video | Escrocheriile telefonice și online se înmulțesc. Maia Sandu avertizează: „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători”
Zugo.md, 20 februarie 2026 08:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „Hoții sunt … Articolul video | Escrocheriile telefonice și online se înmulțesc. Maia Sandu avertizează: „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători” apare prima dată în ZUGO.
• • •
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:30
În Republica Moldova sunt pregătite modificări legislative care îi vizează pe șoferii începători. Autoritățile analizează introducerea unor restricții suplimentare, precum limitarea vitezei la 70 km/h, interdicția de a conduce noaptea și utilizarea doar a automobilelor cu puterea de până la 150 de cai putere. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totodată, debutanții ar putea primi un … Articolul Mașini sub 150 CP și permis temporar: ce schimbări se pregătesc pentru tinerii șoferi apare prima dată în ZUGO.
Acum 24 ore
14:30
Vladimir Plahotniuc rămâne pentru încă 30 de zile în arest preventiv la Penitenciarul numărul 13. Decizia de prelungire a mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a fost pronunțată joi, 19 februarie 2026, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au dat curs solicitării procurorului Alexandru Cernei, scrie ZdG. Urmărește-ne pe Telegram și … Articolul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile apare prima dată în ZUGO.
14:10
Pe 2 februarie, la Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, angajații JetBlue au găsit un câine legat de un aparat de măsurare a bagajelor, conform livenowfox.com, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Proprietara fusese informată că trebuie să completeze documente online pentru a călători cu animalul. Femeia a refuzat. A plecat spre … Articolul video | O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat câinele în aeroport apare prima dată în ZUGO.
13:40
Șeful IGP afirmă că declarațiile lui Costiuc despre droguri au provocat bullying: „Un cetățean care în viața sa nu a făcut nimic este deputat” # Zugo.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a respins afirmațiile potrivit cărora o elevă ar fi consumat droguri într-o instituție de învățământ și l-a criticat pe deputatul Vasile Costiuc pentru declarațiile făcute pe acest caz. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Invitat la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea, Cernăuțeanu a declarat că informațiile apărute în spațiul … Articolul Șeful IGP afirmă că declarațiile lui Costiuc despre droguri au provocat bullying: „Un cetățean care în viața sa nu a făcut nimic este deputat” apare prima dată în ZUGO.
12:40
Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Tabloidul The Sun scrie că opt bărbați – despre care se crede că ar fi polițiști în civil – au … Articolul BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat apare prima dată în ZUGO.
12:30
SA „Moldovagaz” avertizează consumatorii restanțieri că vor fi acționați în judecată dacă nu își achită datoriile acumulate pentru gazele naturale livrate înainte de schimbarea furnizorului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Compania a anunțat că, potrivit Hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr. 479 din 4 august 2025, începând cu 1 septembrie 2025 i-a … Articolul Moldovagaz începe să recupereze banii de la datornici. Vor fi dați în judecată apare prima dată în ZUGO.
12:00
UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană în cadrul acordului de pace în Ucraina # Zugo.md
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina. Această clauză apare într-un document consultativ distribuit statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și consultat de Radio Europa Liberă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Documentul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei … Articolul UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană în cadrul acordului de pace în Ucraina apare prima dată în ZUGO.
11:40
O familie cu un copil mic a avut nevoie de ajutorul salvatorilor, după ce automobilul în care se aflau a rămas blocat în troiene, în seara de 18 februarie, în raionul Grigoriopol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, șoferul se întorcea spre domiciliu, în localitatea Șipca, când ar fi pierdut … Articolul foto | O familie cu un bebeluș de cinci luni, blocată în zăpadă la Grigoriopol apare prima dată în ZUGO.
11:20
video | Preoți participanți la pelerinaje organizate de fundația „Eurazia”, în prima linie a conflictului de la Dereneu # Zugo.md
Pe lângă mercenari certați cu legea sau persoane cooptate din alte localități, la altercațiile de la biserica din Dereneu, în prima linie, au fost observați cel puțin trei preoți care au beneficiat de pelerinaje pre-electorale organizate de fundația Eurazia, afiliată lui Ilan Șor. Unii dintre ei, pe lângă destinația Chișinău-Moscova, au mers în teritoriile temporar ocupate din Ucraina, unde au oficiat … Articolul video | Preoți participanți la pelerinaje organizate de fundația „Eurazia”, în prima linie a conflictului de la Dereneu apare prima dată în ZUGO.
