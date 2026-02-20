(VIDEO) Schemă de asasinare a unor persoane importante din Ucraina: 11 persoane, reținute de oamenii legii de la Chișinău și Kiev
Vocea Basarabiei, 20 februarie 2026 12:00
Trei persoane convinse să comită omoruri în Ucraina, precum și recrutorul acestora, care ar fi planificat asasinarea a peste cinci persoane din politicul și jurnalismul din țara vecină, au fost reținute de oamenii legii din Republica Moldova, în cadrul unei operațiuni comune cu colegii din Ucraina. La rândul lor, autoritățile din Ucraina au reținut alte
• • •
Acum 30 minute
12:00
Trei persoane convinse să comită omoruri în Ucraina, precum și recrutorul acestora, care ar fi planificat asasinarea a peste cinci persoane din politicul și jurnalismul din țara vecină, au fost reținute de oamenii legii din Republica Moldova, în cadrul unei operațiuni comune cu colegii din Ucraina. La rândul lor, autoritățile din Ucraina au reținut alte
Acum 2 ore
11:10
(VIDEO) Evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei: Administratorii unor companii de transport, bănuiți # Vocea Basarabiei
Două companii de transport, care efectuau curse ocazionale spre UE și Rusia, sunt vizate într-o schemă de evaziune fiscală, după ce în anul 2024 ar fi ascuns venituri de autorități, cauzând un prejudiciu de 2.800.000 de lei la bugetul de stat. Potrivit PCCOCS, companiile care efectuau curse ocazionale cu 12 autocare ar fi acționat prin
10:40
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să renunțe la deplasările și tranzitul prin Iran în legătură cu sporirea riscurilor de securitate din regiune și a lipsei de predictibilitate pentru următoare perioadă. Avertizarea a fost emisă de Ambasada Republicii Moldova în Iran, cu reședința la Baku, în seara zilei de joi, 19 februarie. Potrivit sursei citate, cetățenii
Acum 4 ore
10:00
(VIDEO) Președinta Maia Sandu, avertisment privind escrocheriile telefonice și online: „Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau codul bancar” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a lansat astăzi, 20 februarie, un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „În ultimele luni, tot mai mulți
10:00
SUA amenință cu retragerea din Agenția Internațională a Energiei din cauza politicilor privind energia curată # Vocea Basarabiei
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a avertizat că Statele Unite ar putea părăsi Agenția Internațională a Energiei (IEA) dacă instituția nu își revizuiește orientarea pe care Washingtonul o consideră prea favorabilă energiilor curate. Declarația a fost făcută joi, 19 februarie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Paris, cu ocazia reuniunii ministeriale a
09:00
Donald Trump, reacție la arestarea lui Prince Andrew: „Este foarte trist pentru familia regală” # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a declarat joi că arestarea lui Prince Andrew, cunoscut oficial ca Andrew Mountbatten-Windsor, este „foarte tristă" pentru British royal family. „Cred că este foarte trist. Cred că este foarte rău pentru familia regală", le-a spus Trump reporterilor, făcând referire la fratele regelui Charles III. Liderul de la Casa Albă a adăugat
Acum 6 ore
08:00
UE vrea să înceapă cât mai curând negocierile de aderare a Ucrainei, afirmă Antonio Costa # Vocea Basarabiei
Președintele Consiliul European, Antonio Costa, a declarat joi, 19 februarie, că Uniunea Europeană dorește să deschidă „cât de curând posibil" negocierile oficiale privind aderarea Ucraina la blocul comunitar. Aflat într-o vizită la Oslo, Costa a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că obiectivul este lansarea negocierilor imediat ce condițiile vor permite acest lucru și
07:50
5 criterii esențiale pentru alegerea unui tocător de crengi performant și durabil # Vocea Basarabiei
Întreținerea unei grădini sau a unei livezi presupune mai mult decât udare și fertilizare. Resturile vegetale rezultate după tăieri pot deveni rapid o problemă, mai ales dacă nu sunt gestionate corect. În loc să le arzi sau să le depozitezi, o soluție ecologică este să le transformi în material util pentru compost sau mulci. Aici
07:30
Patru posturi vamale de la frontiera moldo-ucraineană, temporar blocate pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Criva și Otaci – pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Potrivit informațiilor preliminare oferite de autoritățile ucrainene, sistarea temporară a traficului este cauzată de defecțiuni tehnice la sistemul informațional al autorității vamale din Ucraina. Specialiștii lucrează pentru remedierea problemelor și restabilirea funcționalității sistemului în cel mai scurt timp. Deocamdată, nu au fost raportate rânduri
07:00
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale: risc de ghețuș în mai multe zone # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că pe drumurile publice naționale se circulă în condiții specifice sezonului rece, cu porțiuni de carosabil umed și risc de formare a ghețușului în unele regiuni ale țării. Pe parcursul nopții, echipele de drumari au patrulat în nordul, centrul și sudul Republicii Moldova, monitorizând starea traseelor și intervenind acolo
Acum 24 ore
22:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 19.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:00
