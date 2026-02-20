Suspiciuni de substanțe interzise într-un liceu: un adolescent a ajuns la spital

09:00

Gerul şi ninsorile îi pun la grea încercare pe vîrstnicii de la sate, care abia mai reuşesc să iasă din casele troienite în aceste zile.Unele treburi în gospodării nu pot fi amînate, însă, aşa că, uneori, cer ajutorul unui vecin sau al lucrătorului social. Cei mai mult, însă, îi îngrijorează stocurile de lemne sau cărbuni care sînt pe terminate după ultimele zile geroase.{{865975}}Elena Ba