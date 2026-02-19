Câte funcții vacante pentru profesorii tineri sunt în Moldova și unde poți depune dosarul de angajare
#diez, 19 februarie 2026 17:15
Dacă ai absolvit o facultate sau un colegiu cu profil pedagogic sau ești student(ă) în an terminal, poți depune dosarul de angajare la una dintre instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Potrivit datelor de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), actualmente sunt disponibile 1.365 de funcții didactice vacante.
Acum 30 minute
17:15
(video) „Baltagul”, „Ion” și „Moara cu noroc”. Cum arată book trailerele realizate de elevii din Moldova pentru cărțile favorite # #diez
Coperta, titlul, autorul, prefața, recomandarea celui mai bun prieten sau recenziile de pe internet – de obicei, anume unul (sau poate mai multe) dintre aceste elemente ne motivează să citim o carte. Mai nou, însă, interesul pentru lectură poate fi stârnit și de book trailer-e – clipuri video care prezintă atmosfera și mesajul unei cărți, asemănătoare trailerelor de film. În Republica Moldova, acest format a prins contur datorită Concursului Național de Book Trailer-e.
17:15
Câte funcții vacante pentru profesorii tineri sunt în Moldova și unde poți depune dosarul de angajare # #diez
Dacă ai absolvit o facultate sau un colegiu cu profil pedagogic sau ești student(ă) în an terminal, poți depune dosarul de angajare la una dintre instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Potrivit datelor de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), actualmente sunt disponibile 1.365 de funcții didactice vacante.
17:15
Ce faci pe 23 februarie? Mergi la proiecția documentului „Războiul de porțelan”, o poveste despre fragilitate, curaj și speranță # #diez
Patru ani în urmă, în dimineața zilei de 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina, menționând că începe o „operațiune specială" de eliberare. De atunci, în țara vecină a început un război care durează până în prezent. În acest context, luni, 23 februarie, la Teatrul Fără Nume va fi proiectat documentarul „Războiul de porțelan".
17:15
Doar jumătate dintre tinerii români lucrează în domeniul studiat. Care domenii sunt cele mai solicitate # #diez
Puțin peste jumătate dintre tinerii din România cu vârste între 15 și 34 de ani care sunt angajați spun că jobul lor este în acord cu studiile absolvite. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat pentru anul 2024, 54,7 % dintre tinerii români declară că există o potrivire între pregătirea lor și locul de muncă actual sau cel mai recent. Procentul este ușor sub media Uniunii Europene, de 56 %.
Acum 2 ore
16:15
Pasiunea pentru fotbal te poate duce la Finala Ligii Campionilor UEFA Budapesta 2026, cu maib și Mastercard # #diez
Pentru adevărații fani ai fotbalului, Finala Ligii Campionilor UEFA e mai mult decât un meci. E un amalgam de emoții care se adună cu săptămâni înainte. E discuția reluată la nesfârșit despre cine merită trofeul. E genul de seară care rămâne în memorie mult după ultimul fluier.
16:15
Teatrul Fără Nume te invită la premiera spectacolului „Cartierul Îndepărtat", inspirat din celebra manga japoneză semnată de Jiro Taniguchi. Aceasta va avea loc pe 28 februarie, începând cu ora 18:00.
16:15
De ce unele olimpiade se organizează în aceeași zi și cum poți participa la două probe concomitent # #diez
Vei participa anul acesta la Olimpiada municipală/raională la Fizică și la cea la Limba și literatura română? Conform noului orar, ambele probe sunt programate pe 21 februarie, ceea ce înseamnă că va trebui să susții cele două teste în aceeași zi. Știu, știu, pare complicat. Dar nu este imposibil. În cele ce urmează, îți explicăm cum va decurge totul.
16:15
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) va găzdui, în data de 3 martie 2026, o nouă ediție a Free Market Road Show (FMRS) – o platformă internațională de dezbatere academică dedicată intersecției dintre economie, drept și politici publice.
Acum 4 ore
15:15
Câștigă 18.000 de lei pentru o campanie menită să combată violența din școala ta. Care sunt condițiile de participare # #diez
Organizația Terre des hommes Moldova a lansat concursul „Educație fără violență", destinat consiliilor elevilor din școlile Republicii Moldova. Pentru a participa, e necesar să aveți o idee de campanie școlară de prevenire și combatere a violenței. Cea mai bună va fi premiată. Câștigătorii vor obține 18.000 de lei pentru a o implementa.
