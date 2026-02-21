Donald Trump anunță tarife vamale de 15% pentru toate țările din 24 februarie
Moldova1, 21 februarie 2026 18:40
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 21 februarie, că va majora la 15% taxa vamală globală temporară pentru produsele importate, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite s-a pronunțat împotriva taxelor vamale impuse diferitelor țări în temeiul unei legi a urgenței economice, scrie Reuters.
O nouă rundă de negocieri trilaterale ar putea avea loc în următoarele zece zile la Geneva # Moldova1
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat un acord cu Rusia și Statele Unite pentru organizarea unei noi runde de negocieri de pace trilaterale în termen de zece zile. Întâlnirea ar putea avea loc tot la Geneva, unde s-au desfășurat și tratativele anterioare, relatează agenția EFE.
Controale în localuri din capitală. Au fost depistate substanțe narcotice: trei persoane, reținute # Moldova1
Poliția a intervenit în mai multe localuri de agrement din capitală, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 21 februarie. Au fost depistate mai multe tipuri de substanțe narcotice, iar 29 de persoane au fost testate la consumul de droguri.
Liga nord-americană de baschet masculin: Los Angeles Lakers i-au învins pe Los Angeles Clippers # Moldova1
Meci electrizant în Liga nord-americană de baschet masculin. Los Angeles Lakers i-au învins pe concitadinii lor de la Los Angeles Clippers cu scorul de 125:122. Lakers, care au jucat pe teren propriu, au făcut diferența grație unei prestații extraordinare a vedetei lor, Luka Dončić. Slovenul, care nu mai evoluase în ultimele 4 meciuri în tricoul „galben-violet", de data asta a înscris 38 de puncte, a dat 11 pase decisive și a recuperat 6 mingi.
Biatlonista franceză Océane Michelon a cucerit medalia de aur în proba de Mass start pe distanța de 12 kilometri și jumătate # Moldova1
Concursul de biatlon din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo s-a încheiat cu... două surprize uriașe! Franțuzoiaca Océane Michelon a câștigat proba de Mass start pe distanța de 12 kilometri și jumătate. Vremea a afectat serios evoluțiile în poligon, vântul fiind un serios impediment pentru sportive.
Prim-ministrul Slovaciei amenință că va întrerupe furnizarea de electricitate către Ucraina # Moldova1
Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a amenințat, pe 21 februarie, că va întrerupe livrările de energie electrică către Ucraina, dacă președintele ucrainean nu va relua luni livrările de petrol către Slovacia.
Guvernul anunță lansarea, în 2026, a trei tipuri de investiții în infrastructura rutieră națională, o „premieră” pentru R. Moldova. Mai exact, pe parcursul acestui an urmează să fie reparate capital drumuri pe o distanță de 210 km, construite opt poduri și amenajate trotuarele din mai multe localități traversate de drumuri naționale, a anunțat vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Johannes Klaebo nu se satură de medalii de aur. Legendarul norvegian a cucerit al 6-lea său „aur” la Olimpiada de la Milano/Cortina, stabilind un nou record - cele mai multe distincții de cea mai înaltă probă obținute de un singur sportiv la o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.
Legea care permite FSB să întrerupă serviciile de telefonie mobilă pentru ruși, promulgată de Vladimir Putin # Moldova1
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat sâmbătă, 21 februarie, legea care obligă operatorii de telefonie mobilă să-și întrerupă serviciile către abonați la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB).
Torturile unei moldovence, apreciate în Franța: „Fiecare tort presupune zile de lucru și multă răbdare” # Moldova1
Pe Coasta de Azur, o moldoveancă a reușit să construiască un mic business pornind de la gusturile copilăriei. De opt ani trăiește în Franța, iar dorul de casă a inspirat-o să creeze torturi pentru comunitatea de moldoveni din sudul țării.
Locuitorii din Mânzătești au rămas fără singurul magazin alimentar: „Nu avem de unde cumpăra pâine, produse de primă necesitate” # Moldova1
Situație complicată pentru locuitorii satului Mânzătești din raionul Ungheni, care au rămas fără singurul magazin alimentar din localitate. Agentul economic a decis să pună lacătul pe ușă, motivând că veniturile sunt prea mici pentru a menține afacerea, întrucât satul este mic și vânzările nu acoperă cheltuielile. Autoritățile publice locale susțin că au identificat o soluție provizorie pentru a ajuta comunitatea.
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmează să fie cea de-a patra a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru. Noua instituție științifică care va funcționa la Chișinău va reprezenta o viziune comună a savanților și cercetătorilor din spațiul românesc, susține președintele Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu. Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a apreciat această inițiativă, menționând simbolismul pe care îl comportă.
Expert, despre piața imobiliară din R. Moldova: „Cererea este foarte mare, însă oferte la prețuri accesibile nu prea există” # Moldova1
În Republica Moldova se atestă o lipsă de oferte noi pe piața imobiliară. Din această cauză, cei existenți pe piață majorează prețurile. Astfel explică scumpirea apartamentelor expertul în domeniul pieței imobiliare, Eugen Țurcan. Cererea este foarte mare, însă oferte la prețuri accesibile nu prea există, afirmă expertul.
