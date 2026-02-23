Krasnoselski vrea pază nelimitată pentru foștii lideri ai regiunii transnistrene și familiile lor
Zugo.md, 23 februarie 2026 10:20
Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a trimis un „proiect de lege" către așa-zisul soviet suprem, potrivit căruia, lui și foștilor lideri ai regiunii, precum și familiilor acestora, li se va oferi un număr nelimitat de agenți de pază, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al Nistrului.
• • •
Acum 10 minute
10:30
„Nu se va limita la Ucraina”: Zelenski spune că Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit # Zugo.md
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC , citat de Digi24, că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit. „Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri şi cum îl putem opri… Rusia vrea să impună lumii …
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
09:50
ultima oră | Peste 40 de percheziții în mai multe primării, într-un dosar pe bani pentru proiecte locale # Zugo.md
Ofițerii CNA și procurorii desfășoară peste 40 de percheziții într-un dosar privind delapidarea fondurilor naționale și europene destinate proiectelor de infrastructură rutieră, apeduct și canalizare. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi. Sunt vizate primării din Căușeni, Sîngerei, Soroca, Șoldănești, Edineț, Taraclia, Strășeni și Glodeni, …
Acum 2 ore
09:30
Președinția Republicii Moldova a explicat cum a fost acordată și de ce a fost revocată grațierea lui Nicolae Șepeli, învinuit că ar fi organizat asasinarea a peste cinci persoane din Ucraina. Potrivit instituției, în 2021 Procuratura Generală a cerut examinarea grațierii pentru șase moldoveni condamnați în Federația Rusă, inclusiv Șepeli. …
09:00
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra filială a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat pentru Moldpres vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru. Noua instituție științifică care va …
08:50
Constantin Țuțu a anunțat pe pagina sa de Facebook că a contestat sentința sa de condamnare la Curtea de Apel Centru, calificând hotărârea drept „abuzivă" și contrară realității faptice. Fostul deputat susține că instanța de fond nu ar fi examinat în mod obiectiv probele prezentate de apărare. „Am contestat sentința …
08:40
Președintele SUA, Donald Trump, a majorat tarifele vamale temporare de la 10 la 15% pentru toate țările, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile măsuri americane, aprobate vineri și modificate sâmbătă, intră în vigoare de marți, 24 februarie. Canada și Mexic sunt scutite de taxe, în baza pactului comercial nord-american. Într-o postare …
Acum 24 ore
13:30
Performanță de excepție! Echipa feminină de tir cu arcul a Republicii Moldova a devenit campioană europeană la tir cu arcul sală. Competiția a avut loc în orașul Plovdiv din BUlgaria. În finala competiției continentale, lotul format din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Kasandra Berzan au dispus cu scorul de 5-4 …
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Ambasadoarea UE și cea a Bulgariei au închis ușa în nas omului lui Șor, rămas la conducerea orașului Taraclia # Zugo.md
Marta Chemencedji (Caracaș) primarul interimar din Taraclia, asociată cu Ilan Șor, afirmă că nu a fost lăsată să intre la o ședință cu o delegația din Bulgaria și ambasadoarea UE în Republica Moldova Iwona Piorko. Pe 19 februarie, șefa Delegației Uniunii Europene, împreună cu ambasadoarea bulgară Maya Dobreva, au vizitat filiala locală a Universității „Angel …
12:10
Cetățeanul turc Hassan Toper, învinuit de complicitate la omorul comis în iulie 2024 pe terasa unui local din Chișinău, a fost scos din arest preventiv și plasat în arest la domiciliu, printr-o decizie a Judecătoriei Chișinău. Potrivit anchetei, acesta ar fi avut un rol important în organizarea crimei și în …
11:10
video | Detalii despre operațiunea Chișinău–Kiev: 7 moldoveni reținuți în Ucraina într-un plan de asasinate # Zugo.md
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina au anunțat că au oprit un plan de asasinate care urma să vizeze mai multe persoane publice din Ucraina. Potrivit Poliției, acțiunile ar fi fost coordonate de serviciile speciale rusești. După operațiunile desfășurate joi, 19 februarie, oamenii legii au venit vineri, 20 februarie, cu …
10:50
ONU lansează o comisie pentru „controlul uman” al inteligenței artificiale: „Ne aruncăm în necunoscut” # Zugo.md
