(video) Discotecă în transportul public: Mai mulți tineri au mixat muzica și au dansat chiar în troleibuz: „Frumos… ah, tinerețe!”

18:50

Inteligența artificială ajunge şi în şcoli. Folosită corect, e un instrument extrem de util atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Folosite necontrolat de către elevi, aplicaţiile AI precum Gemini sau Chat GPT pot induce în eroare, pot scădea creativitatea şi, nu în ultimul rând, pot încuraja plagiatul - motiv pentru care mulţi profesori din toată lumea le interzic. Un sondaj recent realizat de un site de investigaţii arată că peste 80% din elevii români folosesc Chat GPT zilnic, inclusiv pentru sarcinile primite la şcoală, scrie observatornews.ro.