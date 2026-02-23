Chișinău: Marș de susținere pentru Ucraina, la patru ani de la începutul războiului
În centrul capitalei va avea loc o acțiune publică de solidaritate cu Ucraina, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă. Evenimentul este organizat de inițiativa civică „Stop Russian Aggression". Potrivit organizatorilor, marșul se va desfășura pe 24 februarie. Participanții sunt așteptați la ora 17:50, la monumentul lui Ștefan cel Mare și […]
Acum 10 minute
07:10
Guvernul analizează o reformă care ar putea schimba modul în care sunt administrate școlile din Republica Moldova. Autoritățile iau în calcul transferarea tuturor instituțiilor de învățământ în subordinea directă a Ministerului Educației, începând cu anul 2027. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat într-un interviu pentru CU SENS că măsura este legată de reforma administrativ-teritorială și […]
Acum 30 minute
07:00
Economia Statelor Unite a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de președintele Donald Trump, a declarat guvernatorul Băncii Italiei, Fabio Panetta, membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE). Panetta a afirmat, la forumul anual Assiom-Forex de la Veneția, că exportatorii străini au suportat doar aproximativ 10% din impactul tarifelor. În […]
06:50
Republica Moldova are nevoie de aproximativ 20 de miliarde de euro până în 2030 pentru reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere. Suma depășește de mai multe ori bugetul anual al statului. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mîndra, a declarat că aceste fonduri sunt necesare pentru implementarea elementelor-cheie ale Strategiei naționale de […]
Acum o oră
06:40
Daria Marchenko, fiica fostului deputat ucrainean Viktor Medvedciuk și fina președintelui rus Vladimir Putin, a fost numită, la 13 februarie, director general al companiilor Rad-Ev și Almirida Investments, potrivit datelor publice din registrul rus Kontur. La finalul anului 2024, ambele companii înregistrau pierderi. Rad-Ev a raportat un rezultat negativ de aproximativ 780.000 de euro, iar […]
06:30
În centrul capitalei va avea loc o acțiune publică de solidaritate cu Ucraina, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă. Evenimentul este organizat de inițiativa civică „Stop Russian Aggression". Potrivit organizatorilor, marșul se va desfășura pe 24 februarie. Participanții sunt așteptați la ora 17:50, la monumentul lui Ștefan cel Mare și […]
06:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a contestat sentința prin care a fost condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență. Dosarul va fi examinat de Curtea de Apel Centru. Țuțu, aflat în detenție la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, susține că decizia instanței este nedreaptă și că procesul […]
Acum 2 ore
06:10
Nouă persoane – manageri și angajați ai două saloane de masaj erotic din zona centrală a Bucureștiului – sunt cercetate pentru proxenetism în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei. Opt suspecți au fost reținuți și urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă. Potrivit […]
Acum 24 ore
14:10
VIDEO | Prima uzină pentru structuri metalice mari, construită în Moldova cu sprijinul UE # SafeNews
În Republica Moldova va fi construită prima uzină care va produce structuri metalice de mari dimensiuni pentru poduri, drumuri și instalații industriale. Proiectul este realizat cu sprijinul Uniunii Europene, prin Planul de creștere pentru Moldova. Programul european are o valoare totală de 1,9 miliarde de euro și susține dezvoltarea infrastructurii economice, sociale și de afaceri […]
13:50
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica au desfășurat, noaptea trecută, o operațiune într-un imobil din Chișinău, unde funcționa o locuință folosită pentru consumul de droguri. În interior, oamenii legii au găsit și identificat 18 persoane. În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe pachețele cu substanțe care au aspect similar cocainei și mefedronei. Acestea au […]
13:20
