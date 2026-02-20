LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat infrastructura critică din Zaporijiea, lăsând 41 de mii de consumatori fără energie electrică. Război în Ucraina, ziua 1458

09:30

Șase tineri decedați, trei copii rămași orfani de mamă și de tată, doi dintre ei – sugari, mii de euro și de lei care ar fi fost sustrași de la persoanele ucise în accident, bunei care își cresc nepoții și de patru ani așteaptă să se înfăptuiască actul justiției. Între timp, inculpatul a fugit din...