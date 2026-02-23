Președinția a revocat grațierea acordată lui Nicolai Șepeli, suspectat că ar fi implicat într-un grup criminal în Ucraina. Alexandru Bot a declarat: „Acest caz evidențiază necesitatea îmbunătățirii cadrului legal privind grațierea
Radio Chisinau, 23 februarie 2026 15:10
Președinția a anunțat că a revocat grațierea acordată în 2022 lui Nicolai Șepeli, după ce autoritățile au primit informații potrivit cărora acesta ar face parte dintr-un grup criminal organizat suspectat că pregătea asasinarea unor persoane din Ucraina, transmite Radio Chișinău.
Acum 15 minute
15:10
Acum 30 minute
14:55
Trei cetățeni străini au fost reținuți în flagrant pentru tentativă de escrocherie cu un automobil de lux # Radio Chisinau
Trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, au fost reținuți în flagrant la Chișinău, în timp ce încercau să comercializeze fraudulos un automobil de lux evaluat la aproximativ 100.000 de euro. Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.
Acum o oră
14:35
Femeile au reprezentat majoritatea alegătorilor în ultimele două scrutine parlamentare. CEC denotă o creștere a ratei de participare # Radio Chisinau
Femeile au reprezentat majoritatea alegătorilor în ultimele două scrutine parlamentare, iar ponderea acestora a crescut ușor de la 53,48% în 2021 la 54,33% în 2025. Datele sunt incluse în analiza comparativă și structurată a proceselor electorale din Republica Moldova, din perspectiva egalității de gen, pentru perioada 2021-2025.
Acum 2 ore
14:20
Ion Tăbârță: SUA alături de România, au contribuit, în ultimii ani, la ruperea dependenței energetice a R. Moldova de Rusia # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, se va afla într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, în perioada 23 – 25 februarie, pentru a participa la Transatlantic Gas Security Summit, transmite Radio Chișinău.
14:10
VIDEO | Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei # Radio Chisinau
Videoclipul, publicat pe pagina oficială de Facebook a Forțelor Aeriene, surprinde activitatea unităților de apărare aeriană care au contracarat rachetele și dronele în timpul atacului.
14:00
Mesajul ÎPS Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, la începutul Postului Mare: Să transformăm Postul într-o lucrare concretă a mântuirii # Radio Chisinau
La începutul Sfântului și Marelui Post, ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei adresează un cuvânt pastoral clerului și credincioșilor, îndemnând la cercetare lăuntrică, pocăință autentică și reașezarea vieții în lumina harului dumnezeiesc.
13:40
Peste 4000 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, consemnate de polițiști în weekend # Radio Chisinau
În acest weekend, polițiștii au fixat 4060 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai frecvente încălcări – 1570, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum.
Acum 4 ore
13:20
Miniștrii de externe europeni, „stupefiați” și „frustrați” de noua decizie de veto a Ungariei. Care este poziția României # Radio Chisinau
Uniunea Europeană nu va putea adopta luni noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza veto-ului Ungariei, a confirmat luni șefa diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit France Presse și Reuters.
13:05
Pierderi de 37,5 milioane lei la Arena Chișinău. Raportul de audit al Curții de Conturi # Radio Chisinau
Arena Chișinău a înregistrat pierderi nete de 37,5 milioane de lei și nu își poate acoperi cheltuielile de bază. Veniturile nu acoperă amortizarea și salariile, deși capitalul social al companiei este de aproape 966 de milioane de lei. Datele se regăsesc într-un raport al Curții de Conturi, prezentat în urma unui audit privind gestionarea patrimoniului public de către SRL Arena Națională.
12:50
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 24 februarie.
12:35
Ministra de externe a României, Oana Țoiu, la Bruxelles: Există o cale de a integra regiunea transnistreană, dar trupele ruse trebuie să se retragă de acolo # Radio Chisinau
România are o poziție consecventă conform căreia trupele ruse din regiunea transnistreană trebuie să fie retrase, aceasta este poziția noastră de mulți ani și susținem, evident, faptul că ea a devenit și o poziție europeană, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE).
12:20
Detalii despre al cincilea suspect reținut în dosarul pregătirii asasinatelor în Ucraina # Radio Chisinau
Al cincilea suspect reținut în dosarul privind pregătirea asasinatelor în Ucraina este un tânăr de 30 de ani din Bălți. Instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile, transmite IPN.