14:15
Protejează-ți datele. Sunt semnalate tentative de fraudă legate de compensațiile pentru căldură # #diez
Din grijă pentru tine și datele tale personale, maib informează că a fost semnalată tentativa de fraudă, care vizează programul guvernamental de compensații pentru energia termică „Ajutor la Contor".
14:15
Vizualizări 3D și posibilitatea de a înregistra audio răspunsurile. Cum arată și ce elemente interactive includ manualele digitale # #diez
Elevii și profesorii din Moldova au acum acces la manuale digitale STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie, Matematică), prin intermediul platformei eduresurse.md. Aceasta a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării și include, momentan, șapte manuale: fizică pentru clasa a VIII-a, chimie pentru clasa a XII-a, biologie pentru clasa a VIII-a, biologie pentru clasa a IX-a, biologie pentru clasa a XII-a, informatică pentru clasa a XII-a și matematică pentru clasa a IX-a.
14:15
Serviciile stomatologice sunt deja un lux în multe țări cu o economie aparent excelentă. Deși salariile sunt bune, un tratament complex sau restaurările dentare pe implanturi se pot ridica la sume bunișoare. Exact din acest motiv, turismul dentar în Moldova a devenit o soluție tot mai atractivă pentru pacienții care își doresc tratamente stomatologice de calitate, realizate la standarde europene, dar la costuri mai accesibile.
Acum 6 ore
13:15
Budulai Mișcoi, mediator comunitar: „Scopul meu este ca toți romii să fie integrați în societate și să aibă acces la oportunități” # #diez
Budulai Mișcoi este un mediator comunitar dedicat și fondator al Asociației Obștești „Zdorovii Gorod"/„Oraș sănătos", o organizație necomercială creată pentru a sprijini tinerii și comunitățile vulnerabile din Republica Moldova. Recent, el a participat la sesiunea de instruire organizată de programul EU4Youth, consolidându-și competențele în domeniul sprijinirii tinerilor și al dezvoltării inițiativelor comunitare.
Acum 8 ore
11:15
Vrei să-ți faci studiile universitare în Danemarca? Participă la o sesiune informativă online și află tot ce trebuie să știi # #diez
Asociația Rødder – Rădăcini din Danemarca organizează un eveniment online informativ pentru tinerii interesați să își facă studiile de licență sau master în Danemarca. Acesta se va desfășura sâmbătă, 28 februarie, la ora 14:00. Participarea este gratuită.
Acum 24 ore
18:00
Proteste și petiții pentru cultura de noapte. Ce se știe despre razia antidrog a Poliției la evenimentul platformei Olandeep # #diez
În seara zilei de 13 februarie, colectivul artistic Olandeep a organizat un eveniment pentru publicul din capitală. Este vorba despre „SOD'26: COVEN M13", o petrecere cu muzică electronică la care au participat DJ-i locali și internaționali din Berlin, București și Chișinău. La câteva ore de la debutul evenimentului, Poliția Republicii Moldova a descins în localul unde se desfășura petrecerea, ca parte a unei razii antidrog, după ce a fost alertată printr-un apel cu privire la consumul de substanțe ilegale. La rândul lor, organizatorii, dar și mai mulți participanți la eveniment au venit cu declarații publice privind comportamentul agresiv al polițiștilor și în legătură cu tentativele de intimidare a culturii alternative.
Ieri
17:00
Primul Parc Științific și Tehnologic din Moldova pentru Agricultură Inteligentă, Agrotek Park, lansează apelul de selecție pentru prima cohortă a Incubatorului Agrotek, care va începe activitatea în mai 2026. Inițiativa își propune să sprijine dezvoltarea soluțiilor inovatoare pentru modernizarea agriculturii și crearea unui ecosistem competitiv bazat pe tehnologii inteligente.
