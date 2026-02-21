Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Retrospectiva zilei de 20 februarie
Moldova1, 21 februarie 2026 09:40
În cea de-a 14-a zi de concurs la Olimpiada Albă Milano/Cortina 2026, chinezii Mengtao Xu și Xindi Wang au scris una dintre cele mai frumoase povești. Soț și soție, ambii au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la probele de aerials din cadrul competițiilor de schi acrobatic, ajutând China să ajungă la un număr de 4 medalii de aur cucerite până acum la această ediție. Mai mult, Xu a devenit prima femeie care își apără titlul olimpic la această probă.
• • •
Atacuri la Odesa | Două persoane au fost rănite, un liceu și mai multe case au fost avariate # Moldova1
Orașul Odesa a fost din nou atacat cu drone rusești. Două persoane au fost rănite și mai multe clădiri rezidențiale avariate în urma atacului, susțin autoritățile ucrainene.
În atenția călătorilor! Traficul prin punctul de trecere Tudora, temporar suspendat pe ambele sensuri # Moldova1
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică. Pe durata restricțiilor, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru traversare prin punctul de trecere Palanca.
09:00
Investiții de peste 71 milioane lei în irigare: 10 proiecte noi pentru fermierii din Moldova # Moldova1
Republica Moldova face un nou pas pentru a ajuta fermierii să facă față secetei și schimbărilor climatice. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), împreună cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), a lansat primele licitații pentru construcția unor sisteme moderne de irigare.
Peste 90 de mii de vizitatori au ajuns în Republica Moldova anul trecut, în creștere cu aproximativ 34% față de 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Cei mai mulți au fost excursioniști de o zi, veniți în special pentru odihnă și agrement.
08:00
Știința și educația, în fața provocărilor actuale: dezbatere cu rectori și academicieni la USM # Moldova1
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit dezbaterea publică „Educația și știința într-o societate bazată pe cunoaștere: implicații pentru timpurile noastre”. Evenimentul a reunit două personalități marcante ale mediului academic din România – Daniel David, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, și Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, ambii foști miniștri ai Educației și Cercetării.
Omagiu lui Constantin Brâncuși la Chișinău: „Luna sculptorilor români”, în premieră, a trecut Prutul # Moldova1
Eveniment expozițional de anvergură la Chișinău. De ziua nașterii marelui sculptor român de valoare universală, Constantin Brâncuși, capitala Republicii Moldova găzduiește, în premieră, extinderea proiectului „Luna sculptorilor români” de la Iași și o amplă expoziție-omagiu a artiștilor de pe ambele maluri ale Prutului.
Ungaria blochează împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Motivul invocat de Szijjarto # Moldova1
Ungaria a anunțat pe 20 februarie că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro ($107 milioane) al Uniunii Europene pentru Ucraina până când fluxul de petrol rusesc prin conducta deteriorată Drujba va fi reluat, transmite The Kyiv Independent.
Operațiunea „Telefonul”: zeci de conducători auto sancționați zilnic pentru neatenție în trafic # Moldova1
În ultimele două săptămâni, cel puțin 1.380 de șoferi au fost sancționați pentru că au folosit telefonul mobil în timp ce conduceau. Amenzile ajung până la 600 de lei, iar fiecare contravenient primește și trei puncte de penalizare. Verificările sunt desfășurate la nivel național în cadrul operațiunii „Telefonul”.
Vreme extremă în lume: ninsori paralizează Austria și SUA, furtuni violente în Franța și Croația # Moldova1
În timp ce iarna aduce ninsori și blocaje în Austria și Statele Unite, Franța și Croația se confruntă cu furtuni puternice. Vremea severă provoacă perturbări în transport, în școli și în serviciile publice, iar autoritățile sunt în alertă pentru a limita efectele și a proteja populația.
Premierul Alexandru Munteanu: Curtea Constituțională a Republicii Moldova rămâne un reper esențial pentru statul de drept # Moldova1
Curtea Constituțională a Republicii Moldova rămâne un reper esențial pentru statul de drept și protecția drepturilor cetățenilor, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu la deschiderea anului judiciar 2026, eveniment care marchează și 31 de ani de activitate ai instituției.
