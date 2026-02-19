„EVO - Statul în telefon”, semnătura electronică și actele permisive doar online: Economii de miliarde, generate de digitalizare
Radio Moldova, 19 februarie 2026 17:10
Republica Moldova a trecut de etapa „digitalului de vitrină” și încearcă să ajungă la servicii publice pe care oamenii chiar le pot folosi ușor, din telefon sau de pe web. În prezent, peste 80% din interacțiunile mediului de afaceri cu statul au loc deja în format digital, iar semnătura electronică a devenit aproape obligatorie pentru antreprenori, afirmă directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), Nicoleta Colomeeț.
• • •
Acum 5 minute
17:30
Separarea CFM, instrument insuficient pentru a asigura beneficii reale pentru sectorul feroviar, afirmă experții # Radio Moldova
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) trece prin cea mai amplă reformă din ultimele decenii, menită să modernizeze acest obiectiv strategic, să atragă fonduri europene și să scoată transportul feroviar din criză. În același timp, unii experți, printre care și fostul director al CFM, se arată sceptici vizavi de eficiența măsurilor propuse.
Acum 30 minute
17:10
Debut absolut la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo a unui nou gen de sport hibernal. Schiul alpinism, o probă inclusă în premieră în programul Olimpiadei Albe, și-a desemnat primii campioni, la sprint.
17:10
Acum o oră
16:50
Agenții economici vor fi înregistrați în calitate de plătitori ai Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) dacă vor avea o cifră de afaceri de peste 1.7 milioane de lei. Majorarea plafonului, de la 1.5 milioane de lei, este prevăzută într-un proiect de lege votat de Parlament în lectura a doua, pe 19 februarie.
16:40
Importul de automobile a explodat în 2025: Peste 65.000 de mașini vămuite, dublu față de anul precedent # Radio Moldova
Republica Moldova a înregistrat în 2025 un număr-record de automobile importate. Peste 65 de mii de autoturisme au fost vămuite pe parcursul anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de peste două ori față de 2024. Potrivit experților, această majorare are la bază un cumul de factori economici și fiscali, inclusiv anticiparea unor modificări de taxe, condiții mai avantajoase pe piața externă și nevoia de reînnoire a parcului auto.
Acum 2 ore
16:20
Jurnalistă DW: Inițiativa lui Donald Trump de a lansa Consiliul Păcii generează controverse în Europa # Radio Moldova
Inițiativa președintelui american, Donald Trump, de a lansa Consiliul Păcii provoacă diviziuni în rândul statelor europene. În timp ce unele capitale contestă legitimitatea reuniunii, altele au ales să participe, fie în calitate de membri, fie ca observatori. Între promisiuni financiare și competiția pentru influență diplomatică, reuniunea riscă să devină mai degrabă o platformă politică disputată, decât un mecanism eficient de soluționare a conflictelor la nivel mondial, constată Alina Kühnel, jurnalistă la Deutsche Welle (DW).
16:00
EcoVoucher în cifre: Milioane economisite și 25 de mii de electrocasnice vechi scoase din uz # Radio Moldova
Înlocuirea aparatelor electrocasnice vechi și energofage cu modele noi și eficiente în cadrul programului EcoVoucher pot genera economii anuale de până la opt milioane kWh, echivalentul a aproximativ 30 de milioane de lei.
15:50
ISW: Din cauza pierderilor uriașe, Mosova ar putea declanșa o mobilizare „ascunsă” în 2026 # Radio Moldova
Liderul rus Vladimir Putin creează condiții informaționale pentru reluarea unui sistem etapizat de mobilizare a rezerviștilor. Astfel, Federația Rusă încearcă să compenseze pierderile suferite în războiul împotriva Ucrainei, arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), potrivit RBK-Ucraina.
15:40
Moțiune dezbătută în Parlament | Dorin Junghietu: „O serie de întreprinderi de stat puteau ajunge în mâinile Gazprom” # Radio Moldova
Linia electrică Bălți–Suceava trebuia să fie construită încă în anul 2005, însă demnitarii de atunci au preferat să fie „comozi pentru Rusia, considerând dependența de un singur furnizor de energie „mai simplă și mai sigură” pentru Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în plenul Parlamentului, în contextul dezbaterii moțiunii simple asupra politicilor statului în domeniul securității energetice.
Acum 4 ore
15:30
Expert IPRE: „Vettingul trebuie să aibă un final clar și o strategie pentru ce urmează” # Radio Moldova
După aproape trei ani de activitate, Comisia Pre-vetting – mecanismul lansat în 2022 pentru verificarea integrității candidaților la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) – și-a încheiat mandatul. Dintre cei 69 de candidați evaluați, 26 au promovat evaluarea externă a integrității etice și financiare.
