Invențiile moldovenești vor fi recunoscute automat în Europa: Costuri mai mici și proceduri simplificate
Moldova1, 20 februarie 2026 16:40
Republica Moldova a devenit stat membru cu drepturi depline al sistemului european de brevete. De la statutul de observator, țara noastră a intrat oficial în rândul celor 39 de state membre ale Convenției Brevetului European, după votul Parlamentului de la Chișinău. Deși pare tehnică, decizia are implicații majore pentru inventatorii și agenții economici din Republica Moldova, cărora le-a fost facilitat accesul la un sistem de protecție a invențiilor în întreaga Europă.
• • •
Planul de asasinare a unor personalități ucrainene, pus la cale în R. Moldova: „Nu este un caz unic, ci o serie de acțiuni coordonate de la Moscova” # Moldova1
Gruparea criminală care planifica asasinarea unor persoane publice din Ucraina, inclusiv jurnaliști și politicieni, nu reprezintă un incident izolat, ci face parte dintr-o strategie recurentă a serviciilor secrete rusești de a utiliza cetățeni moldoveni în scopuri subversive.
DECLARAȚIE | „R. Moldova trăiește în pace doar pentru că Ucraina ne apără. Neutralitatea nu ne apără” # Moldova1
Republica Moldova trăiește astăzi în condiții de pace „doar grație faptului că Ucraina ne apără”, iar neutralitatea constituțională „deocamdată nu ne apără”, afirmă fostul deputat Oazu Nantoi. Potrivit analistului, „atitudinea superficială” a Occidentului față de agresiunea Rusiei împotriva Georgiei în anul 2008 și față de anexarea Crimeii din 2014 a dus la invadarea Ucrainei în 2022.
Răspunsul Chișinăului pentru Ucraina, care intenționează să suspende importurile de vinuri din R. Moldova: „Trebuie să protejăm consumatorul” # Moldova1
Premierul Alexandru Munteanu confirmă intenția Ucrainei de a suspenda importurile de vinuri din R. Moldova, după ce Chișinăul a interzis, temporar, importurile de carne de pasăre și de furaje din statul vecin. Totuși, protecția consumatorului din R. Moldova reprezintă o „obligație” a autorităților, chiar dacă „nu este bine să ne certăm cu vecinii”, afirmă prim-ministrul.
Iarna severă a scos la iveală vulnerabilitățile infrastructurii rutiere din țară. Asfaltul crăpat și gropile adânci îi pun la grea încercare pe șoferi, mai ales atunci când sunt acoperite de apă și devin greu de observat. Experții vorbesc despre o „subfinanțare cronică a întreținerii drumurilor” – o realitate recunoscută și de autorități, care promit strategii multianuale și tehnologii mai rezistente.
Scrutinul din Găgăuzia, subiect de discuții în Parlamentul de la Chișinău: Autoritățile caută soluții pentru deblocarea alegerilor de la Comrat # Moldova1
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei, care urmau să aibă loc încă pe 16 noiembrie 2025, a ajuns în impas, întrucât în regiune nu există în acest moment o autoritate electorală funcțională, iar mandatele deputaților locali au expirat. Reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), ai Adunării Populare și ai Legislativului de la Chișinău urmează să se întrunească, la începutul săptămânii viitoare, pentru a găsi soluții la blocajul juridic și instituțional de la Comrat.
Ucraina ar putea exporta bunuri și servicii militare în valoare de miliarde de dolari, în 2026, după ce a autorizat primele sale vânzări externe în timpul războiului și ia în considerare introducerea unui impozit pe aceste exporturi, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt din domeniul apărării, pentru Reuters.
FC Fiorentina țintește un nou parcurs îndelungat în Liga Conferințelor. Finalista competiției din 2023 și 2024 este ca și calificată în faza optimilor de finală. În partida-tur din play-off, echipa „viola" a zdrobit cu 3:0 în deplasare pe Jagiellonia Bialystok din Polonia. Formația condusă de Paolo Vanoli a marcat toate cele trei goluri în repriza secundă.
O poznă copilărească s-a transformat într-o anchetă polițienească în municipiul Chișinău. Cinci minori, cu vârste între 12 și 15 ani, sunt cercetați de oamenii legii după ce ar fi sustras, pe timp de noapte, un automobil în comuna Grătiești, suburbie a capitalei.
Olimpiada de iarnă 2026. Reprezentanta României, Julia Sauter, s-a clasat pe locul 17 la patinaj artistic # Moldova1
Reprezentanta României, Julia Sauter, s-a clasat pe locul 17 în concursul de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Este cea mai bună performanță a patinajului feminin românesc din toate timpurile la Olimpiada de iarnă.
