ȘTIRI cu Natalia Catan din 19.02.2026, ora 17:00
Vocea Basarabiei, 19 februarie 2026 18:50
• • •
Acum 15 minute
18:50
18:50
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a susținut joi la Madrid că apărarea colectivă a UE va fi slăbită dacă statele membre nu cheltuie pentru înarmare așa cum s-au angajat în cadrul NATO, fiind întrebat despre refuzul Spaniei de a aloca bugetului apărării 5% din PIB. „Trebuie să înțelegem că întreaga noastră apărare se bazează pe […]
Acum o oră
18:30
Fost șef-adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, reevaluat de Comisia Vetting # Vocea Basarabiei
Fostul șef-adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi supus unei evaluări repetate de către Comisia Vetting. Consiliul Superior al Procurorilor a respins raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a constatat că acuzatorul de stat nu îndeplinește criteriile de integritate etică și a recomandat nepromovarea acestuia. Subiectul a fost examinat în ședință închisă, […]
Acum 2 ore
17:50
Ministrul Energiei, în plenul Parlamentului de la Chișinău: O serie de întreprinderi de stat puteau ajunge în mâinile Gazprom # Vocea Basarabiei
Linia electrică Bălți–Suceava putea fi construită încă în anul 2005, însă demnitarii de atunci au preferat să fie „comozi pentru Rusia". Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. El a subliniat, în cadrul discursului susținut în plenul Parlamentului în contextul dezbaterii moțiunii simple asupra politicilor statului în domeniul securității energetice, că a descoperit în […]
Acum 4 ore
17:00
Igor Grosu, despre fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia: „Vino acasă, spune că ai greșit…” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, l-a îndemnat astăzi pe fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, Dimitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, să se întoarcă acasă și să-și recunoască vinovăția. Oficialul a remarcat că faptul că acesta a ales să fugă de justiție în regiunea transnistreană și să invoce vârsta […]
16:50
Igor Grosu, despre fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia: „Vin-o acasă, spune că ai greșit…” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, l-a îndemnat astăzi pe fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, Dimitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, să se întoarcă acasă și să-și recunoască vinovăția. Oficialul a remarcat că faptul că acesta a ales să fugă de justiție în regiunea transnistreană și să invoce vârsta […] Articolul Igor Grosu, despre fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia: „Vin-o acasă, spune că ai greșit…” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Japonia va continua să susțină dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Asigurările au fost făcute de Kazuyuki Takeuchi, noul ambasador al Japoniei acreditat în Republica Moldova, în cadrul unei întrevederi cu premierul Alexandru Munteanu. Părțile au remarcat relațiile de prietenie dintre cele două state și au discutat despre oportunitățile de extindere a cooperării moldo-nipone. În acest context, […]
15:30
Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu NATALIA CATAN din 15.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
O persoană care a revenit în Republica Moldova de peste hotare a fost diagnosticată cu variola maimuței. Cazul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Potrivit ANSP, persoana s-a adresat pentru asistență medicală, prezentând slăbiciune generală, febră și erupții cutanate. În prezent, […]
15:20
-Pensiile vor fi indexate din 1 aprilie cu șase la sută. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu. – Tarife mai mici pentru energia termică. Astfel, consumatorii din Chișinău vor plăti cu 500 de lei mai puțin, iar cei de la Bălți cu 75 lei mai mult. – Secretarul general al NATO, Mark Rutte, […]
15:10
Cetățenii R. Moldova care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizația Electronică de Călătorie # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor avea nevoie, începând cu data de 25 februarie, de Autorizația Electronică de Călătorie. Acest document va fi disponibil exclusiv în format digital. Măsura face parte din procesul de tranziție către un sistem complet digitalizat de control al […]
Acum 6 ore
14:20
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi, 19 februarie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au admis demersul procurorului privind prelungirea mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară". Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședință, invocând în […]
13:50
Cine este noul membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar # Vocea Basarabiei
Maia Pîrcălab a fost numită în funcția de membră a Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru un mandat de 5 ani. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat astăzi de Parlament. Candidatura Maiei Pîrcălab a fost propusă de Banca Națională a Moldovei (BNM), după ce […]
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru vineri, 20 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,40 lei, cu 4 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,16 lei/litru.
