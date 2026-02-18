Efectele radiațiilor de la Cernobîl, transmise între generații. Ce au descoperit experții în ADN
Zugo.md, 18 februarie 2026 09:40
Efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl nu s-au oprit la generația celor expuși în mod direct. Cercetătorii au descoperit modificări genetice și la copiii celor care au intrat în contact cu radiațiile după accidentul din 1986. Este pentru prima dată când se stabilește în mod clar o astfel de legătură de la o generație la
• • •
Acum 5 minute
10:00
video | Un tânăr, șantajat și amenințat cu moartea de doi frați gemeni, după ce au jucat împreună poker # Zugo.md
Doi frați gemeni din Chișinău sunt cercetați penal după ce ar fi șantajat un tânăr de 22 de ani, cerându-i 9.000 de euro și amenințându-l cu moartea. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, conflictul ar fi apărut după mai multe partide de poker jucate atât online, cât și la domiciliu,
Acum 30 minute
09:40
Efectele radiațiilor de la Cernobîl, transmise între generații. Ce au descoperit experții în ADN # Zugo.md
Acum o oră
09:10
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea înscrierilor la cursurile gratuite de limbă română, organizate în cadrul Programului național de învățare a limbii române pentru anii 2026–2028, aflat în curs de aprobare. Programul, ajuns la a treia ediție, continuă eforturile de sprijinire a studierii limbii române la nivel național. În
Acum 2 ore
08:50
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul nopții, în unele regiuni ale țării s-au înregistrat ninsori, iar în altele precipitații sub formă de ploaie. În aceste condiții, echipele S.A. „Drumuri" au desfășurat lucrări de
08:40
video | Un băiat din R. Moldova a impresionat la The Voice Kids Germania: a întors toate cele patru scaune # Zugo.md
Renat Popovschi, un băiat de 12 ani din Moldova, a cucerit juriul renumitului concurs The Voice Kids din Germania. Renat locuiește împreună cu familia de aproape 4 ani în orașul Solingen din Germania, și a reușit să întoarcă toate cele 4 scaune cu melodia „Show must go on" de Queen. Băiatul frecventează de 6 ani
08:40
Vitali Iancovskii, reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, nu a fost lăsat recent să intre pe teritoriul Republicii Moldova și a primit o interdicție valabilă pentru cinci ani. Contactați de IPN, reprezentanții Poliției de Frontieră au declarat că în urma verificărilor efectuate, Vitali Iancovskii a fost declarat
08:20
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că lecțiile pentru ziua de miercuri, 18 februarie, se vor desfășura în regim online, în contextul codului portocaliu de ninsori abundente prognozat de meteorologi. Edilul a precizat că decizia este comunicată din timp pentru ca părinții, profesorii și elevii să-și poată organiza programul.
Acum 24 ore
17:50
În așteptarea ninsorii! Premierul anunță mai multe decizii, printre care modificarea programului de muncă pentru miercuri # Zugo.md
Conform ultimelor actualizări meteo, și anume a Codurilor Galben și Portocaliu emise, sunt prognozate ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, începând cu această noapte și mâine pe parcursul zilei. În acest sens, prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat luarea următoarelor decizii: ▪️Ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții, pentru decongestionarea traseelor
12:10
video | O mașină a fost depistată scufundată în lacul Ghidighici, după ce un bărbat filma cu o dronă # Zugo.md
O mașină a fost observată întâmplător pe fundul lacului Ghidighici, după ce un bărbat filma zona cu o dronă. Imaginile surprinse de acesta au fost publicate ulterior pe rețelele de socializare. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, salvatorii au intervenit la fața locului
11:40
Teatrul Național „Eugène Ionesco" din Chișinău prezintă premiera spectacolului „Edmond" de David Mamet, o dramă despre criza identității și confruntarea cu sine, programată pe 21 și 22 februarie. Producția urmărește călătoria unui bărbat care abandonează viața obișnuită și coboară într-o lume violentă și crudă, în căutarea unui sens. EDMOND de
11:10
O bubuitură puternică auzită în mai multe localități din raionul Soroca a pus pe jar locuitorii, care au alertat autoritățile. Potrivit Poliției, după verificări preliminare și schimb de informații cu autoritățile din țara vecină, s-a stabilit că zgomotul a fost provocat de o deflagrație produsă pe teritoriul Ucrainei, nu în
10:50
Teatrul Național „Eugène Ionesco" din Chișinău invită publicul la două spectacole consecutive: monodrama „Adi", inspirată de ultimele zile ale lui Adolf Hitler, și „Ultima noapte la Madrid", dedicată relației dintre Pablo Picasso și Jacqueline Roque, programate pe 19 și 20 februarie.
