(video) Grosu, la geamul „lucruri pierdute” în Parlament: Cineva și-a uitat telefonul… iată și proprietarul

14:30

Deputații se întrunesc astăzi în ședință plenară, la care vor examina moțiunea înaintată de opoziție pe politicile Ministerului Energiei, în special prețurile din facturi, ce sufocă cetățenii. De asemenea, pe ordinea zi sunt mai multe proiecte de modificare a Codului Fiscal, dar și acordul cu Japonia, prin care se oferă bani televiziunii publice pentru modernizare.