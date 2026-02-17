Vecinii: o epopee cu geamuri sparte, incendieri de automobile și un gard de șapte metri înălțime între case
Observatorul de Nord, 18 februarie 2026 00:20
Aneta GROSU, zdg.md Relațiile între vecini pot fi bune, dar pot fi și extrem de complicate. Sunt cazuri în care viața vecinilor devine insuportabilă, iar soluții nu pot găsi nu doar ei, cei vizați, dar și administrația publică, poliția sau instanțele de drept. Cu privire la un astfel de caz, ZdG a […]
• • •
Acum 30 minute
00:20
Vecinii: o epopee cu geamuri sparte, incendieri de automobile și un gard de șapte metri înălțime între case # Observatorul de Nord
Aneta GROSU, zdg.md Relațiile între vecini pot fi bune, dar pot fi și extrem de complicate. Sunt cazuri în care viața vecinilor devine insuportabilă, iar soluții nu pot găsi nu doar ei, cei vizați, dar și administrația publică, poliția sau instanțele de drept. Cu privire la un astfel de caz, ZdG a […]
Acum 12 ore
15:30
Tot mai puține cazuri de gripă sezonieră, în raioanele Soroca, Florești și Drochia # Observatorul de Nord
Conform datelor oficiale, furnizate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, săptămâna trecută au fost înregistrate, în Republica Moldova, 228 de cazuri de gripă sezonieră. Dintre acestea, mai mult de jumătate de cazuri au fost înregistrate în Chișinăi, iar în raioanele din aria de acoperire a Observatorului de Nord, numărul cazuriloe de gripă sezonieră scade. Bunăoară, […]
15:30
Soroceanca Ada Odajiu a ocupat locul III la un turneu interraional, la Jocul de dame # Observatorul de Nord
Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Floreşti, in colaborare cu Centrul Cultural al comunei Vărvăreuca a organizat Turneul Interraional la Șah și Jocul de dame, în memoria Maestrului în Sport Gheorghe Chilaru. Turneul a avut ca obiectiv promovarea șahului și jocului de dame în rândurile tineretului și a veteranilor sportului […]
15:10
Dacă nu ai echipat automobilul tău cu pneuri de iarnă, pregătește până la 6.000 de lei pentru amendă # Observatorul de Nord
Iarna cu ger și multă zăpadă înseamnă mai multe probleme pentru automobiliști și mai multă muncă „de educație" din partea organelor de poliție. În speță, cât de neverosimil nu ar suna, dar încă sunt conducători auto care riscă să se deplaseze, pe drumurile înghețate, cu pneuri de vară. Or, de la începutul acestui an, pentru […]
15:00
Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu" din Soroca a dat startul proiectului „Drumul spre autonomie al fetelor și femeilor: drepturi, sprijin emoțional și dezvoltare personală", implementat în colaborare cu Asociația de băștinași „Cu drag pentru Soroca". Inițiativa beneficiază de sprijinul organizațiilor Terre des Hommes, UN Women, Women for Peace & Prosperity și al Elveției, parteneri care promovează […]
13:30
IGSU avertizează populația: Cod portocaliu și galben de precipitații sub formă de ninsoare # Observatorul de Nord
Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 17:00, pe teritoriul țării sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 15–20 m/s. Se va produce viscol, cu formarea troienelor și reducerea considerabilă a vizibilității. Pe drumuri se […]
12:50
Moldcell anunță deschiderea unui magazin nou și mai spațios în orașul Ocnița, situat pe strada 50 Ani ai Biruinței 9/A, consolidând astfel serviciile oferite clienților din regiune într-un spațiu modern și confortabil. Acesta înlocuiește magazinul anterior din localitate și este gândit pentru a oferi o experiență îmbunătățită în utilizarea tuturor produselor și serviciilor Moldcell. Deschiderea […]
12:00
ANSA: Este interzisă utilizarea denumirii de ”brânză” și „produs de brânză” pentru alimentele cu adaosuri de grăsimi vegetale! # Observatorul de Nord
Știai că…? Dacă un produs conține uleiuri vegetale, acesta nu are voie să poarte denumirea de „brânză", „cașcaval", „unt" sau „lapte"?! Conform reglementărilor Hotărârii de Guvern nr. 158/2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, termenul de „brânză" poate fi utilizat exclusiv pentru produsele obținute din lapte, prin coagularea proteinelor și eliminarea zerului. Potrivit prevederii pct.10 […]
11:50
