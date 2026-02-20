(VIDEO) Schemă de asasinare a unor persoane importante din Ucraina: 11 persoane, reținute de oamenii legii de la Chișinău și Kiev

Trei persoane convinse să comită omoruri în Ucraina, precum și recrutorul acestora, care ar fi planificat asasinarea a peste cinci persoane din politicul și jurnalismul din țara vecină, au fost reținute de oamenii legii din Republica Moldova, în cadrul unei operațiuni comune cu colegii din Ucraina. La rândul lor, autoritățile din Ucraina au reținut alte […] Articolul (VIDEO) Schemă de asasinare a unor persoane importante din Ucraina: 11 persoane, reținute de oamenii legii de la Chișinău și Kiev apare prima dată în Vocea Basarabiei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Vocea Basarabiei