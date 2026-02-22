O întâlnire între Zelenski și Putin este posibilă „în următoarele săptămâni”. Witkoff: „Sperăm că veți auzi vești bune”
UNIMEDIA, 22 februarie 2026 13:40
Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a spus că în următoarele săptămâni ar putea apărea „vești bune” privind încheierea războiului ruso-ucrainean și nu a exclus posibilitatea unui summit între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, scrie protv.ro.
• • •
Acum 10 minute
14:00
(video) Discotecă în transportul public: Mai mulți tineri au mixat muzica și au dansat chiar în troleibuz: „Frumos… ah, tinerețe!” # UNIMEDIA
O petrecere neobișnuită a avut loc într-un troleibuz care circula pe străzile din capitală. Mai mulți tineri au transformat mijlocul de transport într-un adevărat ring de dans, cu muzică și voie bună. Evenimentul a făcut parte dintr-o campanie de promovare a unui festival care urmează să aibă loc în perioada următoare.
Acum 30 minute
13:40
O întâlnire între Zelenski și Putin este posibilă „în următoarele săptămâni". Witkoff: „Sperăm că veți auzi vești bune"
Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a spus că în următoarele săptămâni ar putea apărea „vești bune" privind încheierea războiului ruso-ucrainean și nu a exclus posibilitatea unui summit între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, scrie protv.ro.
Acum o oră
13:10
Expert Watchdog: „Să vedem dacă în comisia de grațiere nu sunt oameni infiltrați. E bănuiala că și aici serviciile rusești ne-au lucrat"
Expertul de la Watchdog, Ștefan Bejan, a comentat decizia președintei Maia Sandu de a grația un tânăr, care ar fi implicat în schema asasinatelor. „Șefa statului nu a luat această decizie din capul ei, dar are o comisie prezidențială care se ocupă de acest lucru. Există bănuieli rezonabile că și aici serviciile speciale rusești ne-au lucrat”, a declarat acesta la o emisiune de la TVR Moldova.
Acum 2 ore
12:40
Două explozii au zguduit orașul Liov din vestul Ucrainei pe 22 februarie, rănind 24 de persoane și ucigând o polițistă , într-un atac pe care autoritățile l-au numit terorist, scrie adevărul.ro.
12:10
În Moldova vor veni investitori, dar autoritățile nu le anunță din cauza superstițiilor. Munteanu: „Nu vrem să speriem norocul"
Premierul Alexandru Munteanu spune că în Republica Moldova vor veni investitori, însă autoritățile nu le anunță din cauza superstițiilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TV8.
Acum 4 ore
11:50
Giganții din Galápagos se întorc acasă: Țestoasele uriașe cutreieră din nou o insulă din arhipelag după mai bine de 180 de ani
Aproape 160 de țestoase uriașe au fost reintroduse pe insula Floreana din Galápagos, după o absență de peste 180 de ani. Evenimentul, considerat „o etapă extrem de importantă”, a fost posibil prin recuperarea genetică a speciei, potrivit BBC, preluată de hotnews.ro.
11:10
Iuliana Beregoi îi dă replica Andreei Bostanica, după ce a fost jignită pe TikTok: „Eu nu am fost cu un bărbat de vârsta tatălui meu"
Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostanica nu se domolește deloc. Dacă până acum Iuliana nu a reacționat în mod direct către Andreea, acum a răbufnit pe Instagram, scrie cancan.ro.
10:30
Coasta de Est a SUA, amenințată de o furtună puternică de zăpadă. „Între 30 și 60 de centimetri"
O nouă furtună de zăpadă ameninţă Coasta de Est a Statelor Unite, cu peste 30 de centimetri de zăpadă aşteptaţi în unele zone, inclusiv în New York, începând de duminică, potrivit autorităţilor meteorologice, citate de AFP, preluat de protv.ro.
10:10
Plahotniuc, coaliția cu Maia Sandu, candidatura lui Stoianoglo și relația cu Voronin. Regretele lui Dodon la 51 de ani: „Toate m-au făcut mai puternic"
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, afirmă că, la 51 de ani, nu își privește trecutul politic prin prisma regretelor, chiar dacă admite că a comis „foarte multe greșeli”. „Eu cred că lucrul ăsta m-a făcut mai puternic”, a declarat deputatul la emisiunea „UNInterviu” de la UNIMEDIA.
Acum 6 ore
09:50
Conform informațiilor de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi vremea în Moldova va fi predominant înnorată, fără evenimente meteorologice extreme, iar temperaturile vor varia între -1.6°C și 2°C.