O deflagrație în Ucraina a speriat sorocenii. Poliția îndeamnă cetățenii să-și păstreze calmul # Observatorul de Nord
Astăzi, Poliția din Soroca a fost sesizată de localnicii mai multor sate din raionul Soroca despre o puternică bubuitură auzită de aceștia. Lumea s-a arătat alertată, speriată și nedumerită or, nu se știa cauza acestor bubuituri. Astfel, în urma verificărilor preliminare și a schimbului de date cu țara vecină s-a stabilit că aceasta a […]
11:50
Veste bună pentru apicultori! Aceștia pot accesa finanțare de până la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii # Observatorul de Nord
Apicultorii din Republica Moldova pot accesa finanțare de până la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii, achiziționarea echipamentelor de prelucrare a cerii și dezvoltarea produselor apicole derivate, prin programele implementate de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD Moldova), transmite moldpres.md Sprijinul financiar este destinat modernizării stupinelor, creșterii valorii adăugate […]
11:50
O schemă prin care vinul unei mărci franceze, de aproape 5 mln de lei, a fost exportat din Republica Moldova în SUA, timp de cinci ani, cu încălcarea drepturilor de autor, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) și Poliția de Frontieră. Cazul a fost deconspirat după ce titularul francez […]
Acum 24 ore
10:20
A procurat, prin platforma Temu, bunuri de peste 18.000 de lei, în detrimentul unei persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate. # Observatorul de Nord
Procuratura Bălți informează că a obținut o sentință de condamnare într-o cauză penală privind efectuarea ilegală a operațiunilor de transfer de fonduri, comise în detrimentul unei persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate. Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul central, s-a stabilit că, în perioada iunie–octombrie 2025, o femeie de 28 de ani, angajată a unui centru […]
10:20
Când jurnalismul de investigație devine țintă: Povestea unei amenzi de 15.000 de lei # Observatorul de Nord
La sfârșitul anului trecut, noi, jurnaliștii de la Centrul de Investigații Jurnalistice, ne-am trezit cu o amendă de 15.000 de lei (aproximativ 1.000 de dolari) de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Motivul: am fi încălcat legea. Decizia a fost luată fără să fim contactați, fără să avem posibilitatea să ne […]
09:40
Demontăm falsuri. Deja vu în Parlament: dispar sau nu școlile supuse optimizării # Observatorul de Nord
Doar 10 dintre cele peste 70 de instituții de învățământ care figurează în programul de reorganizate propus de Ministerul Educației vor fi închise. Restul vor fi utilizate pentru deschiderea de noi grădinițe și școli primare, numărul cărora este insuficient momentan. Sunt asigurările date de ministrul Educației, Dan Perciun, în fața parlamentarilor. Răspunsul vine după o […]
09:40
„Bătălia pierdută a Kremlinului în Moldova”. Raportul Serviciului Estonian de Spionaj, despre propaganda rusă # Observatorul de Nord
Republica Moldova a bătut Kremlinul la alegerile parlamentare din septembrie 2025, dar asta nu-l va împiedica să încerce din nou să intervină în forță: „Kremlinul analizează lecțiile învățate, trage concluzii și își actualizează metodele. Rusia va face cu siguranță o nouă încercare de a prelua controlul asupra instituțiilor statului moldovenesc", atenționează Raportul anual anual […]
09:10
Ministrul Energiei explică motivele solicitărilor de creștere a tarifelor la energia electrică # Observatorul de Nord
Creșterea tarifelor la energia electrică este legată de procurarea energiei de avarie, consumul sporit în regiune și de disponibilitate, a declarat pentru Radio Chișinău, ministrul Energiei Dorin Junghietu, precizând că a vorbit despre aceste riscuri încă în decembrie anul trecut. Iarna aceasta, în Ucraina au fost distruse capacități importante de generare a energiei electrice și […]
09:10
Astăzi, 17 februarie 2026, benzina se ieftinește cu un ban, iar benzina costă cu nouă bani mai puțin # Observatorul de Nord
Conform prețurilor afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică astăzi, 17 februarie 2026 benzina se ieftinește cu un ban per litru și va costa 23 de lei și 31 de bani. Motorina costă astăzi 20 de lei și 15 bani per litru, prețul fiind în scădere cu nouă bani.
