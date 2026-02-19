Opoziția cere explicații privind decesele din Armata Națională: 42 de deputați înaintează o moțiune simplă
Radio Moldova, 19 februarie 2026 12:30
Opoziția parlamentară, cu semnătura a 42 de deputați, a înaintat o moțiune simplă privind politicile Ministerului Apărării. Deputatul fracțiunii „Alternativa”, fostul premier Ion Chicu, a declarat în ședința plenului din 19 februarie că înaintarea moțiunii este dictată de „situația din Armata Națională, marcată de multiple cazuri de decese ale militarilor și probleme la capitolul disciplină și integritate”.
• • •
Meciuri dramatice în sferturile de finală ale turneului masculin de hochei pe gheață la Jocurile Olimpice de iarnă. Cehia a fost foarte aproape de a furniza o surpriză, conducând cu 2-1 și cu 3-2 în meciul cu marea favorită Canada, dar în final a pierdut cu 3-4.
Raport: Bunuri de zeci de milioane de lei, confiscate și ținute în depozite sau vândute cu reduceri de până la 80% din preț # Radio Moldova
Curtea de Conturi a R. Moldova (CCRM) reclamă nereguli serioase în administrarea și valorificarea bunurilor confiscate, sechestrate sau trecute în posesia statului. Un audit realizat pentru anii 2023 - 2025 arată că, deși valoarea totală a bunurilor indisponibilizate se ridică la miliarde de lei, la bugetul de stat nu a ajuns, în ultimii ani, nici măcar un procent din această sumă.
Donald Trump găzduiește, la Washington, o primă reuniune a „Consiliului Păcii”, criticată de state UE # Radio Moldova
Statele europene sunt împărțite cu privire la participarea unei reprezentante a Uniunii Europene (UE) la reuniunea inaugurată la „Consiliului Păcii” al lui Donald Trump, care are loc joi, 19 februarie, relatează AFP. Franța, Spania, Belgia și Irlanda o consideră ilegală, în timp ce Ungaria și Bulgaria se află la masa de discuții.
Majoritatea persoanelor supravegheate prin brățări electronice sunt plasate în arest la domiciliu sau agresori familiali # Radio Moldova
Aproape 2.740 de persoane din R. Moldova au fost supravegheate, pe parcursul anului 2025, prin brățări electronice, cel mai mare număr de la lansarea sistemului.
Autorizația ETA devine complet digitală din 25 februarie pentru călătoriile în Regatul Unit # Radio Moldova
Persoanele care intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sunt atenționate cu privire la noile reguli aplicate la frontieră începând cu 25 februarie 2026. Modificările vizează sistemul de Autorizație Electronică de Călătorie – ETA.
Descinderi matinale într-un dosar privind asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina, pregătite în R. Moldova, la indicația rușilor # Radio Moldova
Serviciile speciale rusești ar fi coordonat în R. Moldova un plan privind pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina. Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de 19 februarie mai acțiuni de urmărire în acest dosar.
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de proporții: Prejudiciu de peste șapte milioane de lei # Radio Moldova
Anchetatorii, împreună cu inspectorii fiscali, au descins joi, 19 februarie, la mai multe firme din municipiul Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 7.000.000 de lei. Perchezițiile au vizat companii din domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului.
Descinderi matinale într-un dosar privind asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina, pregătite în R. Moldova # Radio Moldova
Serviciile speciale rusești ar fi coordonat în R. Moldova un plan privind pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina. Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de 19 februarie mai acțiuni de urmărire în acest dosar.
Revista Presei | Dereneu, sub asediul... propagandei. Beneficiari ai pelerinajelor de la Moscova, în prima linie a altercațiilor # Radio Moldova
Ninsorile abundente; cum R. Moldova ar putea să se integreze mai rapid în structurile europene și cine sunt organizatorii protestelor la biserica din satul Dereneu – sunt principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Toate drumurile naționale erau practicabile în dimineața zilei de joi, 19 februarie, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În prezent, se circulă în condiții de iarnă, însă fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile.
Revista presei internaționale | Negocierile de pace ruso-ucrainene rămân în impas; SUA se pregătește să atace Iranul # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre rezultatele noii runde de negocieri de pace pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, care s-a desfășurat în ultimele două zile la Geneva. Mai multe publicații notează că, pe fondul tensiunilor continue dintre Kiev și Moscova, discuțiile s-au concentrat atât pe aspecte militare, cât și politice. Evoluția relațiilor transatlantice, marcată de tensiuni, și pregătirile SUA pentru un posibil atac asupra Iranului, se află printre alte subiecte abordate de presa străină.
