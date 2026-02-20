LIVE TEXT/ Zelenski: Aproximativ 10 mii de soldați nord-coreeni se află în prezent în Rusia. Este extrem de periculos faptul că aceștia acumulează cunoștințe despre războiul hibrid modern. Război în Ucraina, ziua 1458
20 februarie 2026
UPDATE 14:59 Soldații nord-coreeni acumulează experiență de război modern în conflictul ruso-ucrainean, pe care o vor putea utiliza ulterior la întoarcerea în țară, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Kyodo News. „Aproximativ 10 mii de soldați nord-coreeni se află în prezent în Rusia. Este extrem de periculos faptul că aceștia acumulează cunoștințe despre războiul hibrid...
O angajată a unei televiziuni din regiunea transnistreană, cercetată în dosarul omorurilor la comandă a oficialilor ucraineni # Ziarul de Garda
Printre cele 11 persoane reținute în operațiunea moldo-ucraineană de destructurarea a grupării organizate la comanda serviciilor speciale rusești pentru asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina, se numără și Alina Bondarenco, o tânără de 19 ani, originară din regiunea transnistreană. În timpul perchezițiilor, la ea a fost găsită o legitimație care ar confirma angajarea sa...
În corespondența unui general rus au fost găsite mărturiile acestuia despre cum a torturat prizonieri ucraineni și fotografii cu urechi tăiate # Ziarul de Garda
Generalul-maior Roman Demurchiev, comandant adjunct al Armatei a 20-a Combinate a Rusiei, le-ar fi relatat în mod regulat rudelor și colegilor despre uciderea și torturarea prizonierilor ucraineni — atât militari, cât și civili — potrivit unei arhive a corespondenței sale personale din perioada 2022–2024, scrie The Moscow Times. Conform investigației, ofițerul ar fi discutat despre...
Fostul prinţ Andrew, eliberat după ce a fost arestat în dosarul Epstein. Este cercetat în stare de libertate # Ziarul de Garda
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a părăsit secția de poliție din Norfolk, unde se afla de 12 ore, după ce fusese arestat de oamenii legii din Marea Britanie sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC, transmite digi24.ro. El va fi judecat în libertate. Fostul prinț este anchetat după ce dosarele Epstein au...
BNS: Producția industrială și turismul din R. Moldova au înregistrat în 2025 o creștere de 9-10%, față de anul 2024 # Ziarul de Garda
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că producția industrială a R. Moldova a înregistrat creșteri consistente în anul 2025 comparativ cu 2024, atât la nivel lunar, cât și anual, reflectând un avans al principalelor sectoare industriale. Potrivit datelor preliminare, producția industrială brută în luna decembrie 2025 a crescut cu 9,3% față de aceeași lună a...
Dosarul lui Nesterovschi a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Avocatul contestă decizia Curții de Apel de menținere a condamnării la 12 ani de pușcărie # Ziarul de Garda
Dosarul lui Nesterovschi a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Avocatul Anatolie Pitel contestă decizia Curții de Apel de menținere a condamnării fostului deputat Alexandr Nesterovschi la 12 ani de pușcărie în dosarul privind coruperea pasivă, pregătirea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Prin decizia din 23 decembrie 2025,...
LIVE TEXT/ Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale” în discuțiile de pace, dar nu va accepta condiții care îi subminează suveranitatea, declară Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1458 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:10 Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale" în discuțiile de pace, dar nu va accepta condiții care îi subminează suveranitatea, a declarat președintele Volodimir Zelenski, scrie Kyiv Independent. Remarcile sale vin în contextul în care negocierile cu Moscova rămân blocate, Rusia menținând cereri maximaliste, inclusiv retragerea Ucrainei din Donbas, o poziție pe care Kievul...
UPDATE/ Omorul din sectorul Rîșcani. Un complice la crimă, extrădat acum patru luni în R. Moldova, eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu. Procurorii și avocații contestă decizia. # Ziarul de Garda
Hassan Toper, complice în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost plasat în arest la domiciliu din arest preventiv. Decizia pronunțată joi, 18 februarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a fost contestată atât de acuzatorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și...
