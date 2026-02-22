Agricultorii din țară pot primi granturi de 50.000 de euro pentru inițiative în domeniul semințelor
Radio Moldova, 22 februarie 2026 18:30
Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia de granturi de până la 50 de mii de euro pentru inițiative de cooperare în domeniul producerii și valorificării semințelor. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 martie 2026.
• • •
Acum 30 minute
18:30
Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia de granturi de până la 50 de mii de euro pentru inițiative de cooperare în domeniul producerii și valorificării semințelor. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 martie 2026.
Acum o oră
17:50
R. Moldova va sărbători și în acest an, vinul acasă, în inima capitalei. Cea de-a XXV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), pe 3 și 4 octombrie.
Acum 2 ore
17:20
Un tânăr de 20 de ani a fost împușcat în Florida după ce ar fi încercat să pătrundă ilegal pe proprietatea securizată a reședinței președintelui american, Donald Trump, la Mar-a-Lago, informează Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii (SUA), scrie Meduza.
17:20
Internaționalul moldovean Alexandru Boiciuc a marcat primul său gol în tricoul noii sale echipe, FC Bihor Oradea. În etapa a 18-a din cea de-a doua divizie a fotbalului românesc, discipolii lui Erik Lincar au învins cu 2:1 acasă pe ASA Târgu Mureș, iar Boiciuc a deschis scorul în minutul 56. Atacantul moldovean a fost lansat pe contraatac, a scăpat lejer de un adversar după un duel umăr la umăr, apoi l-a driblat pe goalkeeperul Florin Iacob și a marcat în poarta goală.
17:10
Un tânăr de 20 de ani a fost împușcat în Florida după ce ar fi încercat să pătrundă ilegal pe proprietatea securizată a reședinței președintelui american, Donald Trump, la Mar-a-Lago, informează Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii (SUA), scrie Meduza.
16:50
Schimbare de lider în clasamentul primei divizii saudite de fotbal. Într-un meci din cadrul etapei a 22-a, Al-Nassr Er-Riad a surclasat cu 4:0 pe teren propriu pe Al-Hazem și cu 55 de puncte, echipa condusă de antrenorul portughez Jorge Jesus a făcut rocadă cu rivala și concitadina Al-Hilal. Ajuns la 41 de ani, lusitanul Cristiano Ronaldo continuă să demonstreze că vârsta este doar un număr.
Acum 4 ore
16:40
Ministrul de Externe al Ungariei: „Vom bloca pachetul de sancțiuni europene împotriva Rusiei” # Radio Moldova
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că vor bloca următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene (UE) împotriva Rusiei, pe fondul disputei cu Ucraina privind conducta Drujba.
16:00
Echipa națională de curling feminin a Suediei a cucerit pentru a 4-a oară titlul olimpic. În finală, scandinavele au învins la limită reprezentativa Elveției, scor 6-5.
15:30
Peste 100 de refugiați ucraineni protestează în România împotriva războiului: „Stop crimelor, torturii și deportarea copiilor” # Radio Moldova
În România, peste 100 de refugiați ucraineni s-au strâns, duminică, 22 februarie, în Parcul Arheologic din centrul Constanței, pentru a protesta împotriva războiului dus de Rusia în Ucraina, scrie G4Media.ro. Protestatarii scandează în fața Consulatului Rusiei: Rusia - stat terorist, Putin, la tribunal.
Acum 6 ore
14:40
Festivalul „Mărțișor”, ediția a 60-a | Nume notorii din țară și din străinătate vor încânta publicul de la Chișinău # Radio Moldova
Ediția jubiliară a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” va avea loc, în perioada 1-12 martie, la Chișinău. Cea de-a 60-a ediție a festivalului cultural va reuni peste 20 de evenimente: concerte simfonice, operă, balet, recitaluri camerale și proiecte speciale. Genericul din acest an este „Bucuria de a fi împreună”.