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia că exercită presiuni politice prin energie. Ministerul ucrainean de Externe a condamnat declarațiile celor două guverne, pe care le califică drept „ultimatum și șantaj". Premierul slovac Robert Fico a anunțat că va opri, în două zile, livrările de electricitate de urgență către Ucraina, dacă nu este reluat tranzitul petrolului rusesc […]
10:50
Summitul din 2026 privind impactul inteligenței artificiale s-a încheiat sâmbătă la New Delhi, cu adoptarea „Declarației de la Delhi", considerată cel mai amplu acord diplomatic de până acum în domeniul AI. Documentul a fost susținut de 88 de state, după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza divergențelor legate de formularea […]
10:30
Noua lege promulgată sâmbătă de liderul rus Vladimir Putin obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile la simpla cerere a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), fără a mai fi necesară aprobarea guvernului sau a președinției Documentul care modifică Legea comunicațiilor a fost publicat pe portalul de informații juridice al guvernului rus, după […]
10:20
Drumurile naționale, deschise circulației. Intervenții în mai multe raioane după ninsori și viscol # SafeNews
Rețeaua de drumuri naționale rămâne practicabilă, iar circulația se desfășoară în condiții de siguranță, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Pe majoritatea traseelor, carosabilul este uscat, însă în unele zone din nord, centru și sud persistă porțiuni acoperite cu zăpadă. Pe parcursul nopții, în mai multe regiuni din centru și sud au fost înregistrate ninsori […]
10:20
Temperaturile cresc treptat duminică, 22 februarie, în majoritatea regiunilor Republicii Moldova. Ziua aduce perioade cu soare și fără precipitații importante. Pe timpul nopții, meteorologii anunță ninsori slabe și izolate în unele zone. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în sudul țării vremea rămâne rece, dar se încălzește față de zilele precedente. Cerul este variabil, mai mult […]
10:10
Explozii în urma unui atac terorist au zguduit orașul Lviv, rănind 15 persoane și ucigând un ofițer de poliție, au raportat autoritățile în noaptea de 22 februarie, potrivit The Kyiv Independent. „Acesta a fost un atac terorist. În prezent, 14 victime au fost spitalizate", a raportat primarul orașului Lviv, Andrii Sadovyi. Ulterior, el a spus că […]
09:00
Ucraina a lovit un producător rus de rachete balistice în Udmurtia, anunţă Statul Major de la Kiev # SafeNews
Rachetele ucrainene "Flamingo", produse pe plan intern, au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă o uzină rusă care fabrică rachete balistice în regiunea îndepărtată Udmurtia, a anunţat Statul Major ucrainean, citat de Reuters. Instalaţia industrială se află în oraşul Votkinsk, la aproximativ 1.400 km de Ucraina, şi produce rachete balistice intercontinentale, precum şi rachete […]
08:50
Tinerii militari din Moldova vor învăța meserii tehnice cerute pe piață, printr-un nou program de formare industrială # SafeNews
Tinerii militari aflați în proces de reintegrare profesională vor avea acces la noi oportunități de angajare, după semnarea unui acord de grant pentru lansarea unui program de instruire în tehnologii industriale moderne. Inițiativa este susținută de Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare și vizează formarea practică a participanților în domenii cu cerere ridicată pe piața muncii. […]
08:40
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru # SafeNews
Moscova și Kievul nu sunt mai aproape de sfârșitul conflictului, în ciuda tratativelor mediate de americani, dar par să fi convenit asupra unui singur obiectiv, care ar suna neașteptat dacă n-ar fi doarte serios: încearcă să evite să-l supere pe președintele Trump și forța SUA, scriu Wall Street Journal, The Economist și Reuters. Mulți speră […]
08:30
Președintele companiei Moldovagaz, Vadim Ceban, afirmă că concernul rus Gazprom a înaintat în anul 2020 o propunere privind reglementarea datoriilor aferente livrărilor de gaze naturale către Republica Moldova, însă Guvernul de la Chișinău nu a acceptat inițiativa. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Realitatea te privește" de la Realitatea TV. Potrivit lui Ceban, demersul […]
08:20
Premierul Slovaciei amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă tranzitul petrolului rusesc nu este reluat în două zile # SafeNews