Cele „24 de ore” celebre, timp în care Donald Trump a promis că va pune capăt războiului din Ucraina, s-au întins, de fapt, pe aproape 400 de zile. În cele 13 luni de mandat, președintele a reușit să organizeze mai multe întâlniri între reprezentanții Ucrainei și Rusiei, scrie The Wall Street Journal (WSJ). Totuși, nici...
Ar fi furat un Vaz, după care l-ar fi abandonat. Cinci minori, documentați de Poliție # Ziarul de Garda
Cinci minori, cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, sunt documentați de Poliție pentru că ar fi furat o mașină de marca Vaz, după care ar fi abandonat-o. Inspectoratul General al Poliției a anunțat că cinci minori, cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, domiciliați în municipiul Chișinău, sunt documentați de polițiști, fiind...
Dmitry Gordon, în lista celor care urmau să fie asasinați la comanda serviciilor speciale ruse # Ziarul de Garda
Dmitry Gordon, un jurnalist ucrainean inclus pe lista „extremiștilor” din Rusia și dat în urmărire, era una dintre țintele celor racolați de serviciile speciale ruse pentru asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina. Informația a fost publicată de TV8, iar sursele Ziarului de Gardă au confirmat cele relatate. În urma unei operațiuni moldo-ucrainene, oamenii legii...
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat infrastructura critică din Zaporijiea, lăsând 41 de mii de consumatori fără energie electrică. Război în Ucraina, ziua 1458 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:34 Trupele ruse au atacat infrastructura critică din Zaporijiea, lăsând 41 de mii de consumatori fără energie electrică, a informat Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijiea. Oficialul a precizat că echipele din sectorul energetic au intervenit pentru a înlătura consecințele. „Furnizarea agentului termic este asigurată în regim normal. Un număr redus de locuințe...
Omorul de la Rîșcani. Un complice la crimă, extrădat acum patru luni în R. Moldova, eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu # Ziarul de Garda
Hassan Toper, un cetățean al Republicii Turcia, implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost plasat în arest la domiciliu din arest preventiv. Decizia pronunțată joi, 18 februarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a fost contestată de acuzatorii de la Procuratura pentru...
„Pentru fiecare crimă, partea rusă promitea până la 100 de mii de dolari”. Detalii de la autoritățile din R. Moldova și Ucraina privind pregătirea asasinării mai multor persoane publice ucrainene, coordonată de serviciile speciale ruse # Ziarul de Garda
Procurorii ucraineni au oferit detalii urmărire penală într-o investigație comună cu organele de drept din R. Moldova, privind pregătirea asasinării a mai multor persoane publice ucrainene, dirijate de serviciile speciale rusești. „Pentru fiecare crimă, partea rusă promitea până la 100 de mii de dolari, suma variind în funcție de notorietatea și influența potențialei victime”, a...
Linia Chișinău-Vulcănești, un nou termen de finalizare nejustificat contractual. Alexandru Munteanu: „Termenul final e mai 2026” # Ziarul de Garda
Linia electrică Vulcănești-Chișinău ar urma să devină funcțională în luna mai 2026, a declarat premierul Alexandru Munteanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”, de la TV8, din 19 februarie 2026. Contractul însă stipulează altceva, termenul de finalizare a lucrărilor este prevăzut pentru iunie 2026. Întrebat anteriorde Ziarul de Gardă dacă au fost semnate amendamente care ar...
Evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei, cu 12 autocare care efectuau curse ocazionale spre Europa și Rusia: doi administratori de companii sunt bănuiți # Ziarul de Garda
Doi administratori ai unor companii de transport spre Uniunea Europeană și Rusia sunt bănuiți de oamenii legii că ar fi pus la punct o schemă infracțională prin care au ascuns de autorități venituri ce ar fi adus la bugetul de stat 2,8 milioane de lei sub formă de impozite, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate...