14:50
Un nou caz de variola maimuței, confirmat în R. Moldova. Cetățenii, îndemnați să fie atenți la semnele bolii # Radio Moldova
Un nou caz de infectare cu virusul variolei maimuței (MPXV) a fost confirmat în Republica Moldova, în urma analizelor de laborator, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică.Reprezentanții instituției au precizat că este vorba despre un caz de import, fără a oferi detalii privind vârsta sau sexul pacientului.
14:30
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, va rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată joi, 18 februarie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a admis integral demersul Procuraturii Anticorupție privind prelungirea măsurii preventive.
14:10
Înlocuirea aparatelor electrocasnice vechi și energofage cu modele noi și eficiente în cadrul programului EcoVoucher pot genera economii anuale de până la opt milioane kWh, echivalentul a aproximativ 30 milioane de lei, comunică Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).
14:10
Como-1907 este marea revelație a actualei ediții a primei divizii italiene de fotbal. Într-o partidă-restanță din etapa a 24-a, echipa pregătită de fostul internațional spaniol Cesc Fabregas a remizat în deplasare cu AC Milan, scor 2:2, și a urcat pe locul 6 în clasament. În meciul jucat pe stadionul San Siro, Como-1907 a preluat conducerea în minutul 32cînd argentinianul Nico Paz a profitat de greșeala portarului francez Mike Maignan.
14:00
Fostul prinț Andrew și fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat joi în Marea Britanie, fiind suspectat de abatere în exercitarea unei funcții publice. Cazul este legat de presupusa transmitere de documente guvernamentale confidențiale către finanțatorul american Jeffrey Epstein, potrivit relatărilor BBC.
14:00
13:40
Chișinăul, în continuare fără decizii: Ședința Consiliului Municipal, blocată de o lună # Radio Moldova
La o lună de la convocarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), activitatea acestuia rămâne blocată, iar deciziile esențiale pentru locuitorii orașului întârzie. Din cauza lipsei cvorumului, ședința începută pe 20 ianuarie nu poate fi continuată, iar sala de ședințe se transformă, la fiecare tentativă, într-o platformă de acuzații între consilierii municipali.
13:40
ÎN CONTEXT | Negocierile de la Geneva arată că o soluție reală de pace nu este aproape, constată experții # Radio Moldova
Negocierile de la Geneva au readus în prim-plan dosarele sensibile ale războiului: statutul teritoriilor ocupate, garanțiile de securitate și situația critică a centralei nucleare de la Zaporojie. Raportul de forțe dintre părți și presiunile politice constante atestă că o soluție reală de pace nu este aproape, a declarat expertul în științe politice, Laurențiu Pleșca, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Acum 6 ore
13:30
Arsenal Londra a pierdut încă două puncte într-un meci din prima divizie engleză de fotbal. „Tunarii" au remizat, scor 2:2, în deplasare cu Wolverhampton Wanderers, nimeni alta decât „lanterna roșie" a clasamentului. Echipa spaniolului Mikel Arteta a fost egalată în minutul 90+4. Acest meci din cadrul etapei a 31-a era prevăzut inițial să se dispute pe 21 sau 22 martie, dar a fost devansat deoarece echipa londoneză va disputa atunci finala Cupei Ligii Angliei, în compania formației Manchester City.
13:20
Vot final în Parlament: grant japonez de 21 de milioane de lei pentru modernizarea Teleradio-Moldova # Radio Moldova
Parlamentul a ratificat, pe 19 februarie, înțelegerea dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acordarea unei finanțări nerambursabile în valoare de 192 de milioane de yeni, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM). Proiectul a fost aprobat cu votul a 82 de deputați.
13:10
Fostul lider găgăuz, Constantinov, ar fi căutat sprijin „în afară” înainte de a fi condamnat, dar nu l-a primit, afirmă spicherul Grosu # Radio Moldova
Fostul președinte al Adunării Populare (AP) de la Comrat, Constantin Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, se pregătea să părăsească R. Moldova încă înainte de a afla sentința și ar fi căutat sprijin „în afară”, pe care nu l-ar fi primit.
13:10
Liberalizarea pieței gazelor intră într-o nouă etapă: concurență sporită și prețuri mai atractive # Radio Moldova
Liberalizarea pieței gazelor naturale intră într-o nouă etapă, începând cu 1 aprilie, când consumatorii mari vor fi obligați să procure gaze de pe piața liberă. Măsura face parte din procesul de ajustare a legislației la standardele europene și de consolidare a securității energetice. Schimbările au fost discutate la Forumul „Liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica Moldova”.
12:50
Meciuri dramatice în sferturile de finală ale turneului masculin de hochei pe gheață la Jocurile Olimpice de iarnă. Cehia a fost foarte aproape de a furniza o surpriză, conducând cu 2-1 și cu 3-2 în meciul cu marea favorită Canada, dar în final a pierdut cu 3-4.