„Eroii Cerului”, omagiați la 12 ani de la Revoluția Demnității. Zelenski: „Poporul a câștigat libertatea pentru Ucraina” # Moldova1
Ucraina i-a comemorat pe Eroii „Sutei Cerești”, la 12 ani de la începutul Revoluției Demnității, moment considerat prima etapă a rezistenței împotriva agresiunii ruse. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat că lupta începută pe Maidan continuă și astăzi, pe front și în fiecare intervenție de salvare după bombardamente.
Fracțiunea PAS cere o ședință urgentă a CMC. „O încercare de a tergiversa votarea bugetului”, acuză MAN # Moldova1
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere convocarea de urgență a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), afirmând că există „probleme critice” care trebuie soluționate fără întârziere. Potrivit membrilor fracțiunii PAS, situația dificilă din oraș ar fi rezultatul lipsei de viziune și al „intereselor personale” ale primarului general, Ion Ceban.
Biscuiți cu ulei de palmier, pe rafturile magazinelor: ANSA a dispus retragerea produselor din comerț # Moldova1
Aproximativ două tone și jumătate de biscuiți vor fi folosiți drept hrană pentru animale, după ce au fost retrase de pe piață din cauza conținutului neconform și potențial dăunător pentru sănătatea umană.
Nottingham Forest, VfB Stuttgart și Racing Club Genk au obținut victorii confortabile în prima manșă a play-off-ului Ligii Europei la fotbal. Cele trei echipei au susținut partidele-tur în deplasare și sunt favorire la calificarea în optimile de finală. Cu un nou antrenor principal în persoana portughezului Vítor Pereira, Nottingham Forest a surclasat cu 3:0 în deplasare pe Fenerbahçe Istanbul.
Presupusul organizator al omorului la comandă din sectorul Râșcani, eliberat din penitenciar. Procurorii contestă arestul la domiciliu # Moldova1
Organizatorul presupus al omorului la comandă comis în iulie 2024 pe terasa unui local din sectorul Râșcani al capitalei a fost eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu, anunță vineri, 20 februarie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Imaginea Maiei Sandu și a altor personalități, folosită în fraude online cu „investiții” false # Moldova1
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii asupra unei noi serii de fraude investiționale răspândite în mediul online și pe rețelele de socializare. Escrocheriile folosesc materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează abuziv numele și imaginea unor personalități publice, printre care ale președintei Maia Sandu sau ale premierului Alexandru Munteanu, precum și a regretatului Mircea Snegur, pentru a promova presupuse oportunități de investiții.
VIDEO | Asasinarea unor politicieni și jurnaliști ucraineni, pusă la cale în R. Moldova: Plan coordonat de FSB și 11 persoane reținute # Moldova1
Un plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina - „peste cinci persoane din politică și jurnalism”, pus la cale de o rețea coordonată în Republica Moldova de serviciile secrete rusești, a fost dejucat în urma unei operațiuni comune a procurorilor și polițiștilor de la Chișinău și Kiev. În total, 11 persoane au fost reținute, printre acestea numărându-se și presupusul recrutor al grupării - Nicolae Andrei Șepeli, anterior condamnat în Rusia și grațiat, în 2022, în Republica Moldova.
NASA pregătește zborul în jurul Lunii: Testul general pentru lansarea rachetei SLS a fost finalizat cu succes # Moldova1
NASA a finalizat testul general pentru lansarea uriașei sale rachete Space Launch System (SLS), care va transporta astronauți în jurul Lunii pentru prima dată după mai bine de 50 de ani în cadrul misiunii Artemis 2.
Consiliul Păcii nu înlocuiește ONU, iar viitorul său depinde de politica americană, afirmă experții # Moldova1
Consiliul Păcii, lansat de președintele american Donald Trump are un viitor incert, fiind dependent atât de evoluțiile din Orientul Mijlociu, cât și de dinamica internă a politicii americane. Inițiativa, aflată la intersecția dintre diplomație, strategie și ambiție politică, nu va înlocui arhitectura internațională actuală, este convins analistul politic Victor Juc.
Științele devin o experiență practică: Laboratoare de ultimă generație pentru elevii din Florești și Bălți # Moldova1
Elevii din Republica Moldova nu mai studiază Chimia, Biologia, Fizica și Matematica doar din manuale. Laboratoarele din Liceul „Miron Costin” de la Florești și Liceul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” de la Bălți, au fost complet modernizate și dotate cu echipamente de ultimă generație. Acestea le permit tinerilor să experimenteze pe viu, cu ajutorul tehnologiilor de vârf.