„Știința informează, dar oamenii decid. Scopul nostru este să facem din controlul uman o realitate tehnică, nu un slogan", a declarat Antonio Guterres în fața summitului mondial privind IA, care se încheie vineri la New Delhi, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. El a anunțat astfel formarea unei comisii de …
10:40
Un alpinist austriac a fost găsit vinovat de omor din culpă gravă după ce prietena sa a murit degerată anul trecut, pe cel mai înalt munte din Austria. Judecătorul care l-a condamnat este, la rândul său, alpinist experimentat. Un austriac a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce prietena …
10:30
Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma eduresurse.md, care găzduiește o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului național. Site-ul poate fi accesat gratuit de elevi, cadre didactice și de toți cei interesați. Manualele digitale includ: elemente media (imagini, audio, video, elemente 3D și AR etc.) pentru a îmbunătăți …
10:00
Restricții în spațiul aerian din R. Moldova: transportatori din Rusia și alte 19 țări rămân suspendați # Zugo.md
Autoritățile au prelungit interdicția de operare pe teritoriul Republicii Moldova pentru mai mulți transportatori aerieni din Federația Rusă și din alte țări. Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost publicat pe 19 februarie în Monitorul Oficial. Decizia menține restricțiile pentru peste 200 de companii aeriene. Lista include transportatori certificați …
09:30
Bugetarii ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie, anunță Alexandru Munteanu # Zugo.md
Angajații din sectorul bugetar ar putea primi salarii majorate din luna septembrie, odată cu aplicarea noii legi a salarizării, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu la emisiunea „Cutia Neagră" de la TV8. Printre primii vizați sunt profesorii și medicii. „Avem primul proiect al legii salarizării, urmează dezbaterile și vom încerca să …
09:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat confirmarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Diagnosticul a fost stabilit în urma investigațiilor de laborator realizate de Laboratorul Național de Referință al instituției. Potrivit ANSP, persoana s-a adresat medicilor acuzând slăbiciune generală, febră …
08:50
video | Escrocheriile telefonice și online se înmulțesc. Maia Sandu avertizează: „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „Hoții sunt …
08:30
În Republica Moldova sunt pregătite modificări legislative care îi vizează pe șoferii începători. Autoritățile analizează introducerea unor restricții suplimentare, precum limitarea vitezei la 70 km/h, interdicția de a conduce noaptea și utilizarea doar a automobilelor cu puterea de până la 150 de cai putere. Totodată, debutanții ar putea primi un …
19 februarie 2026
14:30
Vladimir Plahotniuc rămâne pentru încă 30 de zile în arest preventiv la Penitenciarul numărul 13. Decizia de prelungire a mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară", episodul Plahotniuc, a fost pronunțată joi, 19 februarie 2026, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au dat curs solicitării procurorului Alexandru Cernei, scrie ZdG.
14:10
Pe 2 februarie, la Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, angajații JetBlue au găsit un câine legat de un aparat de măsurare a bagajelor, conform livenowfox.com, citat de Mediafax. Proprietara fusese informată că trebuie să completeze documente online pentru a călători cu animalul. Femeia a refuzat. A plecat spre …
13:40
Șeful IGP afirmă că declarațiile lui Costiuc despre droguri au provocat bullying: „Un cetățean care în viața sa nu a făcut nimic este deputat” # Zugo.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a respins afirmațiile potrivit cărora o elevă ar fi consumat droguri într-o instituție de învățământ și l-a criticat pe deputatul Vasile Costiuc pentru declarațiile făcute pe acest caz. Invitat la emisiunea „Rezoomat" de la Realitatea, Cernăuțeanu a declarat că informațiile apărute în spațiul …
12:40
Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC, citat de Digi24. Tabloidul The Sun scrie că opt bărbați – despre care se crede că ar fi polițiști în civil – au …
12:30
SA „Moldovagaz" avertizează consumatorii restanțieri că vor fi acționați în judecată dacă nu își achită datoriile acumulate pentru gazele naturale livrate înainte de schimbarea furnizorului. Compania a anunțat că, potrivit Hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr. 479 din 4 august 2025, începând cu 1 septembrie 2025 i-a …