Acum 8 ore
13:00
Votat în Parlament: Plafonul de înregistrare TVA, majorat până la 1,7 milioane de lei # Vocea Basarabiei
Parlamentul a votat astăzi, în lectură finală, majorarea plafonului de înregistrare în calitate de plătitor de TVA până la 1,7 milioane de lei. Noile modificări legislative vor intra în vigoare începând cu 1 martie 2026. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați ai Partidului Nostru. Potrivit autorilor proiectului, modificarea este necesară pentru a ajusta plafonul […]
12:40
O moțiune simplă care vizează politicile promovate de Ministerul Apărării, condus de ministrul Anatolie Nosatîi, a fost depusă astăzi, 19 februarie, în Parlament. Documentul semnat de 42 de parlamentari din opoziție, a fost prezentat de deputatul Blocului „Alternativa", Ion Chicu. „Subsemnații, deputați în Parlamentului R. Moldova, înaintăm moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul […]
11:40
UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană în cadrul acordului de pace în Ucraina # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina. Această clauză apare într-un document consultativ distribuit statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și consultat de Radio Europa Liberă. Documentul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste […]
11:10
Evaziune fiscală de 7 milioane de lei în domeniul construcțiilor: Doi administratori și un contabil, cercetați penal # Vocea Basarabiei
Oamenii legii au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, prin care ar fi fost sustrase peste 7.000.000 de lei. În acest sens, doi administratori și un contabil sunt cercetați penal. Conform anchetei, compania ar fi încasat plăți fără a le reflecta în evidența contabilă, ceea ce ar fi permis […]
Acum 12 ore
10:50
(VIDEO) „Call center” de droguri, destructurat la Chișinău: Opt persoane au fost arestate # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI. Potrivit Poliției, în cadrul investigațiilor, desfășurate timp de două luni, a fost documentată activitatea unui cetățean străin de […]
10:20
Peste 1400 de consumatori din patru localități din raionul Vulcănești rămân în continuare fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din 18 februarie. Potrivit Premier Energy, echipele operative sunt mobilizate în teren pentru localizarea, izolarea și remedierea defecțiunilor, continuând în paralel lucrările de restabilire în rețelele de joasă tensiune. „Conform situației operative, la ora […]
10:10
Merz respinge majorarea taxelor pentru veniturile mari: „Lămâia este deja aproape stoarsă” # Vocea Basarabiei
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a respins ferm propunerile Partidului Social-Democrat privind majorarea impozitelor pentru veniturile mari, afirmând că povara fiscală a atins deja limita suportabilității. În podcastul „Machtwechsel", citat de publicația BILD, Merz a declarat că, odată cu impozitul pe avere, impozitul bisericesc și suprataxa de solidaritate, nivelul total al taxării ajunge, în unele cazuri, […]
09:40
(FOTO) Salvatorii și pompierii, în acțiune: Zeci de mașini deblocate și persoane salvate în 24 de ore # Vocea Basarabiei
Angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit, în ultimele 24 de ore, în 85 de situații în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Dintre acestea, 42 de misiuni au vizat deblocarea și tractarea autovehiculelor derapate. Cele mai multe s-au desfășurat pe drumuri și trasee din Cahul, Soroca, Orhei, Cantemir, Hâncești, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Criuleni, […]
09:00
Acțiuni de amploare la primele ore ale dimineții într-un dosar privind pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger", desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de o gravitate deosebită. Cauza vizează pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale rusești. Acțiunile […]
09:00
California lansează program de supraveghere a inteligenței artificiale, pe fondul anchetei privind chatbotul Grok # Vocea Basarabiei
Procurorul general al statului California, Rob Bonta, a anunțat crearea unui nou program dedicat monitorizării și reglementării inteligenței artificiale, în contextul unei anchete privind chatbotul Grok, acuzat că a generat imagini sexuale explicite fără consimțământ. Noul program, intitulat „Supravegherea, responsabilitatea și reglementarea IA", are scopul de a consolida expertiza internă a instituției procurorului general în […]
08:30
(P) Insula Rodos din Grecia: Ce trebuie să știi înainte de a călători pe această insulă # Vocea Basarabiei
Rodos este una dintre cele mai complete insule grecești: combină plaje spectaculoase, istorie medievală și infrastructură turistică foarte bine organizată. AZURE-TRAVEL.com o recomandă cu încredere, deoarece este potrivită atât pentru relaxare totală, cât și pentru vacanțe active. Cum ajungi? Avem zbor direct din Chișinău, începând cu data de 8 iunie 2026, operat de compania Wizz […]
08:10
Igor Grosu: Relațiile moldo-elene se consolidează. Grecia va organiza o misiune economică în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a avut o întrevedere cu membrii Grupului de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republica Elenă, discuțiile vizând aprofundarea relațiilor bilaterale și parcursul european al țării noastre. „Am avut un dialog deschis despre sprijinul pe care Grecia îl oferă Moldovei în mai multe domenii-cheie, precum și despre proiectul […]
07:20
Comisia Europeană lansează strategia „EastInvest” pentru sprijinirea regiunilor estice afectate de războiul din Ucraina # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană a anunțat o nouă strategie menită să sprijine regiunile estice ale Uniunii Europene afectate de consecințele războiului din Ucraina, mobilizând miliarde de euro pentru a combate declinul economic și demografic, potrivit Euronews. Inițiativa vizează nouă state membre ale Uniunea Europeană care au granițe cu Rusia, Ucraina sau Belarus: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, […]
