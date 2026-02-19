Astăzi, 19 februarie 2026, benzina s-a scumpit cu doi bani, iar motorina rămțne la același preț
Observatorul de Nord, 19 februarie 2026 07:50
Conform informației furnizate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică astăzi, 19 februarie 2026, benzina s-a scumpit cu doi bani și un litru este comercializat cu 23 de lei și 36 de bani. Unn litru de motorină costă la pompă 20 de lei și 16 bani per litru. Post-ul Astăzi, 19 februarie 2026, benzina s-a scumpit cu doi bani, iar motorina rămțne la același preț apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:10
Examinarea recursului președintelui organizației teritoriale Cimișlia a fostului partid Șor, Mihail Nebunelea, se amână. Apărătorii activistului, condamnat de prima instanță la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au solicitat recuzarea judecătorului raportor Eugeniu Beșelea, iar instanța de apel a înaintat un aviz consultativ Curții Supreme de Justiție (CSJ). Următoarea ședință în dosarul […] Post-ul Nebunelea îi arată „cartonașul roșu” judecătorului Eugen Beșelea apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 19 februarie 2026. Taurii sunt influențați. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astrele le recomandă nativilor să nu se teamă de odihnă, mai ales atunci când știu că au nevoie de aceasta la fiecare pas. Această influență a planetelor poate transforma o zi obișnuită într-una ideală. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Dacă […] Post-ul Horoscopul zilei de 19 februarie 2026. Taurii sunt influențați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
06:30
Meteo, 19 februarie 2026: fără precipitații, valori termice adecvate perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 19 februarie 2026, vom avea vreme senină, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +1 și – 8 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 82 procente, iar […] Post-ul Meteo, 19 februarie 2026: fără precipitații, valori termice adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
16:50
Un nou material video realizat de o voluntară de la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei Dacia aduce în prim-plan o problemă actuală și sensibilă: lipsa egalității de șanse în cadrul interviurilor de angajare. În material sunt prezentate exemple de întrebări nepotrivite, care vizează aspecte personale precum statutul familial, vârsta, genul sau planurile de […] Post-ul Lipsa egalității de șanse la interviurile de angajare / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
C omportamentl intimidant și degradant manifestat de Igor Dodon în raport cu mai multe jurnaliste # Observatorul de Nord
Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de organizațiile neguvernamentale de media cosemnatare, printre care Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) condamnă ferm și fără echivoc comportamentul intimidant și degradant manifestat de deputatul PSRM Igor Dodon în raport cu mai multe jurnaliste care își exercitau misiunea profesională de informare a publicului privind derularea dosarului penal denumit […] Post-ul C omportamentl intimidant și degradant manifestat de Igor Dodon în raport cu mai multe jurnaliste apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Ministerul Educației și Cercetării a lansat discuții publice privind noul Program național pentru susținerea populației de etnie romă (2027–2030) # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea discuțiilor publice privind elaborarea noului Program național pentru susținerea populației de etnie romă pentru perioada 2027–2030. În cadrul primei ședințe organizate de MEC au fost analizate propunerile și direcțiile strategice ale Programului. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor naționale pentru drepturile omului, organizațiilor […] Post-ul Ministerul Educației și Cercetării a lansat discuții publice privind noul Program național pentru susținerea populației de etnie romă (2027–2030) apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime – învinuiți un tânăr de 27 de ani și un minor de 15 ani # Observatorul de Nord
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui tânăr de 27 de ani și a unui minor de 15 ani de comiterea infracțiunilor de răpire și omor cu deosebită cruzime. Învinuitului de 27 de ani i-a fost incriminată și fapta […] Post-ul Trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime – învinuiți un tânăr de 27 de ani și un minor de 15 ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Pentru trafic de ființe umane și trafic de copii, un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind traficul de ființe umane și traficul de copii, comise de un bărbat în vârstă de 47 de ani. Instanța l-a condamnat la 17 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura […] Post-ul Pentru trafic de ființe umane și trafic de copii, un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Dereneu, sub asediul… propagandei. Beneficiari ai pelerinajelor de la Moscova, în prima linie a altercațiilor # Observatorul de Nord
