Vama „rupe” planul: 4,25 miliarde de lei colectate la buget de la începutul anului
Bani.md, 16 februarie 2026 09:30
Circaa 4,25 miliarde de lei au fost colectați de la începutul anului 2026 la bugetul de stat de către Serviciul Vamal, ceea ce reprezintă o îndeplinire a cifrei de control în proporție de 102%. Potrivit instituției, doar în perioada 9–15 februarie 2026, încasările la buget s-au ridicat la peste 748,80 milioane de lei. În același […] Articolul Vama „rupe” planul: 4,25 miliarde de lei colectate la buget de la începutul anului apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
09:30
Circaa 4,25 miliarde de lei au fost colectați de la începutul anului 2026 la bugetul de stat de către Serviciul Vamal, ceea ce reprezintă o îndeplinire a cifrei de control în proporție de 102%. Potrivit instituției, doar în perioada 9–15 februarie 2026, încasările la buget s-au ridicat la peste 748,80 milioane de lei. În același […] Articolul Vama „rupe” planul: 4,25 miliarde de lei colectate la buget de la începutul anului apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
16:40
Guvernul României salută tranzacția aflată în curs de finalizare prin care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vinde integral operatorul Portului Internațional Giurgiulești, compania ICS Danube Logistics, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Potrivit comunicatului oficial, BERD a semnat la 31 decembrie 2025 Acordul de Cumpărare de Acțiuni pentru cedarea pachetului de […] Articolul Ce spune Guvernul României despre preluarea Portului Giurgiulești apare prima dată în Bani.md.
11:20
Creșterea prețului aurului a majorat puternic valoarea rezervelor deținute de băncile centrale, iar la o cotație de 5.500 de dolari pe uncie Statele Unite dețin aur evaluat la peste 1,4 trilioane de dolari cu mult înaintea oricărei alte țări, potrivit datelor Consiliului Mondial al Aurului, potrivit unui clasament realizat de Visual Capitalist. Metalul prețios și-a […] Articolul Topul aurului la nivel mondial! America rămâne de neatins apare prima dată în Bani.md.
11:10
Marea Britanie și aliații europeni analizează opțiuni pentru acțiuni comune împotriva așa-numitei „flote din umbră” care transportă petrol rusesc, inclusiv scenarii de interceptare și capturare a unor petroliere, potrivit unor informații publicate de Bloomberg. Subiectul a fost discutat în marja Conferinței de Securitate de la München, deschisă pe 13 februarie, în cadrul unei reuniuni a […] Articolul Europa pregătește lovitura. Petrolierele „din umbră” ale Rusiei, în vizor apare prima dată în Bani.md.
11:00
Statele Unite intenționează să intensifice presiunea asupra exporturilor de petrol ale Iranului, în special asupra livrărilor către China, în încercarea de a forța Teheranul să accepte o nouă înțelegere, relatează Axios. Potrivit a doi oficiali americani familiarizați cu discuțiile, președintele Donald Trump și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, au convenit în cadrul unei întâlniri desfășurate miercuri […] Articolul SUA strâng șurubul. Petrolul iranian, ținta principală a noii presiuni apare prima dată în Bani.md.
Ieri
13:00
Banca Centrală a Rusiei a redus prognoza privind prețul petrolului rusesc și avertizează asupra unor „riscuri substanțiale” pentru economie, potrivit unui nou scenariu macroeconomic publicat vineri, potrivit prognozei Băncii Centrale a Rusiei. Regulatorul estimează că prețul mediu al petrolului Urals va coborî în acest an la 45 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel […] Articolul Bugetul Rusiei, sub presiune: Urals ar putea coborî la 45 de dolari pentru un baril apare prima dată în Bani.md.
12:40
Serviciul Vamal anunță că, în urma controalelor ulterioare finalizate în perioada 19 ianuarie – 13 februarie 2026, au fost identificate obligații vamale suplimentare în valoare totală de 3,342 milioane de lei, sumă care urmează să fie încasată la bugetul de stat. Potrivit instituției, verificările au scos la iveală mai multe tipuri de încălcări ale legislației […] Articolul Controlul Vămii a scos la iveală milioane neplătite. Peste 3,3 milioane lei de recuperat apare prima dată în Bani.md.
