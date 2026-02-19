ANSA anunță un pas important în facilitarea comerțului internațional
Noi.md, 20 februarie 2026 00:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță un pas important în facilitarea comerțului internațional, prin semnarea Ordinului nr. 418-O/388, de comun cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova.Acest document pune bazele implementării practice a beneficiilor acordate Operatorilor Economici Autorizați (AEO), consolidînd angajamentul Agenției față de standardele europene.Prin a
Acum 10 minute
01:00
Modelul și actrița Paris Hilton a primit din nou o cerere în căsătorie din partea soțului său, omul de afaceri Carter Reum. Ea a împărtășit acest moment frumos pe rețelele de socializare.{{850501}}Vedeta a povestit că pe 14 februarie a avut loc a doua ei logodnă cu Carter Reum. Îndrăgostiții și-au reînnoit jurămintele de fidelitate în timpul vacanței pe insulele Turks și Caicos. Omul de afacer
Acum o oră
00:30
00:30
Superbacteriile milenare: descoperirea care schimbă lupta împotriva rezistenței la antibiotice # Noi.md
O echipă de cercetători de la Institutul de Biologie București (IBB) al Academiei Romîne a descoperit bacterii vechi de 5.000 de ani în Peștera Scărișoara, care ar putea deschide noi căi în dezvoltarea antibioticelor și biotehnologiei.Studiul publicat în Science Alert subliniază atît potențialul, cît și riscurile acestor microorganisme conservate în gheață timp de milenii.{{865198}}Tulpina
Acum 2 ore
00:00
Fundaşul central din Mali, Bourama Fomba, a devenit noul jucător al clubului de fotbal „Sheriff” din Tiraspol.Sportivul a trecut toate procedurile necesare şi s-a alăturat primei echipe.Potrivit serviciului de presă al FC „Sheriff”, fotbalistul în vîrstă de 26 de ani, Buruma Fomba, și-a petrecut întreaga carieră de adult în Europa.{{865155}}La vîrsta de 19 ani, a părăsit clubul natal „
00:00
Oamenii de știință de la Centrul de Studii Terestre și Planetare al Muzeului Național de Aviație și Cosmonautică al Institutului Smithsonian au descoperit mii de mici crăpături pe Lună, care au apărut relativ recent.Specialiștii au creat prima hartă completă a micilor mări lunare — forme tectonice asociate cu tensiunile interne care apar în scoarța satelitului în timpul comprimării sale. {
19 februarie 2026
23:30
Primăria municipiului Ungheni anunță lansarea noilor microbuze, achiziționate la sfîrșitul anului 2025, care vor începe să circule pe traseele din oraș începînd cu 28 februarie 2026.În primele trei zile – 28 februarie, 1 și 2 martie – autoritățile vor organiza o perioadă de testare pentru pasageri: călătoriile vor fi gratuite, iar cei interesați se vor putea familiariza cu cele patru rute noi,
23:30
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează despre implementarea pe parcursul anului 2026 a măsurii de subvenționare a locurilor de muncă, notează Noi.md.Conform prevederilor art.36 din Legea nr.105/2018, angajatorii care angajează pe o perioadă nedeterminată sau determinată, de cel puțin 12 luni, cu durata normală a timpului de muncă, cu durata redusă a timpului de mu
Acum 4 ore
23:00
În această dimineață, polițiștii din Florești au desfășurat mai multe acțiuni de control vizînd deținerea ilegală de substanțe interzise și arme. Acțiunile au avut loc în trei localități și au dus la ridicarea unor obiecte periculoase care vor fi supuse expertizelor.Astfel, în satul Cunicea, în urma percheziției efectuate într-un imobil, a fost depistată și ridicată masă vegetală de culoare ve
23:00
Gala Sărbătorii Primăverii 2026 realizată de China Media Group a transmis urări de bine chinezilor din țară și străinătate, prezentînd lumii farmecul Sărbătorii Primăverii și al culturii chineze, scrie romanian.cgtn.comAproape 4.000 de instutuții media din întreaga lume au transmis în direct și au realizat reportaje legat de eveniment, numărul total al spectatorilor din străinătate fiind de pe
23:00
În capitala Noii Zeelande, Wellington, de mai bine de două săptămîni, milioane de litri de ape uzate netratate și parțial tratate ajung în ocean.Deversarea a început pe 4 februarie, după o pană de curent nocturnă, în urma căreia stațiile de epurare din zona Moa Point au fost inundate, aproximativ 80% din echipamente fiind avariate. {{863282}}Inițial, apele uzate netratate erau pompate dire