Poleiul a pus la încercare autoritățile: Vicepremierul Bolea promite utilaje noi pentru iernile următoare # Radio Moldova
Autoritățile au alocat, în premieră, mijloace financiare pentru procurarea unor utilaje noi destinate întreținerii drumurilor pe timp de iarnă, anunță vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Potrivit oficialului, noile echipamente urmează să fie achiziționate în perioada anilor 2026 - 2027, în contextul necesității modernizării tehnicii utilizate în sezonul rece.
Patru persoane, condamnate pentru furtul acțiunilor unei bănci: Prejudicii de peste 28 de milioane de lei # Radio Moldova
Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost recunoscute vinovate pentru că, în perioada anilor 2010 - 2013, au sustras acțiuni ale unei bănci comerciale, în valoare de peste 28 de milioane de lei, deținute de 73 de companii și persoane fizice. În complicitate cu un registrator și un angajat al poliției, doi frați au folosit documente false și tranzacții ilegale pentru a prelua controlul asupra acțiunilor băncii, informează Procuratura Generală.
Ucraina și Federația Rusă au înregistrat progrese pe componenta militară în urma negocierilor de pace de la Geneva, afirmă președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Totuși, pe dimensiunea politică, în special în ceea ce privește Donbasul, părțile au poziții diferite, relatează RBC-Ucraina, citând un interviu acordat de liderul ucrainean jurnalistului britanic Piers Morgan.
Moara cu abur din Mereșeni, veche de peste 100 de ani: Restaurată și transformată întru-un monument istoric # Radio Moldova
Moara cu abur din satul Mereșeni, raionul Hâncești, una dintre cele mai vechi mori din Republica Moldova, a fost restaurată și transformată în monument istoric de importanță națională și internațională, după ce Uniunea Europeană (UE) a investit peste 400.000 de euro pentru reabilitarea acesteia.
Sute de copii rămân fără familie în R. Moldova: Doar 98 adoptați pe parcursul unui an, inclusiv trei internaționale # Radio Moldova
Sute de copii din Republica Moldova cresc în continuare fără o familie, deși au statut adoptabil, iar numărul adopțiilor realizate anual rămâne mult sub cel al copiilor eligibili. Autoritățile spun că principala problemă nu ține de durata procedurilor, ci de diferența dintre profilul copiilor disponibili pentru adopție și așteptările familiilor care vor să adopte.
În cadrul negocierilor trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia, desfășurate la Geneva, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește mecanismul de încetare a focului, relatează RBC-Ucraina, cu referire la CNN.
Doi istorici au lansat lucrarea enciclopedică în două volume „Chișinău. Cel de-al doilea oraș al României întregite” # Radio Moldova
Un cuplu de istorici, Lidia Prisac și Ion Xenofontov, a lansat lucrarea enciclopedică în două volume: „Chișinău. Cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)”. Bazându-se pe o documentare riguroasă, autorii reconstituie fragmente reprezentative despre lumea de ieri a orașului și despre locuitorii săi din perioada dintre cele două războaie mondiale, atunci când Chișinăul și Basarabia erau parte a României întregite.
Drumuri afectate de ninsoare: Zeci de mașini deblocate și ambulanțe asistate de IGSU # Radio Moldova
Mașini derapate, ambulanțe blocate pe trasee și intervenții la accidente rutiere - acestea au fost principalele solicitări la care au răspuns salvatorii și pompierii în ultimele 24 de ore. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în urma ninsorilor din 18 februarie, angajații instituției au realizat 85 de misiuni, majoritatea legate de condițiile meteorologice dificile.
Parlamentul dă start concursului pentru selectarea candidatului la funcția de director al Consiliului de administrație al ANRE # Radio Moldova
Funcția de membru al Consiliului de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) este scoasă la concurs, după ce Parlamentul a lansat procedura de selectare a viitorului director al instituției care reglementează domeniul energetic din Republica Moldova.
Armata SUA, pregătită pentru un atac asupra Iranului: Casa Albă analizează opțiunile # Radio Moldova
Armata Statelor Unite este pregătită să lanseze o eventuală lovitură împotriva Iranului chiar în acest weekend, însă președintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală privind autorizarea unei acțiuni militare, relatează CNN, citând surse familiarizate cu situația.
Descinderi matinale într-un dosar privind asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina # Radio Moldova
Acțiuni de urmărire penală au loc în dimineața zilei de joi, 19 februarie, într-un dosar ce vizează pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina. Potrivit Poliției Republicii Moldova, planul ar fi fost coordonat de serviciile speciale rusești.
