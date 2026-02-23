Ministra de externe a României, la Bruxelles: „Trupele ruse trebuie să se retragă din Transnistria”

14:20

Un elev de clasa a IX-a din Ungheni a fost transportat la spital după ce i s-a făcut rău în timpul orelor. Potrivit informațiilor preliminare, adolescentul ar fi consumat o pastilă, după care a început să se simtă rău cu stări de vomă. Informația a fost confirmată pentru expresul.md de șeful Secției Investigații Infracțiuni din […]