22:30
În Moldova, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 32% în 2025.Potrivit economistului, doctor în științe economice, Vladimir Golovatiuc, conform datelor Biroului Național de Statistică, volumul construcțiilor noi a crescut cu 37%, iar reparațiile capitale și curente - cu 26% și, respectiv, 32%.Potrivit acestuia, dacă analizăm lucrările de construcții pe obiecte, construcția de locu
22:30
Curțile școlilor și grădinițelor din Chișinău s-au transformat astăzi în tărîmuri de iarnă pline de magie, notează Noi.md.Copiii au construit oameni de omăt, au alergat printre fulgi și au creat colțuri de joc care au făcut ziua de neuitat.Totul s-a desfășurat în siguranță, grație atenției deosebite a conducerii instituțiilor, cadrelor didactice, inclusiv grijii constante a Primăriei Chiși
22:00
Moțiunea simplă asupra politicilor statului în domeniul energetic, depusă de trei fracțiuni de opoziție, a picat. Ministrul Dorin Junghietu a răspuns mai bine de 6 ore la întrebările deputaților, la fix un an de la preluarea mandatului.Subiectele abordate în dezbateri au inclus tarifele la energie electrică și gaze, proiectele majore de infrastructură din domeniu și principalele realizări obți
22:00
Șeful cabinetului prim-ministrului Ungariei, Gergely Gulyás, a declarat că Budapesta examinează posibilitatea de a opri exportul de energie electrică și gaze naturale către Ucraina, dacă Kievul nu va relua funcționarea conductei de petrol „Druzhba”.Despre aceasta, potrivit „Adevărului European”, a declarat Gyuláš în cadrul unei conferințe de presă, citat de Telex.Declarația oficialului a f
22:00
Shen Yiqin a transmis un mesaj de felicitare sportivilor chinezi aflați la JO de iarnă 2026 # Noi.md
Sportivul chinez Su Yiming a cîștigat, miercuri, medalia de aur în finala masculină de snowboard slopestyle, iar sportiva Xu Mengtao a cucerit medalia de aur în finala de sărituri cu schiurile freestyle, la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, scrie romanian.cgtn.com. În numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez şi Consiliului de Stat al Chinei, consilierul de stat Sh
22:00
O boală tropicală extrem de dureroasă numită chikungunya poate fi transmisă acum de țînțari în cea mai mare parte a Europei, arată un studiu citat de The Guardian.Temperaturile mai ridicate cauzate de încălzirea climatică înseamnă că infecțiile sînt acum posibile timp de mai mult de șase luni pe an în Spania, Grecia și alte țări din sudul Europei, transmite Digi24.{{862104}}Este doar o che
21:30
Circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare este îngreunată. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care se vede că mai multe troleibuze au staționat în zona Universității de Medicină.Înregistrarea video a fost realizată în această seară și publicată pe canalul de Telegram Index.Deocamdată, Î.M. Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) nu a oferit explicații oficiale pr
21:30
Un tribunal sud-coreean l-a condamnat joi pe fostul președinte Yoon Suk Yeol la închisoare pe viață, după ce l-a găsit vinovat de abuz de autoritate și de organizarea unei revolte.Decizia vine ca urmare a tentativei din decembrie 2024 de a impune legea marțială, relatează Reuters. Procurorii solicitaseră pedeapsa capitală, într-un dosar urmărit cu maxim interes.{{864585}}Potrivit acuzării,
21:30
Locuitorii satului Baimaclia, raionul Cantemir, beneficiază, în premieră, de apă potabilă la robinet – un serviciu așteptat de comunitate de zeci de ani, notează Noi.md.Proiectul a fost implementat în perioada martie–decembrie 2025 și a inclus forarea unei sonde arteziene, construirea a 0,76 km de rețea de apeduct, care conectează sonda la stația de captare, montarea unei stații de pompare și
21:30
În după-amiaza zilei de astăzi, un echipaj mixt format dintr-un carabinier al Direcției regionale „Nord” și un polițist de frontieră a intervenit prompt în sectorul Larga, după ce a observat un bărbat suspect.Verificările efectuate au confirmat că persoana respectivă a traversat ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova. Bărbatul a fost reținut și condus la Sectorul Poliției de Frontieră L