09:10
Cod Portocaliu și Cod Galben pentru perioada 17.02.2026, ora 20:00 – 18.02.2026, ora 17:00 # Observatorul de Nord
În uirmătoarele zile vom avea, pe arii extinse, precipitații puternice, sub formă de lapoviță și ninsoare și intensificări ale vântului. Astfel, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Portocaliu și Cod Galben pentru intervalul intervalul 17.02.2026, ora 20:00 – 18.02.2026, ora 17:00. Pentru a evita accidentele, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în intervalul vizat și adaptarea […]
08:40
Majorarea tarifului la energia electrică, de la 4 lei/kWh la 4,32 lei/kWh: a fi sau a nu fi? # Observatorul de Nord
Red-Nord a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea tarifelor la energia electrică pentru consumatorii din raioanele de nord ale Republica Moldova. Dacă cererea Red-Nord va fi aprobată de ANRE, prețul ar putea crește cu 32 de bani/kWh. Eventualele ajustări vor intra în vigoare doar după aprobarea oficială și publicarea hotărârilor ANRE în […]
08:10
Curs valutar, 17 februarie 2026: euro costă 20 lei și 13 de bani, iar dolarul scade cu un ban – 16 lei și 97 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 17 februarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 13 de bani. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 97 de bani, cu 1 ban mai puțin. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar […]
07:10
Eclipsă inelară de Soare pe 17 februarie 2026: un moment astral intens care aduce un val de transformări spectaculoase pentru zodii # Observatorul de Nord
Eclipsa inelară de Soare din 17 februarie 2026 marchează începutul unui nou sezon astrologic intens, încărcat de schimbări și energie transformatoare. Fenomenul are loc în zodia Vărsătorului, la 28 de grade, și coincide cu o lună nouă, ceea ce amplifică puternic efectele acestui moment cosmic. Berbec Eclipsa va zgudui chiar și cele mai loiale legături, […]
06:10
Ce minciuni promovează grupul Pravda Soroca? Liudmila Vitcovscaia: „A spune adevărul nu este un privilegiu…” / VIDEO # Observatorul de Nord
Grupurile de pe Facebook sunt de mult timp ceva obișnuit pentru noi. Unii se simt membri activi ai comunității, datorită apartenenței la aceste grupuri și a comentariilor sub diverse postări, alții le utilizează ca sursă de informare. Și fiindcă în era manipulării informaționale, nu doar paginile sunt utilizate pentru informare și dezinformare, ci și grupurile, […]
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 17 februarie 2026, vom avea vreme rece, sub media perioadei, dar fără precipitații. Temperatura aerului se va încadra între -3 și -8 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 78 procente, iar vântul va […]
Ieri
16:50
Cu profundă durere și tristețe nemărginită, trăim acest sfârșit de februarie, când fosta profesoară și șefa secției muzicale a Colegiului „Mihai Eminescu" din Soroca, Nina PORCESCU, a plecat spre Lumină. Plecarea Dumneaei a lăsat un gol imens în sufletele noastre. Este greu să acceptăm acest pas inevitabil dintre timp și tăcere, când rămân doar amintirile […]
16:50
Sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 4 milioane de lei au fost aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) pe parcursul săptămânii 9-15 februarie curent. Sechestrele au fost aplicate în dosare ce vizează escrocherii, organizarea migrației ilegale, tăieri ilegale de vegetație silvică și încălcarea regulilor de securitate a circulației, scrie anticoruptie.md. […]
16:50
Eleonora Colesnic, discipolă a Școlii Sportive Raionale Soroca a câștigat medalia de argint la un turneu republican de lupte libere # Observatorul de Nord
În orașul Cimișlia s-a desfășurat Turneul Național de lupte libere U15, în memoria antrenorului Mihail Timotin. Competiția a întrunit peste 300 de sportivi, componenți ai 25 de echipe, din diferite raioane ale Republicii Moldova. Dintre tinerii soroceni, discipoli ai Școlii Sportive Raionale Soroca, cel mai bun rezultat a fost obținut de Eleonora Colesnic, care a […]
16:20
Războiul sovieto-afgan, trecut și prezent: lecție publică la Muzeul „Nicolae Bulat” / VIDEO # Observatorul de Nord