Miting la Moscova în sprijinul Telegram, eveniment planificat pentru 1 martie: „Cerem să se oprească practicile de blocare” # Radio Moldova
La Moscova, Partidul „Iabloko” a depus la Primărie o notificare pentru organizarea unui miting în sprijinul aplicației de mesagerie Telegram, acces la informație și libertatea de exprimare. Mitingul este planificat să aibă loc pe 1 martie, iar numărul preconizat de participanți este de până la cinci mii de persoane, scrie Meduza
ÎN CONTEXT | Alexandru Bot: Plahotniuc refuză să depună mărturie în dosarul „kuliok” pentru a nu se autoincrimina # Radio Moldova
Declarațiile depuse de Vladimir Plahotniuc în dosarul „kuliok” (sacoșă – n.r.) echivalează cu „cimentarea propriei sentințe de condamnare într-o cauză de corupție activă”. Expertul în justiție, Alexandru Bot a explicat, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că acest proces depășește sfera unei simple cauze penale de corupție și reprezintă un test pentru sistemul de justiție din Republica Moldova, iar „sentința care va urma trebuie să fie o capodoperă procesuală impecabilă, ca să nu lase loc de interpretări”.
Regulile privind deținerea armelor în circuitul civil ar trebui înăsprite, iar accesul cetățenilor la pistoale ar trebui limitat, în contextul incidentelor armate din ultima perioadă care au provocat îngrijorare în spațiul public, susține șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
Corespondență Dan Alexe | Ungaria vânează militanții stângiști: cum funcționează o extrădare în UE # Radio Moldova
În așteptarea alegerilor generale din luna aprilie, Viktor Orbán a solicitat din nou Franței extrădarea în Ungaria a activistului antifascist albanez Rexhino Abazaj, cunoscut sub numele de „Gino”, doar că de data aceasta o face prin intermediul Germaniei.
Fără restricții pe drumurile naționale: Autoritățile avertizează că se circulă în condiții de iarnă # Radio Moldova
Se circulă în condiții de iarnă pe rețeaua drumurilor publice naționale, în dimineața zilei de 19 februarie, însă fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, toate drumurile naționale sunt practicabile.
Ziua și medalia de aur pentru schiorul norvegian Johannes Klaebo! Acesta a cucerit a zecea sa medalie olimpică de aur, stabilind astfel un nou record al Jocurilor Olimpice de iarnă. Klaebo a adus victoria Norvegiei în proba de sprint, stil liber, pe echipe, în care a concurat alături de compatriotul său Einar Hedegart.
Cernăuțeanu: Poliția află despre condamnări abia după pronunțare, iar unii fug între timp # Radio Moldova
Există bănuieli că fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov și fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, ambii condamnați la închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană, unde s-ar eschiva de la executarea pedepselor. Declarația a fost făcută de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, care a explicat că oamenii legii nu pot interveni înainte de pronunțarea sentinței dacă instanța nu dispune măsuri restrictive.
Consecințele vremii | La punctele de trecere a frontierei, circulația camioanelor și a transportului de pasageri, sistată # Radio Moldova
Ninsorile și precipitațiile mixte din ultimele ore pun presiune pe infrastructura rutieră din Republica Moldova, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă, cu intervenții active pe drumurile naționale și restricții temporare pentru transportul greu în sudul țării. Autoritățile anunță formarea poleiului și a lunecușului pe mai multe sectoare. Circulația camioanelor este sistată în unele puncte de trecere a frontierei.
Oficiali europeni, despre amalgamarea voluntară: „Mai multe competențe și mai mulți bani” # Radio Moldova
Alegerile locale din 2027 ar putea fi organizate pe baza unei noi structuri administrativ-teritoriale, dacă mai multe localități optează pentru amalgamarea voluntară. Oficialii europeni susțin că acest proces este o practică europeană și că, prin aceasta, localitățile ar putea beneficia de competențe extinse și resurse financiare sporite. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul unui eveniment dedicat reformei administrației publice locale, la care au participat mai mulți aleși locali.
Consumatorii, îndemnați să facă diferență între brânză și produsele cu grăsimi vegetale: „Mai bine cumpăr mai scump, dar delicios” # Radio Moldova
Produsele care conțin uleiuri sau grăsimi vegetale nu pot fi vândute sub denumirea de „brânză”, avertizează specialiștii Agenției pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Chiar dacă imită aspectul, gustul și consistența acesteia, pot fi vândute, dar trebuie etichetate corect. Decizia rămâne la cumpărători.