09:40
Trump majorează tarifele globale la 15%, la o zi după ce le crescuse la 10% ca răspuns la decizia Curții Supreme a SUA
Președintele Donald Trump majorează taxa vamală globală la 15%, de la 10%, la o zi după ce Curtea Supremă a SUA a decis, cu un vot de 6 la 3, că președintele și-a depășit atribuțiile în impunerea tarifelor, scrie adevărul.ro.
09:10
Conform informațiilor de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi vremea în Moldova va fi predominant înnorată, fără evenimente meteorologice extreme, iar temperaturile vor varia între -1.6°C și 2°C.
09:10
Berbecii încheie afaceri profitabile, iar Săgetătorii găsesc pacea: Vezi ce-ți prezic astrele
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și oportunități neașteptate. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, împletind arhetipurile astrologice cu realitățile cotidiene. Ce secrete ale universului vor fi dezvăluite nativilor și cum vor putea folosi aceste cunoștințe pentru a-și îmbunătăți ziua? Horoscopul zilnic ar putea oferi indicii prețioase.
09:10
Pe 22 februarie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
09:10
„Sunt rătăciți". Grosu, despre sesizarea depusă de PN la Curtea Constituțională, pe legea cetățeniei: „Dacă era concurs de karaoke, erau primii"
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a criticat demersul deputaților din Partidul Nostru (PN) la Curtea Constituțională privind Legea cetățeniei, amintind că aceeași fracțiune a propus anterior modificări la actul normativ. „Care e juristul acela forte la ei care a încurcat oleacă ițele?”, a declarat șeful Legislativului.
08:30
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și oportunități neașteptate. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, împletind arhetipurile astrologice cu realitățile cotidiene. Ce secrete ale universului vor fi dezvăluite nativilor și cum vor putea folosi aceste cunoștințe pentru a-și îmbunătăți ziua? Horoscopul zilnic ar putea oferi indicii prețioase.
Acum 8 ore
07:20
Conform informațiilor de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi vremea în Moldova va fi predominant înnorată, fără evenimente meteorologice extreme, iar temperaturile vor varia între -1.6°C și 2°C.
Acum 24 ore
21:10
Grosu, despre o eventuală majorare a tarifului la lumină: „ANRE trebuie să spună dacă este temei sau nu"
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat o posibilă majorare a tarifelor la energia electrică. Liderul PAS afirmă că aceasta trebuie analizată strict în baza calculelor prezentate de autoritatea de reglementare. „Sperăm să nu fie motive”, a declarat liderul PAS.
20:20
„Recean e omul care controlează Guvernul?" Munteanu: Credeți că un student poate să-și controleze profesorul?!
Premierul Alexandru Munteanu a respins, într-un mod ironic, speculațiile potrivit cărora Dorin Recean ar controla mai multe domenii din actualul Guvern pe care îl conduce. Întrebat direct dacă acesta ar avea o influență extinsă în Executiv, șeful Cabinetului de miniștri a reacționat vizibil iritat: „Eu nu știu de la cine ați auzit acest lucru”.
20:10
„Oaspeți speciali" prin cluburile din capitală: Polițiști și mascați „Fulger" au făcut razii antidrog, noaptea trecută. 29 de persoane testate, alte trei - reținute
Poliția a intervenit noaptea trecută în mai multe localuri de agrement din capitală, în baza unor informații operative, în contextul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice.
20:00
(video) „Oaspeți speciali” prin cluburile din capitală: Polițiștii și mascații „Fulger” au făcut razii antidrog, noaptea atrecută. 29 de persoane testate, alte trei - reținute # UNIMEDIA
Poliția a intervenit noaptea trecută în mai multe localuri de agrement din capitală, în baza unor informații operative, în contextul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice.
19:50
„ANRE să analizeze cifrele": Igor Grosu, despre posibila scumpire a energiei electrice: „Sperăm să nu fie motive"
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat o posibilă majorare a tarifelor la energia electrică. Liderul PAS afirmă că aceasta trebuie analizată strict în baza calculelor prezentate de autoritatea de reglementare. „Sperăm să nu fie motive”, a declarat liderul PAS.
19:20
Ucraina a anunţat că a lovit o fabrică de rachete balistice din Rusia, situată la peste 1.300 de km de graniță: Cel puțin 11 persoane au fost rănite # UNIMEDIA
Armata ucraineană a lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un atac asupra unei fabrici strategice de armament din Rusia, situată în orașul Votkinsk, Republica Udmurtia, utilizând o rachetă de croazieră Flamingo, potrivit The Kyiv Independent. Ținta, specializată în producția de rachete balistice cu rază scurtă și intercontinentală, a fost afectată, iar un incendiu a fost semnalat pe teritoriul instalației, autoritățile ucrainene anunțând că rezultatele operațiunii sunt încă în curs de clarificare, scrie observatornews.ro.
