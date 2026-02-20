În doar un an, GEELY CITYRAY s-a impus printre cele mai apreciate modele
Noi.md, 20 februarie 2026 09:00
După lansarea din februarie anul trecut, GEELY CITYRAY a fost apreciat de mulți pentru confortul, versatilitatea și sistemele inteligente dedicate condusului urban. Fiecare zi are propriul traseu: activități matinale în oraș, întâlniri cu prietenii după muncă, planuri spontane pentru weekend și călătorii mult așteptate dincolo de străzile familiare.Un automobil trebuie să se adapteze cu ușurin
Acum 10 minute
09:00
Maia Sandu trage un semnal de alarmă privind escrocheriile: „Doar hoții cer bani sau parole” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un mesaj public privind intensificarea cazurilor de escrocherii telefonice și online, după ce tot mai mulți cetățeni au fost înșelați și au pierdut sume importante de bani.Șefa statului a atras atenția că infractorii utilizează metode tot mai sofisticate pentru a obține încrederea victimelor. „Hoții sînt bine antrenați. Pot părea convingători
09:00
Tot mai mulți moldoveni își cumpără din cont propriu polița de asigurare medicală obligatorie la început de an.Din 1 ianuarie, 68 de mii de oameni au valorificat oportunitatea de a se asigura la prețul redus, de 2.527 de lei. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) amintește că măsura este valabilă pînă la sfîrșitul lunii martie, după care prețul va crește considerabil, pînă la 12.6
09:00
09:00
Gerul şi ninsorile îi pun la grea încercare pe vîrstnicii de la sate, care abia mai reuşesc să iasă din casele troienite în aceste zile.Unele treburi în gospodării nu pot fi amînate, însă, aşa că, uneori, cer ajutorul unui vecin sau al lucrătorului social. Cei mai mult, însă, îi îngrijorează stocurile de lemne sau cărbuni care sînt pe terminate după ultimele zile geroase.{{865975}}Elena Ba
Acum o oră
08:30
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede aceste măsuri a fost votat în prima lectură de Parlament.Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, și are drept scop fortificarea securității judecăt
08:30
Guvernul pregătește adoptarea noii legi a salarizării, care ar urma să aducă majorări pentru anumite categorii de bugetari, inclusiv profesori și medici, începînd cu luna septembrie 2026. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni la TV8.„Avem în dezbatere primul proiect al legii salarizării și vom încerca să o adoptăm cît mai curînd, astfel încît majorările
Acum 4 ore
07:00
Politicianul, economistul și analistul Serghei Banari a vorbit în cadrul emisiunii «Федорова Show» despre situația de pe piața gazelor și perspectivele prețurilor la resursele energetice în Europa.Potrivit lui Banari, nu este corect să se vorbească despre un deficit fizic de gaze.„Nu există un deficit de gaze. Nu există și nu poate exista un deficit de gaze. Problema este în preț”, a decla
07:00
Președintele Partidului Politic Alianța Moldovenii (PPAM), Dumitru Roibu, a reacționat public la informațiile apărute în spațiul online privind presupuse incidente produse în localitatea Mămăliga, regiunea Cernăuți, sat locuit preponderent de moldoveni și situat în apropierea frontierei cu Republica Moldova, în vecinătatea satului Criva, raionul Briceni.Într-o declarație, liderul formațiunii
06:30
Ghenadie Djuromschi: „În trecut, diagnosticele erau puse mai bine și mai corect, chiar dacă nu existau echipamente moderne”. # Noi.md
În prezent, dotările tehnice ale medicilor care luptă împotriva cancerului în domeniul ginecologiei s-au îmbunătățit considerabil, iar aceștia au posibilitatea să efectueze analizele și examinările necesare mai rapid și mai urgent.Dar, în același timp, medicii au început să acorde mai puțin timp pacientei, femeii, ca persoană, pentru a discuta și a clarifica toate nuanțele, și de aceea putem s
Acum 6 ore
04:30
Șefa UE, Ursula von der Leyen, va vizita Groenlanda luna viitoare, a declarat joi purtătoarea ei de cuvînt, pe fondul eforturilor Bruxelles-ului de a întări sprijinul după amenințările președintelui american Donald Trump de a prelua controlul insulei.Luna trecută, Trump a declanșat o criză majoră în relațiile transatlantice, insistînd că dorește să preia controlul asupra teritoriului autonom a
