Satul Baimaclia se bucură de lucrări de modernizare a localității
Noi.md, 19 februarie 2026 21:30
Locuitorii satului Baimaclia, raionul Cantemir, beneficiază, în premieră, de apă potabilă la robinet – un serviciu așteptat de comunitate de zeci de ani, notează Noi.md.Proiectul a fost implementat în perioada martie–decembrie 2025 și a inclus forarea unei sonde arteziene, construirea a 0,76 km de rețea de apeduct, care conectează sonda la stația de captare, montarea unei stații de pompare și
Acum 30 minute
21:30
Circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare este îngreunată. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care se vede că mai multe troleibuze au staționat în zona Universității de Medicină.Înregistrarea video a fost realizată în această seară și publicată pe canalul de Telegram Index.Deocamdată, Î.M. Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) nu a oferit explicații oficiale pr
21:30
Un tribunal sud-coreean l-a condamnat joi pe fostul președinte Yoon Suk Yeol la închisoare pe viață, după ce l-a găsit vinovat de abuz de autoritate și de organizarea unei revolte.Decizia vine ca urmare a tentativei din decembrie 2024 de a impune legea marțială, relatează Reuters. Procurorii solicitaseră pedeapsa capitală, într-un dosar urmărit cu maxim interes.{{864585}}Potrivit acuzării,
21:30
21:30
În după-amiaza zilei de astăzi, un echipaj mixt format dintr-un carabinier al Direcției regionale „Nord” și un polițist de frontieră a intervenit prompt în sectorul Larga, după ce a observat un bărbat suspect.Verificările efectuate au confirmat că persoana respectivă a traversat ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova. Bărbatul a fost reținut și condus la Sectorul Poliției de Frontieră L
Acum o oră
21:00
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, a solicitat desemnarea unui interimat la conducerea instituției, întrucât intenționează să intre în concediu de odihnă pentru o lună.Potrivit acestuia, în lipsa altor propuneri, interimatul va fi asigurat prin rotație, conform tradiției Consiliului, fiind înaintat numele lui Eduard Panea pentru a prelua temporar funcția de preșe
21:00
Speakerul Igor Grosu îndeamnă politicienii să nu își facă vizibilitate pe seama tragediilor care s-au produs recent în Armata Națională. Este vorba despre moartea a doi militari care s-au stins din viață după ce s-au rănit cu arma din dotare. {{864859}}Speakerul consideră că trebuie analizate circumstanțele aceste incidente. În opinia sa, este vorba despre evenimente regretabile, care „tre
21:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu noul Ambasador al Japoniei acreditat în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi, căruia i-a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul preluării mandatului.Oficialii au remarcat relațiile de prietenie dintre țările noastre și au discutat despre oportunitățile de extindere a cooperării moldo-nipone.La fel, în cadrul întrevederii, șeful Exec
21:00
Estonia a găsit o soluție pentru a „prinde” șoferii care ignoră culoarea roșie a semaforului # Noi.md
Poliția din orașul estonian Tartu intenționează să folosească drone pentru a înregistra trecerea pe culoarea roșie a semaforului.Despre acest lucru, scrie "Европейская правда", relatează ERR.{{864865}}În top 5 intersecții din Estonia cu cel mai mare număr de cazuri de ignorare a semaforului în 2025 se află patru intersecții din Tartu. Situația reală la intersecții este înregistrată cu
Acum 2 ore
20:30
Săpături subacvatice în largul coastelor Singapore: ce au descoperit cercetătorii pe o corabie scufundată # Noi.md
Săpăturile subacvatice în largul coastelor Singapore, începute încă din 2016, au dus la rezultate impresionante. Cercetătorii au documentat în detaliu locul unei vechi catastrofe, au descoperit în apropiere rămășițele unui port din secolul al XIV-lea și au ridicat de pe fundul mării cîteva tone de artefacte.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru scrie archaeologymag.com.{{864496}}Este vorba d
20:30