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a amenințat sâmbătă că va întrerupe livrările de energie electrică de urgență către Ucraina, dacă autoritățile de la Kiev nu vor relua, în termen de două zile, tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin teritoriul ucrainean, oprit de aproape o lună, relatează Reuters. Slovacia, alături de Ungaria, este una dintre cele două țări […]
08:10
Forţele cubaneze de securitate părăsesc Venezuela, pe fondul presiunilor crescânde din partea SUA # SafeNews
Consilieri de securitate şi medici cubanezi au început să plece din Venezuela, în timp ce guvernul preşedintei interimare Delcy Rodríguez se confruntă cu presiuni intense din partea Washingtonului pentru a destrăma cea mai importantă alianţă de stânga din America Latină, potrivit unor 11 surse citate de Reuters. Potrivit unor patru dintre surse, Delcy Rodríguez şi-ar […]
08:00
Alexandru Munteanu, despre aderarea la UE fără Ucraina: Decizia nu aparține Republicii Moldova # SafeNews
O posibilă formulă specială pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este discutată la nivel european, în contextul unui eventual plan de pace, a declarat premierul Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, scenariul este „jos în listă", iar Republicii Moldova nu i-a fost făcută o asemenea propunere. Șeful Guvernului a precizat că ideea ar viza acordarea unui statut […]
07:50
„Cel mai periculos moment din istoria modernă”: Un oficial de top din SUA avertizează asupra „tsunami-ului” AI # SafeNews
„Congresul și publicul american nu au nicio idee despre amploarea și viteza viitoarei revoluții AI", a avertizat un oficial de rang înalt din SUA, care a solicitat măsuri pentru a „încetini acest proces" în timp ce companiile accelerează dezvoltarea unor sisteme tot mai puternice, potrivit The Guardian. Într-o serie de întâlniri cu liderii industriei din California, […]
07:40
Republica Moldova își consolidează profilul la UNESCO. Ambasadorul Corina Călugăru și-a încheiat mandatul # SafeNews
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă UNESCO, Corina Călugăru, a avut o întrevedere oficială cu Directorul General al organizației, Khaled El-Enany, la finalul mandatului său de Delegat Permanent. Discuția a vizat rezultatele cooperării din ultimii ani și direcțiile de colaborare pentru perioada următoare. În cadrul întrevederii, oficialii au analizat proiectele susținute de UNESCO pentru Republica Moldova. […]
07:30
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ţările, pe care a impus-o după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situaţiile de urgenţă economică, relatează Reuters. Furios din cauza deciziei […]
07:20
VIDEO | Descinderi în mai multe localuri din capitală. 19 procese contravenționale și trei rețineri # SafeNews
Polițiștii au intervenit, în noaptea de vineri, 20 februarie, spre sâmbătă, 21 februarie, în mai multe localuri de agrement din capitală, în contextul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice. În urma verificărilor, trei persoane au fost reținute și întocmite 19 procese contravenționale. Acțiunile au fost desfășurate de […]
Ieri
07:10
Armata ucraineană au recucerit 300 de kilometri pătrați în sudului țării, a declarat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, într-un interviu pentru publicația AFP. Negocierile de pace cu Rusia rămân însă blocate, disputa vizând situația din Donbas. Potrivit președintelui Zelenski, un eventual compromis poate fi discutat doar după obținerea unor garanții solide de securitate din […]
21 februarie 2026
17:30
Încă o persoană, plasată în arest preventiv în dosarul privind pregătirea unor asasinate în Ucraina # SafeNews
O a cincea persoană, reținută vineri în Republica Moldova în dosarul privind pregătirea unor omoruri la comandă în U
15:50
Autoritățile bulgare au decis suspendarea temporară a circulației pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată peste 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse–Byala și Ruse–Razgrad, ca urmare a condițiilor meteorologice severe. Informația a fost transmisă sâmbătă de către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu, România. Potrivit instituției, autocamioanele sunt reținute la ieșirea […] Articolul Ninsorile blochează transportul greu, Bulgaria suspendă traficul camioanelor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:40
