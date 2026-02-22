Slăbim autonomia, slăbim statul” – Marahovschi critică dur reforma administrației publice locale

04:00

Un juriu federal a pus sub acuzare trei ingineri din Silicon Valley pentru furt de secrete comerciale de la Google și alte companii de tehnologie, dar și pentru transferul de date sensibile către Iran.Dacă vor fi găsiți vinovați, fiecare inculpat riscă pînă la 10 ani de închisoare pentru fiecare acuzație de secret comercial și pînă la 20 de ani pentru obstrucționarea justiției, alături de amen