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un microbuz s-a scufundat în lacul înghețat Baikal # Moldova1
Șapte persoane și-au pierdut viața în Lacul Baikal, Siberia, după ce un microbuz cu opt turiști chinezi a căzut în apă vineri, când gheața s-a rupt în timpul traversării lacului înghețat, a anunțat Ministerul rus pentru Situații de Urgență, citat de Reuters.
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că Rusia nu este pregătită să încheie pacea cu Ucraina, iar războiul ar putea continua cel puțin până în vară. Într-un interviu acordat postului TVP World, liderul de la Helsinki a declarat că principalul obstacol în calea unui acord este Moscova, nu Kievul sau capitalele occidentale, chiar dacă negocierile mediate de Statele Unite sunt așteptate să continue.
Gazul livrat în malul stâng al Nistrului este achitat de companii private, prin intermediul agenților de plată agreați de bănci, și nu direct de un stat sau donator, a declarat Vadim Ceban, președintele interimar al Consiliului de Administrație „Moldovagaz”, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.
Vinurile moldovenești, apreciate la gala „Wine Into Water” din Tokyo: a fost vândut la licitație caritabilă pentru aproape patru mii de dolari # Moldova1
Vinurile Republicii Moldova s-au clasat printre cele mai apreciate la Tokyo, unde au fost prezentate în premieră la cea de-a 28-a ediție a galei caritabile „Wine Into Water”, iar una dintre sticlele scoase la licitație a fost adjudecată pentru 600.000 de yeni japonezi, aproximativ 3.900 de dolari, de zece ori peste prețul de pornire.
Performanță uluitoare pentru sportul moldovenesc! Reprezentativa Republicii Moldova a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală # Moldova1
În concursul feminin pe echipe, sportivele noastre s-au clasat pe primul loc la competiția ce se desfășoară în orașul bulgar Plovdiv.Echipa națională de a Repulicii Moldova a fost formată din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Casandra Berzan și a ajuns să evolueze în finală, acolo unde a și obținut victoria în fața reprezentativei Georgiei.
Reacția Uniunii Europene după ce Curtea Supremă americană a anulat tarifele vamale impuse de Trump # Moldova1
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, printr-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, vineri, tarifele impuse de președintele Donald Trump țărilor din jurul lumii, scrie hotnews.ro.
Donald Trump primește o lovitură dură din partea Justiției americane. Curtea Supremă a anulat majoritatea tarifelor vamale impuse anul trecut de președintele SUA. Judecătorii au decis că liderul de la Washington nu avea autoritatea de a impune taxe noi pentru importul de bunuri provenite de la aproape toți partenerii comerciali ai țării, anunță The Guardian.
A dat toate calculele peste cap: norvegianul Johannes Dale-Skjevdal a devenit campion olimpic în concursul de biatlon, proba de Mass start pe distanța de 15 kilometri # Moldova1
Biatlonistul norvegian Johannes Dale-Skjevdal a câștigat proba de Mass start pe distanța de 15 kilometri la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Cei 30 de sportivi au plecat simultan și au tras de 4 ori în poligon. Vântul puternic a afectat serios tragerile. Johannes Dale-Skjevdal a speculat acest aspect care a dat bătăi de cap rivalilor săi și a furnizat marea surpriză.
Încă un moldovean reținut în dosarul asasinatelor din Ucraina. Gruparea coordonată de Rusia se extinde # Moldova1
Trei dintre cei patru cetățeni ai Republicii Moldova reținuți într-un dosar privind pregătirea unor asasinate în Ucraina au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
REACȚII | „Viva, Moldova!” cucerește lumea: Satoshi, „viitorul câștigător” al Eurovision... pe YouTube # Moldova1
Piesa „Viva, Moldova!”, cu care Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, a devenit un fenomen online. Versiunea extinsă a melodiei, lansată pe YouTube, a depășit 434 de mii de vizualizări și a generat aproape 900 de comentarii. Dincolo de cifre, însă, reacțiile spun o poveste care depășește granițele R. Moldova.
