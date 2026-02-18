video | Un tânăr, șantajat și amenințat cu moartea de doi frați gemeni, după ce au jucat împreună poker

Doi frați gemeni din Chișinău sunt cercetați penal după ce ar fi șantajat un tânăr de 22 de ani, cerându-i 9.000 de euro și amenințându-l cu moartea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, conflictul ar fi apărut după mai multe partide de poker jucate atât online, cât și la domiciliu, … Articolul video | Un tânăr, șantajat și amenințat cu moartea de doi frați gemeni, după ce au jucat împreună poker apare prima dată în ZUGO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Zugo.md