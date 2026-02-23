Toate școlile ar putea trece în subordinea Ministerului Educației din 2027

08:50

Autoritățile ruse cred că șapte turiști chinezi și un șofer de autobuz au murit după ce un autobuz turistic care traversa o porțiune înghețată a Lacului Baikal din Siberia s-a prăbușit în apă după ce gheața s-a rupt sub el, a declarat vineri guvernatorul local, Igor Kobzev, citat de Reuters. Potrivit guvernatorului, un turist a reușit […] Articolul Un autobuz cu turiști chinezi s-a scufundat în Lacul Baikal după ce gheața s-a surpat sub el apare prima dată în SafeNews