Istorie, artă sau ideologie: Ce face R. Moldova cu monumentele sovietice din spațiile publice # Moldova1
La aproape 35 de ani de la independență, R. Moldova rămâne împânzită de monumente sovietice, iar reamplasarea acestora revine, periodic, în dezbaterile publice. În timp ce istoricii susțin că aceste statui „ne trag înapoi”, iar veteranii de război cer „reamplasarea” și înlocuirea acestora cu monumente ale eroilor naționali, sculptorii invocă „valoarea artistică” a lucrărilor și întreabă „ce punem în loc?”.
Siguranța copiilor în mediul online, discutată la Președinție în cadrul unui dialog național # Moldova1
Siguranța copiilor în mediul online a fost pusă în discuție vineri, 20 februarie, la Președinție, odată cu lansarea dialogului național pe acest subiect. La prima reuniune au participat profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, precum și reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale.
A doua vizită în SUA în 2026: Ministrul Energiei va participa la Transatlantic Gas Security Summit # Moldova1
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii (SUA) în perioada 23–25 februarie, a doua de la începutul acestui an. Oficialul urmează să participe, pe 24 februarie, la summitul Transatlantic Gas Security, la care și-a confirmat prezența și directoarea generală pentru energie în cadrul Comisiei Europene, Ditte Juul Jørgensen.
Zimbru Chișinău a revenit din cantonamentul susținut în Turcia! Fotbaliștii sunt monitorizați la antrenamente de finanțatorul clubului Nicolae Ciornîi # Moldova1
Zimbru Chișinău continuă la Chișinău pregătirile pentru partea a doua a sezonului. Dacă în Antalia au avut parte de temperaturi ridicate și condiții mai bune de muncă, acasă „galben-verzii" au fost întâmpinați de o iarnă în toată regula - cu frig și zăpadă.
Spații de stocare a energiei electrice de cel puțin 200 MWh, în 2026: „Prețuri mai bune și securitate sporită” # Moldova1
Primii megawați de energie electrică stocată din regenerabile au fost livrați în sistemului energetic național, iar autoritățile se așteaptă să fie instalate în acest an spații de stocare cu capacitate totală de cel puțin 200 de megawați-oră (MWh). Acest lucru va aduce mai mult echilibru în sistemul electroenergetic, va reduce dependența de importuri și va contribui la stabilizarea prețurilor. Și reprezentanții mediului privat susțin că sunt interesați de instalarea acestor baterii de stocare.
Moscova desființează Muzeul Istoriei GULAG (administrația generală a lagărelor de muncă forțată - n.r.) și creează în loc „Muzeul Memoriei”, dedicat „victimelor genocidului poporului sovietic”. Anunțul a fost făcut de criticul de artă Ksenia Korabelnikova, iar informația a fost confirmată, ulterior, de o sursă a agenției Interfax, care a declarat că aceasta a fost deja comunicată colectivului instituției.
Sectorul justiției din Republica Moldova, aflat în ultimii ani într-un amplu proces de reformă, continuă să se confrunte cu probleme care afectează calitatea actului de justiție. Autoritățile recunosc existența unor vulnerabilități și își asumă continuarea reformelor menite să asigure „o justiție independentă, imparțială și responsabilă”.
Planul de asasinare a unor personalități ucrainene, pus la cale în R. Moldova: „Nu este un caz unic, ci o serie de acțiuni coordonate de la Moscova” # Moldova1
Gruparea criminală care planifica asasinarea unor persoane publice din Ucraina, inclusiv jurnaliști și politicieni, nu reprezintă un incident izolat, ci face parte dintr-o strategie recurentă a serviciilor secrete rusești de a utiliza cetățeni moldoveni în scopuri subversive.