03:30
Autopsia a stabilit că Peter Greene, actorul din Pulp Fiction și The Mask, a murit pe 12 decembrie în apartamentul său din Manhattan în urma unei răni prin împușcare.Biroul Medicului Legist Șef al orașului New York a stabilit că Peter Greene a murit în urma unei răni prin împușcare în zona axilei stîngi. Leziunile la artera brahială au provocat o hemoragie severă. Decesul a fost clasificat dre
Acum 8 ore
02:30
O femeie a fost arestată la aeroportul din Las Vegas după ce și-a abandonat cîinele. Animalul, numit acum „Jet Blue", așteaptă adopția.Pe 2 februarie, la Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, angajații JetBlue au găsit un cîine legat de un aparat de măsurare a bagajelor, conform mediafax.roProprietara fusese informată că trebuie să completeze documente online pentru a călători
01:30
Programul guvernamental EcoVoucher continuă să producă rezultate vizibile în domeniul eficienței energetice și al protecției mediului.Potrivit datelor prezentate la 19 februarie 2026, doar în anul 2025 au fost colectate și reciclate 25.564 de echipamente electrocasnice uzate, dintre care 12.018 frigidere și 13.546 de mașini de spălat.De la lansarea programului și pînă în prezent, au fost r
Acum 12 ore
01:00
Modelul și actrița Paris Hilton a primit din nou o cerere în căsătorie din partea soțului său, omul de afaceri Carter Reum. Ea a împărtășit acest moment frumos pe rețelele de socializare.{{850501}}Vedeta a povestit că pe 14 februarie a avut loc a doua ei logodnă cu Carter Reum. Îndrăgostiții și-au reînnoit jurămintele de fidelitate în timpul vacanței pe insulele Turks și Caicos. Omul de afacer
00:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță un pas important în facilitarea comerțului internațional, prin semnarea Ordinului nr. 418-O/388, de comun cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova.Acest document pune bazele implementării practice a beneficiilor acordate Operatorilor Economici Autorizați (AEO), consolidînd angajamentul Agenției față de standardele europene.Prin a
00:30
Superbacteriile milenare: descoperirea care schimbă lupta împotriva rezistenței la antibiotice # Noi.md
O echipă de cercetători de la Institutul de Biologie București (IBB) al Academiei Romîne a descoperit bacterii vechi de 5.000 de ani în Peștera Scărișoara, care ar putea deschide noi căi în dezvoltarea antibioticelor și biotehnologiei.Studiul publicat în Science Alert subliniază atît potențialul, cît și riscurile acestor microorganisme conservate în gheață timp de milenii.{{865198}}Tulpina
00:00
Fundaşul central din Mali, Bourama Fomba, a devenit noul jucător al clubului de fotbal „Sheriff” din Tiraspol.Sportivul a trecut toate procedurile necesare şi s-a alăturat primei echipe.Potrivit serviciului de presă al FC „Sheriff”, fotbalistul în vîrstă de 26 de ani, Buruma Fomba, și-a petrecut întreaga carieră de adult în Europa.{{865155}}La vîrsta de 19 ani, a părăsit clubul natal „
00:00
Oamenii de știință de la Centrul de Studii Terestre și Planetare al Muzeului Național de Aviație și Cosmonautică al Institutului Smithsonian au descoperit mii de mici crăpături pe Lună, care au apărut relativ recent.Specialiștii au creat prima hartă completă a micilor mări lunare — forme tectonice asociate cu tensiunile interne care apar în scoarța satelitului în timpul comprimării sale. {
19 februarie 2026
23:30
Primăria municipiului Ungheni anunță lansarea noilor microbuze, achiziționate la sfîrșitul anului 2025, care vor începe să circule pe traseele din oraș începînd cu 28 februarie 2026.În primele trei zile – 28 februarie, 1 și 2 martie – autoritățile vor organiza o perioadă de testare pentru pasageri: călătoriile vor fi gratuite, iar cei interesați se vor putea familiariza cu cele patru rute noi,
23:30
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează despre implementarea pe parcursul anului 2026 a măsurii de subvenționare a locurilor de muncă, notează Noi.md.Conform prevederilor art.36 din Legea nr.105/2018, angajatorii care angajează pe o perioadă nedeterminată sau determinată, de cel puțin 12 luni, cu durata normală a timpului de muncă, cu durata redusă a timpului de mu
23:00