Munteanu a vizitat zona industrială din comuna Trușeni, unde sînt dezvoltate mai multe proiecte economice # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat, astăzi, zona industrială din comuna Trușeni, unde sînt dezvoltate mai multe proiecte economice. Premierul a discutat cu antreprenorii despre activitatea lor, colaborarea cu autoritățile locale și ce îmbunătățiri își doresc pentru a-și crește afacerile.În prezent, în zona industrială își dezvoltă afacerile mai mulți antreprenori, printre care Nicolae
20:30
Țîrdea, către ministrul Energiei: „Ați venit la putere spunînd că veți proteja oamenii. În final, protejați tarifele” # Noi.md
În cadrul dezbaterilor asupra moțiunii de cenzură împotriva ministrului Energiei, deputatul PSRM Bogdan Țîrdea a declarat că actuala guvernare ar fi responsabilă de creșterea tarifelor, susținînd că Republica Moldova se află printre statele cu cele mai ridicate prețuri din regiune.„Ați auzit ce spune ministrul? Că tarifele pot fi majorate retroactiv, dar nu pot fi scăzute. Că e bine să depinzi
20:30
Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Turcia, Oleg Serebrian, a avut astăzi, 19 februarie 2026, o întrevedere de curtoazie cu noul Consul Onorific al Republicii Moldova în Republica Arabă Egipt, Selim Șankaya.Discuțiile s-au concentrat pe relansarea și consolidarea dialogului bilateral moldo-egiptean, cu accent pe intensificarea cooperării în domeniile turismului și schimburilor cultural
20:30
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a vizitat astăzi, șantierul de reconstrucție a podului peste rîul Răut și lucrările la pasajul peste calea ferată de pe drumul R6 Chișinău–Orhei–Bălți.Podul, cu o lungime de peste 42 de metri și trei deschideri, este supus unei reabilitări structurale complete, iar pasajul rutier va include iluminat stradal, amenajarea infrastructurii rutiere și reamplasarea r
20:30
Miercuri, la Chișinău, a fost lansat proiectul transfrontalier "PRO GOV – Gestionarea eficientă a procesului migrațional în context transfrontalier", notează Noi.md.Proiectul urmărește consolidarea cooperării dintre instituțiile de aplicare a legii din Republica Moldova și România, îmbunătățirea capacităților operaționale în gestionarea fluxurilor migratorii, dezvoltarea unor mecanisme comune
20:00
Investiție strategică la un spital din Moldova: condiții moderne pentru pacienți și personal # Noi.md
Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești a fost renovat pe interior în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Clădirea modernizată găzduiește bucătăria, farmacia, arhiva, spălătoria și sala de ședințe ale instituției.{{864514}}Potrivit CNAM, valoarea to
20:00
Descoperiri în lanț la vamă: ce au găsit inspectorii în bagajele venite din trei capitale europene # Noi.md
Mai mulți călători au fost descoperiți la vama Aeroport cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit în țară.Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal din cadrul Aeroportul Internațional Chișinău, în urma controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor, pe sensul de intrare în Republica Moldova.În primul caz, asupra unui călător de la ruta Istanbul - Chişină
20:00
Guvernul Chinei a prezentat "Documentul de poziție al Chinei privind reforma Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în circumstanțele actuale", acesta fiind primul document de politici cuprinzător și sistematic care prezintă poziția autorităților de la Beijing cu privire la reforma organizației, scrie romanian.cgtn.comPotrivit Ministerului chinez al Comerțului, OMC a lansat procesul necesar
Acum 4 ore
19:30
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi supus unei noi evaluări după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins astăzi raportul negativ al Comisiei de evaluare a procurorilor.La ședința CSP de astăzi, doar trei membri CSP au votat pentru aprobarea raportului. Celelalte șase voturi au fost împotrivă, motiv pentru care documentul a fost returnat Comisiei
19:30
Astăzi, sportiva Anastasia Nichita își sărbătorește cea de-a 27-a aniversare, iar fiica sa, Kataleya-Maria, împlinește șase luni.{{863030}}Anastasia a anunțat despre acest lucru pe rețelele de socializare, publicînd imagini emoționante. Anastasia Nichita a mărturisit că nicio victorie pe saltea, nicio medalie și niciun titlu nu pot fi comparate cu sentimentul de fericire pe care îl simte cînd
19:30
