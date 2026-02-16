Cardul a bătut cashul în 2025: moldovenii au plătit fără numerar 120 mld. lei
Banca Mea, 16 februarie 2026 17:00
În 2025, valoarea plăților fără numerar a urcat la 120 miliarde lei, depășind pentru prima dată retragerile de numerar, care au totalizat 113 miliarde lei. Datele prezentate de Banca Națională a Moldovei vizează tranzacțiile cu carduri emise în Republica Moldova și în străinătate. Evoluția din ultimii ani arată o schimbare clară de comportament: dacă în 2020 plățile fără numerar erau de 25...
Acum 30 minute
17:00
Acum 2 ore
16:00
Maib extinde oferta investițională: Programul IV de obligațiuni cu dobândă plătită lunar # Banca Mea
Maib anunță lansarea celui de-al patrulea program de ofertă publică de obligațiuni corporative, după trei programe implementate anterior. Programul se va derula timp de 12 luni și prevede 10 emisiuni consecutive de obligațiuni, din clase diferite, lansate ciclic conform prospectului. Pentru fiecare emisiune, perioada de subscriere este de 22 de zile calendaristice, iar emisiunea devine valabilă...
Acum 6 ore
Acum 8 ore
10:45
Fiscul amintește: TVA, impozitul pe venit și alte taxe trebuie achitate până pe 25 februarie # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat amintește că 25 februarie 2026 este termenul-limită pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și pentru achitarea impozitelor, taxelor, primei AOAM și contribuțiilor de asigurări sociale aferente obligațiilor fiscale. Pentru luna ianuarie 2026, până pe 25 februarie, urmează să fie prezentate dările de seamă aferente:Impozit pe venit: IPC21, IU17;TVA și accize: TVA12,...
09:45
Antreprenorii din Republica Moldova pot aplica din nou la granturi nerambursabile, după ce Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a relansat apelurile de finanțare pentru IMM. În 2026, bugetul total disponibil este de 300 milioane lei, bani oferiți din bugetul de stat și de partenerii de dezvoltare. Finanțările sunt disponibile prin mai multe programe dedicate dezvoltării afacerilor: •...
Ieri
16:15
Controalele Serviciului Vamal au scos la iveală taxe neplătite de peste 3,3 milioane lei. Suma a fost stabilită în urma verificărilor efectuate între 19 ianuarie și 13 februarie 2026 și urmează să ajungă la bugetul de stat. Potrivit instituției, verificările au scos la iveală mai multe tipuri de încălcări ale legislației vamale, printre care:aplicarea neîntemeiată a tratamentului tarifar...
12:30
Platforma sud-coreeană de criptomonede Bithumb a trimis din greșeală clienților săi bitcoini în valoare de peste 40 de miliarde de dolari, în locul unor recompense promoționale mici, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Incidentul a avut loc vineri, când 249 de utilizatori care trebuiau să primească echivalentul a aproximativ 1,37 dolari fiecare au primit, în schimb, în medie, 2.490 de bitcoin...
14 februarie 2026
20:15
maib anunță în seara zilei de 14 februarie că se confruntă cu unele probleme tehnice la infrastructura sa, care au afectat parțial mai multe servicii bancare, inclusiv aplicația maibank. Banca precizează că echipa sa lucrează intens pentru a remedia situația cât mai rapid. Între timp, maib vine cu un update important pentru clienți: rețeaua de POS-terminale, ATM-urile și terminalele de...
19:15
Probleme tehnice la maib: POS-urile și ATM-urile merg normal, iar aplicația maibank este în restabilire # Banca Mea
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Peste 400 de mii de moldoveni au călătorit în străinătate prin agenții: încasări de 5,1 miliarde lei în 2025 # Banca Mea
Agențiile de turism și tur-operatorii au încasat 5,1 miliarde lei în 2025, cu 11,2% mai mult decât în 2024, arată datele Biroul Național de Statistică. Cea mai mare parte a banilor a venit din turismul emițător : 4,8 miliarde lei . Turismul intern a adus 234,8 milioane lei , iar turismul receptor – 86,9 milioane lei . În total, prin agenții au trecut 604,1 mii de vizitatori , cu 8,7% mai mult...