În această dimineață, polițiștii din Florești au desfășurat mai multe acțiuni de control vizînd deținerea ilegală de substanțe interzise și arme. Acțiunile au avut loc în trei localități și au dus la ridicarea unor obiecte periculoase care vor fi supuse expertizelor.Astfel, în satul Cunicea, în urma percheziției efectuate într-un imobil, a fost depistată și ridicată masă vegetală de culoare ve
23:00
Gala Sărbătorii Primăverii 2026 realizată de China Media Group a transmis urări de bine chinezilor din țară și străinătate, prezentînd lumii farmecul Sărbătorii Primăverii și al culturii chineze, scrie romanian.cgtn.comAproape 4.000 de instutuții media din întreaga lume au transmis în direct și au realizat reportaje legat de eveniment, numărul total al spectatorilor din străinătate fiind de pe
23:00
În capitala Noii Zeelande, Wellington, de mai bine de două săptămîni, milioane de litri de ape uzate netratate și parțial tratate ajung în ocean.Deversarea a început pe 4 februarie, după o pană de curent nocturnă, în urma căreia stațiile de epurare din zona Moa Point au fost inundate, aproximativ 80% din echipamente fiind avariate. {{863282}}Inițial, apele uzate netratate erau pompate dire
22:30
În Moldova, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 32% în 2025.Potrivit economistului, doctor în științe economice, Vladimir Golovatiuc, conform datelor Biroului Național de Statistică, volumul construcțiilor noi a crescut cu 37%, iar reparațiile capitale și curente - cu 26% și, respectiv, 32%.Potrivit acestuia, dacă analizăm lucrările de construcții pe obiecte, construcția de locu
22:30
Curțile școlilor și grădinițelor din Chișinău s-au transformat astăzi în tărîmuri de iarnă pline de magie, notează Noi.md.Copiii au construit oameni de omăt, au alergat printre fulgi și au creat colțuri de joc care au făcut ziua de neuitat.Totul s-a desfășurat în siguranță, grație atenției deosebite a conducerii instituțiilor, cadrelor didactice, inclusiv grijii constante a Primăriei Chiși
22:00
Moțiunea simplă asupra politicilor statului în domeniul energetic, depusă de trei fracțiuni de opoziție, a picat. Ministrul Dorin Junghietu a răspuns mai bine de 6 ore la întrebările deputaților, la fix un an de la preluarea mandatului.Subiectele abordate în dezbateri au inclus tarifele la energie electrică și gaze, proiectele majore de infrastructură din domeniu și principalele realizări obți
22:00
Șeful cabinetului prim-ministrului Ungariei, Gergely Gulyás, a declarat că Budapesta examinează posibilitatea de a opri exportul de energie electrică și gaze naturale către Ucraina, dacă Kievul nu va relua funcționarea conductei de petrol „Druzhba”.Despre aceasta, potrivit „Adevărului European”, a declarat Gyuláš în cadrul unei conferințe de presă, citat de Telex.Declarația oficialului a f
22:00
Shen Yiqin a transmis un mesaj de felicitare sportivilor chinezi aflați la JO de iarnă 2026 # Noi.md
Sportivul chinez Su Yiming a cîștigat, miercuri, medalia de aur în finala masculină de snowboard slopestyle, iar sportiva Xu Mengtao a cucerit medalia de aur în finala de sărituri cu schiurile freestyle, la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, scrie romanian.cgtn.com. În numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez şi Consiliului de Stat al Chinei, consilierul de stat Sh
22:00
O boală tropicală extrem de dureroasă numită chikungunya poate fi transmisă acum de țînțari în cea mai mare parte a Europei, arată un studiu citat de The Guardian.Temperaturile mai ridicate cauzate de încălzirea climatică înseamnă că infecțiile sînt acum posibile timp de mai mult de șase luni pe an în Spania, Grecia și alte țări din sudul Europei, transmite Digi24.{{862104}}Este doar o che
21:30
Circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare este îngreunată. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care se vede că mai multe troleibuze au staționat în zona Universității de Medicină.Înregistrarea video a fost realizată în această seară și publicată pe canalul de Telegram Index.Deocamdată, Î.M. Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) nu a oferit explicații oficiale pr
21:30
