Ministra de externe a României, la Bruxelles: „Trupele ruse trebuie să se retragă din Transnistria”
NewsMaker, 23 februarie 2026 13:30
România susține retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, necontrolată de autoritățile constituționale, și salută faptul că această poziție a devenit una oficială la nivelul Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de ministra de Externe de la București, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, transmite Agerpres. „Aceasta este poziția noastră de […]
Acum 30 minute
13:30
Ministra de externe a României, la Bruxelles: „Trupele ruse trebuie să se retragă din Transnistria"
România susține retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, necontrolată de autoritățile constituționale, și salută faptul că această poziție a devenit una oficială la nivelul Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de ministra de Externe de la București, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, transmite Agerpres. „Aceasta este poziția noastră de […]
13:20
Funcții în schimbul votului pentru buget? Ceban neagă acuzațiile: „Nu am promis la nimeni nimic"
Primarul Ion Ceban susține că unii consilieri i-ar fi cerut funcții, în schimbul votării bugetului capitalei pentru 2026. Edilul a precizat, în cadrul ședinței serviciilor primăriei din 23 februarie, că nu ar fi „promis nimănui nimic". Ceban i-a acuzat pe aleșii locali, în schimb, că absentează de la ședințele CMC de trei luni și i-a […]
Acum 2 ore
12:20
Drum pentru Satul European, cu asfalt „pe jumătate"? Cinci persoane, reținute în urma perchezițiilor din 8 primării AUDIO
În loc de 170 de tone de asflat pentru reabilitarea unui drum, s-ar fi utilizat doar 84 de tone. Totodată, în locul grosimii de 10 cm, stratul de asfalt ar fi fost aplicat într-o grosime de aproximativ 6–8 cm. În alte cazuri, lucrări care nu au fost efectuate ar fi fost incluse în acte ca […]
11:50
Dosarul asasinatelor în Ucraina: Gherman, prima reacție după ce membrii comisiei de grațiere au fost acuzați că au permis eliberarea lui Șepeli din închisoare
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a reacționat după ce membrii Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate de pe lângă Președintele Republicii Moldova, din care făcea parte și ea, au fost acuzați de către fosta deputată Olesea Stamate, că ar fi contribuit la grațierea, în 2022, a lui Nicolai Șepeli, principal suspect în asasinatele din Ucraina. Gherman […]
Acum 4 ore
11:20
Ministerul Culturii s-a răzgândit? Cheamă cele două mitropolii, care nu pot împărți biserica din Dereneu, la consultări
Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei, aflate în conflict din cauza bisericii din Dereneu, sunt invitate de Ministerul Culturii la consultări. Scopul întâlnirii este identificarea unor soluții legislative care să prevină repetarea conflictelor legate de biserică. Declarațiile au fost făcute de secretarul de stat la Ministerul Culturii, Corneliu Cirimpei, în ediția din 22 februarie a emisiunii […]
11:00
O copilă de 7 ani ar fi fost violată de un vecin în vârstă de 77 de ani: „O cresc ca să-mi fie femeie"
Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost condamnat la 11 ani închisoare după ce ar fi violat o fetiță în vârstă de 7 ani. Acesta urmează să își execute pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, anunță Procuratura Generală. Conform probelor, bărbatul ar fi violat fetița, care era fiica unor vecini, în mai […]
10:30
Krasnoselski vrea să-și asigure pază nelimitată după plecarea din funcție: inițiativă la Tiraspol
Liderul nerecunoscut al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a înaintat așa-numitului legislativ local un proiect de modificare „a legii" privind garanțiile acordate persoanelor care au deținut funcții de conducere. Inițiativa prevede, în esență, posibilitatea acordării unui număr nelimitat de agenți ai serviciului de protecție de stat pentru foștii demnitari. În nota explicativă care însoțește proiectul se […]
10:00
Fondurile naționale și europene folosite fraudulos? Peste 40 de percheziții în primării din 8 raioane
În mai multe primării din centrul, nordul și sudul Republicii Moldova au loc percheziții și sunt ridicate acte. Acțiuni se desfășoară și la un operator economic, precum și la sediul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală din Chișinău. Informațiile au fost comunicate pentru NewsMaker de către purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție (CNA) […]
09:50
Moldova ar putea deveni „un hub" în procesul de reconstrucție a Ucrainei, după ce războiul se va încheia. Cine va reprezenta Chișinăul?