12:00
Transportul maritim își consolidează poziția de principală axă logistică a exporturilor agricole ale Republicii Moldova, în timp ce calea ferată începe să revină treptat în competiție, arată analiza economistului Iurie Rija pentru sezonul iulie 2025 – ianuarie 2026, potrivit analizei economistului Iurie Rija. În perioada analizată, exportul celor cinci culturi de bază, grâu, rapiță, orz, […] Articolul Șoc pe piață! Aproape jumătate din cerealele Moldovei pleacă deja pe mare apare prima dată în Bani.md.
11:50
Transportul naval continuă să joace un rol strategic în comerțul exterior al Republicii Moldova, însă datele pentru 2025 indică o consolidare la volume ridicate și o dependență tot mai accentuată de exportul de materie primă agricolă, arată analiza economistului Iurie Rija. Volumul total al mărfurilor expediate pe cale navală, inclusiv export și tranzit, a ajuns […] Articolul Dependență periculoasă: 88% din exporturile navale ale Moldovei sunt cereale apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Recensământ rutier la intrările în capitală: ANTA colectează date pentru centura Chișinăului # Bani.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că, în această săptămână, desfășoară o amplă acțiune de colectare a datelor de trafic, etapă importantă în elaborarea studiului de fezabilitate pentru viitorul drum de centură al municipiului Chișinău. Potrivit instituției, inspectorii ANTA, în colaborare cu specialiștii companiei „Universinj” SRL, efectuează recensăminte rutiere în mai multe puncte strategice de […] Articolul Recensământ rutier la intrările în capitală: ANTA colectează date pentru centura Chișinăului apare prima dată în Bani.md.
14:10
Portul Internațional Giurgiulești, vândut românilor, ar putea rămâne sub regim special până în 2075 # Bani.md
Statutul special al Portului Internațional Liber „Giurgiulești” ar putea fi extins dincolo de 2030, iar terenurile pe care este amplasat ar urma să fie transmise în drept de superficie până la 31 decembrie 2075, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În nota informativă se arată explicit că legislația actuală […] Articolul Portul Internațional Giurgiulești, vândut românilor, ar putea rămâne sub regim special până în 2075 apare prima dată în Bani.md.
13:10
Rusia sparge pragul de 60 de miliarde de dolari! Datoria externă atinge cel mai mare nivel din ultimii 20 de ani # Bani.md
Datoria externă de stat a Rusiei a ajuns la 61,97 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, potrivit datelor publicate de Ministerul rus al Finanțelor. Nivelul înregistrat la 1 februarie depășește pragul de 60 de miliarde de dolari pentru prima dată în ultimele două decenii. Potrivit statisticilor oficiale, precedentul record […] Articolul Rusia sparge pragul de 60 de miliarde de dolari! Datoria externă atinge cel mai mare nivel din ultimii 20 de ani apare prima dată în Bani.md.
12:40
Importurile de amestec carbamid-amoniacal (KAS-32) în Republica Moldova au ajuns în 2025 la 19 mii de tone, în valoare totală de 132,3 milioane lei, cu un preț mediu de 6.962 lei/tonă, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija. Datele indică o piață matură, puternic concentrată și dependentă de furnizorii din spațiul estic. Potrivit expertului, […] Articolul Piața fertilizanților capturată: trei companii controlează aproape tot apare prima dată în Bani.md.
12:10
Dacă cineva și-a mărit averea în 2025, aceia au fost miliardarii din sectorul tehnologic. Acești antreprenori au adăugat multe miliarde la averile lor datorită inteligenței artificiale. Dacă ar fi să alegem marele protagonist al anului 2025, ar putea fi Donald Trump, odată cu revenirea sa la Casa Albă pentru al doilea mandat de președinte al […] Articolul Topul miliardarilor lumii! Cine conduce clasamentul și cine este marele perdant apare prima dată în Bani.md.
