumurilor dificile. Între orele 17:00 și 19:00 se așteaptă intensificări ale precipitațiilor, potrivit Întreprinderii de Troleibuze din Tiraspol. În prezent, rutele nr. 4 și nr. 7 nu sunt operate, iar troleibuzul de
Marți, 17 februarie, o avalanșă s-a produs pe o pantă abruptă din apropierea stațiunii Val Veny, din Italia, surprinzând mai mulți schiori aflați în zonă. Incidentul vine la doar câteva zile după o tragedie similară, soldată cu moartea a doi schiori. Videoclipurile distribuite pe rețelele sociale arată un grup numeros de schiori care așteptau telescaunul
O avarie la rețeaua de apeduct a provocat inundații la intersecția străzilor Grădina Botanică și Pădurii din Chișinău. Defecțiunea a fost cauzată de cedarea unui tronson de apeduct din fontă cenușie, construit în anul 1980, iar echipele „Apă-Canal" au intervenit imediat pentru remedierea situației. Pentru a asigura siguranța lucrărilor, furnizarea apei a fost suspendată temporar
Reținere în Bălți: instructor auto suspectat că facilita obținerea permiselor contra cost # BreakingNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, au reținut în flagrant un bărbat suspectat de trafic de influență, după ce ar fi pretins și primit bani pentru facilitarea obținerii unui permis de conducere. Potrivit denunțătorului, bărbatul, care activează ca instructor auto într-o școală din Bălți, ar fi cerut 900 de euro,
Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate # BreakingNews
Fracțiunea Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, solicitând declararea neconstituționalității Legii cetățeniei, adoptată în vara anului 2025. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că motivul este refuzul PAS de a susține proiectul de lege al Partidului Nostru. „Fracțiunea Partidului Nostru a solicitat Curții Constituționale să declare
Tânăr de 21 de ani, inculpat pentru terorism în Austria: ar fi plănuit un atac la un concert Taylor Swift # BreakingNews
Autoritățile din Austria au pus sub acuzare un tânăr de 21 de ani pentru infracțiuni de terorism, după ce acesta ar fi pregătit un atac în timpul unuia dintre concertele susținute de Taylor Swift la Viena, în august 2024. Cele trei spectacole programate în capitala austriacă, parte a turneului mondial „The Eras Tour", au fost
După Kizaru și OG Buda, un nou artist intră în vizorul autorităților: Ce riscă rapperul Gunwest # BreakingNews
Rapperul Gunwest (Ruslan Gominov) a devenit subiectul unui dosar administrativ privind propaganda de droguri. Anunțul a fost făcut de Ekaterina Mizulina, șefa „Ligii pentru un Internet Sigur", care a publicat un răspuns oficial primit de la Ministerul Afacerilor Interne din Sankt Petersburg. Potrivit sursei citate, autoritățile desfășoară în prezent o anchetă administrativă, iar versurile și
Intervenții în lanț ale salvatorilor din cauza vremii nefavorabile: ambulanțe, deblocate în mai multe raioane # BreakingNews
Salvatorii și pompierii intervin în mai multe raioane ale țării, în contextul condițiilor meteo dificile din 18 februarie 2026. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cele mai numeroase misiuni de tractare și deblocare a vehiculelor au fost înregistrate în raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi și Hâncești. Mai multe echipaje medicale au solicitat
Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament # BreakingNews
Inițiativa Partidului Nostru de a extinde termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate a primit avizul Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament. Pentru această modificare legislativă, propusă de liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, membrii Comisiei au votat în unanimitate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de
Uciderea unui activist de extremă dreapta la Lyon tensionează scena politică franceză # BreakingNews
Scena politică franceză este puternic tensionată după moartea lui Quentin Deranque, un student de 23 de ani și activist naționalist, care a murit în urma unei agresiuni stradale, atribuită unor militanți de extremă stângă, relatează Reuters și BBC. Potrivit autorităților, Deranque a fost lovit cu pumnii și picioarele de cel puțin șase persoane, iar autopsia
