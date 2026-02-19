ȘTIRI cu Natalia Catan din 19.02.2026, ora 17:00

15:10

Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor avea nevoie, începând cu data de 25 februarie, de Autorizația Electronică de Călătorie. Acest document va fi disponibil exclusiv în format digital. Măsura face parte din procesul de tranziție către un sistem complet digitalizat de control al