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează că educația rămîne una dintre principalele priorități bugetare ale municipalității.Astfel, din bugetul total al capitalei, în valoare de 9,2 miliarde de lei (inclusiv transferurile cu destinație specială – TDS), peste 5 miliarde de lei au fost alocate domeniului educației.Potrivit edilului, aceste fonduri acoperă salariile a
19:30
Investitorii interesați pot depune de astăzi dosarele în cadrul licitației pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh.Licitația a fost lansată oficial prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial și pe pagina web a Ministerului Energiei și reprezintă o premieră pentru Republica Moldova, prin incl
19:00
Un tribunal din Coreea de Sud l-a condamnat pe fostul ministru al Apărării, Kim Yong-Hyun, la 30 de ani de închisoare pentru participarea la o revoltă.„Inculpatul Kim Yong- Hyun este condamnat la 30 de ani de închisoare”, a decis instanța. {{864585}}Instanța l-a găsit vinovat de participare la revoltă, legată de starea de urgență pe care fostul președinte al țării, Yoon Suk-Yeol, a introdu
19:00
Încălcări ale legislației privind controlul tutunului au fost descoperite în mai multe unități de alimentație publică și comerț din Ialoveni, în urma unor controale inopinate desfășurate de Centrul de Sănătate Publică Chișinău.Acțiunile au fost realizate în colaborare cu ofițerii Inspectoratului de Poliție Ialoveni. În total, au fost verificate 15 unități economice.{{862733}}Inspectorii au
19:00
Comitetul special pentru Carta Organizației Națiunilor Unite (ONU) și consolidarea rolului organizației s-a reunit în ședință plenară în sesiunea 2026.Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Ambasadorul Fu Cong, a afirmat că, în ultimii ani, liderii japonezi au acționat împotriva curentului istoriei, legînd în mod deschis regiunea Taiwan de așa-numite "situații de criză existențială" ale Ja
18:30
Pe 18 februarie 2026, la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost semnat Contractul colectiv de muncă pentru perioada 2026–2030 – un document strategic care va reglementa, în următorii cinci ani, raporturile de muncă, va consolida garanțiile social-economice și va fortifica mecanismele de protecție a drepturilor și intereselor legitime ale salariaților, membri de s
18:30
Cartele SIM vor putea fi cumpărate doar cu buletinul. Cum comentrează Cernăuțeanu acest lucru # Noi.md
Cartelele SIM vor putea fi procurate doar cu buletinul de identitate. Se întîmplă pe fondul infracțiunilor online din ultima perioadă. Un proiect de decizie în acest sens este la etapa de aprobare.„Eu sper că în cea mai scurtă perioadă va fi aprobat” a spus șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.{{865985}}Un proiect în
18:30
Aproape 2.740 de persoane din R. Moldova au fost supravegheate, pe parcursul anului 2025, prin brățări electronice, cel mai mare număr de la lansarea sistemului.Potrivit Inspectoratului Național de Probațiune, 58% dintre cazuri au vizat arestul la domiciliu, iar 35% - protejarea victimelor, majoritatea în dosare de violență în familie, scrie moldova1.md. În cazurile de violență în fami
18:30
Stocurile de gaze naturale ale Republicii Moldova au fost puternic reduse în sezonul rece 2025–2026, potrivit datelor prezentate de Eugen Buzatu, șeful Energocom la ședința Parlamentului.Conform datelor prezentate, la începutul perioadei de extracție (1 noiembrie 2025), în depozite se aflau 1.077,10 mii MWh, echivalentul a 101,23 milioane m³ de gaze. Pe parcursul iernii, ritmul de extracție a
Acum 6 ore
17:30
Vlad Batrîncea și Olga Cebotari s-au întîlnit cu ambasadorul Franței: despre ce au discutat # Noi.md
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, și deputata PSRM, Olga Cebotari, s-au întîlnit cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waag.{{863228}}În cadrul întîlnirii au fost discutate relațiile bilaterale, cooperarea dintre forțele politice din Parlament, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, r
17:30
Cleopatra Stratan marchează 20 de ani de carieră: Ce surpriză a pregătit împreună cu tatăl său # Noi.md