Polițiștii din cadrul Inspectoratului Centru din Chișinău au descoperit și închis o speluncă destinată consumului de substanțe narcotice, administrată de un bărbat în vârstă de 35 de ani. În timpul acțiunilor procesual-penale efectuate la domiciliul său, oamenii legii au identificat alte șapte persoane, cu vârste între 22 și 55 de ani, care prezentau semne evidente
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea copiilor # BreakingNews
Procuratura Căușeni, prin oficiul Ștefan Vodă, anunță că instanța de judecată a pronunțat o sentință de condamnare într-un caz de trafic de ființe umane și trafic de copii. Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis și va fi privat de
Procuratura din Telenești a finalizat ancheta și a expediat în instanță cazul unui tânăr de 27 de ani și al unui minor de 15 ani, acuzați de răpire și ucidere cu cruzime extremă a unei persoane. În plus, tânărul este cercetat și pentru implicarea minorului în activități infracționale. Conform materialelor dosarului, în noaptea de 5
Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. Wizz Air lansează o nouă ediție a competiției Wizz Youth Challenge # BreakingNews
După șapte ani de pauză, WIZZ Youth Challenge revine! Wizz Air invită studenții curajoși și creativi din universitățile din Europa și din alte regiuni, inclusiv din Moldova, să participe la o competiție internațională dedicată dezvoltării de soluții pentru viitorul aviației. WIZZ Youth Challenge este o competiție cu miză reală pentru studenți. Tinerii de la licență
Primăria municipiului Chișinău anunță că serviciile municipale rămân active și intervin atât mecanizat, cât și manual, pentru a menține circulația rutieră pe străzile capitalei în condițiile ninsorilor abundente. Regia „Exdrupo" a mobilizat utilaje cu sărărițe, lame și perii, care patrulează pe principalele artere, drumurile secundare, pantele și accesele către suburbii unde operează transportul public. În
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci minori # BreakingNews
Procuratura Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind traficul de ființe umane și traficul de copii, comise de un bărbat în vârstă de 47 de ani. Instanța l-a condamnat la 17 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura activități legate
Angajat medical din Florești, acuzat de 17 episoade de corupție și influențare ilegală # BreakingNews
Procuratura Bălți a transmis în instanță o cauză penală împotriva unui angajat medical, șef de Secție în cadrul Instituția Medico-Sanitara Publică „Spitalul raional Florești", acuzat de corupere pasivă și trafic de influență. Oficialii susțin că învinuitul ar fi comis 12 episoade de corupere pasivă, conform art. 324 alin. (1) din Codul Penal, și 5 episoade
Pasageră prinsă cu 60 000 USD ascunși în îmbrăcăminte la Aeroportul Internațional Chișinău # BreakingNews
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu funcționarii vamali, au depistat o tentativă de transport ilegal a unei sume importante de valută. Incidentul a fost semnalat în timpul controlului pasagerilor de pe ruta Chișinău–Erevan. În timpul verificărilor, comportamentul suspect al unei pasagere a condus la un control fizic
Peste 400 de salvatori IGSU sunt mobilizați pentru a interveni în situații de risc pe tot teritoriul țării # BreakingNews
Astăzi, 18 februarie 2026, peste 400 de angajați ai Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sunt concentrați în gărzi, pregătiți să intervină în orice situație de risc. Salvatorii și pompierii dispun de 145 de unități de tehnică, gata să gestioneze incidentele și să ofere sprijin populației. Din primele ore ale dimineții, echipele IGSU din sudul
Doi bărbați reținuți după ce l-au ucis pe un tânăr și i-au îngropat cadavrul într-o râpă în raionul Comrat # BreakingNews
Doi indivizi au fost reținuți de poliție, fiind suspectați că l-ar fi omorât pe un tânăr de 35 de ani, al cărui cadavru a fost descoperit într-un sac și îngropat într-o râpă în apropierea localității Svetlâi. Crima s-a petrecut în noaptea de 13 spre 14 februarie, iar cadavrul a fost găsit de anchetatori ieri, potrivit