Deputați cu buletine și indemnizații românești, despre anularea actelor de identitate pentru românii din R. Moldova # Ziarul de Garda
Fiecare al treilea deputat din Parlamentului R. Moldova indică în declarațiile de avere și interese că în 2024 a primit indemnizații pentru copii din România, semn că, fie ei, fie soțiile/soții lor, dețin buletine de identitate românești. În contextul în care autoritățile române au anunțat că peste 100 de mii de persoane născute în R....
Deputatul socialist Igor Dodon este imaginea unui nou deepfake rostogolit în spațiul online. Prin intermediul acestui video trucat, este promovată o platformă investițională, care promite câștiguri zilnice de mii de lei, transmite StopFals. Site-ul StopFals atenționează că aceasta este o escrocherie. Videoul în care Dodon apare alături de alți doi deputați este trucat. Se poate...
Reuters: Trump a amenințat Iranul cu consecințe grave dacă nu se ajunge la un acord, stabilind un termen limită de 10-15 zile # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat Iranul că țara trebuie să ajungă la un acord privind programul său nuclear, altfel se va confrunta cu consecințe grave, stabilind un termen limită de 10–15 zile. Teheranul a amenințat că va ataca bazele americane din regiune dacă va fi atacat, scrie Reuters. Trump a declarat că negocierile cu...
Proiect de lege: Sancțiuni penale pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor. De la amendă până la închisoare # Ziarul de Garda
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede aceste măsuri a fost votat în prima lectură de Parlament, se arată în comunicatul de presă emis de Legislativ. Proiectul prevede completarea Codului penal cu un articol nou, care va sancționa amenințarea judecătorului sau a rudelor acestuia cu vătămarea...
VIDEO/ Copilării în umbra crizelor: trei decenii de frică, adaptare și supraviețuire în R. Moldova # Ziarul de Garda
Destrămarea Uniunii Sovietice, conflictul armat din regiune, valurile de migrație ale părinților plecați peste hotare, pandemia COVID-19 și, mai recent, războiul din Ucraina, au lăsat urme adânci în copilăriile trăite între nesiguranță, frică și adaptare continuă. De peste trei decenii, copiii din R. Moldova cresc într-un context marcat de crize succesive, în care stabilitatea a...
„Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet”. Apel public al Maiei Sandu privind creșterea cazurilor de escrocherie telefonică și online # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, „în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani”. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători”,...
Alexandru Munteanu: Angajații din sectorul bugetar ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării # Ziarul de Garda
Angajații din sectorul bugetar ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie a acestui an, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, conform prim-ministrului Alexandru Munteanu, care a precizat că printre categoriile vizate se numără profesorii și medicii. Declarațiile au fost făcute la la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8....
LIVE TEXT/ Fostul președinte al Germaniei l-a criticat pe actualul cancelar, Friedrich Merz, pentru blocarea livrării rachetelor de croazieră Taurus către Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1458 # Ziarul de Garda
8:25 Fostul președinte federal al Germaniei, Joachim Gauck, l-a criticat pe actualul cancelar, Friedrich Merz, pentru blocarea livrării rachetelor de croazieră Taurus către Ucraina, numind această decizie o greșeală și o atitudine incorectă față de victima agresiunii rusești. Gauck a făcut aceste declarații în emisiunea „Maischberger", scrie Ukrinform. „Aceasta este o greșeală. Îl vedem pe...
Membrii „Consiliului de Pace” creat de Trump promit 7 miliarde de dolari pentru reconstrucția Fâșiei Gaza # Ziarul de Garda
Membrii „Consiliului de Pace” au promis miliarde de dolari pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, iar unele state s-au angajat inclusiv să trimită trupe. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat și o contribuție americană de 10 miliarde de dolari, fără a preciza însă destinația exactă a fondurilor, notează DW. Trump a deschis joi, la Washington, reuniunea inaugurală...