10:30
Cum explică Ministrul Energiei motivele solicitărilor de creștere a tarifelor la energia electrică # Zugo.md
Creșterea tarifelor la energia electrică este legată de procurarea energiei de avarie, consumul sporit în regiune și de disponibilitate, a declarat pentru Radio Chișinău, ministrul Energiei Dorin Junghietu, precizând că a vorbit despre aceste riscuri încă în decembrie anul trecut. Iarna aceasta, în Ucraina au fost distruse capacități importante de
10:10
Plahotniuc, adus forțat la judecată pentru a fi audiat în dosarul „Kuliok”. A refuzat să facă declarații # Zugo.md
Vladimir Plahotniuc a fost adus forțat la judecată pentru a fi audiat în dosarul „Kuliok", în care este investigat fostul președinte Igor Dodon, scrie TV8. Ex-liderul democrat a refuzat să facă declarații întrucât are statut în dosar la etapa de urmărire penală. De asemenea, avocatul său, Lucian Rogac, declară că
Ieri
10:00
Zelenski sancționează 10 sportivi ruși după scandalul de la Jocurile Olimpice: „Este clar că asistăm la un regres global al justiției” # Zugo.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva a 10 sportivi ruși acuzați că au susținut agresiunea Moscovei în Ucraina, la scurt timp după scandalul izbucnit la Jocurile Olimpice, unde un sportiv ucrainean a fost descalificat pentru un gest de solidaritate cu victimele războiului. Lista a fost întocmită în urma
09:40
Angajata unui centru de plasament, condamnată după ce a făcut comenzi de mii de lei de pe Temu # Zugo.md
O angajată a unui centru de plasament din municipiul Bălți a fost condamnată după ce a folosit cardul bancar al unei beneficiare pentru a face cumpărături online fără acordul acesteia. Potrivit Procuraturii Bălți, femeia, în vârstă de 28 de ani, a utilizat datele cardului în perioada iunie – octombrie 2025
09:20
video | O fetiță de 3 ani, adusă acasă după ce fusese răpită de tatăl său. Bărbatul a fost reținut # Zugo.md
O copilă de 3 ani din Ucraina, răpită în luna octombrie 2025 de către tatăl său în contextul unui proces de divorț, a fost recuperată în municipiul Cahul, anunță autoritățile. Fetița fusese luată de tată de la un loc de joacă din Ucraina și scoasă ilegal din țară. Dispariția a
08:50
Cei mai mari furnizori de energie electrică din țară, SRL Premier Energy și SA Furnizarea Energiei Electrice Nord au cerut ajustarea tarifelor la energia electrică. Furnizorul Premier Energy, care deservește partea centrală a țării, a solicitat un tarif de 3,83 lei/kWh pentru energia electrică, cu 24 de bani mai mult
08:30
Nereguli grave la spitalul din Nisporeni: Activitatea secției a fost oprită, iar directoarea și-a dat demisia # Zugo.md
Activitatea secției pentru copii a Spitalului Raional Nisporeni a fost suspendată temporar, după apariția în spațiul public a unor imagini care arătau condiții sanitare grave în cadrul instituției. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-o postare pe rețelele de socializare. Potrivit oficialului, un control efectuat de Agenția
16 februarie 2026
16:50
Când forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, la începutul noului an, administrația Trump a anunțat că operațiunea a fost concisă și deliberată: cu sprijin aerian, aproximativ 60 de soldați din forțele speciale au coborât din elicoptere în Caracas, au luptat cu gărzile de securitate, i-au capturat
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod portocaliu pentru perioada 17 februarie (20:00) – 18 februarie (17:00) pentru sudul, centrul și o parte din nordul Republicii Moldova. În zonele vizate, vor cădea precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță (20–35 l/m²). În același timp, nordul extrem va fi
15:10
Scurgere de date: Tauber are peste jumătate de milion de dolari la PSB, bancă controlată de Putin # Zugo.md
O scurgere de date din Rusia arată că fosta deputată Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul președintelui Vladimir Putin. Banca se numește PSB (Promsvyazbank) și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din Republica Moldova
12:00
Oficialii serviciilor de informații din Occident afirmă că recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru grupul rus Wagner au devenit principalii responsabili pentru atacurile de sabotaj organizate de Rusia în Europa, potrivit Financial Times, notează Mediafax. Recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru grupul rus Wagner au devenit