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a efectuat o vizită de lucru în Cipru, unde a avut întrevederi cu ministrul Muncii și Asigurărilor Sociale, Marinos Moushouttas, și cu ministra adjunctă a Protecției Sociale, Clea Hadjistephanou Papaellina. În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat reformele implementate în Republica Moldova și sprijinul oferit de Cipru pentru parcursul […] Articolul Natalia Plugaru, întrevederi oficiale în Cipru cu conducerea Ministerului Muncii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
VIDEO | Gropi pe străzi și mașini avariate. Consilierii PAS critică gestionarea fondurilor pentru drumuri # SafeNews
\ Starea drumurilor din Chișinău continuă să provoace nemulțumiri în rândul șoferilor, care spun că gropile apărute după sezonul rece le afectează serios mașinile și îi obligă să suporte cheltuieli suplimentare pentru reparații. Consilierul municipal PAS, Sergiu Crețu, susține că problema este agravată de lipsa unui buget municipal aprobat, situație care blochează lucrările de reparație […] Articolul VIDEO | Gropi pe străzi și mașini avariate. Consilierii PAS critică gestionarea fondurilor pentru drumuri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
Un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism înmatriculat în Republica Moldova, a fost oprit de polițiști în municipiul Iași, după ce a atras atenția prin modul periculos în care conducea. Incidentul a avut loc vineri seara, 20 februarie, pe bulevardul Carol I. Polițiștii Secției nr. 2 au observat mașina deplasându-se sinuos, […] Articolul VIDEO | Șofer cu numere de Moldova, prins drogat la volan în Iași apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Ucraina, România și Moldova își unesc forțele împotriva atacurilor cibernetice: nouă alianță regională lansată la Kiev # SafeNews
Ucraina, România și Republica Moldova au lansat oficial un parteneriat strategic în domeniul securității digitale, prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere care creează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională. Documentul a fost semnat la Kiev, în cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică 2026, de reprezentanții principalelor instituții responsabile de securitatea cibernetică din cele trei state: Centrul […] Articolul Ucraina, România și Moldova își unesc forțele împotriva atacurilor cibernetice: nouă alianță regională lansată la Kiev apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat sâmbătă dimIneaţă, 21 februarie 2026, pe DN 5. Autoritǎțile române au declanșat planul roşu de intervenţie. Accidentul rutier s-a produs pe DN5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu, unde un microbuz de transport pasageri a ieşit de pe şosea. Primele date de la faţa […] Articolul Intervenție de urgență în România, microbuz plin cu pasageri implicat într-un accident apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
O tânără aproape și-a falimentat familia, după ce a acumulat o factură de telefon mobil de 42.000 de lire sterline (aproximativ 48.000 euro, n.r.) pentru vizionarea de videoclipuri TikTok în vacanță. Familia Alty se bucura de o excursie în Marrakech când O2 (operator britanic telecom, n.r.) a trimis prima dintre cele două facturi enorme, lăsându-i […] Articolul Cum o tânără a fost la un pas să-și falimenteze familia stând pe TikTok apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
„Complet de nerecunoscut”. Imaginile care arată cum Iranul se pregătește de război și își fortifică siturile nucleare în pline negocieri cu emisarii lui Trump # SafeNews
Ministrul de externe al Iranului a declarat vineri că se așteaptă ca un proiect de contrapropunere să fie gata în câteva zile, după discuțiile privind programul nuclear cu Statele Unite din această săptămână, în timp ce președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare lovituri militare limitate, notează Reuters. Între timp, mișcările Teheranului sugerează […] Articolul „Complet de nerecunoscut”. Imaginile care arată cum Iranul se pregătește de război și își fortifică siturile nucleare în pline negocieri cu emisarii lui Trump apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Peter Szijjarto: Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, din cauza întreruperii tranzitului de petrol # SafeNews