Iulian Luchin va fi portdrapelul Republicii Moldova la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă # Moldova1
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano/Cortina ajung la final. Ceremonia de închidere va avea loc la Verona duminică seara, iar portdrapelul Republicii Moldova va fi Iulian Luchin, schiorul care a avut aceea și misiune și la ceremonia de deschidere.
Procuratura își stabilește prioritățile pentru 2026, experții cer prevederi clare pentru reformarea justiției # Moldova1
Soluționarea în mod prioritar a dosarelor cu impact asupra drepturilor omului și securității statului, alinierea cadrului legal la standardele europene, o mai bună organizare și funcționare a sistemului sunt printre prioritățile Procuraturii pentru anul 2026. Deși documentul vizează măsuri importante, ar trebui să includă prevederi clare pentru reformarea justiției, consideră experții.
Președintele american, Donald Trump, a semnat documentul prin care sunt instituite tarife vamale de 10% pentru toate țările începând din 24 februarie. Casa Albă precizează că a semnat o proclamație „invocând autoritatea sa în temeiul secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974” pentru a impune „o taxă temporară la import”. Președintele a prezentat planul la scurt timp după ce judecătorii au interzis majoritatea tarifelor globale anunțate de Casa Albă anul trecut, scrie BBC.
R. Moldova, România și Ucraina au instituit Tripla Alianță Cibernetică. Popșoi: „Schimb de informații, expertiză și bune practici” # Moldova1
Republica Moldova, România și Ucraina au semnat vineri, 20 februarie, un memorandum trilateral care instituie „Cyber Alliance for Regional Resilience” (Tripla Alianță Cibernetică). Documentul a fost semnat la Kiev, a anunțat viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică. Pe durata restricțiilor, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru traversare prin punctul de trecere Palanca.
Amnesty International marchează patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina printr-o acțiune publică la Chișinău # Moldova1
La 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei și doisprezece ani de la ocuparea Crimeei. Cu această ocazie, organizația pentru drepturile omului Amnesty International invită reprezentanții mass-media și publicul larg la o acțiune publică organizată la Chișinău.
Atacuri la Odesa | Două persoane au fost rănite, un liceu și mai multe case au fost avariate # Moldova1
Orașul Odesa a fost din nou atacat cu drone rusești. Două persoane au fost rănite și mai multe clădiri rezidențiale avariate în urma atacului, susțin autoritățile ucrainene.
În cea de-a 14-a zi de concurs la Olimpiada Albă Milano/Cortina 2026, chinezii Mengtao Xu și Xindi Wang au scris una dintre cele mai frumoase povești. Soț și soție, ambii au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la probele de aerials din cadrul competițiilor de schi acrobatic, ajutând China să ajungă la un număr de 4 medalii de aur cucerite până acum la această ediție. Mai mult, Xu a devenit prima femeie care își apără titlul olimpic la această probă.
În atenția călătorilor! Traficul prin punctul de trecere Tudora, temporar suspendat pe ambele sensuri # Moldova1
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică. Pe durata restricțiilor, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru traversare prin punctul de trecere Palanca.
Investiții de peste 71 milioane lei în irigare: 10 proiecte noi pentru fermierii din Moldova # Moldova1
Republica Moldova face un nou pas pentru a ajuta fermierii să facă față secetei și schimbărilor climatice. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), împreună cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), a lansat primele licitații pentru construcția unor sisteme moderne de irigare.
Peste 90 de mii de vizitatori au ajuns în Republica Moldova anul trecut, în creștere cu aproximativ 34% față de 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Cei mai mulți au fost excursioniști de o zi, veniți în special pentru odihnă și agrement.
Știința și educația, în fața provocărilor actuale: dezbatere cu rectori și academicieni la USM # Moldova1
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit dezbaterea publică „Educația și știința într-o societate bazată pe cunoaștere: implicații pentru timpurile noastre”. Evenimentul a reunit două personalități marcante ale mediului academic din România – Daniel David, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, și Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, ambii foști miniștri ai Educației și Cercetării.
Operațiunea „Telefonul”: zeci de conducători auto sancționați zilnic pentru neatenție în trafic # Moldova1
În ultimele două săptămâni, cel puțin 1.380 de șoferi au fost sancționați pentru că au folosit telefonul mobil în timp ce conduceau. Amenzile ajung până la 600 de lei, iar fiecare contravenient primește și trei puncte de penalizare. Verificările sunt desfășurate la nivel național în cadrul operațiunii „Telefonul”.
Vreme extremă în lume: ninsori paralizează Austria și SUA, furtuni violente în Franța și Croația # Moldova1
În timp ce iarna aduce ninsori și blocaje în Austria și Statele Unite, Franța și Croația se confruntă cu furtuni puternice. Vremea severă provoacă perturbări în transport, în școli și în serviciile publice, iar autoritățile sunt în alertă pentru a limita efectele și a proteja populația.
