Domnica Manole: Independența Curții Constituționale garantează drepturile cetățenilor

20:10

Poliția Republicii Moldova a venit cu o reacție la mesajele care circulă pe rețelele de socializare, conform cărora unele persoane ar veni la domicilii, ar pretinde că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ar solicita date personale, iar ulterior ar comite ilegalități. Astfel, oamenii legii precizează că până în acest moment nu au fost […] Articolul Poliția, despre mesajele false care circulă online privind angajații MAI: Niciun caz, raportat până acum apare prima dată în Vocea Basarabiei.