07:10
Toate drumurile naționale sunt deschise circulației; traficul pentru transportul greu a fost reluat # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că toate drumurile publice naționale din Republica Moldova sunt deschise circulației. Nu există restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteo, iar traficul pentru transportul de mare tonaj a fost reluat. Pe parcursul nopții și în această dimineață, 230 de utilaje speciale și 155 de muncitori rutieri au intervenit pentru […]
Acum 24 ore
20:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 18.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Poliția, despre mesajele false care circulă online privind angajații MAI: Niciun caz, raportat până acum # Vocea Basarabiei
Poliția Republicii Moldova a venit cu o reacție la mesajele care circulă pe rețelele de socializare, conform cărora unele persoane ar veni la domicilii, ar pretinde că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ar solicita date personale, iar ulterior ar comite ilegalități. Astfel, oamenii legii precizează că până în acest moment nu au fost […]
19:40
OMS, asistență pentru Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va oferi, în următoarele 18 luni, asistență tehnică Ministerului Sănătății și Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) pentru modernizarea proceselor cheie din sector. Inițiativa este susținută financiar de Uniunea Europeană. Potrivit Biroului OMS la Chișinău, sprijinul se va concentra, în principal, pe îmbunătățirea procesului de aliniere la acquis-ul UE, prin […]
19:20
Circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Măsura va fi aplicată până astăzi, la ora 22:00. Potrivit autorităților, măsura a fost dispusă pentru a permite serviciilor specializate
Ieri
18:30
Audieri în Parlament privind prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri # Vocea Basarabiei
Parlamentul va organiza audieri cu privire la politicile și măsurile implementate de Ministerul Afacerilor Interne în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Raportul va fi prezentat joi, 19 februarie, de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul ședinței Legislativului. Biroul permanent a aprobat astăzi și suplimentul la ordinea de zi pentru ședința […] Articolul Audieri în Parlament privind prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României, pași spre consolidarea colaborării interinstituționale # Vocea Basarabiei
Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României își vor extinde cooperarea bilaterală, cu accent pe integrarea europeană și consolidarea stabilității financiare. Conducerea celor două instituții au discutat astăzi, 18 februarie, în cadrul unei întrevederi la București, despre extinderea cooperării bilaterale, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale. Discuțiile au vizat perspectivele […] Articolul Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României, pași spre consolidarea colaborării interinstituționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
(VIDEO) Administrația Națională a Drumurilor, noi detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, cu ghețuș pe unele porțiuni de drum și vizibilitate redusă. Potrivit sursei citate, ninsorile continuă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, pe alocuri abundente, cu intensificări ale vântului și viscol. Restricțiile pentru camioane și alte vehicule de mare […] Articolul (VIDEO) Administrația Națională a Drumurilor, noi detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
(FOTO) Ambulanțe, mașini și camioane, blocate în nămeți: Zeci de intervenții ale salvatorilor și polițiștilor în mai multe raioane din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Polițiștii și salvatorii au intervenit astăzi, 18 februarie, în mai multe localități din Republica Moldova, pentru tractarea și deblocarea vehiculelor blocate în zăpadă din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cele mai multe misiuni au fost efectuate pe traseele din raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Anenii Noi și Hâncești. Astfel, […] Articolul (FOTO) Ambulanțe, mașini și camioane, blocate în nămeți: Zeci de intervenții ale salvatorilor și polițiștilor în mai multe raioane din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 18.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, în vizorul Consiliului Superior al Procurorilor # Vocea Basarabiei
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, este din nou în vizorul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). În cazul acesteia a fost constatată o abatere disciplinară, însă procedura a fost sistată în lipsa unui raport de serviciu activ. CSP a constatat existența unei abateri disciplinare în acțiunile ex-procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, după examinarea […] Articolul Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, în vizorul Consiliului Superior al Procurorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Două curse aeriene au fost anulate astăzi de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit reprezentanțiilor aeroportului, toate utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și acționează fără întrerupere pentru menținerea pistei, căilor de rulare și platformelor în condiții sigure. Totuși, în contextul ninsorii abundente și al viscolului, cursa Chișinău–București a […] Articolul Două curse aeriene, anulate din cauza vremii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Peste 4.200 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Conform informațiilor oferite Premier Energy, la ora 13:30, energia electrică lipsea parțial în 8 localități. Operatorul dă asigurări că brigăzile operative intervin în teren pentru restabilirea rețelelor avariate de viscolul și ninsoarea abundentă, […] Articolul Condiții meteo nefavorabile: Mii de consumatori au rămas fără energie electrică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Trenul Chișinău-București, întârzieri de câteva ore din cauza vremii nefavorabile # Vocea Basarabiei