Ungaria va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei până când va fi reluat tranzitul de petrol către Ungaria prin conducta Druzhba, a declarat vineri ministrul de externe Peter Szijjarto, potrivit Reuters. „Prin blocarea tranzitului de petrol către Ungaria prin conductele Druzhba, Ucraina încalcă Acordul de asociere UE-Ucraina, […] Articolul Peter Szijjarto: Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, din cauza întreruperii tranzitului de petrol apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Republica Moldova se confruntă sâmbătă, 21 februarie 2026, cu o zi rece, cer acoperit și precipitații sub formă de ninsoare în majoritatea regiunilor. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile rămân sub limita de îngheț, iar vântul din nord va menține senzația de frig accentuat. În sudul țării, un front rece aduce ninsori și o […] Articolul Vreme de iarnă în toată țara, temperaturi sub zero și ninsori în mai multe regiuni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Guvernatorul îndepărtatei regiuni Udmurtia, din sudul Rusiei, a declarat sâmbătă dimineaţă că drone ucrainene au avariat un obiectiv în regiunea sa, relatează Reuters. Bloguri militare ucrainene neoficiale au transmis că este vorba de uzina din Votkinsk, situată la 1.400 km de frontiera cu Ucraina, care produce rachete Iskander şi Topol M, potrivit Agerpres, citat de […] Articolul Ucrainenii au atacat o uzină din Rusia care produce rachete Iskander şi Topol M apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
VIDEO | Ferma lui Epstein, în vizorul anchetatorilor după declarațiile unui fost polițist # SafeNews
Un fost polițist a declarat FBI că regretatul finanțist, Jeffrey Epstein, ar fi construit un incinerator secret pe o fermă izolată, aflată acum în centrul unei noi anchete privind presupuse „fete îngropate”. Un fost polițist, al cărui nume nu este făcut public, a patrulat timp de 15 ani zona din jurul ranch-ului Zorro, lângă Stanley, […] Articolul VIDEO | Ferma lui Epstein, în vizorul anchetatorilor după declarațiile unui fost polițist apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:50
Italia: O româncă, arestată după ce a încercat să fure un televizor și a mușcat un polițist # SafeNews
O româncă în vârstă de 40 de ani a fost arestată de polițiștii de la Secția de Poliție din Olbia, după o intervenție tensionată la o locuință. Oamenii legii au fost chemați de locatarii unui apartament din orașul Gallura. Potrivit unui raport primit de secția de poliție, femeia este bine cunoscută familiei care ocupa apartamentul […] Articolul Italia: O româncă, arestată după ce a încercat să fure un televizor și a mușcat un polițist apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
FIFA şi UEFA, acuzate de „complicitate la crime de război” într-o plângere depusă la Curtea Penală Internaţională # SafeNews
FIFA şi UEFA sunt acuzate de „complicitate la crime de război” şi „crime împotriva umanităţii în teritoriul palestinian ocupat” într-o plângere de 120 de pagini depusă la Curtea Penală Internaţională (CPI), relatează L’Equipe. Organizaţiile „Irish Sport for Palestine”, „Scottish Sport for Palestine”, „Just Peace Advocates”, „Euro-Med Human Rights Monitor” şi „Sport Scholars for Justice in […] Articolul FIFA şi UEFA, acuzate de „complicitate la crime de război” într-o plângere depusă la Curtea Penală Internaţională apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:00
Cele cinci mari puteri militare ale Europei își unesc forțele. Planul pe care îl vor anunța în curând # SafeNews
Cele cinci țări europene urmează să anunțe un plan de investiții în sisteme aeriene fără pilot, ca parte a eforturilor mai ample de stimulare a industriei de apărare în contextul invaziei Rusiei în Ucraina și al îngrijorărilor cu privire la angajamentul SUA față de NATO, informează Reuters. Potrivit unui document consultat de Reuters și unei […] Articolul Cele cinci mari puteri militare ale Europei își unesc forțele. Planul pe care îl vor anunța în curând apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Un autobuz cu turiști chinezi s-a scufundat în Lacul Baikal după ce gheața s-a surpat sub el # SafeNews