11:55
Islanda ia în calcul organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE, în contextul tulburărilor geopolitice # Radio Chisinau
Islanda ia în considerare organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE încă din luna august, potrivit a două persoane familiarizate cu pregătirile țării pentru aderare. Informează Politico Europe.
11:40
FOTO, VIDEO | Zeci de percheziții în mai multe primării din R. Moldova într-un dosar de corupție privind proiecte de infrastructură. Cinci persoane au fost reținute # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți anunță desfășurarea unor acțiuni ample de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții și ridicări de acte în mai multe primării din centrul, nordul și sudul R. Moldova, precum și la sediul unui operator economic. În urma măsurilor procesuale, cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolator.
11:25
Cetățenii R. Moldova au economisit aproape cinci milioane de euro în patru luni de la aderarea la SEPA # Radio Chisinau
În primele patru luni de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), cetățenii moldoveni au economisit aproape cinci milioane de euro la comisioane. Potrivit Delegației Uniunii Europene, în perioada octombrie-ianuarie, șapte din zece plăți din și către țară au fost efectuate prin intermediul SEPA.
Acum 6 ore
11:10
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanșat al treilea război mondial și trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina” # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanșat al treilea război mondial și trebuie să fie oprit.
10:50
Mihai Popșoi efectuează vizite de lucru în Elveția și Austria: Va participa la reuniunea Consiliul Permanent al OSCE # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua, în perioada 24–27 februarie, vizite de lucru în Elveția și Austria.
10:30
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână încasări la bugetul de stat peste 695, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 4,9 miliarde de lei.
10:15
Maxim istoric al exportului de gaze din România către Republica Moldova, înregistrat duminică # Radio Chisinau
Fluxul de gaze naturale înregistrat duminică, 23 februarie, la ieșirea din Sistemul Național de Transport (SNT) din România către Republica Moldova a atins volumul de 6 milioane mc, valoare care reprezintă pragul tehnic superior de operare al infrastructurii actuale și, în același timp, un record istoric pentru fluxul de pe această direcție.
09:55
O delegație a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din cadrul Seimasului Republicii Lituania efectuează, în perioada 23–25 februarie, o vizită în Republica Moldova. Delegația este condusă de președintele Comitetului, Remigijus Motuzas.
09:40
„Se realizează verificări asupra procedurii de examinare a cauzei de grațiere”. Președinția Republicii Moldova explică revocarea grațierii condamnatului Nicolae Șepeli # Radio Chisinau
În legătură cu grațierea condamnatului Șepeli Nicolai Andrei, respectiv a revocării ulterioare a decretului de grațiere, președinția Republicii Moldova vine cu mai multe precizări.
Acum 8 ore
09:20
„Propaganda nu se va opri. Rusia vrea ca țările noastre să devină disfuncționale” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău reține avertismentul jurnalistului Nicolae Chicu privind intensificarea propagandei ruse: „Rusia vrea ca țările noastre să devină disfuncționale”, a afirmat Chicu într-un interviu RFI Moldova. Totodată, presa mai relatează despre decizia Ministerului Culturii de a invita cele două mitropolii recunoscute oficial în Republica Moldova la consultări, după confruntările de la biserica din Dereneu. Jurnaliștii mai scriu și despre declarațiile șefului Moldovagaz, Vadim Ceban, care a confirmat că Gazprom a propus, de-a lungul anilor, preluarea unor active energetice din Republica Moldova în contul așa-numitei datorii la gaze.
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 23 februarie, un curs de 20 lei și 19 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 15 bani.
08:50
A început Postul Paștelui 2026 - cel mai lung și mai aspru dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe # Radio Chisinau
Postul Paștelui 2026, care este cel mai lung și mai aspru dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe, a început astăzi, 23 februarie și se va încheia pe 11 aprilie, cu o zi înainte ca ortodocșii să sărbătoarească Învierea Domnului.
08:30
Krasnoselski vrea să-și asigure un număr nelimitat de agenți de pază după plecarea din funcție # Radio Chisinau
Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a trimis un „proiect de lege” către așa-zisul soviet suprem, potrivit căruia, lui și foștilor lideri ai regiunii, precum și familiilor acestora, li se va oferi un număr nelimitat de agenți de pază, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al Nistrului.