Acum 6 ore
21:00
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, a solicitat desemnarea unui interimat la conducerea instituției, întrucât intenționează să intre în concediu de odihnă pentru o lună.Potrivit acestuia, în lipsa altor propuneri, interimatul va fi asigurat prin rotație, conform tradiției Consiliului, fiind înaintat numele lui Eduard Panea pentru a prelua temporar funcția de preșe
21:00
Speakerul Igor Grosu îndeamnă politicienii să nu își facă vizibilitate pe seama tragediilor care s-au produs recent în Armata Națională. Este vorba despre moartea a doi militari care s-au stins din viață după ce s-au rănit cu arma din dotare. {{864859}}Speakerul consideră că trebuie analizate circumstanțele aceste incidente. În opinia sa, este vorba despre evenimente regretabile, care „tre
21:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu noul Ambasador al Japoniei acreditat în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi, căruia i-a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul preluării mandatului.Oficialii au remarcat relațiile de prietenie dintre țările noastre și au discutat despre oportunitățile de extindere a cooperării moldo-nipone.La fel, în cadrul întrevederii, șeful Exec
21:00
Estonia a găsit o soluție pentru a „prinde” șoferii care ignoră culoarea roșie a semaforului # Noi.md
Poliția din orașul estonian Tartu intenționează să folosească drone pentru a înregistra trecerea pe culoarea roșie a semaforului.Despre acest lucru, scrie "Европейская правда", relatează ERR.{{864865}}În top 5 intersecții din Estonia cu cel mai mare număr de cazuri de ignorare a semaforului în 2025 se află patru intersecții din Tartu. Situația reală la intersecții este înregistrată cu
20:30
Săpături subacvatice în largul coastelor Singapore: ce au descoperit cercetătorii pe o corabie scufundată # Noi.md
Săpăturile subacvatice în largul coastelor Singapore, începute încă din 2016, au dus la rezultate impresionante. Cercetătorii au documentat în detaliu locul unei vechi catastrofe, au descoperit în apropiere rămășițele unui port din secolul al XIV-lea și au ridicat de pe fundul mării cîteva tone de artefacte.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru scrie archaeologymag.com.{{864496}}Este vorba d
20:30
Munteanu a vizitat zona industrială din comuna Trușeni, unde sînt dezvoltate mai multe proiecte economice # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat, astăzi, zona industrială din comuna Trușeni, unde sînt dezvoltate mai multe proiecte economice. Premierul a discutat cu antreprenorii despre activitatea lor, colaborarea cu autoritățile locale și ce îmbunătățiri își doresc pentru a-și crește afacerile.În prezent, în zona industrială își dezvoltă afacerile mai mulți antreprenori, printre care Nicolae
20:30
Țîrdea, către ministrul Energiei: „Ați venit la putere spunînd că veți proteja oamenii. În final, protejați tarifele” # Noi.md
În cadrul dezbaterilor asupra moțiunii de cenzură împotriva ministrului Energiei, deputatul PSRM Bogdan Țîrdea a declarat că actuala guvernare ar fi responsabilă de creșterea tarifelor, susținînd că Republica Moldova se află printre statele cu cele mai ridicate prețuri din regiune.„Ați auzit ce spune ministrul? Că tarifele pot fi majorate retroactiv, dar nu pot fi scăzute. Că e bine să depinzi
20:30
Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Turcia, Oleg Serebrian, a avut astăzi, 19 februarie 2026, o întrevedere de curtoazie cu noul Consul Onorific al Republicii Moldova în Republica Arabă Egipt, Selim Șankaya.Discuțiile s-au concentrat pe relansarea și consolidarea dialogului bilateral moldo-egiptean, cu accent pe intensificarea cooperării în domeniile turismului și schimburilor cultural
20:30
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a vizitat astăzi, șantierul de reconstrucție a podului peste rîul Răut și lucrările la pasajul peste calea ferată de pe drumul R6 Chișinău–Orhei–Bălți.Podul, cu o lungime de peste 42 de metri și trei deschideri, este supus unei reabilitări structurale complete, iar pasajul rutier va include iluminat stradal, amenajarea infrastructurii rutiere și reamplasarea r
20:30