12:00
ANSA blochează despăgubirile în cazul porcilor sacrificați de la Roșcana? Certificatele emise au ajuns în instanță # Bani.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) ar fi contestat în instanță chiar certificatele de constatare a pagubelor pe care tot ea le-a emis, în dosarele privind despăgubirile pentru fermele afectate de pesta porcină africană (PPA). Contactată de BANI.MD pentru o reacție, instituția a refuzat să ofere detalii. „Nu oferim niciun comentariu până la finalizarea tuturor procedurilor”, […] Articolul ANSA blochează despăgubirile în cazul porcilor sacrificați de la Roșcana? Certificatele emise au ajuns în instanță apare prima dată în Bani.md.
11:50
Un nou potențial cumpărător al activelor Lukoil: Midad Energy propune plată integrală în numerar # Bani.md
Compania saudită Midad Energy a semnat la sfârșitul lunii ianuarie un protocol de intenție cu gigantul rus Lukoil pentru achiziționarea activelor externe ale companiei ruse, aflate sub sancțiuni occidentale, au declarat mai multe surse pentru Reuters. Acordul preliminar acoperă toate activele internaționale scoase la vânzare de Lukoil. Midad a convenit să achite tranzacția integral în […] Articolul Un nou potențial cumpărător al activelor Lukoil: Midad Energy propune plată integrală în numerar apare prima dată în Bani.md.
09:50
Trenul „Prietenia” de la Chișinău a deraiat vineri dimineață la București, în timpul manevrei de împingere a garniturii de către o locomotivă a SNTFC CFR Călători. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că incidentul s-a produs la ora 08:20, când garnitura trenului IRN 401, operată de Societatea Națională de Transport Feroviar Călători […] Articolul Trenul „Prietenia” a sărit de pe șine la București apare prima dată în Bani.md.
12 februarie 2026
18:10
BERD a vândut Portul Internațional Giurgiulești statului român: Portul Constanța devine proprietar unic # Bani.md
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat astăzi că va finaliza în scurt timp tranzacția de vânzare a companiei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (GIFP), către Portul Constanța. Contractul de vânzare-cumpărare a acțiunilor, suma căruia nu a fost anunțată, a fost semnat la 31 decembrie 2025 și a fost aprobat de […] Articolul BERD a vândut Portul Internațional Giurgiulești statului român: Portul Constanța devine proprietar unic apare prima dată în Bani.md.
17:50
Bugetul de stat va trece prin „filtru”: toate cheltuielile, revizuite o dată la 7 ani. Ținta – economii de până la 20% # Bani.md
Revizuirea cheltuielilor bugetare va deveni obligatorie, sistematică și cuantificabilă, potrivit unei noi metodologii elaborate de Ministerul Finanțelor și supusă consultărilor publice, care stabilește termene clare și ținte de economii de până la 20% din cheltuieli în anumite domenii. Proiectul de ordin aprobă Metodologia privind procesul de revizuire a cheltuielilor bugetare, document care instituie un mecanism […] Articolul Bugetul de stat va trece prin „filtru”: toate cheltuielile, revizuite o dată la 7 ani. Ținta – economii de până la 20% apare prima dată în Bani.md.
12:00
Comisia Europeană permite exportul de carne proaspătă și procesată de pasăre din toată Moldova # Bani.md
Întreg teritoriul Republicii Moldova a fost autorizat pentru exportul în Uniunea Europeană de carne proaspătă și procesată de pasăre, în urma unei decizii adoptate de Comisia Europeană, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Decizia a fost luată în data de 6 februarie, după ce ANSA a prezentat Comisiei Europene garanții privind situația epidemiologică. ”ANSA a […] Articolul Comisia Europeană permite exportul de carne proaspătă și procesată de pasăre din toată Moldova apare prima dată în Bani.md.
11:00
Economistul Iurie Rija arată că piața importurilor de KAS-32 (amestec carbamidă-azotat de amoniu) din Republica Moldova a trecut printr-o consolidare accentuată în 2025, cu o concentrare puternică atât la nivel geografic, cât și la nivelul operatorilor interni. În 2025, Moldova a importat 19 mii tone de KAS-32 în valoare totală de 132,3 milioane lei, la […] Articolul Estul dictează prețul la îngrășămintele lichide din Moldova apare prima dată în Bani.md.