Recent, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat", a avut loc o lecție publică cu tema „Războiul sovieto-afgan (1979–1989) și destinul veteranilor", condusă de muzeografa Olesea Cebotari. Evenimentul s-a desfășurat în contextul comemorării victimelor războiului, marcată anual la 15 februarie
16:20
De la frigider și microunde, până la bicicletă ar putea aduce moldovenii din diaspora – totul se decide la ședința guvernului din 18 februarie # Observatorul de Nord
Un moldovean care revine acasă după ani petrecuți peste hotare ar putea veni nu doar cu valizele pline, ci și cu un frigider, un cuptor cu microunde, un televizor sau chiar o bicicletă – toate fără plata taxelor de import. Guvernul urmează să examineze lista exactă a bunurilor personale care pot fi introduse în țară […] Post-ul De la frigider și microunde, până la bicicletă ar putea aduce moldovenii din diaspora – totul se decide la ședința guvernului din 18 februarie apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, potrivit Calendarului de liberalizare a pieței gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr 564 din 30 septembrie 2025 și publicat pe pagina oficială a instituției, începând cu data de 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a […] Post-ul Fără glumă! De la 1 aprilie 2026 cineva ar putea rămâne fără gaze naturale apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Un incendiu a izbucnit astăzi, 16 februarie, la ora 8.45, într-un bloc locativ de pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Soroca. Apelul a fost recepționat de Centrul de dirijare operativ nord, iar la fața locului au fost trimise două autospeciale de intervenție. Ajunși la adresă, pompierii au stabilit că focul a pornit într-un apartament […] Post-ul Un incendiu a izbucnit dimineață într-un bloc de locuit din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Astăzi, 16 februarie, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală a anunțat că astăzi începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. În această perioadă este prevăzută constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de primar, de consilier local, precum și a participanților la referendum, constituirea și organizarea secțiilor de votare, actualizarea […] Post-ul Astăzi, 16 februarie, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Republica Moldova: „finita la comedia”, la Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 # Observatorul de Nord
Echipa delegată de Forul olimpic de la Chișinău, la Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 a revenit acasă, respectând cu strictețe principiul olimpic „…importantă este participarea”, ca și de la celelalte șapte ediții la care a participat anterior. Astfel, cel mai „onorant” loc ocupat de sportivii „noștri” a fost locul 14, ocupat de biatlonista Alina […] Post-ul Republica Moldova: „finita la comedia”, la Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Statul a alocat 143 de milioane de lei clinicilor publice stomatologice, pentru îmbunătățirea calității serviciilor alocate populației # Observatorul de Nord
Serviciile stomatologice din clinicile publice vor fi acum plătite pentru fiecare serviciu prestat și nu pentru fiecare pacient, ceea ce va îmbunătăți accesul populației și va crește eficiența cheltuielilor. Pentru anul 2026, au fost alocate 143 de milioane de lei în acest scop, informează logos-pres.md Începând cu 1 ianuarie 2026, Compania Națională de Asigurări de […] Post-ul Statul a alocat 143 de milioane de lei clinicilor publice stomatologice, pentru îmbunătățirea calității serviciilor alocate populației apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
O nouă surpriză din partea scriitorului buzoian Sava Bogasiu, alias Părintele Mihail Milea, Ambasadorul Păcii și Dragostei de Neam # Observatorul de Nord
În cadrul Zilei Naționale a lecturii -2026, la Biblioteca municipală „Mihail Sadoveanu” și la Biblioteca „Basarabia” din Soroca aU avut loc două evenimente inedite – lansarea a trei noi volume scrise de prolificul scriitor buzoian Sava Bogasiu, cunoscut sorocenilor ca Părintele Mihail Milea, Cetățean de onoare al raionului Soroca, Ambasadorul Păcii și Dragostei de Neam. […] Post-ul O nouă surpriză din partea scriitorului buzoian Sava Bogasiu, alias Părintele Mihail Milea, Ambasadorul Păcii și Dragostei de Neam apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