Miercuri, la Chișinău, a fost lansat proiectul transfrontalier "PRO GOV – Gestionarea eficientă a procesului migrațional în context transfrontalier", notează Noi.md.Proiectul urmărește consolidarea cooperării dintre instituțiile de aplicare a legii din Republica Moldova și România, îmbunătățirea capacităților operaționale în gestionarea fluxurilor migratorii, dezvoltarea unor mecanisme comune
20:00
Investiție strategică la un spital din Moldova: condiții moderne pentru pacienți și personal # Noi.md
Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești a fost renovat pe interior în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Clădirea modernizată găzduiește bucătăria, farmacia, arhiva, spălătoria și sala de ședințe ale instituției.{{864514}}Potrivit CNAM, valoarea to
20:00
Descoperiri în lanț la vamă: ce au găsit inspectorii în bagajele venite din trei capitale europene # Noi.md
Mai mulți călători au fost descoperiți la vama Aeroport cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit în țară.Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal din cadrul Aeroportul Internațional Chișinău, în urma controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor, pe sensul de intrare în Republica Moldova.În primul caz, asupra unui călător de la ruta Istanbul - Chişină
20:00
Guvernul Chinei a prezentat "Documentul de poziție al Chinei privind reforma Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în circumstanțele actuale", acesta fiind primul document de politici cuprinzător și sistematic care prezintă poziția autorităților de la Beijing cu privire la reforma organizației, scrie romanian.cgtn.comPotrivit Ministerului chinez al Comerțului, OMC a lansat procesul necesar
19:30
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi supus unei noi evaluări după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins astăzi raportul negativ al Comisiei de evaluare a procurorilor.La ședința CSP de astăzi, doar trei membri CSP au votat pentru aprobarea raportului. Celelalte șase voturi au fost împotrivă, motiv pentru care documentul a fost returnat Comisiei
19:30
Astăzi, sportiva Anastasia Nichita își sărbătorește cea de-a 27-a aniversare, iar fiica sa, Kataleya-Maria, împlinește șase luni.{{863030}}Anastasia a anunțat despre acest lucru pe rețelele de socializare, publicînd imagini emoționante. Anastasia Nichita a mărturisit că nicio victorie pe saltea, nicio medalie și niciun titlu nu pot fi comparate cu sentimentul de fericire pe care îl simte cînd
19:30
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează că educația rămîne una dintre principalele priorități bugetare ale municipalității.Astfel, din bugetul total al capitalei, în valoare de 9,2 miliarde de lei (inclusiv transferurile cu destinație specială – TDS), peste 5 miliarde de lei au fost alocate domeniului educației.Potrivit edilului, aceste fonduri acoperă salariile a
19:30
Investitorii interesați pot depune de astăzi dosarele în cadrul licitației pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh.Licitația a fost lansată oficial prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial și pe pagina web a Ministerului Energiei și reprezintă o premieră pentru Republica Moldova, prin incl
Acum 8 ore
19:00
Un tribunal din Coreea de Sud l-a condamnat pe fostul ministru al Apărării, Kim Yong-Hyun, la 30 de ani de închisoare pentru participarea la o revoltă.„Inculpatul Kim Yong- Hyun este condamnat la 30 de ani de închisoare”, a decis instanța. {{864585}}Instanța l-a găsit vinovat de participare la revoltă, legată de starea de urgență pe care fostul președinte al țării, Yoon Suk-Yeol, a introdu
19:00
Încălcări ale legislației privind controlul tutunului au fost descoperite în mai multe unități de alimentație publică și comerț din Ialoveni, în urma unor controale inopinate desfășurate de Centrul de Sănătate Publică Chișinău.Acțiunile au fost realizate în colaborare cu ofițerii Inspectoratului de Poliție Ialoveni. În total, au fost verificate 15 unități economice.{{862733}}Inspectorii au
19:00
Comitetul special pentru Carta Organizației Națiunilor Unite (ONU) și consolidarea rolului organizației s-a reunit în ședință plenară în sesiunea 2026.Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Ambasadorul Fu Cong, a afirmat că, în ultimii ani, liderii japonezi au acționat împotriva curentului istoriei, legînd în mod deschis regiunea Taiwan de așa-numite "situații de criză existențială" ale Ja