Un tribunal sud-coreean l-a condamnat joi pe fostul președinte Yoon Suk Yeol la închisoare pe viață, după ce l-a găsit vinovat de abuz de autoritate și de organizarea unei revolte.Decizia vine ca urmare a tentativei din decembrie 2024 de a impune legea marțială, relatează Reuters. Procurorii solicitaseră pedeapsa capitală, într-un dosar urmărit cu maxim interes.{{864585}}Potrivit acuzării,
21:30
Locuitorii satului Baimaclia, raionul Cantemir, beneficiază, în premieră, de apă potabilă la robinet – un serviciu așteptat de comunitate de zeci de ani, notează Noi.md.Proiectul a fost implementat în perioada martie–decembrie 2025 și a inclus forarea unei sonde arteziene, construirea a 0,76 km de rețea de apeduct, care conectează sonda la stația de captare, montarea unei stații de pompare și
21:30
În după-amiaza zilei de astăzi, un echipaj mixt format dintr-un carabinier al Direcției regionale „Nord” și un polițist de frontieră a intervenit prompt în sectorul Larga, după ce a observat un bărbat suspect.Verificările efectuate au confirmat că persoana respectivă a traversat ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova. Bărbatul a fost reținut și condus la Sectorul Poliției de Frontieră L
21:00
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, a solicitat desemnarea unui interimat la conducerea instituției, întrucât intenționează să intre în concediu de odihnă pentru o lună.Potrivit acestuia, în lipsa altor propuneri, interimatul va fi asigurat prin rotație, conform tradiției Consiliului, fiind înaintat numele lui Eduard Panea pentru a prelua temporar funcția de preșe
21:00
Speakerul Igor Grosu îndeamnă politicienii să nu își facă vizibilitate pe seama tragediilor care s-au produs recent în Armata Națională. Este vorba despre moartea a doi militari care s-au stins din viață după ce s-au rănit cu arma din dotare. {{864859}}Speakerul consideră că trebuie analizate circumstanțele aceste incidente. În opinia sa, este vorba despre evenimente regretabile, care „tre
21:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu noul Ambasador al Japoniei acreditat în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi, căruia i-a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul preluării mandatului.Oficialii au remarcat relațiile de prietenie dintre țările noastre și au discutat despre oportunitățile de extindere a cooperării moldo-nipone.La fel, în cadrul întrevederii, șeful Exec
21:00
Estonia a găsit o soluție pentru a „prinde” șoferii care ignoră culoarea roșie a semaforului # Noi.md
Poliția din orașul estonian Tartu intenționează să folosească drone pentru a înregistra trecerea pe culoarea roșie a semaforului.Despre acest lucru, scrie "Европейская правда", relatează ERR.{{864865}}În top 5 intersecții din Estonia cu cel mai mare număr de cazuri de ignorare a semaforului în 2025 se află patru intersecții din Tartu. Situația reală la intersecții este înregistrată cu
20:30
Săpături subacvatice în largul coastelor Singapore: ce au descoperit cercetătorii pe o corabie scufundată # Noi.md
Săpăturile subacvatice în largul coastelor Singapore, începute încă din 2016, au dus la rezultate impresionante. Cercetătorii au documentat în detaliu locul unei vechi catastrofe, au descoperit în apropiere rămășițele unui port din secolul al XIV-lea și au ridicat de pe fundul mării cîteva tone de artefacte.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru scrie archaeologymag.com.{{864496}}Este vorba d
20:30
Munteanu a vizitat zona industrială din comuna Trușeni, unde sînt dezvoltate mai multe proiecte economice # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat, astăzi, zona industrială din comuna Trușeni, unde sînt dezvoltate mai multe proiecte economice. Premierul a discutat cu antreprenorii despre activitatea lor, colaborarea cu autoritățile locale și ce îmbunătățiri își doresc pentru a-și crește afacerile.În prezent, în zona industrială își dezvoltă afacerile mai mulți antreprenori, printre care Nicolae
20:30
Țîrdea, către ministrul Energiei: „Ați venit la putere spunînd că veți proteja oamenii. În final, protejați tarifele” # Noi.md
În cadrul dezbaterilor asupra moțiunii de cenzură împotriva ministrului Energiei, deputatul PSRM Bogdan Țîrdea a declarat că actuala guvernare ar fi responsabilă de creșterea tarifelor, susținînd că Republica Moldova se află printre statele cu cele mai ridicate prețuri din regiune.„Ați auzit ce spune ministrul? Că tarifele pot fi majorate retroactiv, dar nu pot fi scăzute. Că e bine să depinzi
