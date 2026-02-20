Invențiile moldovenești vor fi recunoscute automat în Europa: Costuri mai mici și proceduri simplificate

21:30

La Trușeni, copiii cu vârste între unu și trei ani beneficiază de condiții moderne pentru a crește și a învăța prin joacă, iar părinții pot reveni cu mai multă încredere la serviciu, știind că micuții lor sunt într-un mediu sigur. Modernizarea celor două grădinițe din comună a fost posibilă datorită investițiilor realizate de Guvern în perioada 2023–2024.