11:50
video | Prima sentință în dosarul „Metalferos”: martorii spun că activitatea era coordonată de Plahotniuc prin Andronachi și Iaralov # Zugo.md
Nicolae Pelin, prezentat de procurori drept capul uneia dintre grupările care ar fi prejudiciat întreprinderea „Metalferos" în perioada când aceasta era controlată de oameni din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, a scăpat de pedeapsa penală, iar mai multe bunuri ale acestuia, inclusiv din Elveția, care valorează milioane, au fost scoase de sub sechestru, scrie ZDG.
11:40
Ședința de astăzi în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de furtul miliardului a fost amânată. Fostul lider democrat absentează, pentru că ar fi bolnav. Totuși, învinuitul nu a prezentat și un certificat medical în acest sens, scrie TV8. Nici martorii care urmau a fi audiați astăzi nu au
11:20
Republica Moldova va avea, pentru prima dată, o ambasadă rezidentă a Regatului Norvegiei la Chișinău. Decizia a fost confirmată la Conferința de Securitate de la München, în cadrul discuțiilor dintre ministrul de Externe Mihai Popșoi și omologul său norvegian. „Deschiderea unei ambasade rezidente a Regatului Norvegiei la Chișinău este un semnal puternic de încredere și
10:50
Scurgere de date: Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat # Zugo.md
10:30
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult zece persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale # Zugo.md
Fostul președinte american Barack Obama a revenit cu precizări după ce o declarație despre extratereștri, făcută într-un podcast, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Obama a explicat că nu a văzut nicio dovadă privind existența unui contact extraterestru și a respins speculațiile legate de celebra bază militară Area 51.
09:50
Un studiu, derulat între aprilie și decembrie 2025 de două academiciene de la Universitatea California Berkeley, a examinat efectele introducerii unor aplicații de AI generativă, inclusiv nume cunoscute precum ChatGPT și Gemini, într-o firmă tehnologică californiană cu circa 200 de angajați. Compania a oferit personalului abonamente la aceste platforme, însă fără a obliga la folosirea
09:30
Lotul Moldovei și-a încheiat participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, unde a fost reprezentat de o echipă formată din cinci sportivi. Ultima reprezentantă a țării, Alina Stremous, s-a clasat pe locul 73 în proba de biatlon sprint 7,5 km, individual feminin, transmite IPN.
09:10
Familiile soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina au primit locuințe. Kim Jong un a participat la inaugurare # Zugo.md
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, însoţit de fiica sa, a inaugurat o stradă cu locuinţe destinate familiilor soldaţilor ucişi luptând alături de Rusia împotriva Ucrainei, a relatat luni agenţia
08:50
Prețurile locuințelor nu vor scădea în perioada imediat următoare, afirmă ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Invitat în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8, oficialul a explicat că măsurile pregătite pentru sprijinirea sectorului imobiliar își vor face simțite efectele abia pe termen mediu, nu pe termen scurt. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Din … Articolul Când vor scădea prețurile la apartamente? Precizările Ministrului Economiei apare prima dată în ZUGO.
08:30
Atenție! Polei pe drumuri și avarii la rețelele electrice. Zeci de mii de consumatori au rămas fără lumină # Zugo.md
Condițiile meteorologice din noaptea de 15 spre 16 februarie au provocat avarii în rețelele electrice și dificultăți de circulație în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, 40 066 de consumatori au rămas fără energie electrică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Operatorii de distribuție au raportat mii de deconectări neprogramate: Premier Energy Distribution … Articolul Atenție! Polei pe drumuri și avarii la rețelele electrice. Zeci de mii de consumatori au rămas fără lumină apare prima dată în ZUGO.