Republica Moldova ar putea deveni „un hub" important în procesul de reconstrucție a Ucrainei, odată cu încheierea războiului din statul vecin, iar Guvernul de la Chișinău și-a desemnat deja persoana responsabilă de acest proces. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei, în ediția din 22 februarie a emisiunii „Dimensiunea diplomatică" de […]
Acum 6 ore
09:40
Președinția explică: de ce Maia Sandu l-a grațiat, în 2022, pe Nicolae Șepeli – principalul suspect în dosarul asasinatelor în Ucraina
Grațierea lui Nicolai Șepel, principalul suspect racolat de serviciile rusești pentru asasinate în Ucraina, a fost decisă după ce Procuratura Generală a menționat că acesta este o victimă a traficului de ființe umane. Reprezentantul PCCOCS a susținut demersul de clemență și a prezentat informații potrivit cărora persoana avea statut de victimă, iar reprezentantul „La Strada" […]
08:30
Decolat de la București, un avion cu 186 de persoane la bord a revenit de urgență: explicația
O aeronavă a companiei HiSky, care opera pe ruta București-Hurghada, a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a decis revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă București. Incidentul a avut loc în seara zilei de 22 februarie. Potrivit autorităților române, la bord se aflau 186 de persoane. Ministerul român al Sănătății […]
08:00
Săptămâna aceasta, în perioada 23 februarie – 1 martie, temperaturile în Republica Moldova vor varia ziua între +1°C și +10°C, iar noaptea între -6°C și +3°C, în funcție de regiune. În unele zile sunt prognozate ploi sau lapoviță slabă. Datele se regăsesc pe platforma Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În centrul țării, luni, marți și miercuri […]
Acum 24 ore
18:00
O fetiță de 9 luni din Republica Moldova a fost salvată de medicii spitalului „Ohmatdyt" din Kiev, după ce a ajuns în Ucraina pentru un tratament la inimă. Ea a fost internată în stare extrem de gravă și s-a aflat aproape trei săptămâni în secția de anestezie și terapie intensivă. La tratamentul copilului au participat […]
15:30
Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare, acuză „imixtiune și influențe externe": a contestat sentința
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru infracțiunea de escrocherie și trafic de influență, a spus că a contestat sentința la Curtea de Apel Centru. Într-un mesaj postat pe un cont de rețele sociale al ex-deputatului, Țuțu a menționat că i-a fost „încălcat dreptul la un proces corect și echitabil". Totodată, […]
14:20
„În țară, în general, nu există nevoie de a construi școli noi": Cum explică ministrul Dan Perciun
Republica Moldova nu are resurse pentru a construi școli noi. Totodată, în general, în țară nu există asemenea necesitate. Este necesar de a renova infrastructura existentă. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-un interviu pentru Cu sens, publicat pe 22 februarie. Potrivit ministrului, infrastructura este subutilizată și obiectul în acest […]
Ieri
13:10
Percheziții într-o casă din Chișinău, cu 18 persoane în interior: ar fi fost folosită pentru consum de droguri VIDEO
În noaptea de 21 spre 22 februarie, polițiștii și procurorii au descins cu percheziții într-un imobil din sectorul Buiucani al capitalei. În timpul acțiunilor, au fost ridicate pachețele cu substanțe care semănau cu cocaina și mefedrona. Totodată, au fost reținute cinci persoane. Informațiile au fost comunicate pe 22 februarie de Inspectoratul General al Poliției (IGP). […]
12:10
Witkoff: eforturile noastre ar putea duce la o întâlnire între Putin și Zelenski în următoarele trei săptămâni
Medierea SUA în negocierile dintre Ucraina și Rusia în următoarele trei săptămâni ar putea duce la o întâlnire personală între Vladimir Putin și Vladimir Zelenski, a declarat emisarul special al președintelui american, Steve Witkoff, relatează Meduza. „Noi, împreună cu Jared [Kushner], suntem optimiști și sperăm că inițiativele pe care le-am propus vor ajuta la apropierea pozițiilor părților […]
10:40