10:50
Operațiune comună Moldova – Ucraina: S-ar fi pregătit lichidarea fizică a mai multor persoane publice # Zugo.md
Astăzi, 19 februarie, au loc acțiuni de urmărire penală în cadrul unei echipe comune de investigație, formată din polițiștii moldoveni și organele de aplicare a legii din Ucraina, pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale rusești, informează Poliția. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile … Articolul Operațiune comună Moldova – Ucraina: S-ar fi pregătit lichidarea fizică a mai multor persoane publice apare prima dată în ZUGO.
Ieri
11:50
Pregătiri pentru Schengen: Frontiera de stat a R. Moldova va fi gestionată după standarde europene # Zugo.md
Guvernul Republicii Moldova a modificat modul în care va funcționa Consiliul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, instituția care coordonează toate autoritățile implicate în controlul frontierei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noua decizie introduce un sistem de verificare continuă a modului în care este administrată frontiera, după modelul folosit în Uniunea Europeană. Măsura … Articolul Pregătiri pentru Schengen: Frontiera de stat a R. Moldova va fi gestionată după standarde europene apare prima dată în ZUGO.
11:20
Poșta Moldovei avertizează: întârzieri la trimiterile spre Italia până la jumătatea lunii martie # Zugo.md
Procesarea și livrarea trimiterilor poștale cu destinație spre Italia ar putea înregistra întârzieri până pe 15 martie, în contextul desfășurării Jocurilor Olimpice de Iarnă și Jocurilor Paralimpice de Iarnă. Anunțul a fost făcut de Poșta Moldovei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Vă recomandăm să luați în considerare aceste aspecte la planificarea expedierilor către Italia”, a … Articolul Poșta Moldovei avertizează: întârzieri la trimiterile spre Italia până la jumătatea lunii martie apare prima dată în ZUGO.
11:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un nou regulament care stabilește cadrul detaliat de funcționare a sistemului tichetelor de vacanță. Documentul reglementează modul de emitere, acordare, utilizare și decontare a tichetelor, precum și responsabilitățile tuturor actorilor implicați – angajatori, operatori autorizați și unități turistice afiliate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit proiectului aprobat, tichetele de vacanță … Articolul Guvernul a aprobat regulamentul tichetelor de vacanță: cum vor funcționa apare prima dată în ZUGO.
10:50
Un bărbat de 27 de ani și un adolescent de 15 ani au fost trimiși în judecată pentru răpire și omor comis cu deosebită cruzime, anunță Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei. În cazul adultului este investigată și implicarea minorului în activitate criminală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, în noaptea de 5 octombrie 2025, … Articolul Un tânăr și un adolescent, acuzați de omor cu deosebită cruzime apare prima dată în ZUGO.
10:20
Un australian a trimis ani de zile sute de reptile în pungi de popcorn, în România și alte țări # Zugo.md
Un australian a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de 101 reptile, ascunse în pungi de popcorn și cutii de biscuiți, destinate Hong Kong-ului, Coreei de Sud, Sri Lanka și României. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un locuitor din Sydney care a încercat să trimită afară din Australia șopârle și alte reptile, … Articolul Un australian a trimis ani de zile sute de reptile în pungi de popcorn, în România și alte țări apare prima dată în ZUGO.
10:10
O rusoaică a purtat pancarta Ucrainei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă # Zugo.md
Anastasia Kucherova, arhitectă care locuiește la Milano de 14 ani, purta o geacă argintie cu glugă și ochelari de soare, astfel că nu putea fi recunoscută, relatează publicația The Guardian, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ulterior, ea a spus că a fost voluntara care i-a condus pe cei cinci sportivi ucraineni pe … Articolul O rusoaică a purtat pancarta Ucrainei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă apare prima dată în ZUGO.