19:10
Capitala, gazdă pentru 240 de karateka din țară și de peste hotare. Ceban, la deschiderea turneului: „Să-i aplaudăm pe cei din spatele succesului"
Primarul capitalei, Ion Ceban, a participat la deschiderea turneului internațional de Kyokushinkai Karate „Chișinău Open 2026”, unde 240 de sportivi din țară și de peste hotare au concurat pentru podium.
18:50
Generația Z, IQ sub nivelul părinților pentru prima dată în 200 de ani. Ce spun specialiştii despre AI
Inteligența artificială ajunge şi în şcoli. Folosită corect, e un instrument extrem de util atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Folosite necontrolat de către elevi, aplicaţiile AI precum Gemini sau Chat GPT pot induce în eroare, pot scădea creativitatea şi, nu în ultimul rând, pot încuraja plagiatul - motiv pentru care mulţi profesori din toată lumea le interzic. Un sondaj recent realizat de un site de investigaţii arată că peste 80% din elevii români folosesc Chat GPT zilnic, inclusiv pentru sarcinile primite la şcoală, scrie observatornews.ro.
18:30
Cine este cel de-al cincilea moldovean reținut în dosarul asasinatelor la comandă din Ucraina: Tânărul, plasat în arest preventiv
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) informează că un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind a cincea persoană reținută în dosarul privind pregătirea unor omoruri pe teritoriul Ucrainei.
18:10
„Mesaje de fațadă". Daniela Costețchi publică înregistrarea apelurilor cu Iuliana Beregoi în scandalul „sicrielor": „M-a sunat plângând"
Scandalul dintre influencerița Daniela Costețchi și interpreta Iuliana Beregoi ia amploare. După dezvăluirile legate de presupusul șantaj cu sicrie, Costețchi a publicat o înregistrare a apelurilor telefonice purtate cu interpreta, susținând că mesajele publicate de aceasta ar fi fost „de fațadă”. Potrivit Danielei, după perchezițiile care ar fi avut loc în acest caz, Iuliana ar fi sunat-o plângând. „Mi-ai spus că te ții la distanță de oameni psihopați, asta cum, mergând cu familia la el în SUA?!”, se întreabă influencerița.
18:00
(video) „Mesaje de fațadă”. Daniela Costețchi publică înregistrarea apelurilor cu Iuliana Beregoi în scandalul „sicrielor”: Interpreta ar fi sunat-o plângând după percheziții # UNIMEDIA
Scandalul dintre influencerița Daniela Costețchi și interpreta Iuliana Beregoi ia amploare. După dezvăluirile legate de presupusul șantaj cu sicrie, Costețchi a publicat o înregistrare a apelurilor telefonice purtate cu interpreta, susținând că mesajele publicate de aceasta ar fi fost „de fațadă”. Potrivit Danielei, după perchezițiile care ar fi avut loc în acest caz, Iuliana ar fi sunat-o plângând. „Mi-ai spus că te ții la distanță de oameni psihopați, asta cum, mergând cu familia la el în SUA?!”, se întreabă influencerița.
17:30
Cuba se confruntă cu ceea ce experții descriu ca fiind prima blocadă efectivă impusă de SUA asupra insulei de la Criza Rachetelor din Cuba. Țara își epuizează rapid rezervele de combustibil, după ce livrările s-au oprit în urma amenințărilor cu tarife vamale din partea SUA și a preluării controlului asupra petrolului din Venezuela. În aceste condiții, țara se îndreaptă spre o criză umanitară și chiar colapsul guvernului, potrivit unei analize a New York Times bazată pe date privind transportul maritim și imagini din satelit, scrie adevarul.ro.
17:10
Scandal pe rețele, după grațierea unui tânăr de Maia Sandu, implicat în schema asasinatelor: Ce mesaje îi scrie un membru CSM jurnalistei de investigații Cornelia Cozonac
Jurnalista de investigații Cornelia Cozonac, susține că Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și fost președinte al Comisiei de grațieri, îi reproșează, într-un comentariu la o postare pe rețele despre cazul anulării unei grațieri recente. „Acesta spune că știe cine îmi sunt „prietena" și „prietenul" — persoane despre care dânsul crede că mi-ar furniza informații care nu îi convin. Reacția lui este, mai degrabă, o amenințare voalată la adresa unui jurnalist de investigație”, a scris Cozonac.
