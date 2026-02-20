Ungaria blochează împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Motivul invocat de Szijjarto

11:00

Elevii din Republica Moldova nu mai studiază Chimia, Biologia, Fizica și Matematica doar din manuale. Laboratoarele din Liceul „Miron Costin” de la Florești și Liceul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” de la Bălți, au fost complet modernizate și dotate cu echipamente de ultimă generație. Acestea le permit tinerilor să experimenteze pe viu, cu ajutorul tehnologiilor de vârf.