17:00
Creditul ipotecar în Moldova: cum funcționează și ce acte trebuie să pregătești pentru bancă # Banca Mea
Creditul ipotecar este una dintre cele mai folosite soluții prin care persoanele fizice își cumpără, construiesc sau renovează o locuință în Republica Moldova. Produsul este gândit pentru finanțare pe termen lung, iar garanția oferită băncii este, de regulă, chiar imobilul achiziționat. Potrivit Energbank, în funcție de venituri și de valoarea locuinței, banca stabilește suma care poate fi...
15:45
Banca Națională a Moldovei a publicat astăzi Raportul asupra inflației nr. 1, 2026, care evidențiază o etapă de consolidare a stabilității prețurilor și semnale clare de revitalizare a economiei naționale.Potrivit documentului, economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând, în trimestrul III 2025, o accelerare pronunțată a PIB-ului de 5,2% față de anul precedent....
10:45
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat că a extins termenul de aplicare la programul Star Venture până pe 28 februarie. Programul este dedicat startup-urilor și IMM-urilor inovatoare din Republica Moldova care vor să își accelereze creșterea și să devină mai competitive. Programul Star Venture se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, iar fiecare startup selectat poate primi un buget alocat de până la 50.000 de euro, acces la consultanță specializată și mentorat din...
09:30
Serviciul Fiscal de Stat informează că au fost generate și remise 804 avize de plată în adresa freelancerilor, prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent. Suma totală a venitului înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie a constituit 1 795 696,20 lei, iar suma impozitului unic calculat – 269 354,43 lei. Circa 14%...
08:15
Comisia Europeană a lansat o consultare publică și o cerere de contribuții privind competitivitatea sectorului bancar din Uniunea Europeană. Potrivit Agerpres, Executivul comunitar vrea să obțină informații despre performanța băncilor europene atât pe piața internă, cât și la nivel global, precum și despre rolul acestora în finanțarea economiei europene. Inițiativa urmărește să analizeze modul...
12 februarie 2026
19:00
Mai ușor să exporți „made in Moldova” în Turcia: a fost actualizat Acordul de Liber Schimb # Banca Mea
Dacă exporți în Turcia sau lucrezi cu parteneri de acolo, sunt vești relevante pentru business. Parlamentul a ratificat decizia prin care Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber, ca să fie aplicate noile prevederi ale Convenției pan-euro-mediteraneene privind regulile de origine preferențiale. Un punct important pentru exportatori este cumulul de origine. În...
17:30
EuroCreditBank vine cu un anunț important pentru clienții din sectorul Botanica. Sucursala nr. 2 își schimbă sediul, iar de la mijlocul lunii februarie o vei găsi la o adresă nouă. Mai exact, începând cu 16 februarie, sucursala se mută de pe bulevardul Dacia, 5/4 pe strada Independenței, 28. Dacă obișnuiai să mergi la ghișeele de pe Dacia, reține noua locație ca să nu pierzi timp pe drum. Pentru...
17:00
Comerțbank are în ofertă persoanelor fizice produsul „Credit Retail Online”, care poate fi solicitat online. Potrivit informațiilor prezentate de bancă, împrumutul poate ajunge până la 70.000 MDL, iar termenul de rambursare este de 3–24 luni. Rata dobânzii este fixă: 14%. În același timp, banca indică un exemplu de cost: DAE 14,93% pentru un credit de 30.000 MDL pe 24 de luni . În materialul...
16:15
Victoriabank și-a consolidat poziția în 2025: profit operațional de 920 mil. lei, în creștere cu 66% # Banca Mea
Victoriabank anunță că 2025 a fost un an de consolidare și dezvoltare, cu accent pe stabilitate financiară, eficiență operațională și extinderea capacității de a deservi segmente diverse de clienți, într-un context economic competitiv din Republica Moldova. Banca evidențiază două realizări pe care le consideră definitorii pentru anul trecut: finalizarea fuziunii prin absorbție a BCR Chișinău, la începutul lunii martie, și finalizarea cu succes a achiziției organizației de creditare nebancară Mic...
14:15
Digitalizare pentru mediul de afaceri: Banca Mondială susține modernizarea registrului garanțiilor mobiliare # Banca Mea
Serviciile publice destinate mediului de afaceri urmează să fie digitalizate în continuare, cu suportul Bancii Mondiale. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru încheierea unui acord de grant, care vizează o finanțare suplimentară în cadrul programului M-Grow, orientată spre creșterea competitivității întreprinderilor micro, mici și mijlocii. Grantul...