12:30
Raport: Bunuri de zeci de milioane de lei, confiscate și ținute în depozite sau vândute cu reduceri de până la 80% din preț # Radio Moldova
Curtea de Conturi a R. Moldova (CCRM) reclamă nereguli serioase în administrarea și valorificarea bunurilor confiscate, sechestrate sau trecute în posesia statului. Un audit realizat pentru anii 2023 - 2025 arată că, deși valoarea totală a bunurilor indisponibilizate se ridică la miliarde de lei, la bugetul de stat nu a ajuns, în ultimii ani, nici măcar un procent din această sumă.
12:30
Opoziția cere explicații privind decesele din Armata Națională: 42 de deputați înaintează o moțiune simplă # Radio Moldova
Opoziția parlamentară, cu semnătura a 42 de deputați, a înaintat o moțiune simplă privind politicile Ministerului Apărării. Deputatul fracțiunii „Alternativa”, fostul premier Ion Chicu, a declarat în ședința plenului din 19 februarie că înaintarea moțiunii este dictată de „situația din Armata Națională, marcată de multiple cazuri de decese ale militarilor și probleme la capitolul disciplină și integritate”.
11:40
Donald Trump găzduiește, la Washington, o primă reuniune a „Consiliului Păcii”, criticată de state UE # Radio Moldova
Statele europene sunt împărțite cu privire la participarea unei reprezentante a Uniunii Europene (UE) la reuniunea inaugurată la „Consiliului Păcii” al lui Donald Trump, care are loc joi, 19 februarie, relatează AFP. Franța, Spania, Belgia și Irlanda o consideră ilegală, în timp ce Ungaria și Bulgaria se află la masa de discuții.
Acum 8 ore
11:30
11:20
11:10
Autorizația ETA devine complet digitală din 25 februarie pentru călătoriile în Regatul Unit # Radio Moldova
Persoanele care intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sunt atenționate cu privire la noile reguli aplicate la frontieră începând cu 25 februarie 2026. Modificările vizează sistemul de Autorizație Electronică de Călătorie – ETA.
11:00
11:00
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de proporții: Prejudiciu de peste șapte milioane de lei # Radio Moldova
Anchetatorii, împreună cu inspectorii fiscali, au descins joi, 19 februarie, la mai multe firme din municipiul Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 7.000.000 de lei. Perchezițiile au vizat companii din domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului.
10:40
10:40
Revista Presei | Dereneu, sub asediul... propagandei. Beneficiari ai pelerinajelor de la Moscova, în prima linie a altercațiilor # Radio Moldova
Ninsorile abundente; cum R. Moldova ar putea să se integreze mai rapid în structurile europene și cine sunt organizatorii protestelor la biserica din satul Dereneu – sunt principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
10:20
Toate drumurile naționale erau practicabile în dimineața zilei de joi, 19 februarie, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În prezent, se circulă în condiții de iarnă, însă fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile.
10:20
Revista presei internaționale | Negocierile de pace ruso-ucrainene rămân în impas; SUA se pregătește să atace Iranul # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre rezultatele noii runde de negocieri de pace pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, care s-a desfășurat în ultimele două zile la Geneva. Mai multe publicații notează că, pe fondul tensiunilor continue dintre Kiev și Moscova, discuțiile s-au concentrat atât pe aspecte militare, cât și politice. Evoluția relațiilor transatlantice, marcată de tensiuni, și pregătirile SUA pentru un posibil atac asupra Iranului, se află printre alte subiecte abordate de presa străină.
10:10
10:00
Poleiul a pus la încercare autoritățile: Vicepremierul Bolea promite utilaje noi pentru iernile următoare # Radio Moldova
Autoritățile au alocat, în premieră, mijloace financiare pentru procurarea unor utilaje noi destinate întreținerii drumurilor pe timp de iarnă, anunță vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Potrivit oficialului, noile echipamente urmează să fie achiziționate în perioada anilor 2026 - 2027, în contextul necesității modernizării tehnicii utilizate în sezonul rece.
10:00
Patru persoane, condamnate pentru furtul acțiunilor unei bănci: Prejudicii de peste 28 de milioane de lei # Radio Moldova
Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost recunoscute vinovate pentru că, în perioada anilor 2010 - 2013, au sustras acțiuni ale unei bănci comerciale, în valoare de peste 28 de milioane de lei, deținute de 73 de companii și persoane fizice. În complicitate cu un registrator și un angajat al poliției, doi frați au folosit documente false și tranzacții ilegale pentru a prelua controlul asupra acțiunilor băncii, informează Procuratura Generală.