24 de persoane au fost rănite la Lvov, iar o polițistă și-a pierdut viața. Primarul orașului, ulterior și Poliția Națională a Ucrainei, au raportat că în oraș a avut loc un atac terorist. „A fost un atac terorist", a anunțat primarul din Lvov, Andrei Sadovoi, în jurul orei 01:30. Ulterior, primarul a anunțat că, în urma […]
09:50
VIDEO Noi descinderi în localuri din Chișinău. Poliția: au fost depistate substanțe narcotice. 3 persoane reținute
În capitală au avut loc noi razii antidrog, fiind vizate mai multe localuri de agrement. În urma intervențiilor au fost depistate mai multe tipuri de substanțe narcotice. Poliția a pornit 3 procese penale și a întocmit 19 procese contravenționale. Totodată, trei persoane au fost reținute. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP) […]
21 februarie 2026
18:20
Dosarul pregătirii asasinatelor în Ucraina: a cincea persoană, reținută în Moldova, a fost plasată în arest preventiv
Încă un bărbat care ar fi fost implicat în pregătirea unor asasinate în Ucraina, la indicația Rusiei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Anunțul a fost făcut de Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) într-un comunicat publicat pe 21 februarie. Potrivit sursei citate, bărbatul a fost reținut vineri, […]
17:20
Moldova a luat aurul la Campionatul European de tir cu arcul în sală. Premieră pentru echipa feminină a țării noastre
Echipa feminină a Republicii Moldova a obținut o medalie de aur la Campionatul European de tir cu arcul în sală. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării într-un comunicat. În finala competiției continentale, echipa feminină de tir cu arcul a Republicii Moldova, formată din Alexandra Mî
15:30
Trump anunță tarife vamale de 10% pentru toate statele, după înfrângerea de la Curtea Supremă a SUA # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un document prin care este instituit un tarif vamal global de 10%. Liderul de la Casa Albă a făcut anunțul vineri, 20 februarie, după ce Curtea Supremă a SUA a interzis majoritatea tarifelor pe care le-a impus în 2025. Președintele SUA a criticat magistrații Curții Supreme care i-au blocat […] The post Trump anunță tarife vamale de 10% pentru toate statele, după înfrângerea de la Curtea Supremă a SUA appeared first on NewsMaker.
13:50
Moldova, România și Ucraina vor colabora în domeniul securității cibernetice. Memorandum semnat la Kiev # NewsMaker
Republica Moldova, România și Ucraina au instituit o platformă comună pentru cooperare în domeniul securității cibernetice – „Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională”. Cele trei state au semnat memorandumul trilateral care instituie noua structură vineri, 20 februarie, la Kiev, în cadrul International Cyber Resilience Forum 2026. Documentul a fost semnat de către directorul Agenției pentru Securitate […] The post Moldova, România și Ucraina vor colabora în domeniul securității cibernetice. Memorandum semnat la Kiev appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Vremea va aduce ninsori astăzi, 21 februarie, în sudul Republicii Moldova, dar și la Chișinău. În același timp, centrul și nordul țării cerul va fi înnorat. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat va fi ceață și polei. În nordul țării, valorile termice vor indica circa – 5°C în […] The post Ninsori și ghețuș în mai multe regiuni din Moldova: cum va fi vremea astăzi appeared first on NewsMaker.
12:30
Nemerenco spune că ar fi refuzat să rămână ministra Sănătății, dacă-i propunea Munteanu: „Nu suntem pe aceeași undă” # NewsMaker
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că, dacă prim-ministrul Alexandru Munteanu i-ar fi propus să-și continue activitatea în Cabinetul său de miniștri, nu ar fi acceptat. Declarația a fost făcută pe 21 februarie, într-o postare pe Facebook, după ce premierul a sugerat că nu i-a propus lui Nemerenco să rămână la conducerea ministerului […] The post Nemerenco spune că ar fi refuzat să rămână ministra Sănătății, dacă-i propunea Munteanu: „Nu suntem pe aceeași undă” appeared first on NewsMaker.