08:20
VIDEO | Atac al ucrainenilor în regiunea Belgorod: pagube aduse infrastructurii energetice # Radio Chisinau
Un atac „masiv” cu rachete ucrainene a provocat pagube grave infrastructurii energetice și a întrerupt furnizarea de energie electrică, căldură și apă în regiunea Belgorod din Rusia, la granița cu Ucraina, a declarat luni dimineață guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.
08:05
Acum 24 ore
17:35
SUA ridică la 15% tarifele vamale, inclusiv pentru R. Moldova. Canada și Mexic, scutite # Radio Chisinau
Președintele SUA, Donald Trump, a majorat tarifele vamale temporare de la 10 la 15% pentru toate țările, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile măsuri americane, aprobate vineri și modificate sâmbătă, intră în vigoare de marți, 24 februarie. Canada și Mexic sunt scutite de taxe, în baza pactului comercial nord-american.
17:25
La Chișinău va avea loc un marș de solidaritate cu Ucraina la patru ani de la invazia rusă # Radio Chisinau
În capitala Republicii Moldova va fi organizat un marș de solidaritate cu Ucraina cu prilejul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă. Evenimentul este anunțat de organizatorii inițiativei civice „Stop Russian Aggression”.
17:05
Ludmila Catlabuga: „Sectorul avicol poate acoperi cererea internă. Reînnoirea efectivelor are loc la aproximativ 45 de zile” # Radio Chisinau
Sectorul avicol din Republica Moldova rămâne stabil și capabil să asigure necesarul de produse pentru piața internă, susține ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit acesteia, specificul industriei — caracterizat prin cicluri de producție rapide — permite fermierilor să reacționeze prompt la fluctuațiile cererii.
16:45
Ungaria blochează al 20-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei din cauza restricțiilor la tranzitul țițeiului # Radio Chisinau
Ungaria a anunțat duminică decizia de a bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, invocând restricțiile impuse de Ucraina asupra tranzitului țițeiului rusesc prin oleoductul Drujba.
16:30
Agenția de Guvernare Electronică va implementa standardul european de management al calității CAF # Radio Chisinau
Agenția de Guvernare Electronică (AGE) din Republica Moldova a anunțat lansarea oficială a implementării CAF – Common Assessment Framework, un standard european de management al calității aplicat în sectorul public. AGE devine astfel una dintre primele instituții publice din Guvern care adoptă acest instrument european, consolidându-și poziția de instituție-model în modernizarea administrației publice și alinierea la bunele practici ale Uniunii Europene.
16:10
În perioada 20-22 februarie 2026, la Mediacor, Universitatea de Stat din Moldova, a avut loc Olimpiada Republicană la Ecologie, competiție organizată de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
15:45
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) vine în sprijinul cetățenilor care doresc să țină Postul Mare printr-un ghid detaliat, menit să asigure un aport optim de vitamine și microelemente pe parcursul celor șapte săptămâni de restricții alimentare și comportamentale.
15:25
Președintele Societății Eminescu de la Cernăuți: MAE a cerut Ucrainei să mențină actuala rețea de școli în limba română # Radio Chisinau
Ministerul român al Afacerilor Externe a cerut autorităților din Ucraina să mențină actuala rețea de școli și licee cu predare în limba română, a declarat, duminică, pentru AGERPRES, președintele Societății Culturale Mihai Eminescu din Cernăuți, Vasile Bâcu.
Ieri
15:05
Peste 89.000 de ucraineni au cerut protecție temporară în R. Moldova în 4 ani de război # Radio Chisinau
La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, peste 89.000 de cetățeni ucraineni au solicitat protecție temporară pe teritoriul Republicii Moldova. Dintre aceștia, peste 20 000 sunt copii. Toți beneficiarii au acces la servicii medicale, asistență socială, educație, cursuri de limbă română și programe de formare profesională.
14:45
În 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 33.696 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, cu 29,2% mai multe decât în perioada similară a anului 2024, potrivit datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Totuși, un studiu arată că peste 50% dintre contractele de închiriere nu sunt declarate.
14:25
În R. Moldova putea fi implementat voucherul digital pentru zilieri, un mecanism menit să formalizeze munca în agricultură și să extindă protecția socială. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) pregătește un proiect care prevede simplificarea și digitalizarea declarării activității și a plății contribuțiilor sociale, astfel încât munca zilierilor să conteze la stabilirea pensiei și alte prestații.