16:00
Maib atrage 20 de milioane EUR de la EFSE pentru a accelera creșterea afacerilor și pentru a susține dezvoltarea economică # #diez
Maib, cea mai mare bancă din Republica Moldova și un motor esențial al dezvoltării sectorului financiar și al economiei, se remarcă în mod constant prin atragerea de capital internațional, prin promovarea inovației financiare și prin construirea de parteneriate strategice pe termen lung. Prin această abordare, banca direcționează finanțare pe termen lung de înaltă calitate și cu valoare adăugată ridicată, consolidând reziliența economică și sprijinind alinierea sectorului privat din Moldova la standardele europene.
16:00
Studenții din Moldova pot participa la concursul „WIZZ Youth Challenge” și să câștige zboruri gratuite pentru un an întreg # #diez
După șapte ani de pauză, WIZZ Youth Challenge revine! Wizz Air invită studenții din universitățile din Europa și din alte regiuni, inclusiv din Republica Moldova, să participe la o competiție internațională și să câștige premii. Premiul cel mare constă în călătorii nelimitate timp de un an în cadrul rețelei Wizz Air.
15:00
Vinul Moldovei a atras atenția lumii la Wine Paris 2026: masterclass sold-out și interes tot mai mare pentru soiurile autohtone # #diez
26 de vinificatori reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară Wine of Moldova. Unexpectedly Great/„Vinul Moldovei. Uimitor de bun", au fost prezenți la Wine Paris 2026, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei vinicole, care adună un flux de peste 50.000 de vizitatori din întreaga lume.
14:00
Pe 8 martie va avea loc organizarea unei noi ediții a crosului caritabil „Alerg pentru Mama". Acesta este un eveniment anual devenit deja o tradiție, care îmbină activitatea sportivă cu solidaritatea socială și implicarea civică.
13:00
Angajații sectorului privat pot primi, începând cu 1 ianuarie 2026, compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță la structurile de primire turistică din mediul rural. O hotărâre în acest sens a fost aprobată la Guvern.
13:00
După ce Primăria Chișinău a început o adevărată campanie cu sloganul „BUGET ESTE" în troleibuze, la stații de așteptare și online, a mers și mai departe cu aceste pliante – până în școli. Într-un liceu din capitală, chiar la intrarea în instituție, este amplasat un astfel de pliant, iar directoarea „nu vede nicio problemă" și spune că „situația este sub control".
12:00
70 % dintre discursurile de ură apărute în perioada electorală pentru parlamentarele din 2025 s-au răspândit pe rețelele sociale # #diez
Fenomenul discursului de ură înregistrează în continuare tendințe negative în perioadele electorale. Aceasta este una dintre constatările raportului de monitorizare „Discursul de ură și instigarea la discriminare în spațiul public și online din Republica Moldova în perioada electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025", prezentat de către Asociația Promo-LEX.
11:00
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară astăzi lecțiile online. Decizia vine în contextul codului galben și portocaliu de ninsori și lapoviță.
10:00
În companiile moderne, alegerea standardului corporativ al laptopurilor este o decizie strategică, în care prețul de achiziție contează mai puțin decât impactul asupra productivității angajaților, beneficiile pe termen lung și încrederea în securitatea datelor. De aceea, MacBook pentru business devine tot mai des alegerea companiilor, start-upurilor și instituțiilor publice datorită fiabilității, duratei lungi de viață și ecosistemului Apple.
17 februarie 2026
18:15
Instituțiile de învățământ pot decide să organizeze lecțiile online pe 18 februarie, în funcție de condițiile meteorologice din regiune # #diez
Autoritățile publice locale, în comun cu instituțiile de învățământ din gestiune, pot opta pentru organizarea procesului de studii la distanță pe 18 februarie, după analiza situației din teren. O decizie în acest sens a fost semnată astăzi, 17 februarie, de către prim-ministrul Alexandru Munteanu.
18:15
Cursuri gratuite de limba română pentru adulți. Au început înscrierile la noua ediție a Programului de învățare a limbii de stat # #diez
Adulții care doresc să își perfecționeze competențele lingvistice sau să învețe limba română de la zero se pot înscrie la cea de-a treia ediție a Programului Național privind studierea limbii române. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), cursurile sunt gratuite.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:15
Consultări publice pentru reforma curriculară. Elevii sunt încurajați să propună sugestii privind concepțiile disciplinelor școlare # #diez
Comunitatea academică, partenerii instituționali, elevii, părinții sunt invitați să propună sugestii privind concepțiile disciplinelor școlare. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, consultările publice se vor desfășura în perioada 17 februarie – 5 martie 2026 și constituie o etapă a procesului de reformă curriculară, prin care se propune dezvoltarea unui sistem educațional mai aproape de nevoile elevilor și ale societății de astăzi.