10:00
video | Un tânăr, șantajat și amenințat cu moartea de doi frați gemeni, după ce au jucat împreună poker # Zugo.md
Doi frați gemeni din Chișinău sunt cercetați penal după ce ar fi șantajat un tânăr de 22 de ani, cerându-i 9.000 de euro și amenințându-l cu moartea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, conflictul ar fi apărut după mai multe partide de poker jucate atât online, cât și la domiciliu, … Articolul video | Un tânăr, șantajat și amenințat cu moartea de doi frați gemeni, după ce au jucat împreună poker apare prima dată în ZUGO.
09:40
Efectele radiațiilor de la Cernobîl, transmise între generații. Ce au descoperit experții în ADN # Zugo.md
Efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl nu s-au oprit la generația celor expuși în mod direct. Cercetătorii au descoperit modificări genetice și la copiii celor care au intrat în contact cu radiațiile după accidentul din 1986. Este pentru prima dată când se stabilește în mod clar o astfel de legătură de la o generație la … Articolul Efectele radiațiilor de la Cernobîl, transmise între generații. Ce au descoperit experții în ADN apare prima dată în ZUGO.
09:10
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea înscrierilor la cursurile gratuite de limbă română, organizate în cadrul Programului național de învățare a limbii române pentru anii 2026–2028, aflat în curs de aprobare. Programul, ajuns la a treia ediție, continuă eforturile de sprijinire a studierii limbii române la nivel național. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În … Articolul MEC anunță înscrieri la cursurile gratuite de limbă română apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe parcursul nopții, în unele regiuni ale țării s-au înregistrat ninsori, iar în altele precipitații sub formă de ploaie. În aceste condiții, echipele S.A. „Drumuri” au desfășurat lucrări de … Articolul Cum se circulă acum pe drumurile din R. Moldova. Anunțul AND apare prima dată în ZUGO.
08:40
video | Un băiat din R. Moldova a impresionat la The Voice Kids Germania: a întors toate cele patru scaune # Zugo.md
Renat Popovschi, un băiat de 12 ani din Moldova, a cucerit juriul renumitului concurs The Voice Kids din Germania. Renat locuiește împreună cu familia de aproape 4 ani în orașul Solingen din Germania, și a reușit să întoarcă toate cele 4 scaune cu melodia „Show must go on” de Queen. Băiatul frecventează de 6 ani … Articolul video | Un băiat din R. Moldova a impresionat la The Voice Kids Germania: a întors toate cele patru scaune apare prima dată în ZUGO.
08:40
Vitali Iancovskii, reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, nu a fost lăsat recent să intre pe teritoriul Republicii Moldova și a primit o interdicție valabilă pentru cinci ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Contactați de IPN, reprezentanții Poliției de Frontieră au declarat că în urma verificărilor efectuate, Vitali Iancovskii a fost declarat … Articolul Interdicție de 5 ani de intrare în Moldova pentru trimisul osetin la Tiraspol apare prima dată în ZUGO.
08:20
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că lecțiile pentru ziua de miercuri, 18 februarie, se vor desfășura în regim online, în contextul codului portocaliu de ninsori abundente prognozat de meteorologi. Edilul a precizat că decizia este comunicată din timp pentru ca părinții, profesorii și elevii să-și poată organiza programul. Urmărește-ne pe Telegram și … Articolul Elevii din Chișinău învață online din cauza condițiilor meteo prognozate apare prima dată în ZUGO.
17 februarie 2026
17:50
În așteptarea ninsorii! Premierul anunță mai multe decizii, printre care modificarea programului de muncă pentru miercuri # Zugo.md
Conform ultimelor actualizări meteo, și anume a Codurilor Galben și Portocaliu emise, sunt prognozate ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, începând cu această noapte și mâine pe parcursul zilei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În acest sens, prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat luarea următoarelor decizii: ▪️Ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții, pentru decongestionarea traseelor … Articolul În așteptarea ninsorii! Premierul anunță mai multe decizii, printre care modificarea programului de muncă pentru miercuri apare prima dată în ZUGO.