09:50
Ucraina și Federația Rusă au înregistrat progrese pe componenta militară în urma negocierilor de pace de la Geneva, afirmă președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Totuși, pe dimensiunea politică, în special în ceea ce privește Donbasul, părțile au poziții diferite, relatează RBC-Ucraina, citând un interviu acordat de liderul ucrainean jurnalistului britanic Piers Morgan.
Acum 12 ore
09:30
Moara cu abur din Mereșeni, veche de peste 100 de ani: Restaurată și transformată întru-un monument istoric # Radio Moldova
Moara cu abur din satul Mereșeni, raionul Hâncești, una dintre cele mai vechi mori din Republica Moldova, a fost restaurată și transformată în monument istoric de importanță națională și internațională, după ce Uniunea Europeană (UE) a investit peste 400.000 de euro pentru reabilitarea acesteia.
09:20
Sute de copii rămân fără familie în R. Moldova: Doar 98 adoptați pe parcursul unui an, inclusiv trei internaționale # Radio Moldova
Sute de copii din Republica Moldova cresc în continuare fără o familie, deși au statut adoptabil, iar numărul adopțiilor realizate anual rămâne mult sub cel al copiilor eligibili. Autoritățile spun că principala problemă nu ține de durata procedurilor, ci de diferența dintre profilul copiilor disponibili pentru adopție și așteptările familiilor care vor să adopte.
08:50
În cadrul negocierilor trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia, desfășurate la Geneva, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește mecanismul de încetare a focului, relatează RBC-Ucraina, cu referire la CNN.
08:50
Doi istorici au lansat lucrarea enciclopedică în două volume „Chișinău. Cel de-al doilea oraș al României întregite” # Radio Moldova
Un cuplu de istorici, Lidia Prisac și Ion Xenofontov, a lansat lucrarea enciclopedică în două volume: „Chișinău. Cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)”. Bazându-se pe o documentare riguroasă, autorii reconstituie fragmente reprezentative despre lumea de ieri a orașului și despre locuitorii săi din perioada dintre cele două războaie mondiale, atunci când Chișinăul și Basarabia erau parte a României întregite.
08:40
Drumuri afectate de ninsoare: Zeci de mașini deblocate și ambulanțe asistate de IGSU # Radio Moldova
Mașini derapate, ambulanțe blocate pe trasee și intervenții la accidente rutiere - acestea au fost principalele solicitări la care au răspuns salvatorii și pompierii în ultimele 24 de ore. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în urma ninsorilor din 18 februarie, angajații instituției au realizat 85 de misiuni, majoritatea legate de condițiile meteorologice dificile.
08:40
Parlamentul dă start concursului pentru selectarea candidatului la funcția de director al Consiliului de administrație al ANRE # Radio Moldova
Funcția de membru al Consiliului de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) este scoasă la concurs, după ce Parlamentul a lansat procedura de selectare a viitorului director al instituției care reglementează domeniul energetic din Republica Moldova.
08:20
Armata SUA, pregătită pentru un atac asupra Iranului: Casa Albă analizează opțiunile # Radio Moldova
Armata Statelor Unite este pregătită să lanseze o eventuală lovitură împotriva Iranului chiar în acest weekend, însă președintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală privind autorizarea unei acțiuni militare, relatează CNN, citând surse familiarizate cu situația.
08:00
08:00
Miting la Moscova în sprijinul Telegram, eveniment planificat pentru 1 martie: „Cerem să se oprească practicile de blocare” # Radio Moldova
La Moscova, Partidul „Iabloko” a depus la Primărie o notificare pentru organizarea unui miting în sprijinul aplicației de mesagerie Telegram, acces la informație și libertatea de exprimare. Mitingul este planificat să aibă loc pe 1 martie, iar numărul preconizat de participanți este de până la cinci mii de persoane, scrie Meduza
07:40
ÎN CONTEXT | Alexandru Bot: Plahotniuc refuză să depună mărturie în dosarul „kuliok” pentru a nu se autoincrimina # Radio Moldova
Declarațiile depuse de Vladimir Plahotniuc în dosarul „kuliok” (sacoșă – n.r.) echivalează cu „cimentarea propriei sentințe de condamnare într-o cauză de corupție activă”. Expertul în justiție, Alexandru Bot a explicat, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că acest proces depășește sfera unei simple cauze penale de corupție și reprezintă un test pentru sistemul de justiție din Republica Moldova, iar „sentința care va urma trebuie să fie o capodoperă procesuală impecabilă, ca să nu lase loc de interpretări”.
07:30
Regulile privind deținerea armelor în circuitul civil ar trebui înăsprite, iar accesul cetățenilor la pistoale ar trebui limitat, în contextul incidentelor armate din ultima perioadă care au provocat îngrijorare în spațiul public, susține șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