16:30
Țara cu cele mai multe piramide din lume: Are între 200 și 250 de monumente impresionante, mai multe decât Egiptul
Când auzim cuvântul „piramide”, gândul ne duce aproape automat la Egipt, însă realitatea este surprinzătoare. Sudanul este țara care deține cele mai multe piramide din lume, între 200 și 250 de structuri identificate până în prezent, comparativ cu cele aproximativ 138 din Egipt. Ascunse în nisipurile Nubiei, de-a lungul Nilului, aceste monumente impresionante spun povestea unei civilizații africane puternice, care a rivalizat cândva cu faraonii egipteni, transmite cancan.ro.
16:00
Bagaje pline de surprize: Lingouri de aur, motoare pentru drone și alte bunuri nedeclarate, descoperite în valize la Aeroportul Chișinău
Funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău au depistat mai mulți pasageri care au încercat să intre în Republica Moldova cu bunuri nedeclarate, unele dintre ele cu valoare ridicată sau supuse regimului special de control.
15:30
Mutarea surprinzătoare făcută de negociatorii iranieni în discuțiile nucleare cu SUA. Cum își joacă Iranul ultima carte
Iranul a pus pe masă o ofertă surprinzătoare în cele mai recente negocieri nucleare cu Statele Unite: acces la resursele sale de petrol și gaze, protejate de implicarea americană încă din 1979. Propunerea, descrisă de oficiali iranieni ca incluzând proiecte energetice comune, investiții miniere și chiar achiziții de aeronave, reprezintă o abatere dramatică de la decenii de ostilitate ideologică față de SUA, se arată într-o analiză The Telegraph, citat de adevarul.ro.
15:00
Campioana Anastasia Nichita, aniversare cu fast la 27 de ani: Imagini de la petrecerea glamour a ex-deputatei PAS, cu vedete și dans până dimineața
Campioana Anastasia Nichita și fosta deputată PAS a marcat împlinirea celor 27 de ani printr-o petrecere elegantă, unde luxul și voia bună au fost la ele acasă, alături de familie și prieteni apropiați din showbiz-ul autohton, transmite SHOK.md.
14:20
Putin promulgă legea care permite FSB să oprească serviciile de telefonie mobilă în Rusia. Activiștii independenți avertizează asupra unor posibile abuzuri
Președintele rus Vladimir Putin a semnat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile către abonați la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), scrie adevarul.ro.
Ieri
13:50
Inimi care așteaptă să fie luate acasă: 761 de copii din Republica Moldova își caută părinți adoptivi. Vezi cum îi poți oferi o familie
În Republica Moldova, 761 de copii cu statut de adoptabil își caută o familie care să le ofere grijă, stabilitate și iubire – elemente esențiale pentru dezvoltarea lor armonioasă, transmite Guvernul.
13:20
Uniunea Europeană vrea o limită maximă pentru plăţile în numerar. Măsura vizează combaterea evaziunii fiscale
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre cel târziu până în vara anului 2027, scrie adevarul.ro.
13:00
Doliu la Biserica „Sfântul Mucenic Gheorghe" din capitală: Preotul militar și parohul Daniel Grigori a trecut la cele veșnice
Protoiereul Daniel Grigori, preot militar și paroh al Bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din sectorul Telecentru, municipiul Chișinău, a trecut la cele veșnice. Clericul a fost cunoscut pentru activitatea sa pastorală atât în rândul credincioșilor, cât și în cadrul Armatei Naționale și al structurilor de ordine.
12:50
Doliu la Biserica „Sfântul Mucenic Gheorghe”: Preotul militar și parohul Daniel Grigori a trecut la cele veșnice # UNIMEDIA
Protoiereul Daniel Grigori, preot militar și paroh al Bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din sectorul Telecentru, municipiul Chișinău, a trecut la cele veșnice. Clericul a fost cunoscut pentru activitatea sa pastorală atât în rândul credincioșilor, cât și în cadrul Armatei Naționale și al structurilor de ordine.
12:30
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să pună capăt carierei
Mircea Lucescu urma să revină aseară în țară, după ce a făcut mai multe investigații medicale în Belgia. Selecționerul a primit un prim verdict în țară, apoi a mers la un specialist oncolog renumit din vestul Europei. Din păcate, diagnosticul a fost confirmat, conform informațiilor obținute de gsp.ro, citat de adevarul.ro.