13:50
Persoanele care trebuie să plătească prima de asigurare medicală obligatorie în Republica Moldova pot efectua plata rapid și simplu, inclusiv prin intermediul aplicației EVO, direct de pe telefonul mobil, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
13:40
Poliția ucraineană a reținut presupusul autor al atacului din Lvov, este cetățeană ucraineană # Radio Moldova
Poliția ucraineană a anunțat reținerea presupusului autor al „atacului terorist” din Lvov, informează BBC. Primarul orașului, Andrei Sadovoi, a anunțat că persoana reținută este cetățeană ucraineană. Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, în unitățile medicale se află 11 persoane, șase angajați ai forțelor de ordine sunt în stare gravă, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina.
13:30
Poliția ucraineană a anunțat reținerea presupusului autor al atacului terorist din Lvov, informează BBC. Primarul orașului, Andrei Sadovoi, a anunțat că persoana reținută este cetățeană ucraineană. Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, în unitățile medicale se află 11 persoane, șase angajați ai forțelor de ordine sunt în stare gravă, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina.
13:10
Oamenii legii au descins în noaptea de sâmbătă spre duminică, 22 februarie, într-un imobil, unde ar fi fost organizată o speluncă destinată consumului de droguri. Cinci persoane au fost reținute, fiind suspectate de organizarea și întreținerea locului.
12:50
Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 24 rănite în urma exploziilor care au avut loc în orașul Lvov, din vestul Ucrainei, în noaptea de duminică, 22 februarie. Procuratura regională din Lvov a declarat că a deschis o anchetă privind „un act terorist care a provocat consecințe grave”, dar a adăugat că circumstanțele nu sunt clare. Atacuri cu rachete balistice au avut loc și în capitala ucraineană în timpul nopții, notează Unian.
12:50
„Șantaj”, numește Ucraina și Ungaria amenințările Slovaciei de sistare a furnizării energiei electrice # Radio Moldova
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat ceea ce a numit „ultimatumuri și șantaj” din partea guvernelor Ungariei și Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters.
Acum 8 ore
11:30
R. Moldova și Cipru inițiază negocieri pentru a semna un Acord de securitate socială # Radio Moldova
Republica Moldova și Cipru inițiază negocieri pentru a semna un Acord de securitate socială. Despre aceasta a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, după întrevederea cu omologul său cipriot, Marinos Moushouttas, precum și cu ministra adjunctă a Protecției Sociale, Clea Hadjistephanou Papaellina. Documentul ar urma să ofere garanții suplimentare cetățenilor moldoveni care lucrează sau au lucrat în Cipru.
11:00
Progres pe câmpul de luptă. Ucraina a cucerit peste 200 de kilometri pătrați de la ruși # Radio Moldova
Ucraina a înregistrat săptămâna trecută cel mai rapid progres pe câmpul de luptă din ultimii 2.5 ani. Ucrainenii au recucerit 201 kilometri pătrați de la Rusia, profitând de închiderea sistemului Starlink pentru forțele rusești, potrivit unei analize AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
10:50
Peste 1.360 de funcții didactice sunt vacante în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) îndeamnă absolvenții de la colegiile și facultățile pedagogice, precum și studenții anilor terminali, să aleagă o carieră didactică în instituțiile de învățământ general din țară.
Acum 12 ore
10:10
Ucraina a înregistrat săptămâna trecută cel mai rapid progres pe câmpul de luptă din ultimii 2.5 ani. Ucrainenii au recucerit 201 kilometri pătrați de la Rusia, profitând de închiderea sistemului Starlink pentru forțele rusești, potrivit unei analize AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
09:50
A făcut lecțiile online și a absolvit cu brio o școală profesională: Povestea lui Stanislav Ceban, pe care clienții îl caută acasă # Radio Moldova
Accesibilitatea redusă rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru persoanele cu dizabilități. Lipsa accesului la clădiri publice constituie o problemă constantă pentru cei cu nevoi speciale, care trebuie să depindă mereu de cineva.
09:30
Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 24 rănite în urma exploziilor care au avut loc în orașul Liov, din vestul Ucrainei, duminică dimineața, 22 februarie, Atacuri cu rachete balistice au avut loc și în capitala ucraineană în timpul nopții, notează Unian.