Autor: Vadim CHEPTĂNARU, anticoruptie.md Pe lângă mercenari certați cu legea sau persoane cooptate din alte localități, la altercațiile de la biserica din Dereneu, în prima linie, au fost observați cel puțin trei preoți care au beneficiat de pelerinaje pre-electorale organizate de fundația Eurazia, afiliată lui Ilan Șor. Unii dintre ei, pe lângă destinația Chișinău-Moscova, au mers în teritoriile temporar ocupate […] Post-ul Dereneu, sub asediul… propagandei. Beneficiari ai pelerinajelor de la Moscova, în prima linie a altercațiilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Guvernul a aprobat, astăzi, Regulamentul cu privire la modul de operare a tichetelor de vacanță, care prevede că angajații vor putea beneficia de tichete de vacanță. Valoarea nominală a acestora va fi de până la jumătate din salariul mediu lunar pe economie. Astfel, acordarea tichetelor este facultativă, se realizează în baza unui act emis de către conducătorul […] Post-ul Tichetele de vacanță: Cui? Cum? În baza căror criterii? apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Scandalul continuă la Cosăuți, tarifele mari la biserică nemulțumesc: „Părinte ne ai de nebuni?”, „Oare cosăuțenii sunt mai bogați?” / VIDEO # Observatorul de Nord
Recent, la Cosăuți, a avut loc o adunare a cetățenilor din sat cu Parohul bisericii “Nașterea Maicii Domnului”, Iurie Stavița, unde a participat și primarul Andrei Prodan. Oamenii au vorbit despre problemele pe care le au, legate de tarife, înmormântări și botezuri. Localnicii sunt revoltați de tarifele exagerate pentru înmormântări, viteză cu care se merge […] Post-ul Scandalul continuă la Cosăuți, tarifele mari la biserică nemulțumesc: „Părinte ne ai de nebuni?”, „Oare cosăuțenii sunt mai bogați?” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
În atenția conducătorilor auto! Acces restricționat pentru unele vehicule la frontiera cu Ucraina # Observatorul de Nord
Autoritățile de frontieră anunță noi restricții de circulație la frontiera cu Ucraina, care vizează camioanele, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, informează moldpres.md Potrivit Poliției de Frontieră, restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și a fost instituită de autoritățile ucrainene pentru prevenirea accidentelor […] Post-ul În atenția conducătorilor auto! Acces restricționat pentru unele vehicule la frontiera cu Ucraina apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, deși a ajuns la ședința de judecată la Curtea Supremă de Justiție, a refuzat să facă declarații în dosarul „Kuliok”, în care este investigat ex-președintele Igor Dodon. Plahotniuc a fost adus forțat la ședință deși, potrivit avocatului său, instanța fusese anunțată cu o zi înainte despre starea sănătății sale, scrie […] Post-ul Ședință în dosarul „kuliok” fără declarațiile lui Plahotniuc apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
„Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? # Observatorul de Nord
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult zece persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara […] Post-ul „Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 18 februarie 2026: moneda unică europeană s-a scumpit cu un ban, iar dolarul costă cu cinci bani mai ult # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 18 februarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 14 de bani, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și doi de bani, cu cinci bani mai mult. Hrivna ucraineană va […] Post-ul Curs valutar, 18 februarie 2026: moneda unică europeană s-a scumpit cu un ban, iar dolarul costă cu cinci bani mai ult apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
07:50
Îmbătrânește activ! Transforma îmbătrânirea într-o etapă a oportunităților și implicării! # Observatorul de Nord
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat ieri Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2026. La concurs pot participa organizaţiile necomerciale, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, regional şi local. În acest an, după cum a declarat ministra Muncii și Protecției […] Post-ul Îmbătrânește activ! Transforma îmbătrânirea într-o etapă a oportunităților și implicării! apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Nouă ambasadori noi în Republica Moldova: Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare # Observatorul de Nord