Moțiunea simplă împotriva politicilor statului în domeniul energetic, depusă de opoziție, a fost respinsă de Parlament. După aproximativ șase ore de dezbateri în plen, moțiunea simplă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată. Aceasta a fost respinsă cu 53 de voturi „contra" și 38 de voturi „pentru". În cadrul discursului susținut
19:30
Elevii și profesorii din R. Moldova, acces gratuit la manuale școlare în format digital # Vocea Basarabiei
Elevii și profesorii din Republica Moldova au acces gratuit la manuale școlare în format digital, disponibile pe platforma eduresurse.md. Platforma, lansată de Ministerul Educației și Cercetării, găzduiește o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului din Republica Moldova. La etapa actuală, pe platformă sunt disponibile următoarele manuale: Fizică pentru clasa a VIII-a, Chimie
18:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 19.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a susținut joi la Madrid că apărarea colectivă a UE va fi slăbită dacă statele membre nu cheltuie pentru înarmare așa cum s-au angajat în cadrul NATO, fiind întrebat despre refuzul Spaniei de a aloca bugetului apărării 5% din PIB. „Trebuie să înțelegem că întreaga noastră apărare se bazează
18:30
Fost șef-adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, reevaluat de Comisia Vetting # Vocea Basarabiei
Fostul șef-adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi supus unei evaluări repetate de către Comisia Vetting. Consiliul Superior al Procurorilor a respins raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a constatat că acuzatorul de stat nu îndeplinește criteriile de integritate etică și a recomandat nepromovarea acestuia. Subiectul a fost examinat în ședință închisă,
17:50
Ministrul Energiei, în plenul Parlamentului de la Chișinău: O serie de întreprinderi de stat puteau ajunge în mâinile Gazprom # Vocea Basarabiei
Linia electrică Bălți–Suceava putea fi construită încă în anul 2005, însă demnitarii de atunci au preferat să fie „comozi pentru Rusia". Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. El a subliniat, în cadrul discursului susținut în plenul Parlamentului în contextul dezbaterii moțiunii simple asupra politicilor statului în domeniul securității energetice, că a descoperit în
17:00
Igor Grosu, despre fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia: „Vino acasă, spune că ai greșit…” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, l-a îndemnat astăzi pe fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, Dimitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, să se întoarcă acasă și să-și recunoască vinovăția. Oficialul a remarcat că faptul că acesta a ales să fugă de justiție în regiunea transnistreană și să invoce vârsta
16:50
16:00
Japonia va continua să susțină dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Asigurările au fost făcute de Kazuyuki Takeuchi, noul ambasador al Japoniei acreditat în Republica Moldova, în cadrul unei întrevederi cu premierul Alexandru Munteanu. Părțile au remarcat relațiile de prietenie dintre cele două state și au discutat despre oportunitățile de extindere a cooperării moldo-nipone. În acest context,
15:30
Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu NATALIA CATAN din 15.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
O persoană care a revenit în Republica Moldova de peste hotare a fost diagnosticată cu variola maimuței. Cazul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Potrivit ANSP, persoana s-a adresat pentru asistență medicală, prezentând slăbiciune generală, febră și erupții cutanate. În prezent,
15:20
-Pensiile vor fi indexate din 1 aprilie cu șase la sută. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu. – Tarife mai mici pentru energia termică. Astfel, consumatorii din Chișinău vor plăti cu 500 de lei mai puțin, iar cei de la Bălți cu 75 lei mai mult. – Secretarul general al NATO, Mark Rutte,
15:10
Cetățenii R. Moldova care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizația Electronică de Călătorie # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor avea nevoie, începând cu data de 25 februarie, de Autorizația Electronică de Călătorie. Acest document va fi disponibil exclusiv în format digital. Măsura face parte din procesul de tranziție către un sistem complet digitalizat de control al
14:20
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi, 19 februarie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au admis demersul procurorului privind prelungirea mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară". Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședință, invocând în
13:50
Cine este noul membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar # Vocea Basarabiei
Maia Pîrcălab a fost numită în funcția de membră a Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru un mandat de 5 ani. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat astăzi de Parlament. Candidatura Maiei Pîrcălab a fost propusă de Banca Națională a Moldovei (BNM), după ce
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru vineri, 20 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,40 lei, cu 4 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,16 lei/litru.