10:40
Investițiile străine directe pe piața primară de capital au ajuns în 2025 la 132,79 milioane de lei, comparativ cu 3,77 milioane de lei în 2024, potrivit datelor prezentate de Comisia Națională a Pieței Financiare. Chiar dacă rămân modeste ca volum, acestea sunt de aproximativ 35 de ori mai mari decât în anul precedent. Suma reprezintă […] Articolul Patru din zece lei investiți în emisiunile de acțiuni din 2025 vin de peste hotare apare prima dată în Bani.md.
10:40
Grupul francez Carrefour a anunțat joi că negociază vânzarea operațiunilor din România către frații Pavăl, prin intermediul vehiculului de investiții Paval Holding. Valoarea tranzacției este estimată la 823 milioane de euro, scrie romaniatv.ro Potrivit comunicatului citat de ZF.ro, operațiunea face parte din analiza strategică lansată de Carrefour la începutul anului 2025. Paval Holding este vehiculul […] Articolul Carrefour își face bagajele, miliardarii Pavăl preiu controlul? apare prima dată în Bani.md.
10:30
Decizia ANRE care împarte țara în două! Chișinăul scapă de 500 lei la căldură, iar Bălți plătește mai mult! # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife la energia termică, cu reduceri pentru consumatorii din Chișinău și o ajustare în creștere pentru municipiul Bălți. Pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica, tariful la energia termică va scădea la 2.020 lei/Gcal, față de 2.510 lei/Gcal în prezent sau cu 19,5% mai puțin. Reducerea este […] Articolul Decizia ANRE care împarte țara în două! Chișinăul scapă de 500 lei la căldură, iar Bălți plătește mai mult! apare prima dată în Bani.md.
09:50
Guvernul României analizează instituirea unei măsuri de supraveghere extinsă asupra activelor deținute de grupul rus Lukoil, în contextul sancțiunilor internaționale și al termenelor-limită impuse de autoritățile americane pentru finalizarea vânzării activelor externe ale companiei, scrie presa de peste Prut. Proiectul de hotărâre prevede desemnarea unui supraveghetor care să monitorizeze activitatea și fluxurile financiare ale entităților […] Articolul România pregătește preluarea sub supraveghere extinsă a activelor Lukoil apare prima dată în Bani.md.
11 februarie 2026
17:50
Iarnă grea pentru Europa: depozitele de gaze au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani # Bani.md
Depozitele de gaze ale Europei se golesc rapid pe fondul temperaturilor scăzute din această iarnă, iar nivelul de umplere a ajuns la cel mai redus prag din ultimii cinci ani. La 9 februarie, stocurile medii din Uniunea Europeană erau de doar 36%, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe, în condițiile în care sezonul rece nu s-a […] Articolul Iarnă grea pentru Europa: depozitele de gaze au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani apare prima dată în Bani.md.
17:30
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că, pe 27 februarie, Consiliul de Directori al Fondul Monetar Internațional va discuta raportul misiunii pe Articolul IV și inițierea negocierilor pentru un nou program cu Republica Moldova. „Pe 27 februarie, Consiliul de Directori al Fondului Monetar Internațional va discuta raportul misiunii pe articolul 4 și începerea discuțiilor asupra unui […] Articolul Moldova revine la masa negocierilor cu FMI! Decizie crucială pe 27 februarie apare prima dată în Bani.md.
12:10
Stop joc pentru giganți? Pragul pentru dominanță va coborî la 40%: Consiliul Concurenței primește puteri extinse # Bani.md
Pragul pentru constatarea poziției dominante ar putea fi redus de la 50% la 40%, iar Consiliul Concurenței va primi competențe extinse în materie de control al concentrărilor, inspecții și aplicare a sancțiunilor, potrivit proiectului de lege prin care este modificată legislația în domeniul concurenței. Documentul vizează armonizarea cadrului național cu regulamentele Uniunii Europene privind aplicarea […] Articolul Stop joc pentru giganți? Pragul pentru dominanță va coborî la 40%: Consiliul Concurenței primește puteri extinse apare prima dată în Bani.md.