09:10
Taxi social la Ungheni | Vârstnicii și persoanele cu dizabilități merg gratuit cu taxiul la instituțiile publice # Radio Moldova
Primăriile din țară pun tot mai mult accent pe proiecte sociale. La Ungheni, de exemplu, există un serviciu de taxi social. Vârstnicii sau persoanele cu dizabilități pot călători gratuit până la oficiul poștal, la farmacie sau la policlinică. Primăria Ungheni a lansat acest program acum aproape doi ani, iar de atunci, numărul beneficiarilor a crescut constant. În perioada rece, șoferii efectuează mai multe curse, pentru că vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități le este mai dificil să se deplaseze.
08:00
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano/Cortina, la final. Ceremonia de închidere, astăzi, în direct la Moldova 2 # Radio Moldova
Jocurile Olimpice de iarnă au ajuns la final, după 3 săptămâni de competiții. În această seară, ceremonia de închidere se va desfășura la "Arena di Verona", un amfiteatru roman situat în centrul orașului din nordul Italiei.
08:00
„Nu există un alt popor care își dorește pacea mai mult decât ucrainenii”: Ambasadorul Paun Rohovei, interviu în exclusivitate la Moldova 1 # Radio Moldova
Ucrainenii sunt „pregătiți pentru a obține pacea”, iar primele lucruri pe care Ucraina vrea să le obțină la negocierile de pace cu Federația Rusă și Statele Unite ale Americii, aflate în plină desfășurare, țin de „oprirea completă a focului”, după care obținerea garanțiilor de securitate.
Acum 24 ore
01:30
Penultima zi de concurs de la Olimpiada Albă va intra în istorie. A fost ziua în care norvegianul Johannes Klaebo a doborât un record vechi de 46 de ani la Jocurile Olimpice de iarnă. În urma victoriei sale în proba de 50 de kilometri start grupat, în stil clasic, Klaebo a depășit un record care rezistase aproape jumătate de secol.
21 februarie 2026
23:40
Locuitorii din Kiev trec prin cea mai dificilă iarnă de la începutul războiului: „Trăim vremuri grele” # Radio Moldova
Atacurile necontenite ale armatei ruse au provocat în Ucraina o criză energetică fără precedent. Toate centralele termice și hidroelectrice majore au suferit avarii grave și producția de energie a fost înjumătățită. Orașele se confruntă cu pene de curent, alimentarea cu energie termică este întreruptă frecvent și oamenii suferă de frig în propriile case. Locuitorii orașului Kiev trec prin cea mai dificilă iarnă de la începutul războiului. Stațiile de metrou au devenit adăposturi în care oamenii merg pentru a supraviețui în timpul atacurilor și pentru a se încălzi.
22:00
Peste 50 de ghizi din întreaga țară au vizitat Muzeul din Cimișlia, reper important al culturii orașului # Radio Moldova
De Ziua Internațională a Ghidului de Turism, mai mulți ghizi din întreaga țară au vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie din Cimișlia, un reper important al culturii orașului. Fondatorul muzeului este singurul meșter din țară care sculptează în oase de bovine. De aproape 30 de ani, Alexandru Bulat își dedică viața conservării patrimoniului.
21:40
Mărțișoare și cadouri cu produse autohtone, la târgurile din capitală. Lucrările confecționate manual, la mare căutare # Radio Moldova
Cu o săptămână înainte de venirea primăverii, la Chișinău se organizează târguri de mărțișoare. Pe parcursul întregii ierni, meșterițele au lucrat cu migală pentru a crea piese deosebite, unele adevărate opere de artă, care ajung la 300 de lei. Locuitorii capitalei păstrează cu drag tradiția de a oferi mărțișoare rudelor și prietenilor, ca simbol al primăverii și al prieteniei. Cei care vor să ofere daruri speciale, pot cumpăra, pe lângă mărțișoare, dulciuri, ceaiuri sau fructe moldovenești. De toate se găsesc la târgurile din Chișinău.