Doi frați din Chișinău au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți că au șantajat un tânăr în vârstă de 22 de ani, căruia i-ar fi solicitat mii de euro sub pretextul unei datorii rezultate din jocuri de poker. Conform informațiilor oferite de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și de angajații Inspectoratul Național
Guvernul modifică programul bugetarilor și avertizează populația din cauza ninsorilor puternice # BreakingNews
Miercuri, 18 februarie 2026, bugetarii din Republica Moldova vor începe activitatea la ora 09:00, ca măsură preventivă în contextul valului de ninsori prognozat, anunță Guvernul. Unele categorii de angajați vor avea posibilitatea să lucreze de la distanță, în funcție de necesități, iar autoritățile locale vor decide dacă elevii vor urma cursurile de acasă. Conform comunicatului
Ion Ceban către Consiliul Europei: reforma administrativă simulează schimbarea, dar subminează democrația # BreakingNews
În cadrul ședinței Reuniunii Biroului Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei desfășurate astăzi la Chișinău, primarul Ion Ceban a transmis un mesaj ferm cu privire la situația reformei administrației publice locale din Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, reforma propusă nu reprezintă o schimbare reală în administrația locală. „În loc de o reformă veritabilă,
Primarul Ion Ceban: Toate serviciile municipale sunt pregătite pentru codul portocaliu de ninsori # BreakingNews
În contextul avertizării meteo de cod portocaliu emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, primarul Capitalei, Ion Ceban, a condus astăzi o ședință cu executivul municipal, preturile și șefii direcțiilor și întreprinderilor municipale pentru a stabili planul de intervenție în teren. Primarul a subliniat că, potrivit datelor de ultimă oră, începând din această noapte vor fi
Propagandista Kremlinului, Margarita Simonian, dezvăluie că boala sa oncologică evoluează rapid # BreakingNews
Margarita Simonian, redactor-șef al televiziunii de stat Russia Today și una dintre cele mai cunoscute figuri ale propagandei rusești, a anunțat că cancerul de care suferă progresează mult mai rapid decât
Polițiștii din Briceni investighează activitatea ilegală a unui bărbat de 39 de ani, domiciliat în raion, după ce au descoperit substanțe narcotice în locuința acestuia. În timpul percheziției, oamenii legii au ridicat aproximativ 1,2 kg de substanță vegetală asemănătoare marijuanei, precum și 9 pachețele cu marijuana, câte 0,45 grame fiecare. Totodată, a fost confiscat un … Articolul 1,2 kg de marijuana găsite la domiciliul unui bărbat de 39 de ani apare prima dată în BreakingNews.
Astăzi, 17 februarie, un automobil a fost complet distrus într-un incendiu izbucnit într-o curte de pe strada Varșovia, din sectorul Botanica al Capitalei. La intervenție au participat pompierii care au reușit să stingă focul. Potrivit informațiilor transmise de IGSU, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele … Articolul Incendiu în sectorul Botanica: o mașină, distrusă complet apare prima dată în BreakingNews.
Al șaselea dosar în R. Moldova pentru Vladimir Plahotniuc: acuzații privind acte de identitate false # BreakingNews
Procuratura Anticorupție a anunțat deschiderea, la 12 februarie 2026, a unui nou dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc, acesta fiind vizat pentru presupusa confecționare, deținere și folosire de acte de identitate false. Este al șaselea dosar inițiat în Republica Moldova împotriva sa. Potrivit procurorului Alexandru Cernei, cauza penală a fost pornită în urma analizării … Articolul Al șaselea dosar în R. Moldova pentru Vladimir Plahotniuc: acuzații privind acte de identitate false apare prima dată în BreakingNews.
Escrocherii cu telefoane mobile în centrul capitalei: tânăr de 26 de ani arestat preventiv # BreakingNews
Un tânăr de 26 de ani, originar din Nisporeni, a fost prins în flagrant de polițiștii sectorului Centru din Chișinău, fiind suspectat că a participat la mai multe cazuri de escrocherie online. Bărbatul, împreună cu complicii săi, ar fi comandat telefoane mobile folosind datele personale ale altor persoane fără consimțământul acestora. Sesizarea a venit din … Articolul Escrocherii cu telefoane mobile în centrul capitalei: tânăr de 26 de ani arestat preventiv apare prima dată în BreakingNews.