11:10
(VIDEO) Chișinău se pregătește de 1 martie. Cât costă mărțișoarele în 2026 și cum se schimbă moda acestora? # NewsMaker
A mai rămas o săptămână până la 1 martie, ceea ce înseamnă că este timpul să alegem mărțișoare. La Chișinău, s-au deschis deja, ca de obicei, peste douăzeci de târguri, unde se pot găsi nu doar clasicele mărțișoare alb-roșii, ci și adevărate opere de artă. Echipa NewsMaker a mers la unul dintre aceste târguri și […] The post (VIDEO) Chișinău se pregătește de 1 martie. Cât costă mărțișoarele în 2026 și cum se schimbă moda acestora? appeared first on NewsMaker.
11:00
(VIDEO) Transnistria: „Moldova nu este prietenă”? / UE — a decis deja totul? / „Jurnalistă” suspectă # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: — „Jurnalistă” din Transnistria, printre persoanele reținute în dosarul privind pregătirea lichidării unor persoane publice din UcrainaPrintre cele […] The post (VIDEO) Transnistria: „Moldova nu este prietenă”? / UE — a decis deja totul? / „Jurnalistă” suspectă appeared first on NewsMaker.
11:00
Socialiștii negociază funcții cu Ceban pentru votarea bugetului Chișinăului? Consilier: „Noi am vrea sectorul Rîșcani” # NewsMaker
Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) ar fi purtat discuții cu primarul Chișinăului, Ion Ceban, despre eventuale funcții în administrația municipală, în contextul negocierilor privind aprobarea bugetului capitalei pentru 2026. Dinari Cojocaru, consilier socialist în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), a declarat că formațiunea a venit cu propuneri concrete și a solicitat alocarea a 120 de […] The post Socialiștii negociază funcții cu Ceban pentru votarea bugetului Chișinăului? Consilier: „Noi am vrea sectorul Rîșcani” appeared first on NewsMaker.
10:30
Traficul prin vama Tudora este suspendat pe ambele direcții. Pană de curent în zona de frontieră # NewsMaker
Traficul prin postul vamal Tudora, de la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina, este suspendat în prezent pe ambele direcții din cauza unei pene de curent în zona de frontieră. Anunțul a fost făcut de Serviciul Vamal, care a precizat că responsabilii lucrează pentru soluționarea situației. Potrivit sursei citate, la postul vamal Tudora au fost activate […] The post Traficul prin vama Tudora este suspendat pe ambele direcții. Pană de curent în zona de frontieră appeared first on NewsMaker.
10:10
Vremea va aduce ninsori astăzi, 21 februarie, în sudul Republicii Moldova, dar și la Chișinău. În același timp, centrul și nordul țării cerul va fi înnorat. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat va fi ceață și polei. În nordul țării, valorile termice vor indica circa – 5°C în […] The post Ninsori și ghețuș în mai multe regiuni din Moldova: cum va fi vrea astăzi appeared first on NewsMaker.
09:30
NM Espresso: În Moldova se pregăteau atentate împotriva unor oficiali ucraineni, în Transnistria a scăzut comerțul exterior, iar la Chișinău s-a „dansat pentru drepturile noastre” # NewsMaker
Anchetă Moldova-Ucraina Organele de drept din Moldova și Ucraina au destructurat o rețea criminală care pregătea o serie de asasinate ale unor politicieni și persoane publice din Ucraina. Potrivit informațiilor furnizate de Kiev, activitatea grupării infracționale era coordonată de serviciile speciale ruse, cu scopul de a destabiliza situația din Ucraina. În urma a 200 de […] The post NM Espresso: În Moldova se pregăteau atentate împotriva unor oficiali ucraineni, în Transnistria a scăzut comerțul exterior, iar la Chișinău s-a „dansat pentru drepturile noastre” appeared first on NewsMaker.