13:00
Votat în Parlament: Plafonul de înregistrare TVA, majorat până la 1,7 milioane de lei # Vocea Basarabiei
Parlamentul a votat astăzi, în lectură finală, majorarea plafonului de înregistrare în calitate de plătitor de TVA până la 1,7 milioane de lei. Noile modificări legislative vor intra în vigoare începând cu 1 martie 2026. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați ai Partidului Nostru. Potrivit autorilor proiectului, modificarea este necesară pentru a ajusta plafonul
12:40
O moțiune simplă care vizează politicile promovate de Ministerul Apărării, condus de ministrul Anatolie Nosatîi, a fost depusă astăzi, 19 februarie, în Parlament. Documentul semnat de 42 de parlamentari din opoziție, a fost prezentat de deputatul Blocului „Alternativa", Ion Chicu. „Subsemnații, deputați în Parlamentului R. Moldova, înaintăm moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul
Ieri
11:40
UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană în cadrul acordului de pace în Ucraina # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina. Această clauză apare într-un document consultativ distribuit statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și consultat de Radio Europa Liberă. Documentul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste
11:10
Evaziune fiscală de 7 milioane de lei în domeniul construcțiilor: Doi administratori și un contabil, cercetați penal # Vocea Basarabiei
Oamenii legii au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, prin care ar fi fost sustrase peste 7.000.000 de lei. În acest sens, doi administratori și un contabil sunt cercetați penal. Conform anchetei, compania ar fi încasat plăți fără a le reflecta în evidența contabilă, ceea ce ar fi permis
10:50
(VIDEO) „Call center” de droguri, destructurat la Chișinău: Opt persoane au fost arestate # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI. Potrivit Poliției, în cadrul investigațiilor, desfășurate timp de două luni, a fost documentată activitatea unui cetățean străin de
10:20
Peste 1400 de consumatori din patru localități din raionul Vulcănești rămân în continuare fără energie electrică din cauza condițiilor meteor
10:10
Merz respinge majorarea taxelor pentru veniturile mari: „Lămâia este deja aproape stoarsă” # Vocea Basarabiei
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a respins ferm propunerile Partidului Social-Democrat privind majorarea impozitelor pentru veniturile mari, afirmând că povara fiscală a atins deja limita suportabilității. În podcastul „Machtwechsel”, citat de publicația BILD, Merz a declarat că, odată cu impozitul pe avere, impozitul bisericesc și suprataxa de solidaritate, nivelul total al taxării ajunge, în unele cazuri, […] Articolul Merz respinge majorarea taxelor pentru veniturile mari: „Lămâia este deja aproape stoarsă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
(FOTO) Salvatorii și pompierii, în acțiune: Zeci de mașini deblocate și persoane salvate în 24 de ore # Vocea Basarabiei
Angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit, în ultimele 24 de ore, în 85 de situații în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Dintre acestea, 42 de misiuni au vizat deblocarea și tractarea autovehiculelor derapate. Cele mai multe s-au desfășurat pe drumuri și trasee din Cahul, Soroca, Orhei, Cantemir, Hâncești, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Criuleni, […] Articolul (FOTO) Salvatorii și pompierii, în acțiune: Zeci de mașini deblocate și persoane salvate în 24 de ore apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Acțiuni de amploare la primele ore ale dimineții într-un dosar privind pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de o gravitate deosebită. Cauza vizează pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale rusești. Acțiunile […] Articolul Acțiuni de amploare la primele ore ale dimineții într-un dosar privind pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
California lansează program de supraveghere a inteligenței artificiale, pe fondul anchetei privind chatbotul Grok # Vocea Basarabiei
Procurorul general al statului California, Rob Bonta, a anunțat crearea unui nou program dedicat monitorizării și reglementării inteligenței artificiale, în contextul unei anchete privind chatbotul Grok, acuzat că a generat imagini sexuale explicite fără consimțământ. Noul program, intitulat „Supravegherea, responsabilitatea și reglementarea IA”, are scopul de a consolida expertiza internă a instituției procurorului general în […] Articolul California lansează program de supraveghere a inteligenței artificiale, pe fondul anchetei privind chatbotul Grok apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
(P) Insula Rodos din Grecia: Ce trebuie să știi înainte de a călători pe această insulă # Vocea Basarabiei
Rodos este una dintre cele mai complete insule grecești: combină plaje spectaculoase, istorie medievală și infrastructură turistică foarte bine organizată. AZURE-TRAVEL.com o recomandă cu încredere, deoarece este potrivită atât pentru relaxare totală, cât și pentru vacanțe active. Cum ajungi? Avem zbor direct din Chișinău, începând cu data de 8 iunie 2026, operat de compania Wizz […] Articolul (P) Insula Rodos din Grecia: Ce trebuie să știi înainte de a călători pe această insulă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
Igor Grosu: Relațiile moldo-elene se consolidează. Grecia va organiza o misiune economică în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a avut o întrevedere cu membrii Grupului de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republica Elenă, discuțiile vizând aprofundarea relațiilor bilaterale și parcursul european al țării noastre. „Am avut un dialog deschis despre sprijinul pe care Grecia îl oferă Moldovei în mai multe domenii-cheie, precum și despre proiectul […] Articolul Igor Grosu: Relațiile moldo-elene se consolidează. Grecia va organiza o misiune economică în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:20