12:00
Ala Nemerenco și-a redactat postarea despre premierul Munteanu, care i-a reproșat că „îl critică": Epoca minciunii. Apucați-vă de treabă
Schimbările din Guvernul condus de Alexandru Munteanu continuă să stârnească controverse, în special cele legate de plecarea fostei ministre a Sănătății, Ala Nemerenco, care a declarat anterior că nu ar fi avut o discuție directă cu premierul înainte de remaniere. „Îmi pare rău că dna s-a retras și a intrat într-un mod de critici”, a declarat prim-ministrul. Replica ex-ministrei nu a întârziat. „Dacă printr-o întâmplare mi-ar fi venit oferta dvs., vă asigur că o refuzam. Nu suntem pe aceeași undă”, a scris Nemerenco. Ulterior, postarea acesteia a fost redactată. Inițial, aliniatul de „susținere” pentru premier nu apărea în mesajul public, însă acesta a fost adăugat peste noapte, fără explicații suplimentare. În varianta actuală, Nemerenco afirmă că îl susține „fiindcă ține enorm de mult la țara sa”, dar insistă că așteptările oamenilor sunt mari și că este nevoie de acțiuni concrete.
11:30
Cu droguri ascunse într-o mănușă: Un cetățean străin, prins cu peste 6,5 g de narcotice, la vama Palanca
Funcționarii Serviciului Vamal, împreună cu autoritățile ucrainene, au depistat peste 6,5 grame de substanță presupus drog la vama Palanca, într-un Toyota Highlander condus de un bărbat străin de 36 de ani. Descoperirea a avut loc pe sensul de intrare în țară și urmează a fi investigată de autoritățile competente din Ucraina.
11:00
Radu Marian își cumpără apartament de 1,3 milioane lei în rate, cu 310 €/lună? Deputat PAS: „Am ajuns la o înțelegere cu proprietarul"
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a fost întrebat cum a reușit să convingă o persoană fizică să-i vândă un apartament de circa 70 de mii de euro în rate, cu înțelegerea că timp de 14 ani, parlamentarul va achita lunar câte 310 euro. „Noi suntem prieteni, el locuiește în Olanda, am ajuns la un acord să-și vândă apartamentul fără să fie nevoie să avem o intermediere prin sistemul bancar”, a explicat Marian, la emisiunea „Cu sens”.
11:00
Economia SUA, cel mai slab ritm de creștere de după pandemie. Tarifele lui Trump şi inflaţia reduc consumul
Economia SUA a înregistrat, pe ansamblul anului trecut, o creştere de 2,2%, o încetinire faţă de avansul de 2,8% din 2024 şi de 2,9% din 2023, transmit AP şi Reuters, potrivit Agerpres, citat de adevarul.ro.
10:20
„Una e a mea acum seara, cealaltă - a ta". O fată de 17 ani, în comă după o petrecere cu prietenii, la Bucovăț: A trântit-o în pat și i-a rupt coloana în trei locuri
O adolescentă de 17 ani din satul Bucovăț, raionul Strășeni, luptă pentru viața sa pe patul de spital, după ce, în noaptea de 13 spre 14 februarie, a suferit fracturi grave la nivelul coloanei cervicale în timpul unei petreceri la domiciliul unor cunoscuți. Minora a fost transportată inițial la Spitalul Raional, ulterior transferată la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău și la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. În prezent, aceasta se află în comă, iar rudele fetei acuză controverse și neclarități privind circumstanțele în care s-a produs incidentul, transmite LIFE MD DOCUMENTARY.
10:10
Pe 21 februarie, Ioana d'Arc și Mihail I au marcat istoria.
09:50
Scorpionii își depășesc zona de confort și încearcă ceva nou, iar Balanțele primesc astăzi vești bune: Vezi ce-ți prezic astrele
Horoscopul zilei de 21 februarie 2026 poate dezvălui indicii personalizate care să vă lumineze calea.
09:50
Atac cu grenadă asupra polițiștilor din Cernăuți: Doi agenți au fost răniți. Atacatorul, care ar fi fost militar, riscă închisoarea pe viață
O intervenție de rutină a poliției din regiunea Cernăuți s-a transformat într-o scenă de război, după ce un bărbat aflat sub influența alcoolului a detonat o grenadă lângă o mașină de serviciu. În urma deflagrației, doi oameni ai legii au fost răniți, starea unuia dintre ei fiind critică. Atacatorul, despre care sursele spun că este un fost militar, a fost prins rapid de forțele de ordine, iar ancheta a scos la iveală un adevărat arsenal ascuns în locuința acestuia, scrie adevarul.ro.
09:30
O copilă de 15 ani dispărută în Germania, găsită o săptămână mai târziu la Craiova. Cum a ajuns în România
Polițiști specializați din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au identificat în Craiova o minoră, de 15 ani, dispărută din Germania, scrie adevarul.ro.
09:10
În această sâmbătă, vremea în Moldova se menține predominant noroasă, cu șanse de precipitații mai târziu, iar temperatura maximă va atinge -1.2°C.