01:20
foto | Declarațiile Maiei Sandu la Conferința de Securitate de la München. Președinta s-a întâlnit cu Rubio și Rutte # Zugo.md
Consolidarea rezilienței și securității R. Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfăşoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali … Articolul foto | Declarațiile Maiei Sandu la Conferința de Securitate de la München. Președinta s-a întâlnit cu Rubio și Rutte apare prima dată în ZUGO.
13 februarie 2026
11:50
Un judecător a fost găsit vinovat de fals în declarații, după ce fusese achitat în primă instanță # Zugo.md
Curtea de Apel Centru a schimbat decizia primei instanțe într-un dosar ce vizează un judecător. Dacă în august 2024 acesta fusese achitat, acum instanța de apel a stabilit că magistratul este vinovat de fals în declarații. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit procurorilor anticorupție, în anii 2018–2021 judecătorul ar fi trecut intenționat date greșite în … Articolul Un judecător a fost găsit vinovat de fals în declarații, după ce fusese achitat în primă instanță apare prima dată în ZUGO.
11:30
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului executivului, această majorare va depăși rata inflației, estimată la 4%, ceea ce înseamnă o creștere reală a veniturilor pentru pensionari. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În contextul facturilor mari la gazele naturale, Alexandru Munteanu a explicat … Articolul Alexandru Munteanu: Pensiile vor crește mai mult decât inflația apare prima dată în ZUGO.
11:20
Grup de șantajiști destructurat: amenințări cu sicriu și cruce pentru a obține zeci de mii de euro # Zugo.md
Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au descoperit activitatea unui grup format din opt persoane, inclusiv trei femei cu vârste între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei, suspectate de șantaj și extorcare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, în perioada martie 2021 – … Articolul Grup de șantajiști destructurat: amenințări cu sicriu și cruce pentru a obține zeci de mii de euro apare prima dată în ZUGO.
11:00
Cei mai populari lideri mondiali în rândul publicului american. Pe ce loc se află Vladimir Putin # Zugo.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a clasat pe primul loc într-un clasament de popularitate din Statele Unite, anunță TPWorld, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sondajul realizat de institutul global de sondare a opiniei publice YouGov i-a acordat șefului statului ucrainean, care a fost ținta criticilor frecvente ale lui Donald Trump, un scor total … Articolul Cei mai populari lideri mondiali în rândul publicului american. Pe ce loc se află Vladimir Putin apare prima dată în ZUGO.
10:50
„Oamenii mor de frig în propriile case, în secolul XXI”: Kievul, înghețat după atacurile repetate ale Rusiei asupra energiei # Zugo.md
Kievul traversează una dintre cele mai dure ierni din ultimele decenii, în timp ce atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice au lăsat mii de locuințe fără curent și încălzire. În plin ger, cu temperaturi care au coborât până la -18°C, locuitorii capitalei ucrainene supraviețuiesc cu electricitate doar câteva ore pe zi, se refugiază în … Articolul „Oamenii mor de frig în propriile case, în secolul XXI”: Kievul, înghețat după atacurile repetate ale Rusiei asupra energiei apare prima dată în ZUGO.
10:30
Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Alexandru Harea în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, potrivit decretului semnat de Maia Sandu, Alexandru Harea va executa funcția de șef SPPS începând cu data de 18 februarie 2026. Potrivit informațiilor din mediul online, … Articolul Maia Sandu a numit un nou șef la Serviciul de Protecție și Pază de Stat apare prima dată în ZUGO.
10:00
Expert antidrog: Un consumator de droguri afectează, în medie, viața cel puțin unei alte persoane # Zugo.md
Un consumator de droguri nu își afectează doar propria viață, ci și pe cea a celor din jur, avertizează expertul antidrog și antidoping din România, Cătălin Țone. În cadrul unei conferințe desfășurate la Chișinău, acesta a explicat cum părinții pot identifica semnele consumului de droguri la minori și cum să intervină corect, subliniind rolul esențial … Articolul Expert antidrog: Un consumator de droguri afectează, în medie, viața cel puțin unei alte persoane apare prima dată în ZUGO.