Judecătorii, protejați de lege: Până la 8 ani de închisoare pentru violență împotriva magistraților # Moldova1
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal, iar pentru ultragierea magistraților, adică pentru jignirea intenționată a acestora, sunt prevăzute pedepse contravenționale. În cazul acțiunilor însoțite de violență, sancțiunile vor fi de până la 8 ani de închisoare.
Granturi pentru creșterea legumelor și cultivarea pomușoarelor: Dosarele pot fi depuse la AIPA pe parcursul lunii martie # Moldova1
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) lansează, din luna martie, cel de-al cincilea apel de granturi destinat fermierilor, finanțat de Banca Mondială.
Două apariții rare în R. Moldova: Pisică sălbatică la Orheiul Vechi și o vidră filmată pe Bâc, în Chișinău # Moldova1
Două apariții neobișnuite au atras atenția, în ultimele zile, în Republica Moldova: o pisică sălbatică europeană a fost observată în zona Orheiul Vechi, iar o vidră a fost filmată înotând în râul Bâc, la Chișinău. Specialiștii spun că astfel de specii pot fi indicatori ai calității mediului, însă atrag atenția că entuziasmul trebuie dublat de date concrete.
Un pahar pe zi – mit sau risc pentru sănătate? Avertismentul medicilor: „Consumul zilnic de vin poate deveni cronic” # Moldova1
Consumul de vin continuă să stârnească dezbateri în Republica Moldova, unde tradiția și cultura vitivinicolă se împletesc adesea cu ideea că „un pahar pe zi face bine”. Mulți cred că un pahar de vin pe zi poate fi „medicina magică” pentru organism, dar adevărul este mai nuanțat.
Premierul Alexandru Munteanu: Salariile profesorilor și ale altor categorii bugetare ar putea crește din toamnă # Moldova1
Primele majorări salariale pentru profesori, medici și alte categorii bugetare ar putea intra în vigoare din septembrie, anunță premierul Alexandru Munteanu. Guvernul lucrează în prezent la proiectul noii legi de salarizare în sectorul bugetar, care urmează să fie discutat în Parlament și, dacă va fi aprobat, noile salarii vor fi aplicate începând cu toamna acestui an.
Cartelele SIM preplătite ar putea fi vândute, în curând, doar în baza unui act de identitate. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a inițiat un proiect de lege care prevede înregistrarea obligatorie a tuturor utilizatorilor de cartele preplătite, pentru a reduce utilizarea numerelor anonime în infracțiuni.
Putin a însărcinat companiile să stimuleze natalitatea în rândul angajaților. „De acest lucru va depinde sprijinul statului” # Moldova1
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a cerut mediului de afaceri să se implice activ în stimularea natalității, anunțând că sprijinul de stat pentru companii ar putea depinde inclusiv de numărul de copii ai angajaților.
Investiții majore în nordul țării: Contracte de peste 83 de milioane de lei pentru apă potabilă și infrastructură urbană # Moldova1
Locuitorii din Fălești, Ungheni și Drochia vor avea acces la apă potabilă, iar o zonă degradată din Drochia va fi reabilitată, după ce au fost semnate contracte de antrepriză în valoare totală de 83.2 milioane de lei.
Fondul Monetar Internațional va examina în următoarele zile un nou acord de creditare pentru Ucraina # Moldova1
Consiliul directorilor al Fondului Monetar Internațional urmează să analizeze, în următoarele zile, un nou acord privind programul de creditare pentru Ucraina, în valoare de 8.1 miliarde de dolari. Dacă programul va fi aprobat, acesta va înlocui actualul acord de finanțare cu FMI, în valoare de 15.5 miliarde de dolari, scrie RBK-Ucraina.
România oferă sprijin umanitar și instituțional pentru Gaza, la Consiliul pentru Pace de la Washington # Moldova1
Președintele României a anunțat, după participarea la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace prezidat de președintele american Donald Trump la Washington, că România este pregătită să își extindă contribuția umanitară și instituțională în sprijinul populației din Gaza și să se implice activ în eforturile internaționale de reconstrucție.
Maia Sandu, avertisment privind escrocheriile: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide” # Moldova1
Cazurile de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni pierd sume importante de bani, sunt în creștere, avertizează președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a lansat un apel public către populație, precizând că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a-și înșela victimele.
Fratele regelui Charles III, eliberat după 12 ore de audieri. Ancheta privind legătura cu Epstein continuă # Moldova1
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles III, a fost eliberat joi seara din custodia poliției, după aproape 12 ore de audieri într-o anchetă privind presupuse fapte de „abuz în exercitarea funcției publice”, în legătură cu relația sa cu finanțatorul american Jeffrey Epstein, anunță Reuters.