Moțiunea împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu, a eșuat după dezbateri-maraton în Parlament # Ziarul de Garda
Moțiunea simplă depusă joi, 19 februarie, de opoziție, împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu, nu a întrunit suficiente voturi în Parlament. Doar 38 de deputați au susținut demersul, deși acesta fusese inițiat de 42 de parlamentari nemulțumiți de situația din sectorul energetic și de nivelul tarifelor la gaz și energie. Dezbaterea moțiunii, desfășurată în ședința din...
Tânăr vizat în cazul de tentativă de asasinat Moldova-Ucraina, grațiat anterior de Maia Sandu. Decretul, anulat # Ziarul de Garda
În dimineața de 19 februarie, oamenii legii din R. Moldova și Ucraina au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-o investigație comună privind pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice ucrainene, activități infracționale despre care autoritățile afirmau că ar fi fost dirijate de serviciile speciale rusești. Potrivit surselor ZdG din cadrul Președinției, unul dintre tinerii...
Manualele școlare devin interactive: elevii din R. Moldova au acces gratuit la prima bibliotecă digitală # Ziarul de Garda
Elevii și profesorii din R. Moldova pot accesa, începând de joi, 19 februarie, manuale școlare digitale, interactive și gratuite, odată cu lansarea platformei eduresurse.md de către Ministerul Educației și Cercetării. Noul portal reunește manuale multimedia aliniate curriculumului național și poate fi accesat de toți cei interesați să studieze cu ajutorul unor manuale multimedia, interactive, mai...
Premieră în sistemul energetic: energia stocată în baterii apare oficial în bilanțul R. Moldova # Ziarul de Garda
Energia electrică stocată în baterii a intrat, pentru prima dată, în bilanțul energetic al R. Moldova. Despre asta a anunțat Ministerul Energiei într-un comunicat de presă. Operatorul de transport și sistem Moldelectrica a început să reflecte în datele oficiale electricitatea livrată din capacități de stocare. În prezent, în țară sunt instalate baterii cu o capacitate...
Cum se formează tariful la gaz, pas cu pas: de ce plătim azi 14,42 lei pentru un metru cub de gaz natural # Ziarul de Garda
Tariful de 14,42 lei pentru un metru cub de gaz nu este o cifră arbitrară și nici rezultatul unei decizii politice directe, ci suma unor costuri concrete – de la prețul de achiziție pe piețele europene până la transportul și distribuția internă – arată explicațiile oferite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și compania...
Linella continuă proiectul de împădurire „Cumpărături care prind rădăcini”, inițiativă realizată în parteneriat cu Ministerul Mediului, în cadrul Programului Național de Împădurire „Generația Pădurii” # Ziarul de Garda
În prima etapă a proiectului, desfășurată în 2025, peste 23.000 de puieți au fost plantați pe o suprafață de 5 hectare în satul Budăi, raionul Telenești. Plantarea a reunit echipa Linella și mii de clienți care au ales să transforme un gest obișnuit, cumpărăturile zilnice, într-o contribuție reală pentru mediu. Astfel a prins rădăcini Pădurea...
Igor Grosu: „Reforma administrației publice locale trebuie realizată în această toamnă. Nu avem timp pentru a aștepta” # Ziarul de Garda
„Reforma administrației publice locale trebuie realizată în toamna anului curent. În acest mod, vom avea la dispoziție un an pentru a ne pregăti pentru alegerile locale, așa cum prevăd normele electorale”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Vorbim cu aleșii locali, merg și eu la aceste întâlniri din teritoriu. Ceea ce am observat este faptul...
Premieră CtEDO pentru apărătorii drepturilor omului care au activat în stânga Nistrului: Rusia, condamnată pentru ingerințe împotriva activității acestora # Ziarul de Garda
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, joi, 19 februarie, în premieră, într-un dosar din R. Moldova, ingerințe directe împotriva unui apărător al drepturilor omului care activa în regiunea transnistreană. Hotărârea stabilește că interdicțiile de intrare, procesele simulate și restricțiile profesionale aplicate de autoritățile separatiste lui Alexandru Zubco, anterior avocat Promo-LEX, în prezent șef al...