Variațiile de temperaturi creează distrugeri în capitală: o țeavă de apă s-a spart, iar o porțiune de drum s-a surpat # Radio Moldova
Variațiile de temperaturi din ultima perioadă continuă să provoace distrugeri în capitală. Miercuri, 18 februarie, strada Grădina Botanică s-a transformat în râu după ce o țeavă de apă s-a spart. Momentul a fost surprins de mai mulți șoferi și distribuit pe rețelele de socializare. Totodată, pe strada Pădurii, care intersectează Grădina Botanică, a fost semnalată și surparea unei porțiuni de asfalt.
Programul „Casa Verde” a adus facturi mai mici pentru beneficiari. CNED pregătește lansarea unui nou apel pentru depunerea cererilor # Radio Moldova
Primele familii beneficiare ale programului guvernamental „Casa Verde” au finalizat lucrările de eficientizare energetică în locuințe. Datorită acestor investiții, gospodăriile și-au redus considerabil consumul de energie din rețea și au eficientizat cheltuielile lunare la facturi.
Elevii din municipiul Chișinău revin joi, 19 februarie, la lecții, cu prezența fizică, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, deciziile sunt bazate pe analiza situației din teren.
Caravana de Sănătate din România a ajuns în satele din R. Moldova. Medicii români vor consulta oamenii din mai multe localități # Radio Moldova
Caravana de Sănătate, un proiect al Crucii Roșii Române, a ajuns acum și în Republica Moldova. Medici din România au consultat miercuri, 18 februarie, locuitorii din satul Alexeevca, raionul Ungheni. Astfel de servicii vor fi oferite timp de zece luni în mai multe localități din țară.
Franța domină autoritar concursurile de biatlon la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Ștafeta feminină de 4 a câte 6 kilometri a Franței s-a clasat pe primul loc. Medalia de argint a fost cucerită de Suedia, iar cea de bronz a revenit Norvegiei. În primul schimb, pentru cvartetul câștigător a concurat Camille Bened. Aceasta a efectuat un tur de penalizare la tragerea din picioare și a căzut în partea a doua a clasamentului.
Mikaela Shiffrin a spart gheața! Schioarea americană a cucerit prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Milano/Cortina # Radio Moldova
Americanca Mikaela Shiffrin era favorită certă a probei de slalom din cadrului concursului de schi alpin și nu a dezamăgit, având cel mai bun timp după cele două manșe. În prima manșă Shiffrin a fost cronometrată cu 47 de secunde și 13 sutimi. Pe locul 2 s-a clasat nemțoaica Lena Duerr, iar pe 3 - suedeza Cornelia Oehlund.
România merge azi „pe o gheață subțire”, dar în cinci ani poate discuta despre aderarea la euro # Radio Moldova
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a pus azi un diagnostic extins economiei și a sugerat și câteva medicamente. „Consumul populației în scădere este dureros”, a declarat Isărescu, descriind un peisaj deja obișnuit: „mai puține ieșiri în oraș, mai puține achiziții de articole vestimentare, vacanțe mai puține, achiziții importante mai puține (...) Este un declin major”.
Efecte pozitive rapide după votul Curții Constituționale de la București în favoarea reformei pensiilor magistraților # Radio Moldova
Dobânzile la care se împrumută România au scăzut azi la cel mai mic nivel din ultimii doi ani, după ce Curtea Constituțională a dat undă verde reformei pensiilor magistraților cu o majoritate de 6 la 3. Decizia judecătorilor constituționali de la București vine după trei luni de tergiversări în care s-au făcut presiuni mari pentru ca Lege care scade pensiile magistraților și le crește vârsta de pensionare să fie amânată la nesfârșit.
Consecințele vremii | Mai multe automobile blocate și restricții de circulație pentru transportul de mare tonaj în toată țara # Radio Moldova
Ninsorile și precipitațiile mixte din ultimele ore pun presiune pe infrastructura rutieră din Republica Moldova, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă, cu intervenții active pe drumurile naționale și restricții temporare pentru transportul greu în sudul țării. Autoritățile anunță formarea poleiului și a lunecușului pe mai multe sectoare. Circulația camioanelor este sistată în unele puncte de trecere a frontierei.
Planul de Creștere al UE | Unde merg cei 1.885 de miliarde de euro și ce trebuie să facă R. Moldova pentru a primi fiecare tranșă # Radio Moldova
Banii din Planul de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova – în valoare totală de 1.885 de miliarde de euro – ajung în bugetul de stat sub formă de împrumuturi concesionale și granturi nerambursabile, însă utilizarea lor este strict condiționată de reforme și proiecte de investiții cu impact economic. Potrivit autorităților de la Chișinău, fondurile nu pot fi folosite pentru salarii sau pensii, ci pentru infrastructură, cofinanțarea proiectelor majore și consolidarea instituțiilor publice.
