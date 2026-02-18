Efectele radiațiilor de la Cernobîl, transmise între generații. Ce au descoperit experții în ADN

10:00

Doi frați gemeni din Chișinău sunt cercetați penal după ce ar fi șantajat un tânăr de 22 de ani, cerându-i 9.000 de euro și amenințându-l cu moartea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, conflictul ar fi apărut după mai multe partide de poker jucate atât online, cât și la domiciliu, … Articolul video | Un tânăr, șantajat și amenințat cu moartea de doi frați gemeni, după ce au jucat împreună poker apare prima dată în ZUGO.