12:45
„Prea bun ca să fie adevărat”: Moldindconbank avertizează asupra creșterii fraudelor investiționale online # Banca Mea
Moldindconbank și Banca Națională a Moldovei avertizează clienții despre creșterea numărului de fraude investiționale online, în care escrocii folosesc abuziv numele și imaginea unor instituții financiare cunoscute pentru a părea credibili. Potrivit atenționării, schemele sunt răspândite prin reclame pe internet, articole false și pagini care imită comunicarea oficială a băncilor, iar scopul...
11:00
10:15
În 2025, băncile au fost motorul principal al pieței de capital din Republica Moldova, atât pe piața primară (prin emisiuni), cât și pe piața secundară (prin evoluția prețurilor și a capitalizării), se arată în comunicatul Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), În paralel, piața a continuat să se diversifice, pe fondul Strategiei naționale de dezvoltare a pieței de capital 2025–2030 și al apariției unui nou operator de piață. Cea mai mare parte a banilor atrași în 2025 pe piața primară a...
08:15
Ce se schimbă când cumperi jucării, cosmetice sau electrocasnice? Noi reguli de siguranță # Banca Mea
Produsele nealimentare de pe piață ar trebui să devină mai sigure pentru consumatori. Guvernul a aprobat noua metodologie de evaluare a nivelului de risc, care le va permite autorităților să identifice mai rapid produsele periculoase și să intervină prompt. Pentru depistarea bunurilor care pot pune în pericol sănătatea sau siguranța oamenilor vor fi aplicate criterii clare, precum tipul de...
11 februarie 2026
17:45
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează despre o tentativă de fraudă legată de compensații, după mai multe sesizări primite de la cetățeni. Oamenii sunt sunați sau primesc mesaje în care li se cere să ofere date personale ori să acceseze link-uri necunoscute, sub pretextul „verificării cererii” pentru compensații. Instituția precizează clar că nu cere IDNP-ul, datele cardului sau...
15:45
Magazinele de monede și bijuterii din America de Nord se confruntă cu o avalanșă de clienți care vor să-și vândă obiectele de colecție, argintăria și bijuteriile de familie, după o creștere puternică a prețului argintului. Potrivit Agerpres, scumpirea din ultimele luni i-a făcut pe mulți să scoată din sertare monede, tacâmuri și bijuterii uitate, realizând abia acum cât pot valora....
13:15
FinComBank lansează depozitul „Vârsta de Aur”, cu bonus de 2,5% la dobândă FinComBank a anunțat lansarea unei noi oferte dedicate pensionarilor – depozitul „Vârsta de Aur”, destinat clienților care utilizează cardul de plată cu același nume. Produsul este conceput pentru economisire pe termen mediu, oferind condiții flexibile și un venit suplimentar printr-un bonus la dobândă....
13:00
Parteneriat neobișnuit: Două instituții financiare lansează indici bursieri după principii catolice # Banca Mea
Banca Vaticanului a lansat, în parteneriat cu firma americană de servicii financiare Morningstar, doi noi indici bursieri care selectează acțiuni în conformitate cu principiile catolice, potrivit AGERPRES, care citează Reuters.Noii indici – Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles și Morningstar IOR US Catholic Principles – sunt concepuți pentru a servi drept referință pentru investițiile...
09:15
Victoriabank a anunțat ieri, 10 februarie, redeschiderea sucursalei din Strășeni într-un spațiu complet reamenajat, amplasat în zona centrală a orașului, creat pentru un nivel mai ridicat de confort și eficiență în deservire. Potrivit băncii, noul sediu este gândit pentru o experiență bancară îmbunătățită și pentru interacțiuni mai simple, atât pentru persoane fizice, cât și pentru clienți...
08:15
OTP Bank susține freelancerii: conturi, mobile banking și card Visa Business, fără costuri 12 luni # Banca Mea
Să începi pe cont propriu înseamnă curaj, iar pentru freelanceri și antreprenori independenți, fiecare cheltuială contează la început de drum. OTP Bank Moldova vine cu o ofertă dedicată celor care își lansează propria activitate și au nevoie de servicii bancare simple, moderne și transparente. Banca oferă, pentru antreprenorii independenți, Pachetul Basic gratuit timp de 12 luni, fără costuri...