„Rupe Tăcerea” – inițiativa care mobilizează tinerii din Drochia împotriva violenței # Observatorul de Nord
Recent, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” din orașul Drochia a găzduit un eveniment în premieră – lansarea proiectului „Rupe Tăcerea”, o inițiativă dedicată prevenirii violenței în rândul tinerilor și promovării unui mediu sigur, bazat pe respect, empatie și dialog deschis. Evenimentul a reunit parteneri instituționali, cadre didactice, specialiști și, cel mai important, tineri dornici să […] Post-ul „Rupe Tăcerea” – inițiativa care mobilizează tinerii din Drochia împotriva violenței apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Pe 11 februarie curent, Biblioteca pentru Copii din orașul Drochia a găzduit un eveniment semnificativ – serata literar-artistică „Cu Grigore Vieru, mai aproape de cuvânt…”, organizată de HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor, în contextul săptămânii vierene. Cei prezenți au trăit o zi de aleasă emoție, dedicată poetului Lacrimii și Dureii, […] Post-ul Ecoul unui vers nemuritor – un omagiu adus poetului Grigore Vieru apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Până vor ieși la suprafață și victime din Moldova sau persoane implicate în rețeaua Epstein, voi aminti că Moldova a avut propriul său dosar Epstein, care nu a fost elucidat până la capăt. Chiar cred că a fost mușamalizat tocmai pentru că legăturile duceau la vârful puterii. Schema unei rețele de pedofili a funcționat nestingherită […] Post-ul „Dosarul Epstein” al Moldovei apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Miting în memoria celor șase soroceni, care n-au mai revenit de pe câmpul de luptă din Afganistan… # Observatorul de Nord
La finele săptămânii trecute, la Soroca a fost organizat un miting în memoria celor căzuți în războiul din Afganistan. La eveniment au participat veteranii acelui război, în frunte cu Igor Focșa, președintele Organizației Soroca a veteranilor războiului din Afganistan, rudele celor căzuți pe câmpul de luptă, autoritățile raionale și municipale. Vă reamintim că, retragerea […] Post-ul Miting în memoria celor șase soroceni, care n-au mai revenit de pe câmpul de luptă din Afganistan… apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Curs valutar, 6 februarie 2026: dolarul și euro se scumpesc ușor, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru prima zi a săptămânii, 16 februarie, valutele de referință s-au apreciat în raport cu moneda națională. Astfel, euro este cotat la 20,13 lei, cu aproximativ 2 bani mai mult decât în zilele de weekend, iar dolarul american ajunge la 16,98 lei, în creștere […] Post-ul Curs valutar, 6 februarie 2026: dolarul și euro se scumpesc ușor, în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Horoscop zilnic 16 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Observatorul de Nord
Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, luni, 16 februarie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai. Horoscop luni, 16 februarie 2026 Berbec Berbecul este încurajat de astre să îmbrățișeze […] Post-ul Horoscop zilnic 16 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În prima zi a săptămânii, conform prognozelor meteorologilor în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea temperaturi sub media perioadei, dar fără precipitații. Astfel, în termometre vom avea de la -2 până la -5 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 73 procente, iar vântul […] Post-ul Meteo, 16 februarie 2026: vreme geroasă, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Greșeala care accelerează îmbătrânirea. Cum îți influențează organismul stilul de viață # Observatorul de Nord
Procesul de îmbătrânire reprezintă un proces complex, ce poate fi influențat de o serie de factori. Aceștia pot fi împărțiți în două categorii: extrinseci și intrinseci. Află care este greșeala care accelerează îmbătrânirea. Îmbătrânirea extrinsecă este cauzată de factori ce țin de stilul de viață, precum: dieta, nivelul de activitate fizică, exercițiile fizice, capacitatea de […] Post-ul Greșeala care accelerează îmbătrânirea. Cum îți influențează organismul stilul de viață apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:10