18:30
Pe 18 februarie 2026, la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost semnat Contractul colectiv de muncă pentru perioada 2026–2030 – un document strategic care va reglementa, în următorii cinci ani, raporturile de muncă, va consolida garanțiile social-economice și va fortifica mecanismele de protecție a drepturilor și intereselor legitime ale salariaților, membri de s
18:30
Cartele SIM vor putea fi cumpărate doar cu buletinul. Cum comentrează Cernăuțeanu acest lucru # Noi.md
Cartelele SIM vor putea fi procurate doar cu buletinul de identitate. Se întîmplă pe fondul infracțiunilor online din ultima perioadă. Un proiect de decizie în acest sens este la etapa de aprobare.„Eu sper că în cea mai scurtă perioadă va fi aprobat” a spus șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.{{865985}}Un proiect în
18:30
Aproape 2.740 de persoane din R. Moldova au fost supravegheate, pe parcursul anului 2025, prin brățări electronice, cel mai mare număr de la lansarea sistemului.Potrivit Inspectoratului Național de Probațiune, 58% dintre cazuri au vizat arestul la domiciliu, iar 35% - protejarea victimelor, majoritatea în dosare de violență în familie, scrie moldova1.md. În cazurile de violență în fami
18:30
Stocurile de gaze naturale ale Republicii Moldova au fost puternic reduse în sezonul rece 2025–2026, potrivit datelor prezentate de Eugen Buzatu, șeful Energocom la ședința Parlamentului.Conform datelor prezentate, la începutul perioadei de extracție (1 noiembrie 2025), în depozite se aflau 1.077,10 mii MWh, echivalentul a 101,23 milioane m³ de gaze. Pe parcursul iernii, ritmul de extracție a
17:30
Vlad Batrîncea și Olga Cebotari s-au întîlnit cu ambasadorul Franței: despre ce au discutat # Noi.md
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, și deputata PSRM, Olga Cebotari, s-au întîlnit cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waag.{{863228}}În cadrul întîlnirii au fost discutate relațiile bilaterale, cooperarea dintre forțele politice din Parlament, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, r
17:30
Cleopatra Stratan marchează 20 de ani de carieră: Ce surpriză a pregătit împreună cu tatăl său # Noi.md
Cleopatra Stratan și Pavel Stratan lansează „Anii”, prima piesă extrasă de pe albumul „Scena vieții”, primul material discografic al artistei, ce va fi lansat în această toamnă.Proiectul marchează un moment profund și simbolic: aniversarea a 20 de ani de carieră pentru Cleopatra Stratan – două decenii de amintiri, emoții și evoluție trăite sub lumina reflectoarelor, scrie protv.ro.„Anii”
17:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) salută depunerea în Parlament a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, care are drept scop consolidarea securității judecătorilor și fortificarea mecanismelor de protecție a instanțelor de judecată.Această inițiativă legislativă reprezintă o evoluție firească a demersurilor constante întreprinse de CSM în vederea asigurării unui ca
17:30
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, la această oră, rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece.Pentru a menține drumurile în condiții bune și sigure de circulație, drumarii au continuat, pe parcursul zilei, lucrările de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului pe drumurile din nordul, centru
17:30
Începînd cu 1 ianuarie 2026, angajații sectorului privat din Republica Moldova pot beneficia de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță, conform Regulamentului aprobat de Guvern.Potrivit Asociaţiei Naţionale a Agenţilor Economici de Turism din Moldova (ANAT), aceste tichete acoperă pînă la 50% din salariul mediu lunar pe economie și sînt scutite de impozite dacă valoarea lor anuală
Acum 12 ore
17:00
Maia Pîrcălab a fost numită în funcția de membră a Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru un mandat de cinci ani.Un proiect de hotărîre care prevede acest lucru a fost votat de Parlament, notează Noi.md.{{863262}}Candidatura Maiei Pîrcălab la această funcție a fost propusă de Banca Națională a Moldovei (BNM), după ce mandatul lui Ion B