20 februarie 2026
20:40
Șeful Moldovagaz confirmă că Gazprom a avut intenții de a prelua întreprinderi: a văzut o oportunitate de a rezolva problema „datoriilor” # NewsMaker
Șeful de la Moldovagaz, Vadim Ceban, a confirmat informațiile despre intențiile concernului rus de gaze, Gazprom, de a prelua întreprinderi energetice moldovenești în contul pretinsei datorii a statului. Ceban a dezvăluit că aceste pretenții au fost formulate cu mai bine de două decenii în urmă, dar aceste propuneri „nu au fost niciodată acceptate de către […] The post Șeful Moldovagaz confirmă că Gazprom a avut intenții de a prelua întreprinderi: a văzut o oportunitate de a rezolva problema „datoriilor” appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) Escroci cu chipul lui Sandu/„Moldova nu e prietena Transnistriei”?/La Chișinău se „cocea” un complot # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Asasinarea la comandă a unor oficiali ucraineni? 11 persoane reținute— Moldova a închis spațiul aerian pentru 200 de companii avia— Victorie la Strasbour pentru un moldovean care apără drepturile omului— Pastilă sau substanță interzisă? Un elev, luat cu ambulanța de la școală— […] The post (VIDEO) Escroci cu chipul lui Sandu/„Moldova nu e prietena Transnistriei”?/La Chișinău se „cocea” un complot appeared first on NewsMaker.
19:20
Comerțul din Transnistria a scăzut cu 30%: administrația de la Tiraspol dă vina pe Chișinău din cauza tarifelor vamale # NewsMaker
Comerțul regiunii transnistrene s-a redus cu 29% în 2025, aproape o treime, și a constituit 1,728 miliarde de dolari. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței colegiului așa-numitului „comitet vamal”, la care a participat liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, potrivit agenției de presă IPN. Potrivit raportului, exporturile s-au redus cu 40%, ajungând la 436 […] The post Comerțul din Transnistria a scăzut cu 30%: administrația de la Tiraspol dă vina pe Chișinău din cauza tarifelor vamale appeared first on NewsMaker.
19:20
Moldova, la cel mai scăzut „nivel de prietenie” cu Rusia. Oficial rus: „Trebuie să revizuim strategia față de cei care au săgeți roșii” # NewsMaker
Moldova a înregistrat o scădere de 25 de puncte în clasamentul Kremlinului privind „țările prietenoase și neprietenoase” față de Rusia. Datele Institutului Național de Cercetare pentru Dezvoltarea Comunicațiilor (NICDC) din Federația Rusă arată că, în 2025, Chișinăul a avut cel mai mare ritm de deteriorare a relațiilor cu Moscova din întregul spațiu post-sovietic. Vicepreședintele Dumei […] The post Moldova, la cel mai scăzut „nivel de prietenie” cu Rusia. Oficial rus: „Trebuie să revizuim strategia față de cei care au săgeți roșii” appeared first on NewsMaker.
18:50
Siguranța online, discutată în cadrul unui dialog național. Sandu: „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat startul dialogului național privind siguranța copiilor în mediul online. Prima rundă de discuții a reunit cadre didactice, psihologi, elevi, părinți, experți în sănătate mintală, dar și reprezentanți ai societății civile și ai partenerilor internaționali. În cadrul dezbaterilor, au fost abordate principalele riscuri în urma utilizării rețelelor sociale. „Ne-am […] The post Siguranța online, discutată în cadrul unui dialog național. Sandu: „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” appeared first on NewsMaker.
18:20
Chișinăul, după ce Tiraspolul s-a plâns că agenții economici înregistrează pierderi din cauza taxelor vamale: „Legislația se aplică uniform” # NewsMaker
Biroul politici de reintegrare a reacționat la declarațiile administrației de la Tiraspol, făcute în cadrul unei ședințe privind situația comerțului din regiune, potrivit cărora mai multe întreprinderi ar fi suportat pierderi de 13,2 milioane de dolari din cauza achitării taxelor vamale către autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Instituția a comunicat pentru NewsMaker că legislația națională […] The post Chișinăul, după ce Tiraspolul s-a plâns că agenții economici înregistrează pierderi din cauza taxelor vamale: „Legislația se aplică uniform” appeared first on NewsMaker.
18:10
Trei din cele patru persoane reținute în Moldova pentru implicare în pregătirea asasinatelor în Ucraina, plasate în arest pentru 30 de zile # NewsMaker
Trei din cele patru persoane reținute în Republica Moldova în dosarul privind pregătirea unor asasinate în Ucraina au fost plasate în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Ciocana, pe 20 februarie. Printre acestea este și organizatorul schemei, care ar fi acționat la indicațiile serviciilor speciale rusești. PCCOCS precizează că […] The post Trei din cele patru persoane reținute în Moldova pentru implicare în pregătirea asasinatelor în Ucraina, plasate în arest pentru 30 de zile appeared first on NewsMaker.