12:00
UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană în cadrul acordului de pace în Ucraina # Zugo.md
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina. Această clauză apare într-un document consultativ distribuit statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și consultat de Radio Europa Liberă. Documentul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei …
11:40
O familie cu un copil mic a avut nevoie de ajutorul salvatorilor, după ce automobilul în care se aflau a rămas blocat în troiene, în seara de 18 februarie, în raionul Grigoriopol. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, șoferul se întorcea spre domiciliu, în localitatea Șipca, când ar fi pierdut …
11:20
video | Preoți participanți la pelerinaje organizate de fundația „Eurazia”, în prima linie a conflictului de la Dereneu # Zugo.md
Pe lângă mercenari certați cu legea sau persoane cooptate din alte localități, la altercațiile de la biserica din Dereneu, în prima linie, au fost observați cel puțin trei preoți care au beneficiat de pelerinaje pre-electorale organizate de fundația Eurazia, afiliată lui Ilan Șor. Unii dintre ei, pe lângă destinația Chișinău-Moscova, au mers în teritoriile temporar ocupate din Ucraina, unde au oficiat …
10:50
Operațiune comună Moldova – Ucraina: S-ar fi pregătit lichidarea fizică a mai multor persoane publice # Zugo.md
Astăzi, 19 februarie, au loc acțiuni de urmărire penală în cadrul unei echipe comune de investigație, formată din polițiștii moldoveni și organele de aplicare a legii din Ucraina, pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale rusești, informează Poliția. Acțiunile …
18 februarie 2026
11:50
Pregătiri pentru Schengen: Frontiera de stat a R. Moldova va fi gestionată după standarde europene # Zugo.md
Guvernul Republicii Moldova a modificat modul în care va funcționa Consiliul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, instituția care coordonează toate autoritățile implicate în controlul frontierei. Noua decizie introduce un sistem de verificare continuă a modului în care este administrată frontiera, după modelul folosit în Uniunea Europeană. Măsura …
11:20
Poșta Moldovei avertizează: întârzieri la trimiterile spre Italia până la jumătatea lunii martie # Zugo.md
Procesarea și livrarea trimiterilor poștale cu destinație spre Italia ar putea înregistra întârzieri până pe 15 martie, în contextul desfășurării Jocurilor Olimpice de Iarnă și Jocurilor Paralimpice de Iarnă. Anunțul a fost făcut de Poșta Moldovei. „Vă recomandăm să luați în considerare aceste aspecte la planificarea expedierilor către Italia", a …
11:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un nou regulament care stabilește cadrul detaliat de funcționare a sistemului tichetelor de vacanță. Documentul reglementează modul de emitere
10:50
Un bărbat de 27 de ani și un adolescent de 15 ani au fost trimiși în judecată pentru răpire și omor comis cu deosebită cruzime, anunță Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei. În cazul adultului este investigată și implicarea minorului în activitate criminală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, în noaptea de 5 octombrie 2025, … Articolul Un tânăr și un adolescent, acuzați de omor cu deosebită cruzime apare prima dată în ZUGO.
10:20
Un australian a trimis ani de zile sute de reptile în pungi de popcorn, în România și alte țări # Zugo.md
Un australian a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de 101 reptile, ascunse în pungi de popcorn și cutii de biscuiți, destinate Hong Kong-ului, Coreei de Sud, Sri Lanka și României. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un locuitor din Sydney care a încercat să trimită afară din Australia șopârle și alte reptile, … Articolul Un australian a trimis ani de zile sute de reptile în pungi de popcorn, în România și alte țări apare prima dată în ZUGO.
10:10
O rusoaică a purtat pancarta Ucrainei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă # Zugo.md
Anastasia Kucherova, arhitectă care locuiește la Milano de 14 ani, purta o geacă argintie cu glugă și ochelari de soare, astfel că nu putea fi recunoscută, relatează publicația The Guardian, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ulterior, ea a spus că a fost voluntara care i-a condus pe cei cinci sportivi ucraineni pe … Articolul O rusoaică a purtat pancarta Ucrainei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă apare prima dată în ZUGO.