14:10
Tinerii mai aproape de procesul legislativ. Elevi și studenți din mai multe instituții au vizitat Parlamentul și au discutat cu deputații # Radio Chisinau
Elevi și studenți din mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova au participat, pe parcursul acestei săptămâni, la vizite educaționale organizate la Parlament. Activitățile au inclus întâlniri directe cu deputați, dezbateri tematice și exerciții interactive menite să familiarizeze tinerii cu modul de funcționare al instituției legislative și cu rolul acesteia în viața publică.
13:45
Criza solului ajunge la rafturile de cosmetice: degradarea terenurilor agricole reduce eficiența ingredientelor naturale, avertizează un raport internațional # Radio Chisinau
Un nou raport publicat în februarie de mișcarea globală Salvează Solul atrage atenția asupra unei probleme puțin discutate: legătura directă dintre sănătatea solului și calitatea produselor de îngrijire a pielii.
13:25
Cinci persoane reținute pentru organizarea unei spelunci de droguri în sectorul Botanica, alte 18 identificate # Radio Chisinau
5 persoane au fost reținute, fiind suspectate de organizarea și întreținerea unei spelunci destinată consumului de droguri în sectorul Botanica al capitalei. Oamenii legii au depistat și identificat 18 persoane aflate în interior, anunță Poliția Republicii Moldova.
13:05
Republica Moldova își consolidează cooperarea cu UNESCO: bilanț la finalul mandatului ambasadorului Corina Călugăru # Radio Chisinau
La finalul mandatului de Delegat Permanent al Republicii Moldova pe lângă UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură), ambasadorul Corina Călugăru a avut o întrevedere oficială cu Directorul General al organizației, Khaled El-Enany, în cadrul căreia au fost trecute în revistă rezultatele cooperării bilaterale și prioritățile de viitor.
12:45
Cer noros în nord și ninsori slabe în centru, Capitală și sud – aceasta este prognoza pentru duminică, 22 februarie. Temperaturile rămân scăzute, cu valori maxime cuprinse între 0°C și 5°C, iar minimele vor coborî până la -8°C.
12:25
Republica Moldova și Cipru pregătesc un acord de securitate socială: drepturi garantate pentru moldovenii care muncesc peste hotare # Radio Chisinau
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a efectuat o vizită de lucru în Republica Cipru, unde a avut întrevederi cu ministrul Muncii și Asigurărilor Sociale, Marinos Moushouttas, și cu ministra adjunctă a Protecției Sociale, Clea Hadjistephanou Papaellina.
12:05
India: 88 de țări au semnat cel mai mare acord din istorie privind inteligența artificială # Radio Chisinau
Ediția 2026 a summitului privind impactul inteligenței artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea 'Declarației de la Delhi', cel mai mare acord diplomatic din istorie privind AI, susținut de 88 de țări, după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza neînțelegerilor privind redactarea sa, relatează EFE.
11:45
Iulian Luchin va purta drapelul R. Moldovei la ceremonia de închidere a JO de iarnă 2026 # Radio Chisinau
Ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice de iarnă, găzduită de Milano și Cortina d’Ampezzo, ajunge la final duminică seara, când la Arena di Verona va avea loc ceremonia oficială de închidere. Drapelul Republicii Moldova va fi purtat de schiorul Iulian Luchin, desemnat portdrapel și la deschiderea competiției.
11:30
Institutul de Zoologie al USM, dotat cu echipamente moderne pentru depistarea speciilor invazive și protejarea biodiversității # Radio Chisinau
Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova își consolidează capacitățile de cercetare și monitorizare a mediului, după ce a fost dotat cu echipamente moderne ce vor permite identificarea rapidă a organismelor invazive și aplicarea metodelor de detecție moleculară.
11:05
Memorial Basarabean | Aurel Sorocovici, despre viața în Siberia: Tata ne-a spus că o să ne dea pește sărat, fără apă. Ne-a zis că mai bine să răbdăm foame, ca să rămânem în viață # Radio Chisinau
Invitatul emisiunii este Aurel Sorocovici, membru al Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, doctor în științe fizico-matematice, conferințiar universitar, profesor de matematică la Colegiul Ecologic din Chișinău.
10:45
Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 24 rănite în urma exploziilor care au avut loc în orașul Liov, din vestul Ucrainei, în noaptea de duminică, 22 februarie. Atacuri cu rachete balistice au avut loc și în capitala ucraineană în timpul nopții.
10:25
Estonia analizează posibilitatea de a confisca active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, în eventualitatea în care Moscova ar refuza să achite despăgubiri stabilite de instanțele internaționale pentru daunele provocate de război.