10 februarie 2026
20:30
18:15
Inflația anuală a ajuns la 4,8%, însă scumpirile resimțite de populație sunt mai puternice în cheltuielile de zi cu zi, arată analiza expertului economic Marin Gospodarenco. În luna ianuarie 2026, prețurile au crescut cu 0,9% față de luna precedentă. Potrivit expertului, această majorare se vede imediat în bugetele familiilor, deoarece scumpirile au fost trase în primul rând de alimente.
17:15
Plățile cu cardul, blocate la unele benzinării Lukoil: conturile companiei, înghețate de două bănci # Banca Mea
La unele stații de alimentare Lukoil din Republica Moldova, plățile cu cardul nu funcționează după ce două bănci comerciale au blocat conturile companiei din cauza unor neconcordanțe privind beneficiarul efectiv. Potrivit Newsmaker, Agenția Servicii Publice a precizat că informațiile prezentate băncilor nu corespundeau cu datele din Registrul de Stat al Unităților de Drept. ASP spune că, în...
14:45
Moldindconbank a anunțat redeschiderea sucursalei „Burebista” din sectorul Botanica, într-un spațiu modernizat și mai generos, gândit pentru confortul clienților. Potrivit băncii, noul design urmărește o experiență mai plăcută și mai eficientă, astfel încât vizitele la bancă să fie mai simple. Clienții sunt așteptați la sucursala „Burebista” din Chișinău, pe bd. Dacia 49/14, unde pot accesa...
12:45
EuroCreditBank avertizează asupra creșterii numărului de fraude „de investiții”, în care escrocii folosesc reclame și pagini ce imită instituții financiare pentru a promova „investiții” cu profit rapid. Scopul acestora este să obțină bani, date personale sau acces la conturile victimelor. Banca atenționează că astfel de tentative au, de obicei, câteva semnale clare: promisiuni de câștiguri mari...
11:00
Comisia Națională a Pieței Financiare , autoritatea care reglementează și supraveghează piața financiară din Republica Moldova, a anunțat concurs pentru ocuparea a 6 funcții vacante, cu termen-limită de aplicare 11.03.2026. Sunt disponibile poziții în servicii financiare, protecția consumatorilor , piața de capital , investiții colective și finanțare participativă, precum și în zona de...
09:45
Victoriabank reduce costurile pentru companii: 6 luni SEPA gratuit + Pachetul Nelimitat fără taxă 6 luni # Banca Mea
Victoriabank vine cu o ofertă pentru companii : clienții noi pot beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite în euro către bănci din zona SEPA și, în același timp, pot avea Pachetul Nelimitat gratuit în primele 6 luni. Mesajul campaniei este orientat spre companiile care vor să-și „miște” operațiunile mai rapid și să reducă din costurile de administrare și transfer, fără promisiuni „care sună...
9 februarie 2026
20:15
Tot mai multe bănci centrale din Europa și din afara SUA își caută liderii în „școala” Rezervei Federale americane, pe fondul nevoii de credibilitate și expertiză în politica monetară, arată o analiză Bloomberg, citat de Agerpres. În ultimii ani, instituții precum băncile centrale din Turcia, Spania, Elveția sau Italia au numit în funcții-cheie economiști care și-au construit cariera în cadrul...
18:30
OTP Bank Moldova propune companiilor care importă bunuri și servicii soluția „Factoring de Import” – o alternativă modernă de garantare pentru comerțul internațional, care permite obținerea unor termene extinse de plată de la furnizorii externi, fără necesitatea emiterii altor instrumente financiare. Produsul este recomandat atunci când un furnizor extern livrează bunuri sau prestează servicii în baza unui contract comercial cu plată la termen: furnizorul își poate încasa creanțele mai repede, i...
15:30
Dacă vrei să-ți deschizi un cont de plăți, e bine să verifici câteva lucruri esențiale înainte de a lua o decizie. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) explică ce contează cu adevărat, ca să eviți surprizele neplăcute. În primul rând, uită-te atent la serviciile incluse în cont. Verifică dacă ai acces la internet banking și mobile banking, ce tip de card primești (de debit sau de credit), dacă poți face plăți online și dacă îți poți primi salariul direct în cont. Contează mult și accesib...