Un nou atac într-o școală din Rusia: cursurile suspendate, anchetă pentru tentativă de omor # Moldova1
Un elev de clasa a VII-a a fost reținut după ce și-a înjunghiat un coleg într-o școală din orașul Alexandrovsk, regiunea Perm. Incidentul a avut loc în timpul programului școlar, iar agresorul a fost imobilizat de angajații instituției până la sosirea poliției, potrivit relatărilor din presa rusă.
Sancțiunile impuse Rusiei după anexarea Crimeei rămân în vigoare: Trump extinde regimul de urgență # Moldova1
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a prelungit cu încă un an sancțiunile impuse Federației Ruse după anexarea Crimeei în 2014. Decizia reiese din baza electronică a Registrului Federal, publicația oficială a Guvernului american.
Corespondență Dan Alexe | „Consiliul pentru Pace” al lui Trump și lipsa lui de legitimitate din perspectiva UE # Moldova1
„Consiliul pentru Pace”, creat și promovat de Donald Trump, și-a desfășurat reuniunea inaugurală joi, 19 februarie, la Washington. Creată inițial pentru a lansa discuții privind viitorul Fâșiei Gaza, instituția condusă de Donald Trump, deși teoretic directorul este fostul premier britanic Tony Blair, își propune acum să se impună ca o alternativă la ONU.
Ziua a 13-a de concurs a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 a consemnat debutul probei de schi alpinism la Olimpiada Albă. Primii sportivi care au devenit campioni la această probă, inclusă în premieră în calendarul olimpic, au fost elvețianca Marianne Fatton și spaniolul Oriol Cardona.
Premierul Munteanu: Programul cu FMI nu este financiar, scopul este certificarea performanțelor macroeconomice # Moldova1
Programul de cooperare cu Fondul Monetar Internațional (FMI), despre care premierul Alexandru Munteanu a anunțat săptămâna trecută că decizia va fi luată pe 27 februarie, nu va implica finanțări suplimentare pentru stat, ci are rolul de a certifica performanțele macroeconomice ale țării, a precizat oficialul în cadrul unei emisiuni de la TV8.
„Unele tradiții trebuie schimbate”: când va prezenta prim-ministrul raportul de activitate în Parlament # Moldova1
Premierul Alexandru Munteanu nu a prezentat un raport oficial de activitate la 100 de zile de mandat, dar va merge în Parlament cu bilanțul Guvernului „la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie”. Anunțul a fost făcut de oficial în seara zilei de joi, în cadrul unei emisiuni de la TV8.
La Washington a avut loc prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiat de președintele SUA, Donald Trump. Liderul american a anunțat că statele membre s-au angajat să aloce peste 7 miliarde de dolari pentru eforturile umanitare și de reconstrucție din Fâșia Gaza, precum și personal pentru constituirea unei forțe de stabilizare.
Deși furnizorii de energie au cerut majorarea tarifelor, premierul Munteanu nu anticipează creșteri # Moldova1
Deși furnizorii de energie electrică, Premier Energy și Fee Nord, s-au adresat la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cu solicitarea de majorare a tarifelor, prim-ministrul Alexandru Munteanu susține că nu există premise pentru o eventuală creștere. În opinia acestuia, scăderea inflației și reducerea tarifelor la gaze indică o stabilizare a prețurilor la energie.
La Trușeni, copiii cu vârste între unu și trei ani beneficiază de condiții moderne pentru a crește și a învăța prin joacă, iar părinții pot reveni cu mai multă încredere la serviciu, știind că micuții lor sunt într-un mediu sigur. Modernizarea celor două grădinițe din comună a fost posibilă datorită investițiilor realizate de Guvern în perioada 2023–2024.
UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană în cadrul unui posibil acord de pace în Ucraina # Moldova1
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina. Clauza apare într-un document consultativ distribuit statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas.
Moțiunea împotriva politicilor energetice, respinsă în Parlament după șase ore de dezbateri # Moldova1
Moțiunea simplă împotriva politicilor în domeniul energetic, înaintată de Partidul Nostru, Blocul „Alternativa” și Partidul „Democrația Acasă”, a fost respinsă în Parlament, întrunind doar 38 de voturi. Dezbaterile au durat peste șase ore și au fost marcate de schimburi tensionate între opoziție și reprezentanții majorității.
Premieră energetică pentru Republica Moldova. Autoritățile anunță că, pentru prima dată, a fost realizată stocarea energiei electrice cu ajutorul unor baterii cu o capacitate de 25 de megavați, instalate recent în sistem.
