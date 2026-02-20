Siguranța copiilor în mediul online, discutată la Președinție în cadrul unui dialog național

17:40

Primii megawați de energie electrică stocată din regenerabile au fost livrați în sistemului energetic național, iar autoritățile se așteaptă să fie instalate în acest an spații de stocare cu capacitate totală de cel puțin 200 de megawați-oră (MWh). Acest lucru va aduce mai mult echilibru în sistemul electroenergetic, va reduce dependența de importuri și va contribui la stabilizarea prețurilor. Și reprezentanții mediului privat susțin că sunt interesați de instalarea acestor baterii de stocare.