15:15
Tabere de vară, stagii și programe de formare. Ce măsuri include Planul național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (
14:15
În 2026 vor fi create cele mai multe locuri de creșă din ultimii ani. 102 proiecte concurează pentru fonduri dedicate grădinițelor # #diez
Pe parcursul anului 2026, mai multe proiecte urmează să beneficieze de finanțări datorită programului național „Părinți angajați – copii la creșe”. Potrivit unui comunicat emis de Guvernul Republicii Moldova, în acest an creșele publice din țară vor beneficia de cele mai multe investiții, ceea ce înseamnă că vor fi create și mai multe locuri la grădinițe pentru cei mici. Сообщение În 2026 vor fi create cele mai multe locuri de creșă din ultimii ani. 102 proiecte concurează pentru fonduri dedicate grădinițelor появились сначала на #diez.
13:15
Cum apreciază elevii, profesorii și părinții calitatea educației din Moldova. În premieră, a fost lansat Barometrul școlar 2026 # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat astăzi, în premieră, sondajul „Barometrul situației din învățământul gimnazial și liceal”. Rezultatele studiului evaluează percepțiile privind calitatea educației, climatul școlar, respectarea drepturilor copilului și nivelul de integritate în instituțiile de învățământ general. De asemenea, potrivit MEC, studiul oferă o imagine de ansamblu asupra sistemului educațional, din perspectiva elevilor, părinților, profesorilor și a directorilor de școli. Сообщение Cum apreciază elevii, profesorii și părinții calitatea educației din Moldova. În premieră, a fost lansat Barometrul școlar 2026 появились сначала на #diez.
11:15
USM colaborează cu experți din Spania, România și Germania pentru a crește încadrarea pe piața muncii a absolvenților # #diez
Universitatea de Stat din Moldova (USM) organizează în aceste zile workshopul „Strengthening the Employability of Graduates through Monitoring, Career Guidance and Institutional Cooperation”. Aflat la cea de-a treia ediție, evenimentul din acest an reunește reprezentanți din Moldova, Spania, România și Germania. Сообщение USM colaborează cu experți din Spania, România și Germania pentru a crește încadrarea pe piața muncii a absolvenților появились сначала на #diez.
11:15
Maib a lansat programul IT Internship în cadrul unui eveniment desfășurat la maib park, reconfirmând astfel angajamentul băncii pentru dezvoltarea tinerelor talente și pentru consolidarea unei culturi organizaționale orientate spre inovație. Сообщение Axați pe tehnologie, centrați pe oameni. Maib a lansat programul IT Internship появились сначала на #diez.
10:15
Au început testările pe eșantion reprezentativ. Câți elevi participă la rezolvarea materialelor pentru examene # #diez
În perioada 17-19 februarie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) organizează testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen. În cadrul acestui exercițiu, participă 11.737 de elevi din 313 de instituții de învățământ din cele 35 de raioane/municipii, informează MEC. Сообщение Au început testările pe eșantion reprezentativ. Câți elevi participă la rezolvarea materialelor pentru examene появились сначала на #diez.
16 februarie 2026
19:00
Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română sau nu? Ce spun autoritățile de la București # #diez
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160.000 de persoane. Aproximativ 66 % (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult 10 persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara familiei extinse. Există însă o legătură și cu copiii cu dublă cetățenie, română și moldoveană. Conform legii, aceștia ar putea risca să piardă alocația, scrie Gândul. Сообщение Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română sau nu? Ce spun autoritățile de la București появились сначала на #diez.
16:00
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), în parteneriat cu Expert Aktiv Group (EAG) România, vă invită la o sesiune intensivă de instruire dedicată managementului modern și eficient. Сообщение Curs de formare continuă: Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM) появились сначала на #diez.
