Emisarul SUA: Posibil summit Zelenski–Putin în următoarele săptămâni
Vocea Basarabiei, 22 februarie 2026 15:10
Emisarul special al președintelui Statele Unite, Steve Witkoff, și-a exprimat speranța că în următoarele săptămâni ar putea apărea „vești bune" privind soluționarea conflictului din Ucraina. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat Lara Trump la Fox News. Witkoff a afirmat că, împreună cu Jared Kushner, au propus ambelor părți mai multe variante pentru apropierea pozițiilor […]
Acum 30 minute
15:10
Peste 33.000 de contracte de închiriere înregistrate în 2025, dar jumătate din piață rămâne nedeclarată # Vocea Basarabiei
În 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 33.696 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, cu 29,2% mai multe decât în perioada similară a anului 2024, potrivit datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat. Încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care transmit în chirie bunuri imobile au crescut cu […]
15:10
Emisarul special al președintelui Statele Unite, Steve Witkoff, și-a exprimat speranța că în următoarele săptămâni ar putea apărea „vești bune" privind soluționarea conflictului din Ucraina. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat Lara Trump la Fox News. Witkoff a afirmat că, împreună cu Jared Kushner, au propus ambelor părți mai multe variante pentru apropierea pozițiilor […]
Acum 4 ore
13:30
Declarația de la Delhi”, semnată de 88 de țări: Cel mai amplu acord diplomatic privind inteligența artificială # Vocea Basarabiei
Ediția 2026 a summitului privind impactul inteligenței artificiale (AI), desfășurat la New Delhi, s-a încheiat cu semnarea „Declarației de la Delhi", considerată cel mai amplu acord diplomatic din istorie în domeniul AI, susținut de 88 de țări. Documentul a fost adoptat după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza divergențelor privind […]
13:20
Republica Moldova și Cipru discută un acord bilateral de securitate socială pentru protejarea lucrătorilor moldoveni # Vocea Basarabiei
Ministra Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, Natalia Plugaru, a efectuat o vizită de lucru în Republica Cipru, unde a avut întrevederi cu ministrul Muncii și Asigurărilor Sociale, Marinos Moushouttas, și cu ministra adjunctă a Protecției Sociale, Clea Hadjistephanou Papaellina. Discuțiile s-au axat pe aprofundarea cooperării bilaterale, reformele sociale promovate de autoritățile de la […]
12:00
Ucraina, România și Moldova lansează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # Vocea Basarabiei
Ucraina, România și Republica Moldova au semnat vineri un Memorandum de Înțelegere trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, cu scopul consolidării rezilienței în fața amenințărilor cibernetice și hibride cu componentă cibernetică. Documentul a fost semnat în cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică de la Kiev 2026 de către Centrul Național de Coordonare a […]
12:00
Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 24 au fost rănite în urma exploziilor care au avut loc în orașul Liov, în noaptea de duminică, 22 februarie, într-un incident pe care autoritățile îl tratează ca un atac terorist. Exploziile au lovit centrul orașului în timp ce poliția răspundea la un apel de urgență […]
Acum 8 ore
08:50
Fico amenință cu sistarea livrărilor de electricitate către Ucraina dacă nu este reluat tranzitul petrolului rusesc prin Drujba # Vocea Basarabiei
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a amenințat că va întrerupe livrările de energie electrică de urgență către Ucraina dacă autoritățile de la Kiev nu vor relua, în termen de două zile, tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin teritoriul ucrainean. Slovacia, alături de Ungaria, este una dintre cele două state din Uniunea Europeană care încă depind semnificativ […]
08:40
Ceban: Guvernul a refuzat în 2020 propunerea Gazprom privind reglementarea datoriilor Moldovagaz # Vocea Basarabiei
Președintele companiei Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat că în anul 2020 concernul rus Gazprom a înaintat o propunere privind reglementarea datoriilor istorice pentru livrările de gaze naturale către Republica Moldova, însă Guvernul de la Chișinău a refuzat inițiativa. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Realitatea te privește" de la Realitatea TV. Potrivit lui Ceban, […]
Ieri
14:30
CNPF propune legea privind depozitarii centrali, introduce constatarea amiabilă electronică și aplică sancțiuni pe piața financiară # Vocea Basarabiei
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a adoptat, în ședințele din 17 și 20 februarie 2026, mai multe decizii ce vizează protecția consumatorilor, dezvoltarea pieței de capital și supravegherea entităților financiare din Republica Moldova. Legea privind depozitarii centrali de valori mobiliare CNPF a aprobat și transmis Ministerul Finanțelor proiectul de lege privind depozitarii centrali de […]