21:10
Statul Major General al forțelor armate ale Ucrainei a confirmat sâmbătă, 21 februarie, un atac asupra unei fabrici care produce rachetele balistice hipersonice Oreșnik situată în regiunea Udmurtia, la aproximativ 1.000 de kilometri est de Moscova și la aproximativ 1.500 de granița cu Ucraina, potrivit canalului Telegram Astra, informează EFE.
21:00
Statul Major General al forțelor armate ale Ucrainei a confirmat sâmbătă, 21 februarie, un atac asupra unei fabrici care produce rachetele balistice hipersonice Oreșnik situată în regiunea Udmurtia, la aproximativ 1.000 de kilometri est de Moscova și la aproximativ 1.500 de granița cu Ucraina, potrivit canalului Telegram Astra, informează EFE.
21:00
În serele din întreaga țară, a început cultivarea răsadului, un pas esențial pentru viitoarele culturi. Semințele de roșii, ardei, vinete sau varză sunt alese cu grijă, pentru a asigura plante viguroase și recolte bogate în sezonul următor. Legumicultorii depun eforturi considerabile și pentru încălzirea serelor. Din cauza costurilor ridicate, unii folosesc sobe.
20:30
Campionat de robotică la Chișinău: 250 de elevi și-au pus la încercare ingeniozitatea # Radio Moldova
Un număr de 250 de elevi pasionați de tehnologii și-au pus la încercare ingeniozitatea în cadrul campionatului „FIRST Tech Challenge”. Participanții au construit și programat roboți capabili să sorteze și să propulseze mingi. Organizați în echipe, adolescenții nu doar că au proiectat roboții, dar au și gestionat bugete, au căutat sponsori și și-au împărțit responsabilitățile, exact ca într-un startup.
19:40
O brutărie artizanală din orașul Bruxelles păstrează savoarea cozonacilor copți la Orac, raionul Leova # Radio Moldova
O moldoveancă originară din Chișinău a reușit să transforme amintirile copilăriei petrecute la bunica sa, în satul Otac, raionul Leova, într-o afacere de succes la Bruxelles. De trei ani, Senina Cojocari conduce două brutării artizanale, unde pâinea cu maia naturală și produsele făcute manual au devenit semnătura sa.
19:10
Volodimir Zelenski anunță noi discuții cu Rusia și SUA, în următoarele zece zile, la Geneva # Radio Moldova
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat un acord cu Rusia și Statele Unite pentru organizarea unei noi runde de negocieri de pace trilaterale în termen de zece zile. Întâlnirea ar putea avea loc tot la Geneva, unde s-au desfășurat și tratativele anterioare, relatează agenția EFE.
19:00
Liga nord-americană de baschet masculin: Los Angeles Lakers i-au învins pe Los Angeles Clippers # Radio Moldova
Meci electrizant în Liga nord-americană de baschet masculin. Los Angeles Lakers i-au învins pe concitadinii lor de la Los Angeles Clippers cu scorul de 125:122. Lakers, care au jucat pe teren propriu, au făcut diferența grație unei prestații extraordinare a vedetei lor, Luka Dončić. Slovenul, care nu mai evoluase în ultimele 4 meciuri în tricoul „galben-violet", de data asta a înscris 38 de puncte, a dat 11 pase decisive și a recuperat 6 mingi.
18:50
Președintele american introduce taxe vamale de 15% pentru toate țările din 24 februarie # Radio Moldova
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 21 februarie, că va majora la 15% taxa vamală globală temporară pentru produsele importate, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite s-a pronunțat împotriva taxelor vamale impuse diferitelor țări în temeiul unei legi a urgenței economice, scrie Reuters.
18:50
Razii în localuri din capitală | Poliția a depistat substanțe narcotice, trei persoane au fost reținute # Radio Moldova
Poliția a intervenit în mai multe localuri de agrement din capitală, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 21 februarie. Au fost depistate mai multe tipuri de substanțe narcotice, iar 29 de persoane au fost testate la consumul de droguri.