10:00
video | Un tânăr, șantajat și amenințat cu moartea de doi frați gemeni, după ce au jucat împreună poker # Zugo.md
Doi frați gemeni din Chișinău sunt cercetați penal după ce ar fi șantajat un tânăr de 22 de ani, cerându-i 9.000 de euro și amenințându-l cu moartea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, conflictul ar fi apărut după mai multe partide de poker jucate atât online, cât și la domiciliu, … Articolul video | Un tânăr, șantajat și amenințat cu moartea de doi frați gemeni, după ce au jucat împreună poker apare prima dată în ZUGO.
09:40
Efectele radiațiilor de la Cernobîl, transmise între generații. Ce au descoperit experții în ADN # Zugo.md
Efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl nu s-au oprit la generația celor expuși în mod direct. Cercetătorii au descoperit modificări genetice și la copiii celor care au intrat în contact cu radiațiile după accidentul din 1986. Este pentru prima dată când se stabilește în mod clar o astfel de legătură de la o generație la … Articolul Efectele radiațiilor de la Cernobîl, transmise între generații. Ce au descoperit experții în ADN apare prima dată în ZUGO.
09:10
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea înscrierilor la cursurile gratuite de limbă română, organizate în cadrul Programului național de învățare a limbii române pentru anii 2026–2028, aflat în curs de aprobare. Programul, ajuns la a treia ediție, continuă eforturile de sprijinire a studierii limbii române la nivel național. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În … Articolul MEC anunță înscrieri la cursurile gratuite de limbă română apare prima dată în ZUGO.
08:50
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe parcursul nopții, în unele regiuni ale țării s-au înregistrat ninsori, iar în altele precipitații sub formă de ploaie. În aceste condiții, echipele S.A. „Drumuri” au desfășurat lucrări de … Articolul Cum se circulă acum pe drumurile din R. Moldova. Anunțul AND apare prima dată în ZUGO.
08:40
video | Un băiat din R. Moldova a impresionat la The Voice Kids Germania: a întors toate cele patru scaune # Zugo.md
Renat Popovschi, un băiat de 12 ani din Moldova, a cucerit juriul renumitului concurs The Voice Kids din Germania. Renat locuiește împreună cu familia de aproape 4 ani în orașul Solingen din Germania, și a reușit să întoarcă toate cele 4 scaune cu melodia „Show must go on” de Queen. Băiatul frecventează de 6 ani … Articolul video | Un băiat din R. Moldova a impresionat la The Voice Kids Germania: a întors toate cele patru scaune apare prima dată în ZUGO.
08:40
Vitali Iancovskii, reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, nu a fost lăsat recent să intre pe teritoriul Republicii Moldova și a primit o interdicție valabilă pentru cinci ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Contactați de IPN, reprezentanții Poliției de Frontieră au declarat că în urma verificărilor efectuate, Vitali Iancovskii a fost declarat … Articolul Interdicție de 5 ani de intrare în Moldova pentru trimisul osetin la Tiraspol apare prima dată în ZUGO.
08:20
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că lecțiile pentru ziua de miercuri, 18 februarie, se vor desfășura în regim online, în contextul codului portocaliu de ninsori abundente prognozat de meteorologi. Edilul a precizat că decizia este comunicată din timp pentru ca părinții, profesorii și elevii să-și poată organiza programul. Urmărește-ne pe Telegram și … Articolul Elevii din Chișinău învață online din cauza condițiilor meteo prognozate apare prima dată în ZUGO.
17 februarie 2026
17:50
În așteptarea ninsorii! Premierul anunță mai multe decizii, printre care modificarea programului de muncă pentru miercuri # Zugo.md
Conform ultimelor actualizări meteo, și anume a Codurilor Galben și Portocaliu emise, sunt prognozate ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, începând cu această noapte și mâine pe parcursul zilei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În acest sens, prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat luarea următoarelor decizii: ▪️Ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții, pentru decongestionarea traseelor … Articolul În așteptarea ninsorii! Premierul anunță mai multe decizii, printre care modificarea programului de muncă pentru miercuri apare prima dată în ZUGO.
12:10
video | O mașină a fost depistată scufundată în lacul Ghidighici, după ce un bărbat filma cu o dronă # Zugo.md
O mașină a fost observată întâmplător pe fundul lacului Ghidighici, după ce un bărbat filma zona cu o dronă. Imaginile surprinse de acesta au fost publicate ulterior pe rețelele de socializare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, salvatorii au intervenit la fața locului … Articolul video | O mașină a fost depistată scufundată în lacul Ghidighici, după ce un bărbat filma cu o dronă apare prima dată în ZUGO.