Cleopatra Stratan și Pavel Stratan lansează „Anii”, prima piesă extrasă de pe albumul „Scena vieții”, primul material discografic al artistei, ce va fi lansat în această toamnă.Proiectul marchează un moment profund și simbolic: aniversarea a 20 de ani de carieră pentru Cleopatra Stratan – două decenii de amintiri, emoții și evoluție trăite sub lumina reflectoarelor, scrie protv.ro.„Anii”
17:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) salută depunerea în Parlament a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, care are drept scop consolidarea securității judecătorilor și fortificarea mecanismelor de protecție a instanțelor de judecată.Această inițiativă legislativă reprezintă o evoluție firească a demersurilor constante întreprinse de CSM în vederea asigurării unui ca
17:30
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, la această oră, rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece.Pentru a menține drumurile în condiții bune și sigure de circulație, drumarii au continuat, pe parcursul zilei, lucrările de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului pe drumurile din nordul, centru
17:30
Începînd cu 1 ianuarie 2026, angajații sectorului privat din Republica Moldova pot beneficia de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță, conform Regulamentului aprobat de Guvern.Potrivit Asociaţiei Naţionale a Agenţilor Economici de Turism din Moldova (ANAT), aceste tichete acoperă pînă la 50% din salariul mediu lunar pe economie și sînt scutite de impozite dacă valoarea lor anuală
17:00
Maia Pîrcălab a fost numită în funcția de membră a Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru un mandat de cinci ani.Un proiect de hotărîre care prevede acest lucru a fost votat de Parlament, notează Noi.md.{{863262}}Candidatura Maiei Pîrcălab la această funcție a fost propusă de Banca Națională a Moldovei (BNM), după ce mandatul lui Ion B
17:00
Guvernul României a dat undă verde începerii lucrărilor la noul pod rutier peste rîul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni (județul Vaslui – Republica Moldova).Investiția, estimată la aproximativ 257 milioane de lei /RON/, este una dintre cele mai importante modernizări de infrastructură transfrontalieră din ultimii ani și vizează un coridor rutier esențial pentru cir
16:30
Deputatul Petru Burduja a înregistrat un proiect de lege menit să sprijine agenții economici prin simplificarea radicală și accelerarea procedurii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA), inclusiv a sumelor acumulate de peste trei ani.Conform inițiativei, se propune eliminarea limitelor anuale stabilite de Guvern pentru sumele de TVA care urmează să fie rambursate. Acest lucru va perm
16:30
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a ratificat Înțelegerea dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar.Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovizuală. Modernizarea va crește calitatea servi
16:30
Primii MWh de energie electrică stocată au apărut în statisticile operatorului de sistem. Moldelectrica a început să reflecte în starea sistemului energetic al țării energia electrică provenita din bateriile de stocare.În prezent sînt deja instalate baterii de stocare cu o capacitate de 25 MWh, iar pînă la sfîrșitul anului ar urma sǎ fie instalate cca 200 MWh, de companii private.Energia s
16:30
Interpreta Iuliana Beregoi a venit cu o reacție publică amplă, după ce numele său a fost menționat în scandalul declanșat de declarațiile bloggeriței Daniela Costețchi, care susține că ar fi fost victima unui șantaj de zeci de mii de euro.Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, artista a respins categoric orice implicare.„Sînt nevinovată. Vreau să declar că nu am absolut nicio l
16:00
"Trebuie să reglementăm și modul de transmitere a acestor colete. Categoric nu ne dorim înrăutățirea situației pentru persoanele, care le transmit și care le primesc". Declarația a fost făcută de către șeful poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii "Rezoomat", notează Noi.md."Problema este în contrabandă. De multe ori vedem critici, de ce se fac controale în colete, dar, cu părere de
16:00