Ultima șansă a lui Plahotniuc de a face declarații în dosarul „Frauda bancară”. Apărarea solicită audierea inculpatului de la tribună și utilizarea unor materiale vizuale # Ziarul de Garda
Instanța a dispus audierea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” pentru luni, 23 februarie 2026. „Dacă nu se va prezenta neîntemeiat, instanța va trata acest fapt ca refuz de audiere”, a conchis magistratul Sergiu Stratan. Avocatul Lucian Rogac spune că inculpatul Plahotniuc va veni în instanță să depună mărturii și a solicitat judecătorilor audierea...
LIVE TEXT/ Suedia a anunțat un pachet de ajutor militar în valoare de circa 1,42 miliarde de dolari pentru Ucraina, axat pe consolidarea apărării aeriene. Război în Ucraina, ziua 1457 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:08 Ministerul Apărării din Suedia a anunțat un pachet de ajutor militar în valoare de circa 1,42 miliarde de dolari pentru Ucraina, axat pe consolidarea apărării aeriene, se arată într-un comunicat al instituției din 19 februarie. „Cel mai mare element din pachetul de sprijin este inițiativa Suediei de a sprijini Ucraina cu o capacitate...
„Am descoperit în Arhiva Ministerului corespondențe între fostul Minister al Energeticii, Guvern și companiile rusești, potrivit cărora linia Bălți–Suceava trebuia să fie construită încă în 2005″, a declarat Dorin Junghietu # Ziarul de Garda
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a declarat că în arhiva ministerului au fost descoperite documente care ar indica tentative de transmitere a unor întreprinderi energetice moldovenești către Gazprom, în contul așa-zisei datorii la gaz. Declarațiile au fost făcute în plenul Parlamentului, în timp ce este examinată moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic, securității energetice...
ANSP a confirmat apariția unui caz de import de variola maimuței: persoana infectată se află sub supraveghere medicală # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a confirmat un caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Cazul a fost diagnosticat prin investigații de laborator efectuate în Laboratorul Național de Referință al ANSP. Persoana infectată este sub supravegherea medicilor, comunică Agenția. Conform ANSP, persoana s-a adresat pentru asistență medicală, prezentând...
Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său Andrew a fost arestat de poliția britanică. BBC: Palatul Buckingham nu a fost informat în prealabil despre arest # Ziarul de Garda
Regele Charles al Marii Britanii spune că a aflat cu „profundă îngrijorare” despre arestarea fratelui său mai mic, Andrew Mountbatten-Windsor, adăugând că „legea trebuie să-și urmeze cursul”, transmite BBC. Potrivit BBC, nici Regele Charles, nici Palatul Buckingham nu au fost informați în prealabil că Andrew Mountbatten-Windsor urma să fie arestat astăzi, 19 februarie. „Am aflat cu...
LIVE TEXT/ Nouă civili au fost răniți în urma atacurilor armatei ruse asupra Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1457 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:20 Atacurile rusești au rănit cel puțin nouă civili în Ucraina în ultimele 24 de ore, au declarat autoritățile locale la 19 februarie, scrie Kyiv Independent. Rusia a lansat 37 de drone asupra Ucrainei, au declarat Forțele Aeriene, dintre care apărarea aeriană ucraineană a interceptat sau a bruiat 29. Dronele au lovit patru locații....
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Este examinată moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic, securității energetice în raport cu necesitatea protecției consumatorului și stabilității tarifare # Ziarul de Garda
Astăzi, 19 februarie, are loc ședința Parlamentului. Legislativul va ratifica grantul oferit de Japonia pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” și va numi în funcție un membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Deputații vor mai examina modificări la Codul fiscal, la Hotărârea Parlamentului privind grupurile parlamentare de prietenie, precum...
19 februarie 2026. Vladimir Plahotniuc rămâne pentru încă 30 de zile în arest preventiv la Penitenciarul numărul 13. Decizia de prelungire a mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară", episodul Plahotniuc, a fost pronunțată joi, 19 februarie 2026, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au dat curs solicitării procurorului Alexandru Cernei. În cadrul ședinței din 17 februarie...