Nouă state au ambasadori noi în R. Moldova, după ce președinta Maia Sandu a primit ieri, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea diplomaților agreați, informează radiomoldova.md. Doar noul ambasador al Japoniei în R. Moldova, Kazuyuki Takeuchi, va conduce misiunea diplomatică de la Chișinău, ceilalți având reședința la București sau Kiev. Lista ambasadorilor care i-au […] Post-ul Nouă ambasadori noi în Republica Moldova: Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 18 februarie 2026. Capricornii știu ce vor. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Pe măsură ce ziua trece, acțiunile pozitive au un impact major în viețile nativilor. Dacă te afli într-o relație, nu este necesar să îți protejezi partenerul doar prin vorbe. Lasă curiozitatea și generiozitatea să îți ghideze alegerile și vei vedea că fiecare lucru se va regla de la sine. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 18 februarie 2026. Capricornii știu ce vor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
După câteva zile de ieftinire, astăzi, 18 februarie 2026, carburanții se scumpesc din nou – cu # Observatorul de Nord
Conform prețurilor afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 18 februarie, sunt următoarele: costul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,34 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,16 lei. Noile prețuri ar însemna o […] Post-ul După câteva zile de ieftinire, astăzi, 18 februarie 2026, carburanții se scumpesc din nou – cu apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 18 februarie 2026, vom avea ninsori pe arii extinse, iar valorile termice vor fi sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -4 și -7 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 18 februarie 2026: ninsori și valori termice scăzute apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Vecinii: o epopee cu geamuri sparte, incendieri de automobile și un gard de șapte metri înălțime între case # Observatorul de Nord
Aneta GROSU, zdg.md Relațiile între vecini pot fi bune, dar pot fi și extrem de complicate. Sunt cazuri în care viața vecinilor devine insuportabilă, iar soluții nu pot găsi nu doar ei, cei vizați, dar și administrația publică, poliția sau instanțele de drept. Cu privire la un astfel de caz, ZdG a […] Post-ul Vecinii: o epopee cu geamuri sparte, incendieri de automobile și un gard de șapte metri înălțime între case apare prima dată în Observatorul de Nord.
17 februarie 2026
15:30
Tot mai puține cazuri de gripă sezonieră, în raioanele Soroca, Florești și Drochia # Observatorul de Nord
Conform datelor oficiale, furnizate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, săptămâna trecută au fost înregistrate, în Republica Moldova, 228 de cazuri de gripă sezonieră. Dintre acestea, mai mult de jumătate de cazuri au fost înregistrate în Chișinăi, iar în raioanele din aria de acoperire a Observatorului de Nord, numărul cazuriloe de gripă sezonieră scade. Bunăoară, […] Post-ul Tot mai puține cazuri de gripă sezonieră, în raioanele Soroca, Florești și Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Soroceanca Ada Odajiu a ocupat locul III la un turneu interraional, la Jocul de dame # Observatorul de Nord
Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Floreşti, in colaborare cu Centrul Cultural al comunei Vărvăreuca a organizat Turneul Interraional la Șah și Jocul de dame, în memoria Maestrului în Sport Gheorghe Chilaru. Turneul a avut ca obiectiv promovarea șahului și jocului de dame în rândurile tineretului și a veteranilor sportului […] Post-ul Soroceanca Ada Odajiu a ocupat locul III la un turneu interraional, la Jocul de dame apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Dacă nu ai echipat automobilul tău cu pneuri de iarnă, pregătește până la 6.000 de lei pentru amendă # Observatorul de Nord
Iarna cu ger și multă zăpadă înseamnă mai multe probleme pentru automobiliști și mai multă muncă „de educație” din partea organelor de poliție. În speță, cât de neverosimil nu ar suna, dar încă sunt conducători auto care riscă să se deplaseze, pe drumurile înghețate, cu pneuri de vară. Or, de la începutul acestui an, pentru […] Post-ul Dacă nu ai echipat automobilul tău cu pneuri de iarnă, pregătește până la 6.000 de lei pentru amendă apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” din Soroca a dat startul proiectului „Drumul spre autonomie al fetelor și femeilor: drepturi, sprijin emoțional și dezvoltare personală”, implementat în colaborare cu Asociația de băștinași „Cu drag pentru Soroca”. Inițiativa beneficiază de sprijinul organizațiilor Terre des Hommes, UN Women, Women for Peace & Prosperity și al Elveției, parteneri care promovează […] Post-ul Lansarea proiectului pentru autonomia fetelor și femeilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
IGSU avertizează populația: Cod portocaliu și galben de precipitații sub formă de ninsoare # Observatorul de Nord
Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 17:00, pe teritoriul țării sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 15–20 m/s. Se va produce viscol, cu formarea troienelor și reducerea considerabilă a vizibilității. Pe drumuri se […] Post-ul IGSU avertizează populația: Cod portocaliu și galben de precipitații sub formă de ninsoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Moldcell anunță deschiderea unui magazin nou și mai spațios în orașul Ocnița, situat pe strada 50 Ani ai Biruinței 9/A, consolidând astfel serviciile oferite clienților din regiune într-un spațiu modern și confortabil. Acesta înlocuiește magazinul anterior din localitate și este gândit pentru a oferi o experiență îmbunătățită în utilizarea tuturor produselor și serviciilor Moldcell. Deschiderea […] Post-ul Vizitează noul magazin Moldcell din Ocnița și intră în tombola cu 15 premii apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
ANSA: Este interzisă utilizarea denumirii de ”brânză” și „produs de brânză” pentru alimentele cu adaosuri de grăsimi vegetale! # Observatorul de Nord
Știai că…? Dacă un produs conține uleiuri vegetale, acesta nu are voie să poarte denumirea de „brânză”, „cașcaval”, „unt” sau „lapte”?! Conform reglementărilor Hotărârii de Guvern nr. 158/2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, termenul de „brânză” poate fi utilizat exclusiv pentru produsele obținute din lapte, prin coagularea proteinelor și eliminarea zerului. Potrivit prevederei pct.10 […] Post-ul ANSA: Este interzisă utilizarea denumirii de ”brânză” și „produs de brânză” pentru alimentele cu adaosuri de grăsimi vegetale! apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
O deflagrație în Ucraina a speriat sorocenii. Poliția îndeamnă cetățenii să-și păstreze calmul # Observatorul de Nord
Astăzi, Poliția din Soroca a fost sesizată de localnicii mai multor sate din raionul Soroca despre o puternică bubuitură auzită de aceștia. Lumea s-a arătat alertată, speriată și nedumerită or, nu se știa cauza acestor bubuituri. Astfel, în urma verificărilor preliminare și a schimbului de date cu țara vecină s-a stabilit că aceasta a […] Post-ul O deflagrație în Ucraina a speriat sorocenii. Poliția îndeamnă cetățenii să-și păstreze calmul apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Veste bună pentru apicultori! Aceștia pot accesa finanțare de până la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii # Observatorul de Nord
Apicultorii din Republica Moldova pot accesa finanțare de până la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii, achiziționarea echipamentelor de prelucrare a cerii și dezvoltarea produselor apicole derivate, prin programele implementate de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD Moldova), transmite moldpres.md Sprijinul financiar este destinat modernizării stupinelor, creșterii valorii adăugate […] Post-ul Veste bună pentru apicultori! Aceștia pot accesa finanțare de până la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
O schemă prin care vinul unei mărci franceze, de aproape 5 mln de lei, a fost exportat din Republica Moldova în SUA, timp de cinci ani, cu încălcarea drepturilor de autor, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) și Poliția de Frontieră. Cazul a fost deconspirat după ce titularul francez […] Post-ul Vin „de marcă franceză”, exportat ilegal din Republica Moldova în SUA apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
A procurat, prin platforma Temu, bunuri de peste 18.000 de lei, în detrimentul unei persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate. # Observatorul de Nord
Procuratura Bălți informează că a obținut o sentință de condamnare într-o cauză penală privind efectuarea ilegală a operațiunilor de transfer de fonduri, comise în detrimentul unei persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate. Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul central, s-a stabilit că, în perioada iunie–octombrie 2025, o femeie de 28 de ani, angajată a unui centru […] Post-ul A procurat, prin platforma Temu, bunuri de peste 18.000 de lei, în detrimentul unei persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate. apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Când jurnalismul de investigație devine țintă: Povestea unei amenzi de 15.000 de lei # Observatorul de Nord
La sfârșitul anului trecut, noi, jurnaliștii de la Centrul de Investigații Jurnalistice, ne-am trezit cu o amendă de 15.000 de lei (aproximativ 1.000 de dolari) de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Motivul: am fi încălcat legea. Decizia a fost luată fără să fim contactați, fără să avem posibilitatea să ne […] Post-ul Când jurnalismul de investigație devine țintă: Povestea unei amenzi de 15.000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Demontăm falsuri. Deja vu în Parlament: dispar sau nu școlile supuse optimizării # Observatorul de Nord