17:40
Protest cu muzică în fața MAI, după raziile mascaților într-un club din Chișinău: „NU susținem consumul sau traficul de substanțe interzise” FOTO/VIDEO # NewsMaker
Un protest muzical este organizat vineri, 20 februarie, în fața Ministerului Afacerilor Interne, unde zeci de tineri, artiști și organizatori de evenimente cer „dreptul de a dansa în siguranță” și acuză autoritățile de abuz de putere. Acțiunea are loc la câteva zile după o razie a poliției la o petrecere de muzică electronică desfășurată într-un […] The post Protest cu muzică în fața MAI, după raziile mascaților într-un club din Chișinău: „NU susținem consumul sau traficul de substanțe interzise” FOTO/VIDEO appeared first on NewsMaker.
17:20
De ce Primăria Chișinău nu a primit banii în buget la timp? Explicațiile Ministerului Finanțelor, după plângerile lui Ceban # NewsMaker
Ministerul Finanțelor și-a onorat integral obligațiile bugetare față de Primăria Chișinău pe 19 februarie. Întârzierile înregistrate în perioada 11-18 februarie au fost generate de o deficiență tehnică, care a fost remediată. Precizările au fost făcute de reprezentanții Ministerului Finanțelor, în reacție la declarațiile primarului capitalei, Ion Ceban. Ultimul a spus că municipiului nu i-au fost […] The post De ce Primăria Chișinău nu a primit banii în buget la timp? Explicațiile Ministerului Finanțelor, după plângerile lui Ceban appeared first on NewsMaker.
16:20
Președintele SUA, Donald Trump, i-a acordat Teheranului 10-15 zile pentru a ajunge la un „acord substanțial” în domeniul nuclear. În reacție, Iranul a avertizat că, în cazul unui atac, bazele americane din regiune vor deveni „ținte legitime”, relatează Deutsche Welle. Trump a declarat că Iranul riscă acțiuni militare dacă negocierile curente privind programul nuclear se […] The post Trump i-a dat Iranului 10–15 zile pentru a încheia un acord nuclear. Reacție appeared first on NewsMaker.
16:00
Schema de asasinare a unor persoane publice din Ucraina: printre reținuți ar fi și o „jurnalistă” din Transnistria # NewsMaker
Una dintre cele 11 persoane reținute în schema de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, la indicația Rusiei, ar fi Alina Bondarenko, originară din regiunea transnistreană. În timpul reținerii, angagații Serviciului de Securitate din Ucraina au găsit asupra ei o legitimație de „corespondent” al televiziunii „de stat” de la Tiraspol, scrie TVR Moldova. Sursa […] The post Schema de asasinare a unor persoane publice din Ucraina: printre reținuți ar fi și o „jurnalistă” din Transnistria appeared first on NewsMaker.
15:40
Peste 200 de transportatori aerieni din aproximativ 20 de țări – inclusiv Federația Rusă – rămân interziși sau cu restricții de operare în Republica Moldova. Decizia prin care Guvernul a aprobat listele actualizate ale transportatorilor aerieni care fie nu pot opera pe teritoriul țării noastre, fie sunt supuși unor restricții operaționale, a intrat în vigoare […] The post Transportatorii aerieni din Rusia rămân interziși în Moldova: lista țărilor vizate appeared first on NewsMaker.
15:10
Imaginea persoanelor publice – inclusiv a Maiei Sandu – folosită pentru a lăsa oamenii fără bani în conturi: noua schemă pusă la cale de escroci # NewsMaker
Noi scheme de fraudă se răspândesc în mediul online. Escrocii au ajuns să folosească în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice (de exemplu, Mircea Snegur, Maia Sandu, Alexandru Munteanu etc.) pentru a promova pretinse oportunități de „investiții” prin intermediul unor platforme frauduloase, precum „Harmony Bitspire” și „Nexura AI”. Avertismentul a fost făcut pe […] The post Imaginea persoanelor publice – inclusiv a Maiei Sandu – folosită pentru a lăsa oamenii fără bani în conturi: noua schemă pusă la cale de escroci appeared first on NewsMaker.