12:10
video | O mașină a fost depistată scufundată în lacul Ghidighici, după ce un bărbat filma cu o dronă # Zugo.md
O mașină a fost observată întâmplător pe fundul lacului Ghidighici, după ce un bărbat filma zona cu o dronă. Imaginile surprinse de acesta au fost publicate ulterior pe rețelele de socializare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, salvatorii au intervenit la fața locului … Articolul video | O mașină a fost depistată scufundată în lacul Ghidighici, după ce un bărbat filma cu o dronă apare prima dată în ZUGO.
11:40
Teatrul Național „Eugène Ionesco” din Chișinău prezintă premiera spectacolului „Edmond” de David Mamet, o dramă despre criza identității și confruntarea cu sine, programată pe 21 și 22 februarie. Producția urmărește călătoria unui bărbat care abandonează viața obișnuită și coboară într-o lume violentă și crudă, în căutarea unui sens. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. EDMOND de … Articolul „Spune-mi ce vezi în mine?” Premiera spectacolului „Edmond” la Teatrul „Eugène Ionesco” apare prima dată în ZUGO.
11:10
O bubuitură puternică auzită în mai multe localități din raionul Soroca a pus pe jar locuitorii, care au alertat autoritățile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Poliției, după verificări preliminare și schimb de informații cu autoritățile din țara vecină, s-a stabilit că zgomotul a fost provocat de o deflagrație produsă pe teritoriul Ucrainei, nu în … Articolul video | Bubuitură puternică la Soroca. Explicațiile poliției apare prima dată în ZUGO.
10:50
Teatrul Național „Eugène Ionesco” din Chișinău invită publicul la două spectacole consecutive: monodrama „Adi”, inspirată de ultimele zile ale lui Adolf Hitler, și „Ultima noapte la Madrid”, dedicată relației dintre Pablo Picasso și Jacqueline Roque, programate pe 19 și 20 februarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Două monodrame pe scena Teatrului „Eugène Ionesco”: „Adi” și „Ultima noapte la Madrid” apare prima dată în ZUGO.
10:30
Cum explică Ministrul Energiei motivele solicitărilor de creștere a tarifelor la energia electrică # Zugo.md
Creșterea tarifelor la energia electrică este legată de procurarea energiei de avarie, consumul sporit în regiune și de disponibilitate, a declarat pentru Radio Chișinău, ministrul Energiei Dorin Junghietu, precizând că a vorbit despre aceste riscuri încă în decembrie anul trecut. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Iarna aceasta, în Ucraina au fost distruse capacități importante de … Articolul Cum explică Ministrul Energiei motivele solicitărilor de creștere a tarifelor la energia electrică apare prima dată în ZUGO.
10:10
Plahotniuc, adus forțat la judecată pentru a fi audiat în dosarul „Kuliok”. A refuzat să facă declarații # Zugo.md
Vladimir Plahotniuc a fost adus forțat la judecată pentru a fi audiat în dosarul „Kuliok”, în care este investigat fostul președinte Igor Dodon, scrie TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ex-liderul democrat a refuzat să facă declarații întrucât are statut în dosar la etapa de urmărire penală. De asemenea, avocatul său, Lucian Rogac, declară că … Articolul Plahotniuc, adus forțat la judecată pentru a fi audiat în dosarul „Kuliok”. A refuzat să facă declarații apare prima dată în ZUGO.
10:00
Zelenski sancționează 10 sportivi ruși după scandalul de la Jocurile Olimpice: „Este clar că asistăm la un regres global al justiției” # Zugo.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva a 10 sportivi ruși acuzați că au susținut agresiunea Moscovei în Ucraina, la scurt timp după scandalul izbucnit la Jocurile Olimpice, unde un sportiv ucrainean a fost descalificat pentru un gest de solidaritate cu victimele războiului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Lista a fost întocmită în urma … Articolul Zelenski sancționează 10 sportivi ruși după scandalul de la Jocurile Olimpice: „Este clar că asistăm la un regres global al justiției” apare prima dată în ZUGO.