Comisia Europeană lansează strategia „EastInvest” pentru sprijinirea regiunilor estice afectate de războiul din Ucraina # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană a anunțat o nouă strategie menită să sprijine regiunile estice ale Uniunii Europene afectate de consecințele războiului din Ucraina, mobilizând miliarde de euro pentru a combate declinul economic și demografic, potrivit Euronews. Inițiativa vizează nouă state membre ale Uniunea Europeană care au granițe cu Rusia, Ucraina sau Belarus: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, […] Articolul Comisia Europeană lansează strategia „EastInvest” pentru sprijinirea regiunilor estice afectate de războiul din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Toate drumurile naționale sunt deschise circulației; traficul pentru transportul greu a fost reluat # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că toate drumurile publice naționale din Republica Moldova sunt deschise circulației. Nu există restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteo, iar traficul pentru transportul de mare tonaj a fost reluat. Pe parcursul nopții și în această dimineață, 230 de utilaje speciale și 155 de muncitori rutieri au intervenit pentru […] Articolul Toate drumurile naționale sunt deschise circulației; traficul pentru transportul greu a fost reluat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18 februarie 2026
20:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 18.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Poliția, despre mesajele false care circulă online privind angajații MAI: Niciun caz, raportat până acum # Vocea Basarabiei
Poliția Republicii Moldova a venit cu o reacție la mesajele care circulă pe rețelele de socializare, conform cărora unele persoane ar veni la domicilii, ar pretinde că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ar solicita date personale, iar ulterior ar comite ilegalități. Astfel, oamenii legii precizează că până în acest moment nu au fost […] Articolul Poliția, despre mesajele false care circulă online privind angajații MAI: Niciun caz, raportat până acum apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
OMS, asistență pentru Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va oferi, în următoarele 18 luni, asistență tehnică Ministerului Sănătății și Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) pentru modernizarea proceselor cheie din sector. Inițiativa este susținută financiar de Uniunea Europeană. Potrivit Biroului OMS la Chișinău, sprijinul se va concentra, în principal, pe îmbunătățirea procesului de aliniere la acquis-ul UE, prin […] Articolul OMS, asistență pentru Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Măsura va fi aplicată până astăzi, la ora 22:00. Potrivit autorităților, măsura a fost dispusă pentru a permite serviciilor specializate să intervină eficient în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Astfel, șoferii sunt îndemnați să respecte restricțiile impuse și indicațiile polițiștilor aflați în teren. Articolul Circulația transportului de mare tonaj, sistată pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Audieri în Parlament privind prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri # Vocea Basarabiei
Parlamentul va organiza audieri cu privire la politicile și măsurile implementate de Ministerul Afacerilor Interne în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Raportul va fi prezentat joi, 19 februarie, de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul ședinței Legislativului. Biroul permanent a aprobat astăzi și suplimentul la ordinea de zi pentru ședința […] Articolul Audieri în Parlament privind prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României, pași spre consolidarea colaborării interinstituționale # Vocea Basarabiei
Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României își vor extinde cooperarea bilaterală, cu accent pe integrarea europeană și consolidarea stabilității financiare. Conducerea celor două instituții au discutat astăzi, 18 februarie, în cadrul unei întrevederi la București, despre extinderea cooperării bilaterale, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale. Discuțiile au vizat perspectivele […] Articolul Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României, pași spre consolidarea colaborării interinstituționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
(VIDEO) Administrația Națională a Drumurilor, noi detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, cu ghețuș pe unele porțiuni de drum și vizibilitate redusă. Potrivit sursei citate, ninsorile continuă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, pe alocuri abundente, cu intensificări ale vântului și viscol. Restricțiile pentru camioane și alte vehicule de mare […] Articolul (VIDEO) Administrația Națională a Drumurilor, noi detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
(FOTO) Ambulanțe, mașini și camioane, blocate în nămeți: Zeci de intervenții ale salvatorilor și polițiștilor în mai multe raioane din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Polițiștii și salvatorii au intervenit astăzi, 18 februarie, în mai multe localități din Republica Moldova, pentru tractarea și deblocarea vehiculelor blocate în zăpadă din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cele mai multe misiuni au fost efectuate pe traseele din raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Anenii Noi și Hâncești. Astfel, […] Articolul (FOTO) Ambulanțe, mașini și camioane, blocate în nămeți: Zeci de intervenții ale salvatorilor și polițiștilor în mai multe raioane din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 18.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