Premierul Alexandru Munteanu: Curtea Constituțională a Republicii Moldova rămâne un reper esențial pentru statul de drept # Moldova1
Curtea Constituțională a Republicii Moldova rămâne un reper esențial pentru statul de drept și protecția drepturilor cetățenilor, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu la deschiderea anului judiciar 2026, eveniment care marchează și 31 de ani de activitate ai instituției.
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un microbuz s-a scufundat în lacul înghețat Baikal # Moldova1
Șapte persoane și-au pierdut viața în Lacul Baikal, Siberia, după ce un microbuz cu opt turiști chinezi a căzut în apă vineri, când gheața s-a rupt în timpul traversării lacului înghețat, a anunțat Ministerul rus pentru Situații de Urgență, citat de Reuters.
Gazul livrat în malul stâng al Nistrului este achitat de companii private, prin intermediul agenților de plată agreați de bănci, și nu direct de un stat sau donator, a declarat Vadim Ceban, președintele interimar al Consiliului de Administrație „Moldovagaz”, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.
Vinurile moldovenești, apreciate la gala „Wine Into Water” din Tokyo: a fost vândut la licitație caritabilă pentru aproape patru mii de dolari # Moldova1
Vinurile Republicii Moldova s-au clasat printre cele mai apreciate la Tokyo, unde au fost prezentate în premieră la cea de-a 28-a ediție a galei caritabile „Wine Into Water”, iar una dintre sticlele scoase la licitație a fost adjudecată pentru 600.000 de yeni japonezi, aproximativ 3.900 de dolari, de zece ori peste prețul de pornire.
Performanță uluitoare pentru sportul moldovenesc! Reprezentativa Republicii Moldova a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală # Moldova1
În concursul feminin pe echipe, sportivele noastre s-au clasat pe primul loc la competiția ce se desfășoară în orașul bulgar Plovdiv.Echipa națională de a Repulicii Moldova a fost formată din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Casandra Berzan și a ajuns să evolueze în finală, acolo unde a și obținut victoria în fața reprezentativei Georgiei.
Reacția Uniunii Europene după ce Curtea Supremă americană a anulat tarifele vamale impuse de Trump # Moldova1
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, printr-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, vineri, tarifele impuse de președintele Donald Trump țărilor din jurul lumii, scrie hotnews.ro.
A dat toate calculele peste cap: norvegianul Johannes Dale-Skjevdal a devenit campion olimpic în concursul de biatlon, proba de Mass start pe distanța de 15 kilometri # Moldova1
Biatlonistul norvegian Johannes Dale-Skjevdal a câștigat proba de Mass start pe distanța de 15 kilometri la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Cei 30 de sportivi au plecat simultan și au tras de 4 ori în poligon. Vântul puternic a afectat serios tragerile. Johannes Dale-Skjevdal a speculat acest aspect care a dat bătăi de cap rivalilor săi și a furnizat marea surpriză.
REACȚII | „Viva, Moldova!” cucerește lumea: Satoshi, „viitorul câștigător” al Eurovision... pe YouTube # Moldova1
Piesa „Viva, Moldova!”, cu care Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, a devenit un fenomen online. Versiunea extinsă a melodiei, lansată pe YouTube, a depășit 434 de mii de vizualizări și a generat aproape 900 de comentarii. Dincolo de cifre, însă, reacțiile spun o poveste care depășește granițele R. Moldova.
Istorie, artă sau ideologie: Ce face R. Moldova cu monumentele sovietice din spațiile publice # Moldova1
La aproape 35 de ani de la independență, R. Moldova rămâne împânzită de monumente sovietice, iar reamplasarea acestora revine, periodic, în dezbaterile publice. În timp ce istoricii susțin că aceste statui „ne trag înapoi”, iar veteranii de război cer „reamplasarea” și înlocuirea acestora cu monumente ale eroilor naționali, sculptorii invocă „valoarea artistică” a lucrărilor și întreabă „ce punem în loc?”.
Siguranța copiilor în mediul online, discutată la Președinție în cadrul unui dialog național # Moldova1
Siguranța copiilor în mediul online a fost pusă în discuție vineri, 20 februarie, la Președinție, odată cu lansarea dialogului național pe acest subiect. La prima reuniune au participat profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, precum și reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale.
A doua vizită în SUA în 2026: Ministrul Energiei va participa la Transatlantic Gas Security Summit # Moldova1
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii (SUA) în perioada 23–25 februarie, a doua de la începutul acestui an. Oficialul urmează să participe, pe 24 februarie, la summitul Transatlantic Gas Security, la care și-a confirmat prezența și directoarea generală pentru energie în cadrul Comisiei Europene, Ditte Juul Jørgensen.
Zimbru Chișinău a revenit din cantonamentul susținut în Turcia! Fotbaliștii sunt monitorizați la antrenamente de finanțatorul clubului Nicolae Ciornîi # Moldova1
Zimbru Chișinău continuă la Chișinău pregătirile pentru partea a doua a sezonului. Dacă în Antalia au avut parte de temperaturi ridicate și condiții mai bune de muncă, acasă „galben-verzii" au fost întâmpinați de o iarnă în toată regula - cu frig și zăpadă.