Strada George Coșbuc din Chișinău va fi închisă circulației pentru mai bine de un an, din cauza lucrărilor de renovare # BreakingNews
Primăria Municipiului Chișinău informează că, începând cu 16 februarie 2026 și până pe 25 iunie 2027, traficul auto va fi suspendat pe strada George Coșbuc, pe segmentul dintre străzile Columna și Alexandru cel Bun. Măsura a fost luată pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucție a unui imobil și pentru a garanta siguranța șantierului, prin amplasarea unei … Articolul Strada George Coșbuc din Chișinău va fi închisă circulației pentru mai bine de un an, din cauza lucrărilor de renovare apare prima dată în BreakingNews.
Un bebeluș de nici o lună a fost transportat în secția de reanimare după ce s-a intoxicat cu fum în urma unui incendiu izbucnit pe 16 februarie, în orașul Bender, în regiunea transnistreană. Incidentul a fost provocat de uscarea unei haine pe un scaun, lângă un reșou electric. Părinții și copilul se aflau într-o altă … Articolul Un bebeluș de nici o lună, internat în reanimare după un incendiu la Bender apare prima dată în BreakingNews.
Neil Simpson, în vârstă de 61 de ani, a fost condamnat la opt ani de închisoare după ce autoritățile australiene au descoperit că încerca să trimită ilegal peste 100 de reptile native în mai multe țări din Asia și Europa. Instanța a stabilit o perioadă de securitate de cinci ani și patru luni, conform anunțului … Articolul Contrabandă cu reptile: un australian condamnat la opt ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
O femeie de 28 de ani, angajată a unui centru de plasament din municipiul Bălți, a fost condamnată pentru efectuarea ilegală a mai multor transferuri de fonduri în detrimentul unei beneficiere a centrului, informează Procuratura Bălți. Potrivit instanței, în perioada iunie–octombrie 2025, inculpata a utilizat fără consimțământul titularului datele cardului bancar al unei persoane aflate … Articolul Transferuri ilegale prin TEMU: condamnare în cazul unei angajate din Bălți apare prima dată în BreakingNews.
Vinuri moldovenești exportate ilegal în SUA, confiscate într-o anchetă privind drepturile de autor # BreakingNews
O schemă de export ilegal de vinuri sub denumirea unei mărci franceze protejate a fost descoperită de Poliția de Frontieră din Republica Moldova, în colaborare cu procurorii PCCOCS, potrivit autorităților. Valoarea vinurilor implicate în acest caz este estimată la aproximativ 5 milioane de lei. Ancheta arată că o companie din Moldova a produs și a … Articolul Vinuri moldovenești exportate ilegal în SUA, confiscate într-o anchetă privind drepturile de autor apare prima dată în BreakingNews.
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, se află astăzi la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, unde urmează să depună mărturii în calitate de martor în dosarul „Kuliok”. Presa a fost evacuată din sala de ședințe, iar transmisia live a fost oprită de instanță. Vlad Plahotniuc va fi audiat fără posibilitatea de difuzare … Articolul Vlad Plahotniuc prezent la CSJ pentru audieri în dosarul „Kuliok” apare prima dată în BreakingNews.
O tentativă de scoatere ilegală din țară a produselor din tutun a fost descoperită la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni. Potrivit Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, un autoturism de model Mitsubishi Lancer, condus de un bărbat de 52 de ani, nerezident, s-a prezentat pentru a ieși din Republica Moldova, cu destinația Uniunea Europeană. … Articolul 164 de pachete de țigări, depistate la frontieră înainte de a ajunge în UE apare prima dată în BreakingNews.
