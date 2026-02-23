Islanda ia în calcul organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE, în contextul tulburărilor geopolitice

09:20

Presa de la Chișinău reține avertismentul jurnalistului Nicolae Chicu privind intensificarea propagandei ruse: „Rusia vrea ca țările noastre să devină disfuncționale”, a afirmat Chicu într-un interviu RFI Moldova. Totodată, presa mai relatează despre decizia Ministerului Culturii de a invita cele două mitropolii recunoscute oficial în Republica Moldova la consultări, după confruntările de la biserica din Dereneu. Jurnaliștii mai scriu și despre declarațiile șefului Moldovagaz, Vadim Ceban, care a confirmat că Gazprom a propus, de-a lungul anilor, preluarea unor active energetice din Republica Moldova în contul așa-numitei datorii la gaze.