13:30
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi runde de subscriere a valorilor mobiliare de stat , destinată persoanelor fizice, care va avea loc în perioada 9–18 februarie 2026. Investiția se face integral online, prin platforma eVMS.md, fără deplasări la ghișeu. În această rundă, cetățenii pot investi în obligațiuni de stat cu două opțiuni de maturitate:2 ani, cu o rată anuală a dobânzii de...
11:00
Moldindconbank își consolidează capitalul la 7 mld. lei și crește pe toate segmentele în 2025 # Banca Mea
Moldindconbank a încheiat anul 2025 cu rezultate financiare solide, marcate de creșteri semnificative ale activelor, creditării și depozitelor, într-un context în care banca se pregătește să marcheze, în 2026, 35 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova. Potrivit datelor raportate, activele totale ale băncii au ajuns la 42,6 miliarde de lei, în creștere cu 6,4 miliarde de lei față de începutul anului, ceea ce corespunde unui avans de 17,8%. Capitalul băncii a crescut la 7 miliarde de...
09:30
Cheltuielile de personal consumă o parte disproporționat de mare din bugetele primăriilor mici din Republica Moldova, lăsând foarte puțini bani pentru investiții și servicii publice, arată o analiză realizată de expertul economic Stas Madan, în contextul reformei administrației publice locale. Potrivit datelor analizate, există o relație directă între mărimea unei localități și ponderea...
8 februarie 2026
15:15
Japonia va acorda Republicii Moldova asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”, iar Parlamentul urmează să ratifice înțelegerea dintre cele două guverne, scrie parlament.md. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovizuală, necesare pentru realizarea și transmiterea...
07:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a actualizat Baza generalizată a practicii fiscale și a venit cu răspunsuri la câteva întrebări care îi încurcă des pe contribuabili: ce venituri se includ în declarația persoanei fizice, cum se cere restituirea impozitului achitat în plus și când se reține impozitul la sursă pentru chirii, scrie contabilsef.md. 1) Veniturile fondatorului unei gospodării țărănești nu se includ în CET18 SFS explică faptul că venitul obținut de fondatorul gospodăriei țărănești (de fe...
6 februarie 2026
20:15
Băncile centrale din marile economii ale lumii își „despart drumurile” în 2026: Australia a majorat dobânda pentru prima dată în doi ani, în timp ce Banca Centrală Europeană și Banca Angliei au menținut ratele, iar Rezerva Federală a SUA rămâne în tabăra reducerilor așteptate de piețe, scrie Reuters. În SUA, Fed a lăsat dobânzile neschimbate, dar traderii anticipează încă o tăiere de 25 puncte...
18:45
Moldindconbank extinde deservirea Premium Exclusive: spațiu separat și manageri dedicați # Banca Mea
Moldindconbank anunță extinderea deservirii Premium Exclusive, odată cu redeschiderea Sucursalei Centru, după un amplu proces de renovare. Banca lansează o zonă dedicată exclusiv clienților Premium, concepută pentru confort, confidențialitate și servicii personalizate. Noua zonă Premium include un spațiu modern, creat pentru o experiență bancară rafinată, și suport dedicat din partea a trei manageri Premium, pregătiți să ofere soluții personalizate. Serviciile sunt adaptate nevoilor fiecărui cl...
15:30
Banii confiscați din infracțiuni vor fi repartizați după formula 70/20/10: ce înseamnă pentru buget # Banca Mea
Parlamentul a adoptat un mecanism nou prin care sumele de bani confiscate vor fi direcționate după o formulă clară: 70% vor fi transferate la bugetul de stat, 20% vor fi repartizate pentru utilizare socială, iar 10% vor fi alocate autorităților publice pentru proiecte de interes public. Potrivit documentului, evidența bunurilor confiscate va fi ținută de Agenția de Recuperare a Bunurilor...
14:00
Eximbank avertizează: nu divulga date de card și nu instala aplicații la indicația necunoscuților # Banca Mea
Eximbank Moldova îi avertizează pe clienți despre campanii active de fraudă investițională în mediul online, semnalate de Banca Națională a Moldovei. În astfel de tentative, escrocii folosesc logo-uri, culori și elemente vizuale care imită instituțiile financiare din țară, ca să pară credibili și să convingă oamenii să depună bani. Potrivit băncii, publicitatea falsă vine de obicei cu...
