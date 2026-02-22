(stop cadru) „În cât timp am putea vedea drumurile din Moldova așa cum trebuie să fie?”. Bolea: „În zeci de ani”

17:10

Jurnalista de investigații Cornelia Cozonac, susține că Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și fost președinte al Comisiei de grațieri, îi reproșează, într-un comentariu la o postare pe rețele despre cazul anulării unei grațieri recente. „Acesta spune că știe cine îmi sunt „prietena" și „prietenul" — persoane despre care dânsul crede că mi-ar furniza informații care nu îi convin. Reacția lui este, mai degrabă, o amenințare voalată la adresa unui jurnalist de investigație”, a scris Cozonac.