Doar 10 dintre cele peste 70 de instituții de învățământ care figurează în programul de reorganizate propus de Ministerul Educației vor fi închise. Restul vor fi utilizate pentru deschiderea de noi grădinițe și școli primare, numărul cărora este insuficient momentan. Sunt asigurările date de ministrul Educației, Dan Perciun, în fața parlamentarilor. Răspunsul vine după o […] Post-ul Demontăm falsuri. Deja vu în Parlament: dispar sau nu școlile supuse optimizării apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
„Bătălia pierdută a Kremlinului în Moldova”. Raportul Serviciului Estonian de Spionaj, despre propaganda rusă # Observatorul de Nord
Republica Moldova a bătut Kremlinul la alegerile parlamentare din septembrie 2025, dar asta nu-l va împiedica să încerce din nou să intervină în forță: „Kremlinul analizează lecțiile învățate, trage concluzii și își actualizează metodele. Rusia va face cu siguranță o nouă încercare de a prelua controlul asupra instituțiilor statului moldovenesc”, atenționează Raportul anual anual […] Post-ul „Bătălia pierdută a Kremlinului în Moldova”. Raportul Serviciului Estonian de Spionaj, despre propaganda rusă apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Ministrul Energiei explică motivele solicitărilor de creștere a tarifelor la energia electrică # Observatorul de Nord
Creșterea tarifelor la energia electrică este legată de procurarea energiei de avarie, consumul sporit în regiune și de disponibilitate, a declarat pentru Radio Chișinău, ministrul Energiei Dorin Junghietu, precizând că a vorbit despre aceste riscuri încă în decembrie anul trecut. Iarna aceasta, în Ucraina au fost distruse capacități importante de generare a energiei electrice și […] Post-ul Ministrul Energiei explică motivele solicitărilor de creștere a tarifelor la energia electrică apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Astăzi, 17 februarie 2026, benzina se ieftinește cu un ban, iar benzina costă cu nouă bani mai puțin # Observatorul de Nord
Conform prețurilor afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică astăzi, 17 februarie 2026 benzina se ieftinește cu un ban per litru și va costa 23 de lei și 31 de bani. Motorina costă astăzi 20 de lei și 15 bani per litru, prețul fiind în scădere cu nouă bani. Post-ul Astăzi, 17 februarie 2026, benzina se ieftinește cu un ban, iar benzina costă cu nouă bani mai puțin apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Cod Portocaliu și Cod Galben pentru perioada 17.02.2026, ora 20:00 – 18.02.2026, ora 17:00 # Observatorul de Nord
În uirmătoarele zile vom avea, pe arii extinse, precipitații puternice, sub formă de lapoviță și ninsoare și intensificări ale vântului. Astfel, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Portocaliu și Cod Galben pentru intervalul intervalul 17.02.2026, ora 20:00 – 18.02.2026, ora 17:00. Pentru a evita accidentele, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în intervalul vizat și adaptarea […] Post-ul Cod Portocaliu și Cod Galben pentru perioada 17.02.2026, ora 20:00 – 18.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Majorarea tarifului la energia electrică, de la 4 lei/kWh la 4,32 lei/kWh: a fi sau a nu fi? # Observatorul de Nord
Red-Nord a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea tarifelor la energia electrică pentru consumatorii din raioanele de nord ale Republica Moldova. Dacă cererea Red-Nord va fi aprobată de ANRE, prețul ar putea crește cu 32 de bani/kWh. Eventualele ajustări vor intra în vigoare doar după aprobarea oficială și publicarea hotărârilor ANRE în […] Post-ul Majorarea tarifului la energia electrică, de la 4 lei/kWh la 4,32 lei/kWh: a fi sau a nu fi? apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 17 februarie 2026: euro costă 20 lei și 13 de bani, iar dolarul scade cu un ban – 16 lei și 97 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 17 februarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 13 de bani. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 97 de bani, cu 1 ban mai puțin. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar […] Post-ul Curs valutar, 17 februarie 2026: euro costă 20 lei și 13 de bani, iar dolarul scade cu un ban – 16 lei și 97 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Eclipsă inelară de Soare pe 17 februarie 2026: un moment astral intens care aduce un val de transformări spectaculoase pentru zodii # Observatorul de Nord
