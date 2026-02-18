Parlamentul se convoacă în ședință plenară la 19 februarie 2026. Pe ordinea de zi – Moțiunea asupra politicii statului în domeniul energetic

13:50

Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui tânăr de 27 de ani și a unui minor de 15 de ani de comiterea infracțiunilor de răpire și omor cu deosebită cruzime.