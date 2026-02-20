Dumitru Roibu cere reacție fermă a Chișinăului după incidentele semnalate în Mămăliga

19:00

Un tribunal din Coreea de Sud l-a condamnat pe fostul ministru al Apărării, Kim Yong-Hyun, la 30 de ani de închisoare pentru participarea la o revoltă.„Inculpatul Kim Yong- Hyun este condamnat la 30 de ani de închisoare”, a decis instanța. {{864585}}Instanța l-a găsit vinovat de participare la revoltă, legată de starea de urgență pe care fostul președinte al țării, Yoon Suk-Yeol, a introdu