12:10
Bolea, în „trenul vieții”! Ministrul Infrastructurii a gustat luxul diplomatic pe ruta spre Kiev # Bani.md
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea a bifat, probabil, călătoria vieții sale. Nu cu locomotiva de la CFM, nu cu vagonul clasic de pe ruta Chișinău–Ungheni, ci cu trenul VIP cu care ajung la Kiev oficiali din UE și SUA. Da, exact acel tren. Ministrul Infrastructurii a mers împreună cu premierul Alexandru Munteanu și ministra de Interne, […] Articolul Bolea, în „trenul vieții”! Ministrul Infrastructurii a gustat luxul diplomatic pe ruta spre Kiev apare prima dată în Bani.md.
10:40
Prima comunitate de energie din surse regenerabile a fost înregistrată în Republica Moldova, urmând să activeze în satul Cociulia, raionul Cantemir, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Este vorba despre un proiect care le va permite membrilor să producă, să consume, să stocheze și să partajeze energie electrică obținută din surse regenerabile, contribuind astfel […] Articolul Un nou experiment energetic în Moldova: prima comunitate verde, oficial înregistrată apare prima dată în Bani.md.
10:20
Moldovenii nu mai pot plăti în valută la magazinele din Aeroportul Chișinău: doar în lei și cu pașaportul # Bani.md
Plățile în magazinele din aeroport se fac doar în lei moldovenești pentru rezidenții Republicii Moldova, indiferent dacă produsele sunt cumpărate înainte sau după controlul de frontieră. Despre aceasta anunță administrația Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Regula este valabilă pentru toate spațiile comerciale din aeroport, inclusiv pentru magazinele din zona de securitate cu acces restricționat. […] Articolul Moldovenii nu mai pot plăti în valută la magazinele din Aeroportul Chișinău: doar în lei și cu pașaportul apare prima dată în Bani.md.
09:30
Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan. Subiectul a fost discutat în cadrul întrevederii dintre delegația Republicii Moldova, aflată ieri la Kiev, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Totodată, oficialii au analizat situația infrastructurii energetice din Ucraina și Republica Moldova, afectată de atacurile rusești, care au provocat întreruperi ale […] Articolul Ucraina ar putea furniza cărbune pentru Centrala de la Cuciurgan apare prima dată în Bani.md.
10 februarie 2026
16:40
Avertisment pentru transportatori: Bulgaria limitează circulația camioanelor de mare tonaj în zilele festive # Bani.md
Autoritățile din Bulgaria vor institui restricții temporare de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 12 tone, pe parcursul anului 2026, în special în zilele de sărbători oficiale, anunță Agenția Națională Transport Auto. Potrivit informațiilor transmise de partea bulgară, restricțiile vor fi aplicate pe anumite sectoare ale autostrăzilor Trakia, Hemus și Struma, în […] Articolul Avertisment pentru transportatori: Bulgaria limitează circulația camioanelor de mare tonaj în zilele festive apare prima dată în Bani.md.
16:30
Fondatorul Meta, Mark Zuckerberg, intenționează să cumpere o proprietate imobiliară într-una dintre cele mai exclusiviste zone din Miami, urmând să se alăture rândurilor „superbogaților” care s-au mutat în Florida — stat cunoscut pentru impozitul zero pe venit, relatează The Wall Street Journal. Potrivit publicației, Zuckerberg este interesat de o proprietate situată pe Indian Creek, o […] Articolul Zuckerberg fuge de taxe. Miliardarul vizează „buncărul bogaților” din Miami apare prima dată în Bani.md.
15:50
Gigantul american Coca-Cola a prognozat pentru 2026 o creștere moderată a veniturilor, după ce a ratat estimările pentru trimestrul IV din 2025, pe fondul scăderii cererii pentru băuturi carbogazoase în America de Nord și Asia. Anunțul a dus la scăderea acțiunilor companiei cu aproape 4% în tranzacțiile premarket de marți, scrie Reuters. Compania se află […] Articolul Bulele se dezumflă! Un gigant al băuturilor intră în regim de avarie apare prima dată în Bani.md.
14:10
Șoferii care alimentează la stațiile Lukoil se confruntă cu imposibilitatea de a efectua plăți cu cardul, situație generată de blocarea conturilor companiei de către două bănci comerciale din Republica Moldova. Informația a fost confirmată de Agenția Servicii Publice. Potrivit ASP, băncile au identificat neconcordanțe între datele privind beneficiarul efectiv prezentate de companie și informațiile disponibile […] Articolul Blocaj la pompă: ASP confirmă suspendarea plăților cu cardul la Lukoil și explică motivul apare prima dată în Bani.md.