Trenul de pe ruta Chișinău-București înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României. Calea Ferată din Moldova informează că trenul va sosi în stația București cu o întârziere estimată de peste 6 ore. În prezent, garnitura se află în circulație. Potrivit sursei citate, pe teritoriul României sunt semnalate ninsori abundente, viscol și […] Articolul Trenul Chișinău-București, întârzieri de câteva ore din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Ministrul Energiei, despre o eventuală creștere a tarifului la curent: „Nu există elemente pentru o ajustare semnificativă” # Vocea Basarabiei
Ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, susține că nu există elemente de ajustare semnificativă a tarifului la energia electrică. Totuși, oficialul a remarcat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) urmează să analizeze cererile operatoriilor și să se pronunțe în acest sens. „Pe 10 decembrie 2025, am menționat că există riscul ca acele […] Articolul Ministrul Energiei, despre o eventuală creștere a tarifului la curent: „Nu există elemente pentru o ajustare semnificativă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Guvernul a aprobat astăzi, 18 februarie, proiectul Legii privind admisia, șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova, care introduce reguli mai stricte de evidență și control al migrației. Potrivit Daniellei Misail-Nichitin, ministra Afacerilor Interne, acest proiect aduce beneficii atât pentru cetățenii străini care obțin drept de ședere în Republica Moldova, cât și pentru stat. „Astfel, […] Articolul Reguli mai stricte pentru cetățenii străini care vor să locuiască în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Guvernul a aprobat lista bunurilor scutite de taxe pentru cetățenii care revin din diaspora # Vocea Basarabiei
Cetățenii, care revin cu traiul permanent în Republica Moldova, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și o mașină. În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi, 18 februarie, lista bunurilor personale care pot fi aduse la revenirea în Republica Moldova. Astfel, cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul acasă […] Articolul Guvernul a aprobat lista bunurilor scutite de taxe pentru cetățenii care revin din diaspora apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 18 februarie, regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor de vacanță. Astfel, beneficiarilor tichetelor de vacanță le vor fi compensate cheltuielile suportate, în mărime anuală de până la 50% din salariul mediu lunar pe economie. Aceste mijloace vor fi neimpozabile atât pentru angajator, cât și pentru salariat, […] Articolul Regulamentul tichetelor de vacanță, aprobat de Guvern apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Restricții de circulație pentru camioane în mai multe puncte de trecere a frontierei # Vocea Basarabiei
Circulația camioanelor a fost sistată temporar și prin punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Măsura a fost instituită de autorități pentru a asigura siguranța pe traseu în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Totodată, rămâne în vigoare și restricția instituită anterior, la moment fiind sistată temporar circulația camioanelor […] Articolul Restricții de circulație pentru camioane în mai multe puncte de trecere a frontierei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Cristina Pereteatcu, eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei # Vocea Basarabiei
Cristina Pereteatcu a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi, 18 februarie, de Guvernul de la Chișinău. Proiectul a fost prezentat în ședința Executivului de către ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „Îi mulțumim doamnei Pereteatcu pentru toate proiectele și inițiativele pornite și îi […] Articolul Cristina Pereteatcu, eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
(VIDEO) Iulian Chifu: „Republica Moldova trebuie să închidă temele identitare pentru a-și consolida coeziunea societală” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova are nevoie de soluționarea clară a problemelor identitare pentru a-și întări coeziunea socială și reziliența internă. Declarația a fost făcută de către politologul și profesorul universitar Iulian Chifu, fost consilier prezidențial la București, președinte al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Avertizare Timpurie în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. Potrivit lui Chifu, […] Articolul (VIDEO) Iulian Chifu: „Republica Moldova trebuie să închidă temele identitare pentru a-și consolida coeziunea societală” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Circulația camioanelor este restricționată temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile în sudul Republicii Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, restricția vizează sectoarele de drum Balaban–Giurgiulești și Cahul–Giurgiulești. În aceste condiții, circulația camioanelor este sistată temporar prin punctele de trecere a frontierei Cahul–Oancea și Giurgiulești–Galați, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Măsura a fost luată pentru […] Articolul Circulația camioanelor, sistată temporar în sudul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Satele Alexandru Ioan Cuza și Etulia din raionul Vulcănești au rămas parțial fără energie electrică în contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Astfel, conform datelor prezentate de Premier Energy Distribution au fost înregistrate 1 233 de deconectări. Pentru intervenții și remedierea defecțiunilor, operatorul a activat […] Articolul Două localități din sudul R. Moldova, parțial fără energie electrică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
