Cardul a bătut cashul în 2025: moldovenii au plătit fără numerar 120 mld. lei

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat că a extins termenul de aplicare la programul Star Venture până pe 28 februarie. Programul este dedicat startup-urilor și IMM-urilor inovatoare din Republica Moldova care vor să își accelereze creșterea și să devină mai competitive. Programul Star Venture se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, iar fiecare startup selectat poate primi un buget alocat de până la 50.000 de euro, acces la consultanță specializată și mentorat din...