Ministrul Energiei a discutat cu directorul Secretariatului Comunității Energetice despre securitatea energetică # Noi.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o întrevedere cu Directorul Secretariatului Comunității Energetice, Artur Lorkowski, aflat la Chișinău cu ocazia Forumului Gazelor dedicat liberalizării pieței.Discuțiile au vizat în mod prioritar pregătirea pentru perioada următoare, după încheierea sezonului de încălzire, în contextul provocărilor crescute privind securitatea alimentării cu energie
16:00
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a anunțat deschiderea procesului de recrutare pentru funcții didactice vacante în instituțiile de învățămînt general din țară.În prezent, sînt disponibile 1.365 de posturi, dintre care 1.156 în școli cu predare în limba romînă și 209 în școli cu predare în limba rusă. Dintre acestea, 624 sînt în mediul urban și 741 în mediul rural.Pe
16:00
Igor Dodon: „Este necesară revenirea la achizițiile de energie electrică de la Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan” # Noi.md
Malul drept al Nistrului trebuie să revină la achiziționarea de energie electrică de la MGRES, ceea ce va permite reducerea tarifelor.Despre acest lucru a anunțat fostul președinte al Moldovei, președintele Partidului Socialiștilor și liderul fracțiunii parlamentare a acestuia, Igor Dodon.„În ceea ce privește solicitarea furnizorilor de energie electrică de a majora tarifele cu 8%, conside
Acum 8 ore
15:30
O tînără a ajuns la spital, după ce a fost atacată de o haită de aproximativ 10 cîini vagabonzi, în sectorul Botanica al capitalei, pe strada Cetatea Albă, în seara zilei de ieri, conform martorilor oculari.{{862486}}Conform sursei citate, victima se întorcea acasă cînd cîinii au sărit asupra ei, rupîndu-i hainele și mușcînd-o grav la ambele picioare. Strigătele disperate ale tinerei au atras
15:30
La ediția 2026 a Campionatului Republicii Moldova la lupte greco-romane pentru seniori, reprezentanții carabinierilor au obținut rezultate remarcabile, demonstrînd pregătire, determinare și spirit competitiv.{{865593}}Astfel, Tașcă Constantin, angajat al BDS „Scorpion”, a ocupat locul II în categoria de greutate 82 kg, iar Rusu Cristian, angajat al DR „Centru”, s-a clasat pe locul III în categ
15:30
Ucraina a anunţat ieri retragerea de la Jocurile Paralimpice de iarnă, după decizia CIO de a permite participarea sportivilor ruşi şi belaruşi sub steagurile celor două ţări.În plus, imnurile celor două țări se vor putea face auzite la ceremoniile de premiere, scrie adevarul.ro.{{865776}}Ministrul ucrainean al Sportului informează că oficialii şi sportivii ucraineni nu vor participa la Joc
15:00
Calificările pentru competițiile masculine de freestyle la disciplina „halfpipe” la Jocurile Olimpice din 2026 din Livigno, Italia, au fost amînate din cauza ninsorii.Potrivit Oxu.Az, acest lucru a fost anunțat de organizatori.{{865761}}Competițiile trebuiau să înceapă la ora 11:30, ora Moldovei.„Noua dată și ora vor fi anunțate în cursul zilei”, se arată în comunicat.Finala la dis
15:00
SA „Apă-Canal Chișinău” informează că avaria produsă la rețeaua de apeduct cu diametrul de 500 mm, la intersecția străzilor Grădina Botanică și Pădurii din municipiul Chișinău, a fost remediată în timp record, iar furnizarea apei către consumatorii afectați a fost reluată.După cum a precizat ”Apă-Canal Chișinău”, imediat după constatarea defecțiunii, echipele au intervenit în regim urgent. În
15:00
Anunțul lui Ceban privind lansarea achiziției pentru finalizarea lucrărilor în cadrul Stației de epurare # Noi.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat lansarea procedurii de achiziție publică pentru finalizarea lucrărilor din cadrul Proiectului de reabilitare a Stației de epurare a apelor uzate din capitală.Potrivit edilului, reluarea acestui proiect a fost posibilă după mai mulți ani de eforturi, în condițiile în care contractul inițial, semnat anterior preluării mandatului său
15:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a venit cu o atenționare importantă pentru contribuabili, notează Noi.md.Pe 19 februarie 2026, în intervalul orelor 17:00-21:00, vor fi desfășurate lucrări de mentenanță în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Declarația electronică – persoane juridice” și anume: plasarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor (Forma TMA26).