15:00
A fost relansat apelul de granturi aferente programelor și instrumentelor de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție. Anul curent, sunt prevăzute 300 de milioane de lei. Сообщение Antreprenorii din Moldova pot obține granturi nerambursabile din partea statului появились сначала на #diez.
15:00
Trei persoane au fost admise pentru a candida la funcția de rector al Universității de Stat a Moldovei. Cine sunt acestea # #diez
În acest an, la Universitatea de Stat din Moldova se va alege un nou rector. Instituția de învățământ a anunțat că trei persoane au fost admise în calitate de candidați. Alegerile noului rector vor avea loc pe 3 martie 2026. Mai jos vă prezentăm cine sunt candidații. Сообщение Trei persoane au fost admise pentru a candida la funcția de rector al Universității de Stat a Moldovei. Cine sunt acestea появились сначала на #diez.
13:00
La Cahul a avut loc „Business Summit 2026”, care a reunit lideri și inovatori pentru a accelera integrarea AI în economia regiunii de sud # #diez
În data de 7 februarie 2026, Centrul Inotek a organizat cea de-a V-a ediție a Cahul Business Summit, un eveniment de referință pentru dezvoltarea economică a regiunii de sud. Summitul a adus împreună antreprenori, inovatori și lideri din sectorul public și privat pentru a explora tema centrală: „Integrarea Inteligenței Artificiale în dezvoltarea economică a Regiunii Cahul”. Evenimentul a oferit soluții practice și a stimulat parteneriate strategice, accelerând dialogul despre productivitate, sustenabilitate și competitivitate în sectoare cheie precum agricultura, turismul și antreprenoriatul local. Сообщение La Cahul a avut loc „Business Summit 2026”, care a reunit lideri și inovatori pentru a accelera integrarea AI în economia regiunii de sud появились сначала на #diez.
13:00
Te pregătești pentru examenele de clasa a IX-a? Participă la o serie de cursuri gratuite la limba română, istorie și matematică # #diez
Dacă ești în clasa a IX-a și vrei să te pregătești pentru examenele de absolvire, poți participa la o serie de cursuri gratuite la limba și literatura română, istoria românilor și universală și matematică. Lecțiile se vor desfășura online și vor fi ținute de mentorii de la EasyBac. Сообщение Te pregătești pentru examenele de clasa a IX-a? Participă la o serie de cursuri gratuite la limba română, istorie și matematică появились сначала на #diez.
13:00
Victoriabank lansează, începând cu 16 februarie, serviciul MIA Business to Business (B2B), devenind prima bancă din Moldova care oferă companiilor posibilitatea să trimită plăți instant, în cadrul sistemului MIA Plăți Instant, dezvoltat de Banca Națională a Moldovei. Serviciul este disponibil exclusiv în aplicația VB24 Business și funcționează 24 de ore, șapte zile pe săptămână, 365 de zile în an. Сообщение Victoriabank lansează MIA Business – plăți instant între companii появились сначала на #diez.
13:00
Ești elev(ă) în clasa a XII-a? Participă la traininguri gratuite de pregătire pentru susținerea examenelor de bacalaureat # #diez
Dacă ești elev(ă) în clasa a XII-a și ai început pregătirile pentru examenele de bacalaureat, să știi că în perioada 20-28 februarie, EasyBac va organiza o serie de sesiuni online și offline care ar putea să te ajute în acest proces. Mentorii vor oferi sfaturi utile și tehnici pentru gestionarea timpului la examen. Сообщение Ești elev(ă) în clasa a XII-a? Participă la traininguri gratuite de pregătire pentru susținerea examenelor de bacalaureat появились сначала на #diez.
12:00
Tradițional, în fiecare an se organizează concursul municipal „Pedagogul anului”. Competiția s-a desfășurat în perioada 9-13 ianuarie, unde au participat 16 cadre didactice. La concurs au fost evaluați cinci educatori, doi învățători și nouă profesori din ariile curriculare „Limbă și comunicare”, „Matematică și științe” și „Educație socioumanistică”. Сообщение Cine sunt profesorii premiați la concursul municipal „Pedagogul Anului”, ediția 2026 появились сначала на #diez.