09:40
Angajata unui centru de plasament, condamnată după ce a făcut comenzi de mii de lei de pe Temu # Zugo.md
O angajată a unui centru de plasament din municipiul Bălți a fost condamnată după ce a folosit cardul bancar al unei beneficiare pentru a face cumpărături online fără acordul acesteia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuraturii Bălți, femeia, în vârstă de 28 de ani, a utilizat datele cardului în perioada iunie – octombrie 2025 … Articolul Angajata unui centru de plasament, condamnată după ce a făcut comenzi de mii de lei de pe Temu apare prima dată în ZUGO.
09:20
video | O fetiță de 3 ani, adusă acasă după ce fusese răpită de tatăl său. Bărbatul a fost reținut # Zugo.md
O copilă de 3 ani din Ucraina, răpită în luna octombrie 2025 de către tatăl său în contextul unui proces de divorț, a fost recuperată în municipiul Cahul, anunță autoritățile. Fetița fusese luată de tată de la un loc de joacă din Ucraina și scoasă ilegal din țară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Dispariția a … Articolul video | O fetiță de 3 ani, adusă acasă după ce fusese răpită de tatăl său. Bărbatul a fost reținut apare prima dată în ZUGO.
08:50
Cei mai mari furnizori de energie electrică din țară, SRL Premier Energy și SA Furnizarea Energiei Electrice Nord au cerut ajustarea tarifelor la energia electrică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Furnizorul Premier Energy, care deservește partea centrală a țării, a solicitat un tarif de 3,83 lei/kWh pentru energia electrică, cu 24 de bani mai mult … Articolul Energia electrică s-ar putea scumpi. Premier Energy și RED-Nord cer tarife mai mari apare prima dată în ZUGO.
08:30
Nereguli grave la spitalul din Nisporeni: Activitatea secției a fost oprită, iar directoarea și-a dat demisia # Zugo.md
Activitatea secției pentru copii a Spitalului Raional Nisporeni a fost suspendată temporar, după apariția în spațiul public a unor imagini care arătau condiții sanitare grave în cadrul instituției. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-o postare pe rețelele de socializare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit oficialului, un control efectuat de Agenția … Articolul Nereguli grave la spitalul din Nisporeni: Activitatea secției a fost oprită, iar directoarea și-a dat demisia apare prima dată în ZUGO.
16 februarie 2026
16:50
Când forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, la începutul noului an, administrația Trump a anunțat că operațiunea a fost concisă și deliberată: cu sprijin aerian, aproximativ 60 de soldați din forțele speciale au coborât din elicoptere în Caracas, au luptat cu gărzile de securitate, i-au capturat … Articolul Cât a costat operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro? apare prima dată în ZUGO.
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod portocaliu pentru perioada 17 februarie (20:00) – 18 februarie (17:00) pentru sudul, centrul și o parte din nordul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În zonele vizate, vor cădea precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță (20–35 l/m²). În același timp, nordul extrem va fi … Articolul Vin troienele! Cod portocaliu pentru marți și miercuri apare prima dată în ZUGO.
15:10
Scurgere de date: Tauber are peste jumătate de milion de dolari la PSB, bancă controlată de Putin # Zugo.md
O scurgere de date din Rusia arată că fosta deputată Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul președintelui Vladimir Putin. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Banca se numește PSB (Promsvyazbank) și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din Republica Moldova … Articolul Scurgere de date: Tauber are peste jumătate de milion de dolari la PSB, bancă controlată de Putin apare prima dată în ZUGO.
12:00
Oficialii serviciilor de informații din Occident afirmă că recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru grupul rus Wagner au devenit principalii responsabili pentru atacurile de sabotaj organizate de Rusia în Europa, potrivit Financial Times, notează Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru grupul rus Wagner au devenit … Articolul Financial Times: Grupul Wagner se regrupează în acțiuni de sabotaj în Europa apare prima dată în ZUGO.