Autoritățile ruse cred că șapte turiști chinezi și un șofer de autobuz au murit după ce un autobuz turistic care traversa o porțiune înghețată a Lacului Baikal din Siberia s-a prăbușit în apă după ce gheața s-a rupt sub el, a declarat vineri guvernatorul local, Igor Kobzev, citat de Reuters. Potrivit guvernatorului, un turist a reușit […] Articolul Un autobuz cu turiști chinezi s-a scufundat în Lacul Baikal după ce gheața s-a surpat sub el apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Reprezentanta sectorului de business în HoReCa, expertă în politici publice pe acest domeniu și fosta președintă a Asociației Naționale a Turismului Receptor și Intern din Moldova „MĂR”, Aneta Zasavițchi, critică intenția anunțată de premierul Alexandru Munteanu privind majorarea TVA pentru sectorul HoReCa de la 8% la 18%. Ea a declarat pentru ziar.md că o astfel de măsură […] Articolul Membrii sectorului HoReCa reacționează la intenția Guvernului de a majora TVA la 18% apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Reacția Uniunii Europene după ce Curtea Supremă americană a anulat tarifele vamale impuse de Trump # SafeNews
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, printr-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, vineri, tarifele impuse de președintele Donald Trump țărilor din jurul lumii, scrie Hotnews. „Rămânem în contact strâns cu administrația SUA, în timp ce așteptăm clarificări cu privire la pașii […] Articolul Reacția Uniunii Europene după ce Curtea Supremă americană a anulat tarifele vamale impuse de Trump apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Ucraina renunță definitiv la unele bancnote mici. Din 2 martie nu vor mai fi acceptate la plată # SafeNews
Banca Națională a Ucrainei accelerează procesul de modernizare a numerarului. Începând cu 2 martie 2026, bancnotele de 1, 2, 5 și 10 grivne, emise în perioada 2003–2007, vor fi retrase definitiv din circulație și nu vor mai putea fi utilizate pentru plăți în numerar. După această dată, comercianții, prestatorii de servicii, băncile și alte instituții […] Articolul Ucraina renunță definitiv la unele bancnote mici. Din 2 martie nu vor mai fi acceptate la plată apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Încetarea focului între Federația Rusă și Ucraina va fi monitorizată, în principal, de Statele Unite. Declarația a fost făcută vineri de către președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, care a precizat că această decizie a fost convenită în cadrul recentei runde de negocieri trilaterale, desfășurată la Geneva. După întrevederea cu delegația ucraineană de negociatori, Vladimir Zelenski a […] Articolul Zelenski: Încetarea focului între Rusia și Ucraina va fi monitorizată de SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Administratorii averii lui Jeffrey Epstein propun victimelor un acord amiabil de până la 35 de milioane de dolari # SafeNews
Administratorii averii lui Jeffrey Epstein au acceptat să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a soluționa o acțiune colectivă în care doi dintre consilierii fostului finanțist sunt acuzați că l-au sprijinit în traficul sexual de tinere și adolescente, potrivit unui document depus la instanță, citat de The Guardian. Boies Schiller Flexner, firma de […] Articolul Administratorii averii lui Jeffrey Epstein propun victimelor un acord amiabil de până la 35 de milioane de dolari apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Ministerul Finanțelor accelerează dialogul cu Bruxellesul. Discuții despre reforme fiscale și integrarea în UE # SafeNews
Delegația Ministerului Finanțelor, condusă de ministrul Andrian Gavriliță, a efectuat o vizită oficială la Bruxelles, unde a purtat discuții cu reprezentanți ai mai multor direcții generale ale Comisiei Europene. Oficialii moldoveni au avut întrevederi cu experți din cadrul DG NEAR, DG TAXUD, DG ECFIN și DG FISMA, structuri-cheie implicate în procesul de extindere, politici fiscale, […] Articolul Ministerul Finanțelor accelerează dialogul cu Bruxellesul. Discuții despre reforme fiscale și integrarea în UE apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