Invențiile moldovenești vor fi recunoscute automat în Europa: Costuri mai mici și proceduri simplificate # Moldova1
Republica Moldova a devenit stat membru cu drepturi depline al sistemului european de brevete. De la statutul de observator, țara noastră a intrat oficial în rândul celor 39 de state membre ale Convenției Brevetului European, după votul Parlamentului de la Chișinău. Deși pare tehnică, decizia are implicații majore pentru inventatorii și agenții economici din Republica Moldova, cărora le-a fost facilitat accesul la un sistem de protecție a invențiilor în întreaga Europă.
DECLARAȚIE | „R. Moldova trăiește în pace doar pentru că Ucraina ne apără. Neutralitatea nu ne apără” # Moldova1
Republica Moldova trăiește astăzi în condiții de pace „doar grație faptului că Ucraina ne apără”, iar neutralitatea constituțională „deocamdată nu ne apără”, afirmă fostul deputat Oazu Nantoi. Potrivit analistului, „atitudinea superficială” a Occidentului față de agresiunea Rusiei împotriva Georgiei în anul 2008 și față de anexarea Crimeii din 2014 a dus la invadarea Ucrainei în 2022.
Răspunsul Chișinăului pentru Ucraina, care intenționează să suspende importurile de vinuri din R. Moldova: „Trebuie să protejăm consumatorul” # Moldova1
Premierul Alexandru Munteanu confirmă intenția Ucrainei de a suspenda importurile de vinuri din R. Moldova, după ce Chișinăul a interzis, temporar, importurile de carne de pasăre și de furaje din statul vecin. Totuși, protecția consumatorului din R. Moldova reprezintă o „obligație” a autorităților, chiar dacă „nu este bine să ne certăm cu vecinii”, afirmă prim-ministrul.
Iarna severă a scos la iveală vulnerabilitățile infrastructurii rutiere din țară. Asfaltul crăpat și gropile adânci îi pun la grea încercare pe șoferi, mai ales atunci când sunt acoperite de apă și devin greu de observat. Experții vorbesc despre o „subfinanțare cronică a întreținerii drumurilor” – o realitate recunoscută și de autorități, care promit strategii multianuale și tehnologii mai rezistente.
Scrutinul din Găgăuzia, subiect de discuții în Parlamentul de la Chișinău: Autoritățile caută soluții pentru deblocarea alegerilor de la Comrat # Moldova1
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei, care urmau să aibă loc încă pe 16 noiembrie 2025, a ajuns în impas, întrucât în regiune nu există în acest moment o autoritate electorală funcțională, iar mandatele deputaților locali au expirat. Reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), ai Adunării Populare și ai Legislativului de la Chișinău urmează să se întrunească, la începutul săptămânii viitoare, pentru a găsi soluții la blocajul juridic și instituțional de la Comrat.
Ucraina ar putea exporta bunuri și servicii militare în valoare de miliarde de dolari, în 2026, după ce a autorizat primele sale vânzări externe în timpul războiului și ia în considerare introducerea unui impozit pe aceste exporturi, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt din domeniul apărării, pentru Reuters.
FC Fiorentina țintește un nou parcurs îndelungat în Liga Conferințelor. Finalista competiției din 2023 și 2024 este ca și calificată în faza optimilor de finală. În partida-tur din play-off, echipa „viola" a zdrobit cu 3:0 în deplasare pe Jagiellonia Bialystok din Polonia. Formația condusă de Paolo Vanoli a marcat toate cele trei goluri în repriza secundă.
Au ascuns bani de autorități: Companii de transport din R. Moldova, evaziune fiscală de milioane # Moldova1
Două companii de transport care efectuau curse ocazionale spre Europa și Rusia, au ascuns de autorități venituri în valoare de 2.8 milioane de lei, bani din care urmau să fie încasate impozite în bugetul statului.
O poznă copilărească s-a transformat într-o anchetă polițienească în municipiul Chișinău. Cinci minori, cu vârste între 12 și 15 ani, sunt cercetați de oamenii legii după ce ar fi sustras, pe timp de noapte, un automobil în comuna Grătiești, suburbie a capitalei.