11:00
Elevii de gimnaziu și de liceu se pot înscrie la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică. Câștigătorii vor participa la concursul mondial # #diez
Dacă înveți la gimnaziu sau la liceu și te interesează modul în care funcționează limbajul și structura limbii, e timpul să te înscrii la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică „Eugen Coșeriu”. Participarea este gratuită și deschisă pentru tinerii din toată țara. Сообщение Elevii de gimnaziu și de liceu se pot înscrie la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică. Câștigătorii vor participa la concursul mondial появились сначала на #diez.
15 februarie 2026
19:00
Universitățile din Letonia oferă burse tinerilor moldoveni pentru studii de licență, masterat și doctorat. Cum te poți înscrie # #diez
Studenții din Republica Moldova pot obține o bursă de studii în universitățile letone pentru anul academic 2026/2027. De asemenea, Letonia oferă și burse pentru participarea la școlile de vară organizate de instituții, la care se poate înscrie și personalul academic și de cercetare din țara noastră. Сообщение Universitățile din Letonia oferă burse tinerilor moldoveni pentru studii de licență, masterat și doctorat. Cum te poți înscrie появились сначала на #diez.
17:00
50 de elevi au fost premiați la „Mold SEF” 2026. Cine sunt câștigătorii și ce proiecte vor participa la etapa internațională # #diez
Peste 140 de elevi din Republica Moldova au participat în acest an la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”. Competiția s-a desfășurat în perioada 13-15 februarie și a reunit 143 de elevi, ghidați de 62 de profesori coordonatori, care au prezentat 86 de proiecte în fața comisiei de jurizare. Câștigătorii concursului au fost desemnați astăzi, 15 februarie, în cadrul unui eveniment festiv, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение 50 de elevi au fost premiați la „Mold SEF” 2026. Cine sunt câștigătorii și ce proiecte vor participa la etapa internațională появились сначала на #diez.
16:00
Sportivii care au reprezentat Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă și-au încheiat prestațiile. Ce locuri au ocupat aceștia # #diez
Cei cinci sportivi care au reprezentat Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina și-au încheiat oficial prestațiile, informează Ministerul Educației și Cercetării. La cea de-a XXV-a ediție a competiției, Alina Stremous a reușit să obțină cel mai bun rezultat dintre toți sportivii delegației naționale în proba de 15 km individual la biatlon. Сообщение Sportivii care au reprezentat Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă și-au încheiat prestațiile. Ce locuri au ocupat aceștia появились сначала на #diez.
16:00
Ninsori și minime de până la -11 grade Celsius. Ce temperaturi ne așteaptă în perioada 16-22 februarie # #diez
Săptămâna viitoare începe cu lapoviță și ninsori pe întreg teritoriul țării. În perioada 16-22 februarie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează maxime de până la 2 grade Celsius în sudul țării. Cel mai frig va fi joi, 19 februarie, când temperatura aerului va coborî până la -11 °C în zona de Nord a Republicii Moldova. Сообщение Ninsori și minime de până la -11 grade Celsius. Ce temperaturi ne așteaptă în perioada 16-22 februarie появились сначала на #diez.
13:45
Câștigă o vizită la Bruxelles și descoperă cum funcționează instituțiile UE. Europe Café te invită la un program de mentorat # #diez
Vrei să înveți cum funcționează instituțiile europene, care sunt valorile Uniunii Europene și cum ai putea să le promovezi în comunitatea ta? Europe Café te invită să participi la un program de mentorat cu activități, jocuri, planificare și învățare prin distracție, alături de mentori și alți tineri din Euro Cluburi și Centre de Informare din întreaga țară. Сообщение Câștigă o vizită la Bruxelles și descoperă cum funcționează instituțiile UE. Europe Café te invită la un program de mentorat появились сначала на #diez.
12:45
Într-o industrie care se mișcă cu viteza luminii, cum este cea a tehnologiei, puține inițiative reușesc să rămână relevante timp de două decenii. Endava Internship Programme este una dintre acestea, devenind o adevărată „școală de IT” în Republica Moldova. Efortul constant a fost recunoscut oficial la competiția MITP Awards 2025, unde programul a ridicat trofeul Impactful Initiative of the Year. Сообщение Timp de 20 de ani, Endava a format fiecare al 10-lea specialist IT din Moldova появились сначала на #diez.