Copii de 14 și 15 ani, prinși în timp ce goneau cu 250 km/h într-un bolid de 500 cai putere pe autostradă, în Elveția # BreakingNews
Doi adolescenți au pus recent în pericol traficul rutier în cantonul Zurich din Elveția. Cei doi, cu vârste de 14 și 15 ani, au condus un bolid de 500 CP cu 250 km/h pe autostradă și au fost reținuți de poliție inclusiv pentru furt, a relatat site-ul de știri elvețian nau.ch, duminică, 15 februarie. Locuitorii … Articolul Copii de 14 și 15 ani, prinși în timp ce goneau cu 250 km/h într-un bolid de 500 cai putere pe autostradă, în Elveția apare prima dată în BreakingNews.
Un grav accident rutier s-a produs duminică, 15 februarie, în apropiere de municipiul Comrat, soldându-se cu șase persoane rănite, printre care și un copil de șase ani. Potrivit oamenilor legii, un automobil Toyota Corolla, condus de un bărbat de 66 de ani, circulând împreună cu un copil și o femeie de 45 de ani, a … Articolul Accident grav lângă Comrat: șase persoane, inclusiv un copil, au ajuns la spital apare prima dată în BreakingNews.
Operațiunea SUA împotriva lui Nicolás Maduro în Caraibe a costat aproximativ 2–3 miliarde de dolari # BreakingNews
Operațiunea militară americană care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, la începutul anului 2026 a implicat aproximativ 60 de soldați din forțele speciale, sprijin aerian și transport cu elicopterul către o navă de război aflată la 100 de mile de coastă. Operațiunea, care s-a desfășurat în doar … Articolul Operațiunea SUA împotriva lui Nicolás Maduro în Caraibe a costat aproximativ 2–3 miliarde de dolari apare prima dată în BreakingNews.
Renato Usatîi: Reforma teritorial-administrativă și comasarea localităților sunt gândite de guvernare nu pentru bunăstarea cetățenilor, ci din interese politice ale PAS # BreakingNews
Autoritățile au lansat consultări privind reforma administrativ-teritorială, dar urmăresc interese politice ale PAS: vor să lase aproximativ 12 raioane, „lipite” după propriile criterii. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, la postul de televiziune „Cinema 1”. El a mai precizat că pe aceleași principii este promovată și comasarea localităților. ”Vă dau un … Articolul Renato Usatîi: Reforma teritorial-administrativă și comasarea localităților sunt gândite de guvernare nu pentru bunăstarea cetățenilor, ci din interese politice ale PAS apare prima dată în BreakingNews.
Iubirea, sărbătorită la mii de metri înălțime. Ce surpriză a pregătit Wizz Air pentru 16 cupluri # BreakingNews
Ziua Îndrăgostiților este momentul ideal pentru a petrece clipe frumoase alături de cei dragi și pentru a sărbători iubirea. În acest an, Wizz Air a adus un plus de romantism în timpul zborurilor sale europene, iar 16 cupluri de pe diferite rute au fost surprinse cu cadouri speciale din partea echipajului. Printre acestea s-a numărat … Articolul Iubirea, sărbătorită la mii de metri înălțime. Ce surpriză a pregătit Wizz Air pentru 16 cupluri apare prima dată în BreakingNews.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis luni, 16 februarie 2026, o avertizare de Cod Portocaliu și Cod Galben pentru precipitații puternice și intensificări ale vântului, valabilă între 17 februarie, ora 20:00, și 18 februarie, ora 17:00, În zonele aflate sub Cod Portocaliu se așteaptă ninsori și lapoviță abundente, cu acumulări estimate între 20 și 35 … Articolul Cod Portocaliu și Cod Galben de ninsori și viscol pentru 17 și18 februarie apare prima dată în BreakingNews.
Comisia de evaluare a procurorilor anunță că rezultatul evaluării integrității etice și financiare a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, va fi făcut public în termen de până la 30 de zile lucrătoare. Decizia vine după ce membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară pentru aprobarea proiectului de raport. În aceste condiții, potrivit … Articolul Evaluarea lui Alexandru Machidon va fi publicată în 30 de zile apare prima dată în BreakingNews.