11:50
video | Prima sentință în dosarul „Metalferos”: martorii spun că activitatea era coordonată de Plahotniuc prin Andronachi și Iaralov # Zugo.md
Nicolae Pelin, prezentat de procurori drept capul uneia dintre grupările care ar fi prejudiciat întreprinderea „Metalferos” în perioada când aceasta era controlată de oameni din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, a scăpat de pedeapsa penală, iar mai multe bunuri ale acestuia, inclusiv din Elveția, care valorează milioane, au fost scoase de sub sechestru, scrie ZDG. Urmărește-ne … Articolul video | Prima sentință în dosarul „Metalferos”: martorii spun că activitatea era coordonată de Plahotniuc prin Andronachi și Iaralov apare prima dată în ZUGO.
11:40
Ședința de astăzi în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de furtul miliardului a fost amânată. Fostul lider democrat absentează, pentru că ar fi bolnav. Totuși, învinuitul nu a prezentat și un certificat medical în acest sens, scrie TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Nici martorii care urmau a fi audiați astăzi nu au … Articolul Ședința în dosarul Plahotniuc, amânată: inculpatul este bolnav, iar martorii au lipsit apare prima dată în ZUGO.
11:20
Republica Moldova va avea, pentru prima dată, o ambasadă rezidentă a Regatului Norvegiei la Chișinău. Decizia a fost confirmată la Conferința de Securitate de la München, în cadrul discuțiilor dintre ministrul de Externe Mihai Popșoi și omologul său norvegian. „Deschiderea unei ambasade rezidente a Regatului Norvegiei la Chișinău este un semnal puternic de încredere și … Articolul Norvegia va deschide o ambasadă permanentă la Chișinău apare prima dată în ZUGO.
10:50
Scurgere de date: Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat # Zugo.md
O scurgere de date din Federația Rusă arată că fosta deputată Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul lui Vladimir Putin. Banca se numește PSB și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din R. Moldova în timpul mai multor scrutine … Articolul Scurgere de date: Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat apare prima dată în ZUGO.
10:30
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult zece persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara … Articolul Alocațiile românești vor fi afectate de anularea buletinelor? Precizări oficiale apare prima dată în ZUGO.
10:00
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale # Zugo.md
Fostul președinte american Barack Obama a revenit cu precizări după ce o declarație despre extratereștri, făcută într-un podcast, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Obama a explicat că nu a văzut nicio dovadă privind existența unui contact extraterestru și a respins speculațiile legate de celebra bază militară Area 51. Urmărește-ne pe Telegram … Articolul Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale apare prima dată în ZUGO.
09:50
Un studiu, derulat între aprilie și decembrie 2025 de două academiciane de la Universitatea California Berkeley, a examinat efectele introducerii unor aplicații de AI generativă, inclusiv nume cunoscute precum ChatGPT și Gemini, într-o firmă tehnologică californiană cu circa 200 de angajați. Compania a oferit personalului abonamente la aceste platforme, însă fără a obliga la folosirea … Articolul Inteligența artificială ne face reduce munca? Un studiu arată exact contrariul apare prima dată în ZUGO.
09:30
Lotul Moldovei și-a încheiat participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, unde a fost reprezentat de o echipă formată din cinci sportivi. Ultima reprezentantă a țării, Alina Stremous, s-a clasat pe locul 73 în proba de biatlon sprint 7,5 km, individual feminin, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Republica Moldova și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă apare prima dată în ZUGO.
09:10
Familiile soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina au primit locuințe. Kim Jong un a participat la inaugurare # Zugo.md
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, însoţit de fiica sa, a inaugurat o stradă cu locuinţe destinate familiilor soldaţilor ucişi luptând alături de Rusia împotriva Ucrainei, a relatat luni agenţia oficială de ştiri a Phenianului, conform AFP, preluată de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Coreea de Nord a trimis mii de soldaţi să lupte alături … Articolul Familiile soldaților nord-coreeni uciși în războiul din Ucraina au primit locuințe. Kim Jong un a participat la inaugurare apare prima dată în ZUGO.
08:50
Prețurile locuințelor nu vor scădea în perioada imediat următoare, afirmă ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Invitat în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8, oficialul a explicat că măsurile pregătite pentru sprijinirea sectorului imobiliar își vor face simțite efectele abia pe termen mediu, nu pe termen scurt. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Din … Articolul Când vor scădea prețurile la apartamente? Precizările Ministrului Economiei apare prima dată în ZUGO.
