A început Postul Paștelui 2026 - cel mai lung și mai aspru dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe

12:05

Ediția 2026 a summitului privind impactul inteligenței artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea 'Declarației de la Delhi', cel mai mare acord diplomatic din istorie privind AI, susținut de 88 de țări, după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza neînțelegerilor privind redactarea sa, relatează EFE.