11:40
Teatrul Național „Eugène Ionesco” din Chișinău prezintă premiera spectacolului „Edmond” de David Mamet, o dramă despre criza identității și confruntarea cu sine, programată pe 21 și 22 februarie. Producția urmărește călătoria unui bărbat care abandonează viața obișnuită și coboară într-o lume violentă și crudă, în căutarea unui sens. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. EDMOND de … Articolul „Spune-mi ce vezi în mine?” Premiera spectacolului „Edmond” la Teatrul „Eugène Ionesco” apare prima dată în ZUGO.
11:10
O bubuitură puternică auzită în mai multe localități din raionul Soroca a pus pe jar locuitorii, care au alertat autoritățile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Poliției, după verificări preliminare și schimb de informații cu autoritățile din țara vecină, s-a stabilit că zgomotul a fost provocat de o deflagrație produsă pe teritoriul Ucrainei, nu în … Articolul video | Bubuitură puternică la Soroca. Explicațiile poliției apare prima dată în ZUGO.
10:50
Teatrul Național „Eugène Ionesco” din Chișinău invită publicul la două spectacole consecutive: monodrama „Adi”, inspirată de ultimele zile ale lui Adolf Hitler, și „Ultima noapte la Madrid”, dedicată relației dintre Pablo Picasso și Jacqueline Roque, programate pe 19 și 20 februarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Două monodrame pe scena Teatrului „Eugène Ionesco”: „Adi” și „Ultima noapte la Madrid” apare prima dată în ZUGO.
10:30
Cum explică Ministrul Energiei motivele solicitărilor de creștere a tarifelor la energia electrică # Zugo.md
Creșterea tarifelor la energia electrică este legată de procurarea energiei de avarie, consumul sporit în regiune și de disponibilitate, a declarat pentru Radio Chișinău, ministrul Energiei Dorin Junghietu, precizând că a vorbit despre aceste riscuri încă în decembrie anul trecut. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Iarna aceasta, în Ucraina au fost distruse capacități importante de … Articolul Cum explică Ministrul Energiei motivele solicitărilor de creștere a tarifelor la energia electrică apare prima dată în ZUGO.
10:10
Plahotniuc, adus forțat la judecată pentru a fi audiat în dosarul „Kuliok”. A refuzat să facă declarații # Zugo.md
Vladimir Plahotniuc a fost adus forțat la judecată pentru a fi audiat în dosarul „Kuliok”, în care este investigat fostul președinte Igor Dodon, scrie TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ex-liderul democrat a refuzat să facă declarații întrucât are statut în dosar la etapa de urmărire penală. De asemenea, avocatul său, Lucian Rogac, declară că … Articolul Plahotniuc, adus forțat la judecată pentru a fi audiat în dosarul „Kuliok”. A refuzat să facă declarații apare prima dată în ZUGO.
10:00
Zelenski sancționează 10 sportivi ruși după scandalul de la Jocurile Olimpice: „Este clar că asistăm la un regres global al justiției” # Zugo.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva a 10 sportivi ruși acuzați că au susținut agresiunea Moscovei în Ucraina, la scurt timp după scandalul izbucnit la Jocurile Olimpice, unde un sportiv ucrainean a fost descalificat pentru un gest de solidaritate cu victimele războiului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Lista a fost întocmită în urma … Articolul Zelenski sancționează 10 sportivi ruși după scandalul de la Jocurile Olimpice: „Este clar că asistăm la un regres global al justiției” apare prima dată în ZUGO.
09:40
Angajata unui centru de plasament, condamnată după ce a făcut comenzi de mii de lei de pe Temu # Zugo.md
O angajată a unui centru de plasament din municipiul Bălți a fost condamnată după ce a folosit cardul bancar al unei beneficiare pentru a face cumpărături online fără acordul acesteia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuraturii Bălți, femeia, în vârstă de 28 de ani, a utilizat datele cardului în perioada iunie – octombrie 2025 … Articolul Angajata unui centru de plasament, condamnată după ce a făcut comenzi de mii de lei de pe Temu apare prima dată în ZUGO.
