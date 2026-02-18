170.000 de lei pretinși prin amenințări: doi frați din Chișinău, în arest preventiv
BreakingNews, 18 februarie 2026 09:40
Doi frați din Chișinău au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți că au șantajat un tânăr în vârstă de 22 de ani, căruia i-ar fi solicitat mii de euro sub pretextul unei datorii rezultate din jocuri de poker. Conform informațiilor oferite de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și de angajații Inspectoratul Național … Articolul 170.000 de lei pretinși prin amenințări: doi frați din Chișinău, în arest preventiv apare prima dată în BreakingNews.
• • •