Funcțiile creierului pot fi susținute în mare măsură de alimentație, inclusiv de lichidele pe care le consumi. Există băuturi care îți pot sprijini și îmbunătăți memoria dacă le consumi constant. Citește despre băuturi pentru memorie. Funcționarea creierului la un nivel optim poate fi influențată de mai mulți factori, cum ar fi nivelul de […] Post-ul Băuturi pentru memorie. Cum pot îmbunătăți această funcție a creierului apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:10
Un bărbat s-a certat rău cu legea: păstra o grenadă acasă și a provocat un accident în stare de ebrietate # Observatorul de Nord
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat după ce a păstrat ilegal la domiciliu muniții militare, inclusiv corpul unei grenade, iar ulterior a urcat băut la volan și a provocat un accident rutier. Cazul a fost examinat în procedură simplificată, inculpatul recunoscându-și integral vina pentru faptele comise. Sentința a fost pronunțată la 12 februarie […] Post-ul Un bărbat s-a certat rău cu legea: păstra o grenadă acasă și a provocat un accident în stare de ebrietate apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Ce să nu faci niciodată dimineața dacă vrei să ai energie ziua și un somn bun noaptea # Observatorul de Nord
Modul în care ne începem ziua stabilește tonul pentru întreaga zi. Obiceiurile pe care le avem dimineața ne influențează nivelul de energie și productivitatea de peste zi, dar și calitatea somnului pe timpul nopții. Află ce să nu faci niciodată dimineața dacă vrei să te bucuri de o zi reușită și o noapte odihnitoare. Se […] Post-ul Ce să nu faci niciodată dimineața dacă vrei să ai energie ziua și un somn bun noaptea apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Praful, urmele de degete și murdăria se adună rapid pe ecranul televizorului. Mulți îl șterg în grabă, cu orice cârpă sau detergent. Specialiștii spun că această metodă poate deteriora matricea și reduce durata de viață a aparatului. O curățare corectă protejează televizorul și menține calitatea imaginii. În majoritatea locuințelor, televizorul funcționează zilnic. Din cauza electricității […] Post-ul Cum cureți corect ecranul televizorului fără să-l deteriorezi apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Aproape că nu există persoană care să nu fi experimentat cel puțin ocazional un episod de insomnie. Privarea de somn are efecte imediate asupra sănătății, dar și pe termen lung. Află care sunt cauzele insomniei și cum le poți gestiona pentru a te odihni mai bine. Studiile arată că două treimi dintre adulți se confruntă […] Post-ul Cauzele insomniei. De ce nu poți să dormi și ce este de făcut apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Produsele agroalimentare autohtone sunt libere de restricțiile impuse de Franța # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță măsuri strategice pentru susținerea și facilitarea exporturilor de produse agroalimentare de origine vegetală către Republica Franceză. În contextul noilor reglementări stricte, impuse de Guvernul francez și notificate prin Organizația Mondială a Comerțului (OMC), Republica Moldova demonstrează că este un partener comercial de încredere, pregătit să livreze produse de […] Post-ul Produsele agroalimentare autohtone sunt libere de restricțiile impuse de Franța apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Durerea în piept este un simptom care poate îngrijora o bună parte din populație deoarece de foarte multe ori se asociază cu infarctul. Însă, la baza acestui semn pot fi o serie de factori. Citește despre cauze ale durerilor în piept. Este important ca atunci când te confrunți cu dureri în piept să analizezi […] Post-ul Cauze ale durerilor în piept. De ce poate apărea acest simptom apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Durerile de cot pot avea la bază mai multe cauze, inclusiv: inflamație, afecțiuni cronice sau accidentări. Este important să se identifice factorul declanșator al acestor simptome pentru a le putea gestiona. Citește despre cauze ale durerilor de cot. Durerile de la nivelul articulațiilor pot deveni foarte deranjante, mai ales dacă se mențin pe termen lung […] Post-ul Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom apare prima dată în Observatorul de Nord.