Bugetul municipiului Chișinău crește cu 500 de milioane de lei în 2026: Ion Ceban anunță proiecte majore pentru dezvoltarea capitalei # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că bugetul orașului pentru anul 2026 este mai mare cu 500 de milioane de lei comparativ cu anul precedent. Sumele suplimentare vor fi alocate pentru diverse proiecte de infrastructură, modernizarea serviciilor publice și implementarea unor programe care vizează îmbunătățirea calității vieții locuitorilor capitalei. „Contrar speculațiilor potrivit cărora primăria … Articolul Bugetul municipiului Chișinău crește cu 500 de milioane de lei în 2026: Ion Ceban anunță proiecte majore pentru dezvoltarea capitalei apare prima dată în BreakingNews.
Tânără din Kârgâzstan, închisă în Rusia, forțată să aleagă între închisoare și război în Ucraina # BreakingNews
Dilbar, o tânără de 18 ani din Kârgâzstan, se află de mai multe luni în detenție preventivă într-o închisoare din orașul Omsk, Rusia. Ea susține că a fost bătută, șocată cu taserul și amenințată de ofițerii penitenciarului. Tânăra este acuzată de trafic de droguri, acuzație pe care o respinge, și se confruntă cu o alegere … Articolul Tânără din Kârgâzstan, închisă în Rusia, forțată să aleagă între închisoare și război în Ucraina apare prima dată în BreakingNews.
Primăria anunță crearea unui Comitet municipal pentru dezvoltare și monitorizare strategică # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că în scurt timp va fi creat un Comitet municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică, care va avea rol esențial în gestionarea dezvoltării capitalei. Inițiativa vine în contextul implementării reformelor administrative locale și a posibilelor modificări ale granițelor municipiului. Potrivit primarului, noul comitet va supraveghea realizarea și … Articolul Primăria anunță crearea unui Comitet municipal pentru dezvoltare și monitorizare strategică apare prima dată în BreakingNews.
Furnizorii de energie electrică din Republica Moldova au depus cereri oficiale pentru creșterea tarifelor, ceea ce ar putea afecta milioane de consumatori din centrul și sudul țării, inclusiv locuitorii capitalei. Conform solicitărilor, clienții conectați la rețelele „Premier Energy” ar putea plăti un tarif majorat cu 6,6%, ceea ce ar ridica prețul la 3,83 lei/kWh. În … Articolul Premier Energy și FEE Nord cer scumpiri la energie: cât ar putea plăti consumatorii apare prima dată în BreakingNews.
O ucraineană și iubitul ei, care fugiseră de război în SUA, omorâți de fostul iubit al tinerei # BreakingNews
O refugiată ucraineană în vârstă de 21 de ani, Kateryna Tovmaș, și partenerul ei au fost împușcați mortal într-o locuință privată, duminică, în statul Carolina de Nord, informează publicația ucraineană New Voice. Informația a fost comunicată de autoritățile locale și de fratele victimei, Mihailo Tovmaș, pe rețelele sociale. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, principalul suspect … Articolul O ucraineană și iubitul ei, care fugiseră de război în SUA, omorâți de fostul iubit al tinerei apare prima dată în BreakingNews.
Ion Ceban avertizează: Sute de localități riscă să dispară sub paravanul reformei administrative # BreakingNews
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că pregătește o reformă a Administrației Publice Locale (APL) fără nicio bază documentară oficială, calificând-o drept un „truc electoral”. Edilul susține că, sub paravanul amalgamării, se urmărește de fapt închiderea a circa 600 de primării și reorganizarea țării în doar 10 raioane, proces care ar fi … Articolul Ion Ceban avertizează: Sute de localități riscă să dispară sub paravanul reformei administrative apare prima dată în BreakingNews.
În ultimele două luni, poliția din Cahul a documentat mai multe persoane suspectate de cultivarea, păstrarea, consumul și comercializarea drogurilor. În cadrul acțiunilor de investigație, au fost efectuate percheziții la domiciliile a trei bărbați cu vârstele de 35, 42 și 59 de ani, unde au fost depistate substanțe vegetale interzise. Cantitatea de droguri ridicată de … Articolul Percheziții la Cahul: Poliția ridică peste 1,5 kilograme de substanțe interzise apare prima dată în BreakingNews.