14:20
PAS cere convocarea de urgență a CMC: „Să fie inclus și bugetul, cu un angajament al primarului”. Reacția MAN # NewsMaker
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a cerut convocarea de urgență a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), cu includerea pe ordinea de zi a mai multor subiecte pe care le-a enumerat. Totodată, a cerut și includerea bugetului pentru 2026, iar în acesta să se regăsească amendamentele fracțiunii PAS, precum și un angajament public al primarului. […] The post PAS cere convocarea de urgență a CMC: „Să fie inclus și bugetul, cu un angajament al primarului”. Reacția MAN appeared first on NewsMaker.
14:20
Un elev din Ungheni a ajuns la spital, după ce ar fi băut o pastilă la școală. I s-a făcut rău în timpul orelor # NewsMaker
Un elev de clasa a IX-a din Ungheni a fost transportat la spital după ce i s-a făcut rău în timpul orelor. Potrivit informațiilor preliminare, adolescentul ar fi consumat o pastilă, după care a început să se simtă rău cu stări de vomă. Informația a fost confirmată pentru expresul.md de șeful Secției Investigații Infracțiuni din […] The post Un elev din Ungheni a ajuns la spital, după ce ar fi băut o pastilă la școală. I s-a făcut rău în timpul orelor appeared first on NewsMaker.
13:40
Principalul suspect racolat de serviciile rusești pentru asasinate în Ucraina, grațiat de Maia Sandu în 2022? Detalii noi # NewsMaker
Principalul suspect în organizarea asasinatelor în Ucraina ar fi Șepeli Nicolae Andrei – grațiat, în 2022, de președinta Maia Sandu. Informația a fost confirmată de „surse din cadrul Președinției” pentru Ziarul de Gardă. Contactați, reprezentanții instituției prezidențiale nu au răspuns, deocamdată, solicitării NM. Pentru ce a fost condamnat Nicolae Șepeli și cum a ajuns să […] The post Principalul suspect racolat de serviciile rusești pentru asasinate în Ucraina, grațiat de Maia Sandu în 2022? Detalii noi appeared first on NewsMaker.
13:20
Comerțul din Transnistria a scăzut cu 30%: administrația de la Tiraspol dă vina pe Chișinău din cauza tarifelor vamale # NewsMaker
Comerțul regiunii transnistrene s-a redus cu 29% în 2025, aproape o treime, și a constituit 1,728 miliarde de dolari. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței colegiului așa-numitului „comitet vamal”, la care a participat liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, potrivit agenției de presă IPN. Potrivit raportului, exporturile s-au redus cu 40%, ajungând la 436 […] The post Comerțul din Transnistria a scăzut cu 30%: administrația de la Tiraspol dă vina pe Chișinău din cauza tarifelor vamale appeared first on NewsMaker.
13:10
Procurorii confirmă eliberarea lui Hasan Toper, complice la omorul din Rîșcani: Vor contesta decizia # NewsMaker
Hasan Toper, bărbatul de origine turcă, complice la organizarea și coordonarea omorului din sectorul Rîșcani al Capitalei, a fost eliberat din penitenciar și transferat în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale în data de 20 februarie. Precizarea procurorilor vine după ce informația a fost […] The post Procurorii confirmă eliberarea lui Hasan Toper, complice la omorul din Rîșcani: Vor contesta decizia appeared first on NewsMaker.
13:00
Moldovenii fără buletine românești, în atenția Parlamentului de la Chișinău. Deputații planifică discuții „la cel mai înalt nivel” # NewsMaker
În luna martie, Chișinăul va discuta cu deputați din România inclusiv problemele legate de eliberarea cărților de identitate și impactul asupra persoanelor cu dublă cetățenie. Despre faptul că va avea o discuție în acest sens a declarat deputatul PAS, Marcel Spătari, pentru Ziarul de Gardă. Publicația a discutat cu parlamentari de la Chișinău, cu buletine […] The post Moldovenii fără buletine românești, în atenția Parlamentului de la Chișinău. Deputații planifică discuții „la cel mai înalt nivel” appeared first on NewsMaker.