09:50
Cazul Dereneu: Cum un conflict religios a fost transformat în operațiune de dezinformare și influență a Kremlinului # Zugo.md
Conflictul juridic de la biserica din Dereneu s-a transformat într-un scandal public prin contribuția unei campanii masive de manipulare și dezinformare, desfășurată în special de propaganda Kremlinului în R. Moldova prin influenceri, politicieni, canale și conturi inclusiv anonime de social media. Autoritățile au fost acuzate că ar prelua forțat biserica și ar duce o campanie … Articolul Cazul Dereneu: Cum un conflict religios a fost transformat în operațiune de dezinformare și influență a Kremlinului apare prima dată în ZUGO.
09:30
Scuze publice, dezmințirea informațiilor și 450 de lei. Este sentința în procesul de „apărare a onoarei” intentat de președinta Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi. Hotărârea a fost pronunțată în cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, notează agora.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată … Articolul Maia Sandu a câștigat procesul intentat împotriva Annei Mihalachi. Ce a decis instanța apare prima dată în ZUGO.
08:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte: „Am cea mai mare încredere în modul în care Maia Sandu conduce R. Moldova” # Zugo.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat astăzi susținerea față de președinta Maia Sandu, catalogând-o drept un lider remarcabil și subliniind că „are cea mai mare încredere în modul în care aceasta conduce Republica Moldova”, scrie Vocea Basarabiei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întrebat, în cadrul conferinței de presă de după reuniunea miniștrilor apărării … Articolul Secretarul general al NATO, Mark Rutte: „Am cea mai mare încredere în modul în care Maia Sandu conduce R. Moldova” apare prima dată în ZUGO.
08:40
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare. Ministerul Apărării a anunțat că incidentul a avut loc joi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Tragicul incident a avut loc la ora 18:15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. La … Articolul Un militar al Armatei Naționale s-a împușcat mortal cu arma din dotare apare prima dată în ZUGO.
12 februarie 2026
12:10
Conceptul de „glass skin” a devenit un adevărat reper în îngrijirea feței, născut din universul cosmeticii coreene. Nu e vorba de un ten încărcat sau artificial, ci de o piele curată, netedă, intens hidratată și natural strălucitoare – un aspect sănătos și uniform, ca o oglindă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Efectul de „piele de … Articolul Glass skin: cum obții un ten hidratat și strălucitor cu produse coreene apare prima dată în ZUGO.
12:00
Țintașul Clementii Ursu a devenit campion european la juniori, în proba de pistol cu aer comprimat, la distanța de 10 metri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Tânărul sportiv, care este discipolul Școlii Sportive Specializate nr. 1 din municipiul Bălți, s-a calificat cu încredere în finală, obținând al treilea rezultat în faza de calificare, scrie IPN. În … Articolul Clementii Ursu, campion european la juniori la pistol cu aer comprimat apare prima dată în ZUGO.
11:50
Caz deosebit în Franța: Gemeni identici judecați pentru omor, iar ADN-ul nu poate indica ucigașul # Zugo.md
Situație neobișnuită în Franța. Doi gemeni sunt judecați într-un dosar de crimă, însă anchetatorii nu știu pe care să-l condamne pentru că frații sunt identici, scrie StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cum niciunul nu-și recunoaște vinovăția, procurorii trebuie să caute noi dovezi în afara probelor ADN pentru a rezolva cazul. Samuel și Jeremy au … Articolul Caz deosebit în Franța: Gemeni identici judecați pentru omor, iar ADN-ul nu poate indica ucigașul apare prima dată în ZUGO.
11:40
Nici Nvidia, nici Microsoft, nici Google, nici Apple, nici Meta… niciuna dintre așa-numiții„Șapte Magnifici” nu se află încă în centrul real al portofoliilor marilor averi ale planetei, scrie Business Insider, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unei analize ample realizate de J.P. Morgan Private Bank pe un eșantion de 333 de birourilor … Articolul Analiză: Unde investesc cele mai bogate familii din lume? apare prima dată în ZUGO.