14:00
Piața farmaceutică din Republica Moldova a atins în 2025 valoarea de 286,69 milioane de euro, în creștere cu 5,39% față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Creșterea în volum a fost de 3,69%, diferența indică o orientare mai accentuată către terapii inovative și mai costisitoare. În 2025, medicamentele de […] Articolul Germania, România și Turcia „vindecă” Moldova. 92% din pastile vin din afară apare prima dată în Bani.md.
9 februarie 2026
19:00
Agenția Invest Moldova anunță continuarea campaniei internaționale de promovare a exporturilor moldovenești, realizată în parteneriat cu BBC StoryWorks, prin difuzarea unui spot TV pe BBC News, la nivel european. Spotul, intitulat „Moldova – a Trustful Partner for Export”, a fost produs de DARS Films și este difuzat pe feed-ul european al BBC News. Materialul va […] Articolul Moldova intră pe ecranele BBC News cu un spot dedicat exporturilor apare prima dată în Bani.md.
17:40
Producția de țiței brut a Rusiei a scăzut în luna ianuarie, pentru a doua lună la rând, în condițiile în care al treilea mare producător mondial de petrol se confruntă cu dificultăți în comercializarea petrolului său, din cauza sancțiunilor americane care îi vizează pe cumpărătorii de țiței rusesc, informează Bloomberg. Potrivit unor surse din apropierea […] Articolul Sancțiunile lovesc industria petrolieră: Rusia produce tot mai puțin țiței apare prima dată în Bani.md.
12:50
Termoelectrica cere schimbarea tarifelor la căldură, dar tace despre cât vor plăti oamenii # Bani.md
Termoelectrica a depus pe 9 februarie un demers către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică privind ajustarea prețului la energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2026, după ce ANRE a aprobat, la 3 februarie, un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Întreprinderea precizează că solicitarea este […] Articolul Termoelectrica cere schimbarea tarifelor la căldură, dar tace despre cât vor plăti oamenii apare prima dată în Bani.md.
12:50
Bugetul respiră pe datorie încă din ianuarie! Creditarea internă s-a majorat cu 2 miliarde de lei # Bani.md
Datoria de stat internă a Republicii Moldova a ajuns la 53,93 miliarde de lei la sfârșitul lunii ianuarie 2026, în creștere cu 1,93 miliarde de lei față de începutul anului, arată datele publicate de Ministerul Finanțelor. Potrivit informațiilor ministerului, majorarea datoriei interne a fost generată aproape integral de extinderea emisiunilor de valori mobiliare de stat […] Articolul Bugetul respiră pe datorie încă din ianuarie! Creditarea internă s-a majorat cu 2 miliarde de lei apare prima dată în Bani.md.
12:40
Pe parcursul anului 2025, intrările de surse externe de finanțare au constituit 714,84 milioane dolari SUA, în timp ce serviciul datoriei de stat externe (rambursări + dobânzi) a ajuns la 102,52 milioane dolari SUA. Doar în luna decembrie, serviciul datoriei a fost de 3,66 milioane dolari, în condițiile unor intrări limitate, arată datele Ministerului Finanțelor. […] Articolul Statul se împrumută ca să plătească datoriile vechi! Finanțarea externă netă spune tot apare prima dată în Bani.md.
12:20
Tichetele de vacanță, mecanismul aprobat de autorități pentru stimularea turismului intern, urmează să fie puse în aplicare printr-un regulament care va fi examinat în ședința Guvernului din 11 februarie. Documentul stabilește regulile concrete după care tichetele vor fi oferite salariaților și utilizate în unitățile turistice din mediul rural și include și detalii privind cuantumul maxim […] Articolul Concedii cu bani „gratis”: tichetele de vacanță capătă reguli clare apare prima dată în Bani.md.