20:30
Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Turcia, Oleg Serebrian, a avut astăzi, 19 februarie 2026, o întrevedere de curtoazie cu noul Consul Onorific al Republicii Moldova în Republica Arabă Egipt, Selim Șankaya.Discuțiile s-au concentrat pe relansarea și consolidarea dialogului bilateral moldo-egiptean, cu accent pe intensificarea cooperării în domeniile turismului și schimburilor cultural
20:30
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a vizitat astăzi, șantierul de reconstrucție a podului peste rîul Răut și lucrările la pasajul peste calea ferată de pe drumul R6 Chișinău–Orhei–Bălți.Podul, cu o lungime de peste 42 de metri și trei deschideri, este supus unei reabilitări structurale complete, iar pasajul rutier va include iluminat stradal, amenajarea infrastructurii rutiere și reamplasarea r
20:30
Miercuri, la Chișinău, a fost lansat proiectul transfrontalier "PRO GOV – Gestionarea eficientă a procesului migrațional în context transfrontalier", notează Noi.md.Proiectul urmărește consolidarea cooperării dintre instituțiile de aplicare a legii din Republica Moldova și România, îmbunătățirea capacităților operaționale în gestionarea fluxurilor migratorii, dezvoltarea unor mecanisme comune
Acum 24 ore
20:00
Investiție strategică la un spital din Moldova: condiții moderne pentru pacienți și personal # Noi.md
Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești a fost renovat pe interior în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Clădirea modernizată găzduiește bucătăria, farmacia, arhiva, spălătoria și sala de ședințe ale instituției.{{864514}}Potrivit CNAM, valoarea to
20:00
Descoperiri în lanț la vamă: ce au găsit inspectorii în bagajele venite din trei capitale europene # Noi.md
Mai mulți călători au fost descoperiți la vama Aeroport cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit în țară.Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal din cadrul Aeroportul Internațional Chișinău, în urma controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor, pe sensul de intrare în Republica Moldova.În primul caz, asupra unui călător de la ruta Istanbul - Chişină
20:00
Guvernul Chinei a prezentat "Documentul de poziție al Chinei privind reforma Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în circumstanțele actuale", acesta fiind primul document de politici cuprinzător și sistematic care prezintă poziția autorităților de la Beijing cu privire la reforma organizației, scrie romanian.cgtn.comPotrivit Ministerului chinez al Comerțului, OMC a lansat procesul necesar
19:30
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi supus unei noi evaluări după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins astăzi raportul negativ al Comisiei de evaluare a procurorilor.La ședința CSP de astăzi, doar trei membri CSP au votat pentru aprobarea raportului. Celelalte șase voturi au fost împotrivă, motiv pentru care documentul a fost returnat Comisiei
19:30
Astăzi, sportiva Anastasia Nichita își sărbătorește cea de-a 27-a aniversare, iar fiica sa, Kataleya-Maria, împlinește șase luni.{{863030}}Anastasia a anunțat despre acest lucru pe rețelele de socializare, publicînd imagini emoționante. Anastasia Nichita a mărturisit că nicio victorie pe saltea, nicio medalie și niciun titlu nu pot fi comparate cu sentimentul de fericire pe care îl simte cînd
19:30
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează că educația rămîne una dintre principalele priorități bugetare ale municipalității.Astfel, din bugetul total al capitalei, în valoare de 9,2 miliarde de lei (inclusiv transferurile cu destinație specială – TDS), peste 5 miliarde de lei au fost alocate domeniului educației.Potrivit edilului, aceste fonduri acoperă salariile a
19:30
Investitorii interesați pot depune de astăzi dosarele în cadrul licitației pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh.Licitația a fost lansată oficial prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial și pe pagina web a Ministerului Energiei și reprezintă o premieră pentru Republica Moldova, prin incl
