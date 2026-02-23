Rețea de prostituție coordonată de o femeie de 80 de ani, destructurată de poliție

08:00

Administratorii averii lui Jeffrey Epstein au acceptat să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a soluționa o acțiune colectivă în care doi dintre consilierii fostului finanțist sunt acuzați că l-au sprijinit în traficul sexual de tinere și adolescente, potrivit unui document depus la instanță, citat de The Guardian. Boies Schiller Flexner, firma de […] Articolul Administratorii averii lui Jeffrey Epstein propun victimelor un acord amiabil de până la 35 de milioane de dolari