12:10
Statul cere bani de la populație, din nou: începe o nouă rundă de obligațiuni cu dobânzi peste 7% # Bani.md
Moldovenii au din nou posibilitatea să-și plaseze economiile în obligațiuni de stat, după ce Ministerul Finanțelor a anunțat o nouă rundă de subscriere a valorilor mobiliare de stat, care se va desfășura în perioada 9–18 februarie, prin intermediul platformei eVMS.md. În cadrul acestei subscrieri sunt disponibile obligațiuni de stat cu maturitate de 2 ani, cu […] Articolul Statul cere bani de la populație, din nou: începe o nouă rundă de obligațiuni cu dobânzi peste 7% apare prima dată în Bani.md.
12:00
Veniturile au crescut, dar gaura s-a adâncit. Deficitul bugetar a depășit 14 miliarde de lei # Bani.md
Veniturile bugetului public național au ajuns la 125,6 miliarde de lei, în creștere cu 15,3 miliarde de lei sau 13,8% față de anul precedent, arată datele cu privire la executarea bugetului public, publicate de Ministerul Finanțelor. Creșterea este susținută în principal de majorarea încasărilor din impozite, TVA și contribuții sociale. Încasările din impozite și taxe […] Articolul Veniturile au crescut, dar gaura s-a adâncit. Deficitul bugetar a depășit 14 miliarde de lei apare prima dată în Bani.md.
11:20
Statul pornește filtrul de risc pentru produsele nealimentare: reguli mai dure, retrageri mai rapide # Bani.md
O nouă metodologie care stabilește modul de evaluare a riscurilor prezentate de produsele nealimentare ar putea fi aprobată în Republica Moldova, documentul urmând să fie examinat în ședința Guvernului din 11 februarie. Noile reguli se aplică tuturor produselor nealimentare puse pe piață pentru consumatori și utilizatori finali și urmăresc consolidarea protecției sănătății și siguranței publice. […] Articolul Statul pornește filtrul de risc pentru produsele nealimentare: reguli mai dure, retrageri mai rapide apare prima dată în Bani.md.
09:30
Cum funcționează rețeaua cu „bancnote de tip Monopoly” a lui Ilan Șor, cu care Rusia ocolește sancțiunile # Bani.md
Bancnotele emise de A7, o companie lansată de banca rusească Promsvyazbank și oligarhul Ilan Șor din Republica Moldova, arată ca banii din jocul Monopoly, dar au devenit esențiale pentru planurile Moscovei de a continua să facă tranzacții internaționale, în condițiile în care băncile rusești au fost excluse din sistemul Swift. O serie de documente interne […] Articolul Cum funcționează rețeaua cu „bancnote de tip Monopoly” a lui Ilan Șor, cu care Rusia ocolește sancțiunile apare prima dată în Bani.md.
8 februarie 2026
13:40
Deciziile Consiliului pentru investiții, ținute sub șapte lacăte. Șeful ASP invocă directive europene # Bani.md
Deciziile Consiliului pentru aprobarea investițiilor vor rămâne nepublice, întrucât acest lucru este impus de directivele Uniunii Europene și de practicile aplicate la nivel european în domeniul evaluării investițiilor străine directe. Precizările au fost făcute de directorul Agenția Servicii Publice, Mircea Eșanu, în cadrul unui podcast al Ziarului de Gardă. Potrivit lui Mircea Eșanu, consiliile de […] Articolul Deciziile Consiliului pentru investiții, ținute sub șapte lacăte. Șeful ASP invocă directive europene apare prima dată în Bani.md.
12:50
Președintele Donald Trump a anulat taxa suplimentară de 25% aplicată produselor indiene, introdusă anterior ca sancțiune pentru achizițiile de petrol rusesc ale Indiei. Decizia este prevăzută într-un decret publicat de Casa Albă și a intrat în vigoare la 7 februarie, relatează Bloomberg. Potrivit documentului, India s-a angajat să oprească importurile directe și indirecte de petrol […] Articolul India scapă de taxa de 25% a lui Trump după ce a promis să renunțe la petrolul rusesc apare prima dată în Bani.md.
12:30
Exporturile de făină de grâu ale Republicii Moldova au înregistrat în 2025 o scădere față de anul precedent, pe fondul unei cereri externe mai temperate, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija. Volumul total exportat a constituit 27.261 de tone, cu 14% mai puțin comparativ cu 2024, când livrările au atins 31.880 de tone. […] Articolul Moldova vinde făină ieftin și o cumpără scump. Gaură de 39 de milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.