12:10
Mii de scrisori de solidaritate pentru copiii din Ucraina, colectate în cadrul campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” # Vocea Basarabiei
Mii de scrisori redactate de elevi din întreaga Republica Moldova au ajuns la Ministerul Educației și Cercetării, conținând mesaje de susținere și solidaritate pentru copiii din Ucraina. Mesajele vor fi transmise destinatarilor prin intermediul Ambasada Ucrainei. Inițiativa face parte din campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare", lansată pentru a susține copiii afectați de război […]
12:00
Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri trilaterale cu Rusia și SUA în următoarele zece zile # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că a fost convenită organizarea unei noi runde de negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite ale Americii, în termen de zece zile. Întâlnirea ar putea avea loc din nou la Geneva, unde s-au desfășurat și tratativele de marți și miercuri. „S-a convenit ca în următoarele zece […]
10:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că traficul rutier pe întreaga rețea a drumurilor publice naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții specifice sezonului rece, fără blocaje majore. Pe parcursul zilei, echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri" au intervenit în funcție de necesitățile identificate în teren. Lucrările de întreținere de iarnă au fost orientate […]
09:30
PSRM critică lipsa unei concepții clare privind reforma administrației publice locale # Vocea Basarabiei
Fracțiunea Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), sub conducerea liderului său, Igor Dodon, a avut consultări cu secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, pe tema reformei administrației publice locale din Republica Moldova. La discuții au participat președinți de raioane și primari aleși din partea PSRM, care au prezentat poziția autorităților locale și au semnalat problemele […]
09:10
Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie lansează un plan comun pentru drone autonome. Programul FCAS, în impas # Vocea Basarabiei
Cinci dintre cele mai puternice state militare europene – Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie – urmează să anunțe un plan comun de investiții în sisteme aeriene fără pilot, în contextul războiului din Ucraina și al incertitudinilor privind angajamentul SUA față de NATO. Potrivit Reuters, miniștrii apărării din cele cinci țări, reuniți vineri la […]
09:10
Vreme rece și ninsori slabe în weekend: temperaturi de până la -10 grade și risc de polei # Vocea Basarabiei
Meteorologii anunță un weekend autentic de iarnă, în zilele de 21–22 februarie, cu temperaturi scăzute și ninsori slabe în mai multe regiuni ale țării. Potrivit prognozei, în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică sunt așteptate ninsori slabe. Valorile minime vor coborî până la -10 grade Celsius, în timp ce maximele […]
20 februarie 2026
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 20.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Cristina Gherasimov: R. Moldova, apreciată de Eurostat pentru progresele în domeniul statisticii # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a discutat astăzi, 20 februarie, cu reprezentanții Oficiului de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat), aflați într-o misiune de evaluare în Republica Moldova. „M-am bucurat să aud că experții Eurostat apreciază Republica Moldova pentru progresele înregistrate în domeniul statisticii, fapt indicat și în ultimul Raport de Extindere al Comisiei Europene", […]
18:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua, în perioada 23 – 25 februarie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii pentru a participa la Transatlantic Gas Security Summit. În cadrul evenimentul, desfășurat pe data de 24 februarie, vor fi discutate subiecte ce țin de viitorul relației energetice dintre SUA și Europa, strategiile de reducere […]
18:30
(FOTO) Președinta Maia Sandu: „Am lansat astăzi dialogul național despre siguranța copiilor pe internet” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat astăzi dialogul național privind siguranța copiilor în mediul online. La prima întâlnire au participat profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, reprezentanți ai societății civile și organizațiilor internaționale. „Am lansat astăzi dialogul național despre siguranța copiilor pe internet. (…) Ne-am propus să înțelegem cât mai bine diversele […]
18:10
Schema de asasinare a unor ucraineni: Trei suspecți din R. Moldova, în arest preventiv # Vocea Basarabiei
Trei dintre cei patru cetățeni ai Republicii Moldova, implicați în tentative de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Printre cei vizați se află și principalul suspect, Nicolae Șepeli, care i-ar fi convins pe mai mulți învinuiți să […]
17:10
Schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina: Doi suspecți, aduși în fața judecătorilor # Vocea Basarabiei
Doi dintre cei patru cetățeni ai Republicii Moldova, implicați în tentative de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, au fost aduși astăzi în fața judecătorilor. Procurorii solicită plasarea acestora în arest preventiv pentru 30 de zile. Suspecții au refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor prezenți la fața locului și încercau să își ascundă fața. Menționăm că […]
16:30
Uniunea Europeană încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri înaltul reprezentant al UE pentru afacerile externe și politica de securitate, Kaja Kallas, după ce mai mulți diplomați europeni au afirmat că reprezentanții statelor membre nu au ajuns la un acord privind conținutul măsurilor. Sancțiunile adoptate în urma agresiunii […]
16:00
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 20.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina: Dmitri Gordon, printre țintele grupării destructurate # Vocea Basarabiei
Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon ar fi una dintre țintele asasinatelor pregătite de o grupare condusă de un bărbat din Republica Moldova, care ar avea legături cu coordonatori din servicii speciale ruse, potrivit surselor IPN. Conform Procuraturii Generale a Ucrainei, atacuri erau planificate și asupra lui Andrei Iusov, reprezentant al Agenției de informații militare din Ucraina […]
15:30
(FOTO) Spațiul „Made in Moldova”, inaugurat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău # Vocea Basarabiei
Un spațiu dedicat creațiilor realizate de producători autohtoni a fost inaugurat în incinta Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Intitulat generic „Made in Moldova", acest spațiu oferă călătorilor oportunitatea de a descoperi lucruri și accesorii perfecte pentru un cadou sau pentru o amintire frumoasă. „În drum spre călătoria ta, te invităm să descoperi spațiul „Made […]
14:50
Domnica Manole: Independența Curții Constituționale garantează drepturile cetățenilor # Vocea Basarabiei
Independența Curții Constituționale nu este un privilegiu al judecătorilor, ci o garanție pentru cetățeni că drepturile lor nu depind de conjuncturi politice trecătoare. Declarația a fost făcută de președinta CC, Domnica Manole, în cadrul ceremoniei de deschidere a anului judiciar 2026. Domnica Manole a amintit realizările anului 2025, inclusiv intrarea în vigoare a noii legi […]
13:30
Prețurile la carburanți au crescut, în mod constant, în ultimele două luni, iar tendința se va menține și în acest weekend. Conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 21-23 februarie, litrul de benzină va costa 23,47 lei, cu 7 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va crește cu […]
13:20
Peste 2,4 tone de biscuiți a fost retrase din comerț, după ce s-a constatat că uleiul de palmier folosit la producere nu respecta standardele de siguranță, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit instituției, uleiul de palmier utilizat conținea un nivel depășit de contaminanți de tip 3-
13:00
Cetățeanul turc implicat în omorul de la o terasa din sectorul Râșcani, plasat în arest la domiciliu # Vocea Basarabiei
Hassan Toper, cetățeanul turc implicat în omorul comis pe 10 iulie 2024 pe terasa unei cafenele din sectorul Râșcani din municipiul Chișinău, a fost eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu. Procurorii PCCOCS au contestat măsura aplicată, solicitând ca învinuitul să revină în arest preventiv. „După plasarea în arest la domiciliu a complicelui la comiterea crimei, […] Articolul Cetățeanul turc implicat în omorul de la o terasa din sectorul Râșcani, plasat în arest la domiciliu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
O delegație a Comisiei pentru politică externă din Folketingul Danemarcei vor efectua, în perioada 22–24 februarie, o vizită în Republica Moldova. Delegația este condusă de președintele Comisiei pentru politică externă, Christian Friis Bach. Parlamentarii danezi se vor întâlni cu președinta Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. De asemenea, aceștia vor discuta și cu […] Articolul Parlamentari din Danemarca, vizită la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
(VIDEO) Schemă de asasinare a unor persoane importante din Ucraina: 11 persoane, reținute de oamenii legii de la Chișinău și Kiev # Vocea Basarabiei
Trei persoane convinse să comită omoruri în Ucraina, precum și recrutorul acestora, care ar fi planificat asasinarea a peste cinci persoane din politicul și jurnalismul din țara vecină, au fost reținute de oamenii legii din Republica Moldova, în cadrul unei operațiuni comune cu colegii din Ucraina. La rândul lor, autoritățile din Ucraina au reținut alte […] Articolul (VIDEO) Schemă de asasinare a unor persoane importante din Ucraina: 11 persoane, reținute de oamenii legii de la Chișinău și Kiev apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