Ieri
18:40
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 21 februarie, că va majora la 15% taxa vamală globală temporară pentru produsele importate, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite s-a pronunțat împotriva taxelor vamale impuse diferitelor țări în temeiul unei legi a urgenței economice, scrie Reuters.
18:30
Cea de-a cincea persoană, reținută vineri, 20 februarie, pentru implicare în pregătirea asasinării unor politicieni, jurnaliști și militari din Ucraina, va sta în arest preventiv timp de 30 de zile. Decizia a fost pronunțată pe 21 februarie, de Judecătoria Chișinău, la solicitarea procurorilor.
18:10
Biatlonista franceză Océane Michelon a cucerit medalia de aur în proba de Mass start pe distanța de 12 kilometri și jumătate # Radio Moldova
Concursul de biatlon din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo s-a încheiat cu... două surprize uriașe! Franțuzoiaca Océane Michelon a câștigat proba de Mass start pe distanța de 12 kilometri și jumătate. Vremea a afectat serios evoluțiile în poligon, vântul fiind un serios impediment pentru sportive.
17:50
Cea de-a cincea persoană, reținută vineri, 20 februarie, pentru implicare în pregătirea asasinatelor în Ucraina, va sta în arest preventiv timp de 30 de zile. Decizia a fost pronunțată pe 21 februarie, de Judecătoria Chișinău, la solicitarea procurorilor.
17:00
Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a amenințat, pe 21 februarie, că va întrerupe livrările de energie electrică către Ucraina, dacă președintele ucrainean nu va relua luni livrările de petrol către Slovacia.
16:50
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând să fie cea de-a patra entitate de acest fel a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, într-un interviu pentru Moldpres.
16:50
Opt poduri construite „de la zero” și drumuri pe o distanță de 210 km reparate capital, în 2026 # Radio Moldova
Guvernul anunță lansarea, în 2026, a trei tipuri de investiții în infrastructura rutieră națională, o „premieră” pentru R. Moldova. Mai exact, pe parcursul acestui an urmează să fie reparate capital drumuri pe o distanță de 210 km, construite opt poduri și amenajate trotuarele din mai multe localități traversate de drumuri naționale, a anunțat vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
15:40
Johannes Klaebo nu se satură de medalii de aur. Legendarul norvegian a cucerit al 6-lea său „aur” la Olimpiada de la Milano/Cortina, stabilind un nou record - cele mai multe distincții de cea mai înaltă probă obținute de un singur sportiv la o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.
15:10
Vladimir Putin a promulgat legea care permite FSB să întrerupă serviciile de telefonie mobilă pentru ruși # Radio Moldova
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat sâmbătă, 21 februarie, legea care obligă operatorii de telefonie mobilă să-și întrerupă serviciile către abonați la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB).
15:00
O moldoveancă și-a transformat gusturile copilăriei într-o afacere în Franța: „Fiecare tort înseamnă multă răbdare” # Radio Moldova
Pe Coasta de Azur, o moldoveancă a reușit să construiască un mic business pornind de la gusturile copilăriei. De opt ani trăiește în Franța, iar dorul de casă a inspirat-o să creeze torturi pentru comunitatea de moldoveni din sudul țării.
14:10
Singurul magazin alimentar din Mânzătești s-a închis. „Nu avem de unde cumpăra pâine, produse de primă necesitate” # Radio Moldova
Situație complicată pentru locuitorii satului Mânzătești din raionul Ungheni, care au rămas fără singurul magazin alimentar din localitate. Agentul economic a decis să pună lacătul pe ușă, motivând că veniturile sunt prea mici pentru a menține afacerea, întrucât satul este mic și vânzările nu acoperă cheltuielile. Autoritățile publice locale susțin că au identificat o soluție provizorie pentru a ajuta comunitatea.
13:20
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmează să fie cea de-a patra a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru. Noua instituție științifică care va funcționa la Chișinău va reprezenta o viziune comună a savanților și cercetătorilor din spațiul românesc, susține președintele Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu. Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a apreciat această inițiativă, menționând simbolismul pe care îl comportă.