Eclipsa inelară de Soare din 17 februarie 2026 marchează începutul unui nou sezon astrologic intens, încărcat de schimbări și energie transformatoare. Fenomenul are loc în zodia Vărsătorului, la 28 de grade, și coincide cu o lună nouă, ceea ce amplifică puternic efectele acestui moment cosmic. Berbec Eclipsa va zgudui chiar și cele mai loiale legături, […] Post-ul Eclipsă inelară de Soare pe 17 februarie 2026: un moment astral intens care aduce un val de transformări spectaculoase pentru zodii apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Ce minciuni promovează grupul Pravda Soroca? Liudmila Vitcovscaia: „A spune adevărul nu este un privilegiu…” / VIDEO # Observatorul de Nord
Grupurile de pe Facebook sunt de mult timp ceva obișnuit pentru noi. Unii se simt membri activi ai comunității, datorită apartenenței la aceste grupuri și a comentariilor sub diverse postări, alții le utilizează ca sursă de informare. Și fiindcă în era manipulării informaționale, nu doar paginile sunt utilizate pentru informare și dezinformare, ci și grupurile, […] Post-ul Ce minciuni promovează grupul Pravda Soroca? Liudmila Vitcovscaia: „A spune adevărul nu este un privilegiu…” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 17 februarie 2026, vom avea vreme rece, sub media perioadei, dar fără precipitații. Temperatura aerului se va încadra între -3 și -8 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 78 procente, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 17 februarie 2026: temperaturi scăzute, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
16 februarie 2026
16:50
Cu profundă durere și tristețe nemărginită, trăim acest sfârșit de februarie, când fosta profesoară și șefa secției muzicale a Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca, Nina PORCESCU, a plecat spre Lumină. Plecarea Dumneaei a lăsat un gol imens în sufletele noastre. Este greu să acceptăm acest pas inevitabil dintre timp și tăcere, când rămân doar amintirile […] Post-ul In memoriam: profesoara Nina Porcescu a plecat la Domnul apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 4 milioane de lei au fost aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) pe parcursul săptămânii 9-15 februarie curent. Sechestrele au fost aplicate în dosare ce vizează escrocherii, organizarea migrației ilegale, tăieri ilegale de vegetație silvică și încălcarea regulilor de securitate a circulației, scrie anticoruptie.md. […] Post-ul Lacăt pe bunuri de peste 4 milioane de lei, într-o singură săptămână apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Eleonora Colesnic, discipolă a Școlii Sportive Raionale Soroca a câștigat medalia de argint la un turneu republican de lupte libere # Observatorul de Nord
În orașul Cimișlia s-a desfășurat Turneul Național de lupte libere U15, în memoria antrenorului Mihail Timotin. Competiția a întrunit peste 300 de sportivi, componenți ai 25 de echipe, din diferite raioane ale Republicii Moldova. Dintre tinerii soroceni, discipoli ai Școlii Sportive Raionale Soroca, cel mai bun rezultat a fost obținut de Eleonora Colesnic, care a […] Post-ul Eleonora Colesnic, discipolă a Școlii Sportive Raionale Soroca a câștigat medalia de argint la un turneu republican de lupte libere apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Războiul sovieto-afgan, trecut și prezent: lecție publică la Muzeul „Nicolae Bulat” / VIDEO # Observatorul de Nord
Recent, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”, a avut loc o lecție publică cu tema „Războiul sovieto-afgan (1979–1989) și destinul veteranilor”, condusă de muzeografa Olesea Cebotari. Evenimentul s-a desfășurat în contextul comemorării victimelor războiului, marcată anual la 15 februarie. Elevii grupei 32, specialitatea Învățământ primar, de la Colegiul „Mihai Eminescu”, însoțiți de profesoara […] Post-ul Războiul sovieto-afgan, trecut și prezent: lecție publică la Muzeul „Nicolae Bulat” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
De la frigider și microunde, până la bicicletă ar putea aduce moldovenii din diaspora – totul se decide la ședința guvernului din 18 februarie # Observatorul de Nord
Un moldovean care revine acasă după ani petrecuți peste hotare ar putea veni nu doar cu valizele pline, ci și cu un frigider, un cuptor cu microunde, un televizor sau chiar o bicicletă – toate fără plata taxelor de import. Guvernul urmează să examineze lista exactă a bunurilor personale care pot fi introduse în țară […] Post-ul De la frigider și microunde, până la bicicletă ar putea aduce moldovenii din diaspora – totul se decide la ședința guvernului din 18 februarie apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, potrivit Calendarului de liberalizare a pieței gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr 564 din 30 septembrie 2025 și publicat pe pagina oficială a instituției, începând cu data de 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a […] Post-ul Fără glumă! De la 1 aprilie 2026 cineva ar putea rămâne fără gaze naturale apare prima dată în Observatorul de Nord.
