(live/update) Ședință la Parlament. Moțiunea pe Junghietu, respinsă de PAS, după ore de întrebări, replici și chiar bancuri: Dumnezeu a început a plânge

Cazul cu „intoxicație narcotică” a unui copil din Anenii Noi a ajuns motiv de tensiuni în Parlament. Scânteia a pornit după ce deputata Ersilia Qatrawi a luat cuvântul de la tribună, acuzându-l pe Vasile Costiuc de falsuri. Dezbaterile au degenerat în acuzații reciproce, unde s-a vorbit inclusiv despre o Comisia parlamentară, care „doarme”. Speakerul Igor Grosu a declarat că „aștepta o autosesizare” și discutarea subiectului, în timp ce deputatul Grigore Novac a respins criticile, afirmând că respectiva Comisie documentează situații de „viol și suicid” în centrele de plasament din țară.