Olimpiada de iarnă 2026. Reprezentanta României, Julia Sauter, s-a clasat pe locul 17 la patinaj artistic # Moldova1
Reprezentanta României, Julia Sauter, s-a clasat pe locul 17 în concursul de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Este cea mai bună performanță a patinajului feminin românesc din toate timpurile la Olimpiada de iarnă.
„Eroii Cerului”, omagiați la 12 ani de la Revoluția Demnității. Zelenski: „Poporul a câștigat libertatea pentru Ucraina” # Moldova1
Ucraina i-a comemorat pe Eroii „Sutei Cerești”, la 12 ani de la începutul Revoluției Demnității, moment considerat prima etapă a rezistenței împotriva agresiunii ruse. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat că lupta începută pe Maidan continuă și astăzi, pe front și în fiecare intervenție de salvare după bombardamente.
Fracțiunea PAS cere o ședință urgentă a CMC. „O încercare de a tergiversa votarea bugetului”, acuză MAN # Moldova1
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere convocarea de urgență a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), afirmând că există „probleme critice” care trebuie soluționate fără întârziere. Potrivit membrilor fracțiunii PAS, situația dificilă din oraș ar fi rezultatul lipsei de viziune și al „intereselor personale” ale primarului general, Ion Ceban.
Biscuiți cu ulei de palmier, pe rafturile magazinelor: ANSA a dispus retragerea produselor din comerț # Moldova1
Aproximativ două tone și jumătate de biscuiți vor fi folosiți drept hrană pentru animale, după ce au fost retrase de pe piață din cauza conținutului neconform și potențial dăunător pentru sănătatea umană.
Nottingham Forest, VfB Stuttgart și Racing Club Genk au obținut victorii confortabile în prima manșă a play-off-ului Ligii Europei la fotbal. Cele trei echipei au susținut partidele-tur în deplasare și sunt favorire la calificarea în optimile de finală. Cu un nou antrenor principal în persoana portughezului Vítor Pereira, Nottingham Forest a surclasat cu 3:0 în deplasare pe Fenerbahçe Istanbul.
Presupusul organizator al omorului la comandă din sectorul Râșcani, eliberat din penitenciar. Procurorii contestă arestul la domiciliu # Moldova1
Organizatorul presupus al omorului la comandă comis în iulie 2024 pe terasa unui local din sectorul Râșcani al capitalei a fost eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu, anunță vineri, 20 februarie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Imaginea Maiei Sandu și a altor personalități, folosită în fraude online cu „investiții” false # Moldova1
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii asupra unei noi serii de fraude investiționale răspândite în mediul online și pe rețelele de socializare. Escrocheriile folosesc materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează abuziv numele și imaginea unor personalități publice, printre care ale președintei Maia Sandu sau ale premierului Alexandru Munteanu, precum și a regretatului Mircea Snegur, pentru a promova presupuse oportunități de investiții.
VIDEO | Asasinarea unor politicieni și jurnaliști ucraineni, pusă la cale în R. Moldova: Plan coordonat de FSB și 11 persoane reținute # Moldova1
Un plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina - „peste cinci persoane din politică și jurnalism”, pus la cale de o rețea coordonată în Republica Moldova de serviciile secrete rusești, a fost dejucat în urma unei operațiuni comune a procurorilor și polițiștilor de la Chișinău și Kiev. În total, 11 persoane au fost reținute, printre acestea numărându-se și presupusul recrutor al grupării - Nicolae Andrei Șepeli, anterior condamnat în Rusia și grațiat, în 2022, în Republica Moldova.
NASA pregătește zborul în jurul Lunii: Testul general pentru lansarea rachetei SLS a fost finalizat cu succes # Moldova1
NASA a finalizat testul general pentru lansarea uriașei sale rachete Space Launch System (SLS), care va transporta astronauți în jurul Lunii pentru prima dată după mai bine de 50 de ani în cadrul misiunii Artemis 2.