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi reevaluat. CSP a respins raportul negativ al Comisiei de evaluare a procurorilor, care a constatat că acesta „nu corespunde criteriilor de integritate etică” # Ziarul de Garda
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), Vasile Plevan, va fi reevaluat de Comisia de evaluare a procurorilor. Astăzi, 19 februarie, la ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), nu a fost acceptat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, prin care se propunea nepromovarea lui Vasile Plevan, după ce s-a constatat că acesta „nu corespunde criteriilor de...
BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat. El este anchetat în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein # Ziarul de Garda
Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, scrie BBC. The Sun scrie că opt bărbați – despre care se crede că ar fi polițiști în civil – au intrat pe proprietatea unde locuiește Mountbatten-Windsor. Fostul prinț britanic...
IGP: O rețea internațională de droguri, destructurată după arestarea și condamnarea unui curier în Moldova. Percheziții în Polonia și Ucraina # Ziarul de Garda
Urmare a unei capturi de 12 kg de droguri sintetice de la un cetățean ucrainean, care le-a adus în Moldova prin Briceni în mai 2025, în Ucraina și Polonia au fost desfășurate peste 500 percheziții, cu reținerea a peste 100 de persoane, se arată într-un comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP)....
Vot final: Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei # Ziarul de Garda
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament, se arată într-un comunicat de presă emis de Legislativ. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că această inițiativă este...
În actualul context economic, antreprenorii mizează pe parteneri care să-i susțină cu soluții reale, nu cu promisiuni. Victoriabank vine în sprijinul IMM-urilor cu o ofertă special gândită pentru a reduce costurile operaționale și pentru a simplifica gestionarea financiară. În perioada 9 februarie – 31 august 2026, clienții noi pot beneficia de Pachetul Nelimitat + SEPA...
Mărturii de la razia antidrog a Poliției, unde au fost documentați peste 100 de oameni: „M-am simțit stigmatizată și chiar umilită”. Ce spun organizatorii și șeful IGP despre intervenție # Ziarul de Garda
Prezentată ca o razie antidrog, intervenția oamenilor legii în noaptea de 14 februarie, într-un spațiu utilizat pentru organizarea petrecerilor de muzică electronică, a provocat umilire și stigmatizare, spun participanții la eveniment, pentru ZdG. Organizatorii evenimentului, care susțin că au avut pagube de circa 100 de mii de lei, au afirmat că doar trei din cele...
Legea cetățeniei din 2025 NU creează apatrizi: afirmațiile deputatului Costiuc, contrazise de fapte # Ziarul de Garda
Legea cetățeniei care a intrat în vigoare la finele anului 2025 nu-i declară apatrizi pe tinerii care nu au reușit să-și perfecteze buletinul de identitate până la vârsta de 18 ani, așa cum a vehiculat președintele Partidului „Democrația Acasă”, deputatul Vasile Costiuc. ZdG a constatat că nici certificatul de cazier judiciar, nici actele confirmative autobiografice,...
LIVE TEXT/ Zelenski: Următoarea rundă de negocieri va avea loc în Elveția. Război în Ucraina, ziua 1457 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:33 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că următoarea rundă de negocieri va avea loc în Elveția, scrie Ukrainska Pravda. „Doresc să subliniez că negocierile vor avea loc tot în Elveția. Acestea sunt informațiile pe care le am astăzi. Desigur, grupul nostru va reveni și voi oferi informații mai detaliate decât am în prezent...
Un polițist a fost reținut pentru trafic de influență. Acesta ar fi solicitat bani pentru a interveni într-un caz, astfel încât dosarul să nu fie examinat sub aspect penal # Ziarul de Garda
Un polițist a fost reținut pentru trafic de influență, după ce ar fi solicitat de la un cetățean, care a săvârșit o presupusă faptă ilegală, suma de 4000 de grivne, susținând că poate interveni pe lângă persoana responsabilă de examinarea cazului, în vederea adoptării unei soluții favorabile. Angajatul din cadrul unui sector de poliție din...