(VIDEO) Evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei: Administratorii unor companii de transport, bănuiți # Vocea Basarabiei
Două companii de transport, care efectuau curse ocazionale spre UE și Rusia, sunt vizate într-o schemă de evaziune fiscală, după ce în anul 2024 ar fi ascuns venituri de autorități, cauzând un prejudiciu de 2.800.000 de lei la bugetul de stat. Potrivit PCCOCS, companiile care efectuau curse ocazionale cu 12 autocare ar fi acționat prin […] Articolul (VIDEO) Evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei: Administratorii unor companii de transport, bănuiți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să renunțe la deplasările și tranzitul prin Iran în legătură cu sporirea riscurilor de securitate din regiune și a lipsei de predictibilitate pentru următoare perioadă. Avertizarea a fost emisă de Ambasada Republicii Moldova în Iran, cu reședința la Baku, în seara zilei de joi, 19 februarie. Potrivit sursei citate, cetățenii […] Articolul Alertă de călătorie în Iran: Cetățenii R. Moldova îndemnați să părăsească țara apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
(VIDEO) Președinta Maia Sandu, avertisment privind escrocheriile telefonice și online: „Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau codul bancar” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a lansat astăzi, 20 februarie, un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „În ultimele luni, tot mai mulți […] Articolul (VIDEO) Președinta Maia Sandu, avertisment privind escrocheriile telefonice și online: „Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau codul bancar” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
SUA amenință cu retragerea din Agenția Internațională a Energiei din cauza politicilor privind energia curată # Vocea Basarabiei
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a avertizat că Statele Unite ar putea părăsi Agenția Internațională a Energiei (IEA) dacă instituția nu își revizuiește orientarea pe care Washingtonul o consideră prea favorabilă energiilor curate. Declarația a fost făcută joi, 19 februarie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Paris, cu ocazia reuniunii ministeriale a […] Articolul SUA amenință cu retragerea din Agenția Internațională a Energiei din cauza politicilor privind energia curată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Donald Trump, reacție la arestarea lui Prince Andrew: „Este foarte trist pentru familia regală” # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a declarat joi că arestarea lui Prince Andrew, cunoscut oficial ca Andrew Mountbatten-Windsor, este „foarte tristă” pentru British royal family. „Cred că este foarte trist. Cred că este foarte rău pentru familia regală”, le-a spus Trump reporterilor, făcând referire la fratele regelui Charles III. Liderul de la Casa Albă a adăugat […] Articolul Donald Trump, reacție la arestarea lui Prince Andrew: „Este foarte trist pentru familia regală” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
UE vrea să înceapă cât mai curând negocierile de aderare a Ucrainei, afirmă Antonio Costa # Vocea Basarabiei
Președintele Consiliul European, Antonio Costa, a declarat joi, 19 februarie, că Uniunea Europeană dorește să deschidă „cât de curând posibil” negocierile oficiale privind aderarea Ucraina la blocul comunitar. Aflat într-o vizită la Oslo, Costa a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că obiectivul este lansarea negocierilor imediat ce condițiile vor permite acest lucru și […] Articolul UE vrea să înceapă cât mai curând negocierile de aderare a Ucrainei, afirmă Antonio Costa apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:50
5 criterii esențiale pentru alegerea unui tocător de crengi performant și durabil # Vocea Basarabiei
Întreținerea unei grădini sau a unei livezi presupune mai mult decât udare și fertilizare. Resturile vegetale rezultate după tăieri pot deveni rapid o problemă, mai ales dacă nu sunt gestionate corect. În loc să le arzi sau să le depozitezi, o soluție ecologică este să le transformi în material util pentru compost sau mulci. Aici […] Articolul 5 criterii esențiale pentru alegerea unui tocător de crengi performant și durabil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Patru posturi vamale de la frontiera moldo-ucraineană, temporar blocate pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Criva și Otaci – pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Potrivit informațiilor preliminare oferite de autoritățile ucrainene, sistarea temporară a traficului este cauzată de defecțiuni tehnice la sistemul informațional al autorității vamale din Ucraina. Specialiștii lucrează pentru remedierea problemelor și restabilirea funcționalității sistemului în cel mai scurt timp. Deocamdată, nu au fost raportate rânduri […] Articolul Patru posturi vamale de la frontiera moldo-ucraineană, temporar blocate pe sensul de ieșire din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale: risc de ghețuș în mai multe zone # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că pe drumurile publice naționale se circulă în condiții specifice sezonului rece, cu porțiuni de carosabil umed și risc de formare a ghețușului în unele regiuni ale țării. Pe parcursul nopții, echipele de drumari au patrulat în nordul, centrul și sudul Republicii Moldova, monitorizând starea traseelor și intervenind acolo […] Articolul Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale: risc de ghețuș în mai multe zone apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19 februarie 2026
22:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 19.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:00
Moțiunea simplă împotriva politicilor statului în domeniul energetic, depusă de opoziție, a fost respinsă de Parlament. După aproximativ șase ore de dezbateri în plen, moțiunea simplă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată. Aceasta a fost respinsă cu 53 de voturi „contra” și 38 de voturi „pentru”. În cadrul discursului susținut […] Articolul Moțiunea simplă împotriva politicilor statului în domeniul energetic a eșuat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Elevii și profesorii din R. Moldova, acces gratuit la manuale școlare în format digital # Vocea Basarabiei
Elevii și profesorii din Republica Moldova au acces gratuit la manuale școlare în format digital, disponibile pe platforma eduresurse.md. Platforma, lansată de Ministerul Educației și Cercetării, găzduiește o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului din Republica Moldova. La etapa actuală, pe platformă sunt disponibile următoarele manuale: Fizică pentru clasa a VIII-a, Chimie […] Articolul Elevii și profesorii din R. Moldova, acces gratuit la manuale școlare în format digital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 19.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a susținut joi la Madrid că apărarea colectivă a UE va fi slăbită dacă statele membre nu cheltuie pentru înarmare așa cum s-au angajat în cadrul NATO, fiind întrebat despre refuzul Spaniei de a aloca bugetului apărării 5% din PIB. „Trebuie să înțelegem că întreaga noastră apărare se bazează […] Articolul Andrius Kubilius: Apărarea europeană va fi slăbită fără alocarea a 5% din PIB apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Fost șef-adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, reevaluat de Comisia Vetting # Vocea Basarabiei
Fostul șef-adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi supus unei evaluări repetate de către Comisia Vetting. Consiliul Superior al Procurorilor a respins raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a constatat că acuzatorul de stat nu îndeplinește criteriile de integritate etică și a recomandat nepromovarea acestuia. Subiectul a fost examinat în ședință închisă, […] Articolul Fost șef-adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, reevaluat de Comisia Vetting apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Ministrul Energiei, în plenul Parlamentului de la Chișinău: O serie de întreprinderi de stat puteau ajunge în mâinile Gazprom # Vocea Basarabiei
Linia electrică Bălți–Suceava putea fi construită încă în anul 2005, însă demnitarii de atunci au preferat să fie „comozi pentru Rusia”. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. El a subliniat, în cadrul discursului susținut în plenul Parlamentului în contextul dezbaterii moțiunii simple asupra politicilor statului în domeniul securității energetice, că a descoperit în […] Articolul Ministrul Energiei, în plenul Parlamentului de la Chișinău: O serie de întreprinderi de stat puteau ajunge în mâinile Gazprom apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Igor Grosu, despre fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia: „Vino acasă, spune că ai greșit…” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, l-a îndemnat astăzi pe fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, Dimitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, să se întoarcă acasă și să-și recunoască vinovăția. Oficialul a remarcat că faptul că acesta a ales să fugă de justiție în regiunea transnistreană și să invoce vârsta […] Articolul Igor Grosu, despre fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia: „Vino acasă, spune că ai greșit…” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
16:00
Japonia va continua să susțină dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Asigurările au fost făcute de Kazuyuki Takeuchi, noul ambasador al Japoniei acreditat în Republica Moldova, în cadrul unei întrevederi cu premierul Alexandru Munteanu. Părțile au remarcat relațiile de prietenie dintre cele două state și au discutat despre oportunitățile de extindere a cooperării moldo-nipone. În acest context, […] Articolul Republica Moldova și Japonia, pași spre extinderea cooperării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
